Ionuţ Moşteanu s-a reactivat ca să-l apere pe Nicuşor Dan: „Haideţi să oprim dezinformarea”
Gândul, 9 ianuarie 2026 09:50
Fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a intrat într-un con de umbră în urma evenimentului de pe urma căruia a fost nevoit să demisioneze. Tocmai s-a reactivat, pe facebook, printr-o postare în care cere românilor să fie oprită dezinformarea, cu referire la escortarea preşedintelui de către piloţii elveţieni, de la Paris spre România, în semn […]
În ediția din 7 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a lansat un atac dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că actualul șef al statului a depășit zona criticabilului și a intrat într-o zonă „rizibilă” pentru funcția pe care o ocupă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a […]
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024 # Gândul
Datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că economia României a crescut modest în trimestrul III din 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Produsul Intern Brut (PIB), principala măsură a activității economice, a ajuns la 518,092 miliarde de lei. Aceasta reprezintă o creștere de 1,7% față de trimestrul III din […]
Cum arată și în ce sector se află cea mai ieftină garsonieră din București. Potențialii cumpărători au fost deja atrași de prețul incredibil # Gândul
Prețurile de pe piața imobiliară continuă să crească, dar o ofertă recent apărută în București a atras atenția printr-un preț aproape incredibil, fiind considerată în prezent una dintre cele mai ieftine garsoniere scoase la vânzare în Capitală, scrie Cancan. Garsoniera are 15 metri pătrați și este compartimentată astfel încât să ofere funcționalitate maximă pe un spațiu […]
WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă # Gândul
Aplicația WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în anul 2026. Acest aspect se va întâmpla în cazul modelelor mai vechi de dispozitive, pe listă aflându-se și câteva care operează pe Android și iOS. Vezi mai jos, în articol, ce să faci pentru a nu pierde datele, imaginile și alte fișiere din […]
Andrei Caramitru explică pe ce se bazează „structura toxică de putere a forțelor anti-civilizația vestului” # Gândul
Andrei Caramitru a explicat pe ce se bazează „structura toxică de putere a forțelor anti-civilizația vestului”. El susține că aceastră „structură toxică” are la bază 5 piloni esențiali. În primul rând, Andrei Caramitru susține că structura are la bază pilonul dezinformării și al polarizării, care este înfăptuit „prin rețelele FSB și rețeaua tik-tok”. Apoi, a […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre conflictul din Venezuela și despre reacția slabă a Europei. Discuția a pornit de la împărțirea resurselor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nu se dorește o revoluție adevărată” Fostul ministru explică miza concretă a […]
Real Madrid s-a calificat joi seara în finala Supercupei Spaniei, după ce a dispus cu 2-1, la Jeddah, de Atletico Madrid, în a doua semifinală a competiţiei. Madrilenii și gruparea pregătită de Hansi Flick se vor duela în ultimul act al întrecerii duminică, de la ora 21.00. S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va […]
Cât costă un loc de veci în 2026. Tabel complet, pentru cele mai importante orașe din România # Gândul
Iată cât a ajuns să coste un loc de veci în anul 2026. Mai jos, în articol, Gândul.ro a întocmit un tabel cu 20 de orașe din România, cuprinzând tipul achiziției, precum și prețurile aferente locurilor de veci și observații pentru fiecare element în parte. Gândul.ro aduce în atenție mai jos, în articol, un tabel […]
CNAIR a scos 1.246 de utilaje pe drumuri, cu peste 9.000 de tone de antiderapant şi aproape 23 de tone de sare # Gândul
În intervalul 08.01.2025, ora 18.00 – 09.01.2022, ora 6.00, pe perioada codurilor galbene și portocalii de vreme rea, drumarii de la CNAIR, prin intermediul direcțiilor regionale, au acționat pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere dau publicităţii faptul că s-a acţionat cu 1.246 de autoutilaje, pentru împrăştierea […]
