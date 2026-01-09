Ionuţ Moşteanu s-a reactivat ca să-l apere pe Nicuşor Dan: „Haideţi să oprim dezinformarea”

20:30

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a transmis un mesaj după sosirea sa la Beirut: Teheranul nu caută război, dar este pe deplin pregătit pentru acesta. Ministrul a avertizat Statele Unite și Israelul împotriva escaladării conflictului, susținând că atacurile anterioare asupra Iranului au eșuat. El a făcut aceste declarații în contextul valului de revolte majore […]