Valentin Stan: Marco Rubio a declarat că știu poziția Rusiei în Venezuela, dar Rusia lucrează cu America

20:20

Proaspăt întorși din vacanță, mulți dintre români au avut parte de un șoc, după ce le-au fost sparte casele de către hoții care au „lucrat” intens, în această perioadă. Astfel că, aproape 900 de păgubiți au sunat la 112 în aceste zile. Fie le-au fost furate bunuri din casă sau produse din magazin, fie le-au […]