Furtunile de zăpadă Goretti și Elli fac ravagii în Europa. Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de vânt de peste 213 km/h # Gândul
Europa se confruntă cu un episod de iarnă extremă, după ce furtunile de zăpadă Goretti și Elli au provocat haos în mai multe țări. Rafalele de vânt au depășit 213 km/h, sute de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar traficul rutier, feroviar și aerian este grav perturbat în mai multe state europene. […]
Un cutremur s-a produs vineri dimineață, la ora 05:50, în zona Vrancea, au anunțat seismologii. Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri și a avut magnitudinea 3,5, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a fost astfel localizat în raport cu următoarele orașe: 40 de kilometri […]
Dan Dungaciu: „Asistăm la o revoluție care pleacă de la Trump. „Trădarea” lui Gorbaciov se aseamănă cu ce face Trump acum” # Gândul
În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a vorbit despre schimbările majore din ordinea geopolitică mondială, pe care le-a descris drept o adevărată revoluție declanșată de Donald Trump. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a comparat actualele negocieri geopolitice cu momentul istoric în care Mihail Gorbaciov […]
Un primar a intrat beat cu mașina în șanț, după o petrecere de pomină la primăria din comună # Gândul
Gheorghe Bîţu, primarul din Mălușteni, județul Vaslui, a intrat cu mașina într-un șanț după ce a consumat o cantitate considerabilă de alcool la o petrecere dată chiar în sediul primăriei. Edilul a ajuns în arestul Poliției și s-a ales cu dosar penal. Martorii susțin că joi seara, la primăria din comună, a avut loc o […]
Un antrenor din Liga 1 a spus clar în ce condiții se poate califica România la CM 2026: ”Dacă ei dispar de la națională până în martie…” # Gândul
Adrian Mihalcea, fost internațional român și actualul antrenor al celor de la UTA, a vorbit, pentru ProSport, despre șansele ca România să se califice la Campionatul Mondial din 2026. Tehnicianul a transmis, printre altele, că naționala are această șansă doar cu condiția ca fotbaliștii care ” nu vin cu toată inima la lot” să dispară. […]
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu vorbește despre strategia lui Donald Trump referitoare la intervenția din Venezuela, dar și la o eventuală ocupare a Groenlandei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Analistul Dan Dungaciu afirmă că liderii europeni l-au subestimat pe președintele Donald Trump din cauza stilului său imprevizibil. […]
Cioban și creator de conținut, Nadin de la Desafio s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. Adevărul despre „visătorul” de la Pro TV # Gândul
Nadin Gherman este unul dintre concurenții din emisiunea „Desafio: Aventura” de la Pro TV și se află la primul său contact cu lumea televiziunii. Cioban și creator de conținut, concurentul Nadin s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. O filmare în care i-a transmis liderului rus un mesaj s-a viralizat rapid și, încet și sigur, bărbatul […]
Vreme geroasă, viscol și vânt puternic în aproape toată țara. Ce anunță meteorologii ANM pentru finalul lunii ianuarie și începutul lui februarie 2026 # Gândul
România traversează un episod de iarnă severă, cu ger, ninsori viscolite și vânt puternic în aproape toată țara. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va rămâne mai rece decât normalul perioadei și în a doua parte a lunii ianuarie, însă sunt semnale […]
Vineri, 9 ianuarie, Elveția îi va comemora pe cei 40 de oameni care și-au pierdut viața în incendiul din clubul „Le Constellation” din Crans-Montana cu un moment național de reculegere stabilit la ora locală 14.00, iar clopotele bisericilor vor suna în toată țara la acea oră. Zi de doliu național în Elveția, în urma tragediei de […]
Adrian Severin: „Avem obligația, ca partener strategic, să transmitem SUA că ceea ce au făcut este o acțiune destabilizatoare” # Gândul
Adrian Severin a criticat în emisiunea Marius Tucă Show din 7 ianuarie 2026 acțiunile președintelui Trump, considerate neconstituționale, retrăgându-și totodată, susținerea pentru planul său privind războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin subliniază obligația României, ca partener strategic al SUA, de a semnala că aceste acțiuni destabilizează securitatea globală, inclusiv […]
