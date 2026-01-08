“E ruşinos!” Jucătorii revelaţiei din Liga 1 au răbufnit: “Ne plouă în vestiar”
Antena Sport, 8 ianuarie 2026 10:50
Chiar dacă în ultimii ani, în România s-au construit mai multe stadioane moderne, iar alte echipe urmează să se bucure şi ele de arene noi, există în continuare şi cluburi care sunt nevoite să se descurce cu stadioane depăşite din toate punctele de vedere. Este cazul celor de la FC Botoşani, revelaţia sezonului în Liga
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
11:10
Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks! Doi jucători vin de la Washington în locul vedetei de 27 de ani # Antena Sport
Clubul Atlanta Hawks, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a ajuns la un acord pentru a-l trimite la Washington Wizards pe coordonatorul său Trae Young, vedeta echipei din 2018, au relatat, miercuri seara, mai multe publicaţii americane, citate de AFP. În timp ce Hawks încă juca pe teren propriu cu New Orleans Pelicans (117-100),
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
10:10
Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: “Există iubiri care merită… un ultim dans” # Antena Sport
Atacantul Radamel Falcao a revenit la clubului său de suflet, Millonarios de Bogota, pentru un "ultim dans", la aproape 40 de ani, a anunţat, miercuri, echipa columbiană de fotbal, citată de AFP. "S-a întors! Există iubiri care merită… un ultim dans", a scris Millonarios FC pe X. Radamel Falcao a revenit la Millonarios "Tigrul", cum
09:50
Daily Mail susţine că Ruben Amorim şi fundaşul de la Manchester United, Lisandro Martinez, s-au certat în timpul unui antrenament cu câteva săptămâni înainte de plecarea portughezului. Presa britanică indică faptul că scena a avut loc între meciurile împotriva Crystal Palace şi West Ham, în momentul în care revenirea după accidentare a argentinianului de 27
09:40
Tottenham, pe un butoi de pulbere! Colegii lui Drăguşin s-au luat la ceartă cu un fan chiar pe teren # Antena Sport
Tottenham are un nou sezon de coşmar. Echipa lui Radu Drăguşin a pierdut dramatic meciul de pe terenul lui Bournemouth, scor 2-3, "cireşele" marcând golul victoriei în minutul 90+5, prin Semenyo. La finalul meciului, căpitanul Cristian Romero şi-a prezentat scuzele fanilor care au făcut deplasarea, dar a criticat conducerea, pentru lipsa de reacţie. În schimbd,
09:30
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali pregăteşte un transfer uriaş pentru fotbalul românesc! FCSB se va despărţi în această iarnă de Adrian Şut, mijlocaşul de 26 de ani cotat la 3.8 milioane de euro. Dacă în trecut, FCSB a refuzat mai multe oferte pentru mijlocaşul ei, printre care una de la Trabzonspor, fanatik.ro susţine că jucătorul are bagajele făcute
Acum 4 ore
09:10
Scandal uriaş la Tottenham. Căpitanul lui Drăguşin a criticat dur conducerea clubului: “Minciuni” # Antena Sport
Cristian Romero n-a mai ţinut cont de nimic şi a postat un mesaj pe Instagram prin care a criticat dur conducerea lui Tottenham. Căpitanul lui Spurs a răbufnit după un nou eşec, 2-3 cu Bournemouth, venit miercuri. A fost a opta înfrângere în Premier League în acest sezon, iar Tottenham e abia pe 14, departe
09:10
Denis Drăguş încă speră să joace în barajul cu Turcia: “Să se judece corect! Sper că se va lua în calcul asta” # Antena Sport
Denis Drăguş a primit o suspendare de două meciuri după cartonaşul roşu primit în meciul cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Internaţionalul român, care urmează să semneze cu Gaziantep, echipă cu care s-a înţeles deja, este încrezător, după ce a făcut apel. Prima etapă de suspendare a fost ispăşită deja, în meciul cu San
08:40