20 de zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Potrivit meteorologilor Accuweather, vor urma 20 de zile consecutive de ninsoare în mai multe orașe din România. Conform datelor meteo, nopțile vor fi geroase și se vor înregistra temperaturi negative. Vezi mai jos, în articol, prognoza. Meteorologii Accuweather au anunțat că vor urma zile geroase, cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare. Vor […]
Primarul a lămurit de ce Caio Ferreira a plecat de la FC Argeș. „Dacă el așa și-a gândit viitorul, să fie sănătos” # Gândul
Caio a venit gratis la FC Argeș și piteștenii au încasat acum în jur de 700.000 de euro pentru transferul la Riga. Brazilianul a forțat plecarea a anunțat primarul din Pitești. Caio va câștiga 20.000 de euro lunar la FC Riga, campioana din Letonia. Caio Ferreira, 25 de ani, a jucat la FC Argeș șase […]
Valentin Stan: Extragerea lui Maduro din Venezuela nu a pus în pericol pacea și securitatea internațională # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan analizează situația actuală privind intervenția SUA în Venezuela, evidențiind contrastul dintre teoria dreptului internațional și modul de aplicare a politicii mondiale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan remarcă modul în care legea dreptului internațional este aplicată în funcție de circumstanțele politice […]
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor” # Gândul
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene. Într-o postare pe rețelele de socializare, jurnalistul a comentat, printre altele, reacția președintelui Nicușor Dan legată de înregistrarea comunicațiilor dintre pilotul Spartanului și elvețieni. În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava […]
Conducerea CFR-ului transmite că Ciprian Deac poate avea o funcție administrativă, după ce jucătorul de 39 de ani nu a fost luat în cantonamentul din Spania. Deac a jucat de trei ori pentru CFR Cluj, între 2005-2007, 2008-2010 și 2017 – prezent, perioade în care a câștigat șapte titluri, patru Cupe și trei Supercupe. În […]
9 Ianuarie, calendarul zilei: Jimmy Page împlinește 82 de ani, Cristi Minculescu 67. Se stinge Lia Manoliu # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 9 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jimmy Page este un muzician britanic legendar, cunoscut mai ales ca şi chitarist și fondator al trupei Led Zeppelin, una dintre cele mai influente formații rock din toate timpurile. Născut la 9 […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan este o chestiune unică în istoria președinției țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Mai ales în țările din Vest, dar peste tot în lume, avem de-a face […]
Valentin Stan: Marco Rubio a declarat că știu poziția Rusiei în Venezuela, dar Rusia lucrează cu America # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan remarcă, dincolo de retorica de suprafață, o înțelegere deja deliberată între marile puteri, SUA, Rusia și China, acord în care fiecare dintre acestea ar obține ceea ce își dorește. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Stan susține că, prin declarația sa, Marco […]
Când poate trece România la euro? Exemplul Bulgariei și Croației. Câștigă sau pierde țara dacă adoptă moneda unică? Economist: Bulgarii vor lua credite de 3 ori mai ieftine ca românii # Gândul
Bulgaria a devenit oficial, de la 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat care a intrat în zona euro. Însă, țara vecină a fost devansată, în ianuarie 2023, de Croația, țara din fosta Iugoslavie a cărei economie este dependentă de turism, trecerea la euro fiind un pariu câștigat. Ce se întâmplă, însă, cu România? În ce […]
Valentin Stan: Americanii spun că n-au invadat nicio țară, doar au extras un infractor dintr-un loc „neprietenos” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a descris scenariul juridic prin care Washingtonul justifică o acțiune împotriva lui Nicolás Maduro. Analiza urmărește logica legală invocată, nu o invazie militară clasică. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Suntem o țară de legi Valentin Stan spune că discursul american pornește de […]
Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat # Gândul
NASA a informat publicul că echipajul Stației Spațiale Internaționale va reveni pe Pământ cu o lună mai devreme decât era programat. Agenția a anunțat că unul dintre astronauți are o „afecțiune medicală serioasă”. Numele astronautului nu a fost dezvăluit, însă NASA a asigutat că nu este o evacuare de urgență fiindcă persoana este într-o stare […]
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan # Gândul
Sorin Stoicescu, expert în aviație, și fost şef al Aviaţiei Civile din România, a explicat pentru Gândul cum a ajuns președintele României, Nicușor Dan, să fie blocat pe unul dintre aeroporturile secundare ale Parisului. Potrivit specialistului în aviație, dacă președintele ar fi zburat cu o aeronavă Tarom, nu s-ar fi ajuns la această situație ridicolă […]
Președintele german Frank-Walter Steinmeier îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea mondială # Gândul
Președintele german Frank-Walter Steinmeier afirmă că SUA distrug ordinea mondială: „lumea riscă să devină un bârlog de tâlhari”. „Există, de asemenea, o ruptură în valorile celui mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini și, mai presus de toate, a modelat-o în mod semnificativ de-a lungul deceniilor. Am depășit stadiul […]
BlackRock Inc. este o companie multinațională de investiții înființată în 1988 și cel mai mare administrator de active din lume, cu 12,5 trilioane de dolari în active gestionate. Cu sediul la New York City, compania are 70 de birouri în 30 de țări și clienți în 100 de țări. Larry Fink este în prezent liderul […]
În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a publicat, pe Facebook, o discuție dintre pilotul aeronavei care îl aducea din Franța și turnul de control elvețian. Pe înregistrare se aude: „Veți fi interceptat de Forțele Aeriene Elvețiene în scopul de a vă mulțumi pentru sprijin în cazul Crans-Montana”. Publicarea înregistrării vine în urma controversei în care președintele a spus […]
Rusia bombardează mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de serviciile ucrainene cu câteva ore # Gândul
În regiunea Lviv, o infrastructură critică a fost atacată, a raportat Administrația Militară Regională. 60 de drone au pătruns în spațiul aerian al Ucrainei: alarmă în Kiev și în mai multe regiuni. ️Locuitorii din Lviv scriu despre 7-8 explozii. De asemenea, există informații că au fost auzite explozii în regiunea Ternopil și în Rivne.
Te-ai săturat de apelurile spam? Un fost agent de telemarketing dezvăluie singurul truc care funcționează pentru a le opri # Gândul
Un fost agent de telemarketing a dezvăluit cel mai bun truc pentru a nu mai primi apeluri nedorite, așa numitele apeluri spam. Apelurile spam sau cele de vânzări au fost o problemă sâcâitoare pentru utilizatori pentru mult timp. Astfel, un fost agent de telemarketing are soluția pentru aceste apeluri nedorite. Aceste tipuri de apeluri reprezintă […]
Trump ar fi dispus să sacrifice apartenența SUA la NATO în schimbul anexării Groenlandei: „Nu am nevoie de dreptul internațional” # Gândul
Donald Trump a declarat, în cadrul unui dialog cu reporterii publicației New York Times, că ar fi dispus să accepte ieșirea Statelor Unite din NATO, în schimbul anexării Groenlandei. Intrebat dacă Groenlanda sau NATO sunt mai importante, Trump a spus că „ar putea fi o alegere”. Liderul de la Casa Albă a dec larat […]
Jennifer Garner a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți 10 ani # Gândul
Jennifer Garner a vorbit pentru prima data despre divorțul de Ben Affleck. Cei doi actori au fost căsătoriți vreme de 10 ani și au împreună trei copii. Astfel, după mulți ani de la separarea lor, actrița a făcut dezvăluiri despre impactul emotional al divorțului de Ben Affleck și despre pierderea vieții e familie, așa cum […]
Trump ar fi dispus să sacrifice apartenența SUA la NATO în schimbul anexării Groenlandei: „Teritoriile sunt importante” # Gândul
Donald Trump a declarat, în cadrul unui dialog cu reporterii publicației Financial Times, că ar fi dispus să accepte ieșirea Statelor Unite din NATO, în schimbul anexării Groenlandei. Intrebat dacă Groenlanda sau NATO sunt mai importante, Trump a spus că „ar putea fi o alegere”. Liderul de la Casa Albă a declarat cu privire la […]
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a dat un fake-news, dar el nu a vrut. Cineva a vrut să facă o glumă cu el” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a știut adevăratul motiv pentru care au apărut cele două avioane F18. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Spre apărarea lui, el a dat un fake-news. Eu […]
Fritz sare în apărarea USR-iștilor penali, după ce Flavia Boaghiu a fost achitată pentru abuz în serviciu. Decizia nu e definitivă # Gândul
Președintele USR Dominic Fritz își arată sprijinul față de Flavia Boghiu, fosta viceprimăriță a USR Brașov, după ce aceasta a fost achitată în dosarul pentru abuz în serviciu. Decizia nu este, însă, definitivă. Fritz sare în apărarea și a altor membrii USR cu dosare penale, cum ar fi Vlad Voiculescu sau Ruben Lațăcău, despre care […]
Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 8 ianuarie 2026, a afirmat că Ilie Bolojan este adevăratul lider al României, eclipsând rolul președintelui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu compară situația actuală cu perioada 2000-2003, când președintele Ion Iliescu era o figură formală, iar adevăratul șef era Adrian […]
Un comandant american, aflat la bordul unui elicopter, a fost împușcat în timpul operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro # Gândul
Comandantul unui elicopter MH-47G american a fost împușcat în picioare în timpul unui raid aerian în zona unde se afla Nicolás Maduro din Caracas, notează Financial Times. Elicopterul a fost lovit, dar a rămas în zbor. Comandantul rănit a aterizat, a trimis forțele speciale, apoi a zburat înapoi la USS Iwo Jima. 80 de operatori […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și prof. Adrian Severin. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize […]
Focuri de armă în Iran, proteste de amploare în Teheran. Trump amenință: „Dacă ucid oamenii, îi vom lovi foarte puternic”. 2 ofițeri IRGC morți # Gândul
ACUM se desfășoară proteste mari împotriva regimului ayatollahului Khamenei în capitala Iranului, Teheran. Au fost auzite focuri de armă. Trump a declarat într-o intervenție televizată în presa SUA că este dispus să atace din nou Iranul dacă regimul omoară civili care protestează pașnic. „Le merge foarte prost… Vă spun că nu le merge bine. Dacă […]
Preșdintele Donald Trump a lansat un nou avertisment către Cuba, în cadrul unei intervenții telefonice la un post TV din SUA. Liderul de la Casa Albă a precizat: „Cuba atârnă de un fr de ață”, cu referire la situație politică și economică din zonă. Întrebat dacă actualul regim politic din Cuba, aflat sub conducerea președintelui […]
„Franța a decis să voteze împotriva semnării acordului între Uniunea Europeană și țările Mercosur”, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. Decizia a fost luată în contextul protestelor fermierilor de la Paris. Fermierii au ajuns la Paris, tractoarele parcurg bulevardul Champs Elysees și pot fi văzute și în apropierea Turnului Eiffel. Fermierii francezi au blocat, joi, […]
Iranul avertizează SUA și Israel în contextul intensificării revoltelor: „Suntem pregătiți pentru război” # Gândul
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a transmis un mesaj după sosirea sa la Beirut: Teheranul nu caută război, dar este pe deplin pregătit pentru acesta. Ministrul a avertizat Statele Unite și Israelul împotriva escaladării conflictului, susținând că atacurile anterioare asupra Iranului au eșuat. El a făcut aceste declarații în contextul valului de revolte majore […]
Patrick Andre de Hillerin dezvăluie că Nicușor Dan a mințit când s-a lăudat că a fost escortat de aeronave elvețiene # Gândul
Președintele Nicușor Dan s-a folosit de victimele tragediei din Crans Montana, Elveția, și i-a mințit pe români, într-o manevră de imagine care a avut efect, pe termen scurt, dezvăluie jurnalistul Patrick Andre de Hillerin. La întoarcerea de la Paris, liderul de la Cotroceni a transmis pe social-media că aeronava prezidențială ar fi fost escortată de […]