Adrian Mutu împlineşte joi 47 de ani! Cel supranumit „Briliantul" sau „Il Fenomeno" s-a născut la 8 ianuarie 1979, la Calineşti, în judeţul Argeş, şi şi-a început cariera de fotbalist profesionist la FC Argeş, în 1996, unde a marcat 11 goluri în 41 de jocuri. El s-a transferat la Dinamo Bucureşti, în 1998. Pentru Dinamo,
08:30
Ce a păţit Lamine Yamal înainte de Barcelona – Bilbao 5-0! Anunţul lui Hansi Flick, după ce vedeta catalanilor a fost rezervă # Antena Sport
Barcelona s-a distrat în semifinala Supercupei Spaniei cu Athletic Bilbao, pe care a învins-o cu 5-0, în Arabia Saudită. Catalanii şi-au făcut viaţa uşoară încă din prima repriză, atunci când a intrat la cabine cu un avans de patru goluri. Toate acestea fără Lamine Yamal, vedeta catalanilor fiind doar rezervă la acest meci. Tânărul de
08:20
Cristi Chivu nu stă la discuţii la Inter: “Dacă se întâmplă altfel, mă enervez, și mă enervez rău” # Antena Sport
Cristi Chivu a declarat tare şi răspicat că jucătorii de la Inter trebuie să fie preocupaţi numai de meciurile echipei lor. Asta în contextul în care antrenorul român a fost întrebat despre rezultatul de egalitate înregistrat de Napoli, 2-2 cu Verona. Partida de la Napoli s-a terminat chiar când jucătorii lui Inter se aflau la
08:00
Marius Şumudică a anunţat că Octavian Popescu (23 de ani) nu va ajunge la Al-Okhdood, echipa cu care antrenorul român a semnat recent. Asta chiar dacă Gigi Becali i l-a propus pe jucătorul de la FCSB. Şumudică susţine că pe lista de transferuri a arabilor se află trei jucători, dar şi că niciunul dintre ei
07:50
Aryna Sabalenka, declaraţii uriaşe despre Sorana Cîrstea: “Este o jucătoare incredibilă” # Antena Sport
Aryba Sabalenka a oferit declaraţii măgulitoare la adresa Soranei Cîrstea, după ce a învins-o pe româncă în optimile de la Brisbane, cu 6-3, 6-3, în a treia întâlnire directă dintre cele două. Aceasta a fost a treia întâlnire dintre Sabalenka şi Cîrstea, cele două împărțindu-și victoriile până acum. În 2023, Sori se impunea la Miami,
07:30
Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka 3-6, 3-6. Sori se opreşte în optimile de la Brisbane # Antena Sport
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Aryna Sabalenka, cu 3-6, 3-6, în optimile de finală ale turneului de la Brisbane. Meciul a durat o oră şi 20 de minute şi a fost al treilea dintre cele două rivale. După un prim set dominat clar de numărul unu mondial, a urmat un al doilea în care
Acum 12 ore
22:50
Florin Niță, ofertă dintr-o ţară ajunsă în pragul revoluţiei. Ce decide portarul de 38 de ani # Antena Sport
Florin Niţă a are viitorul incert, la mai bine şase luni de când a rămas fără contract. Portarul ajuns la 38 de ani exclude o revenire în Liga 1, dar încă nu a primit vreo ofertă să-l tenteze. Potrivit Iamsport, Florin Niță a primit o ofertă de la un club din Iran. Din punct de
22:50
Barcelona – Bilbao 5-0. „Manita arăbească” în Supercupa Spaniei! Catalanii, finaliști după un meci de vis # Antena Sport
Barcelona este prima finalistă din ediția aceasta a Supercupei Spaniei, asta după ce campioana din La Liga a făcut un adevărat spectacol în fața celor de la Athletic Club Bilbao. Formația antrenată de Hansi Flick a punctat de patru ori încă din prima repriză, iar scorul final a fost stabilit de brazilianul Raphinha, care a
22:50
Denis Drăguş, gata să îşi relanseze cariera, după ce a bătut palma cu noua echipă: “Nu a fost uşor ce s-a întâmplat” # Antena Sport
Denis Drăguş a aterizat în Turcia, acolo unde va semna cu noua sa echipă, Gaziantep. Internaţionalul român a bătut palma cu fosta echipă a lui Marius Şumudică şi va redeveni coechipier cu Alexandru Maxim şi Deian Sorescu, ceilalţi doi jucători care evoluează la formaţia din Turcia. Drăguş a mai jucat în urmă cu două sezoane
22:40
Conducerea Barcelonei a confirmat transferul! Jucătorul era dorit de Cristi Chivu la Inter # Antena Sport
Cristi Chivu și-ar fi dorit să aducă un înlocuitor pentru Denzel Dumfries, olandezul fiind nevoit să lipsească de pe gazon din cauza unei accidentări. Conducerea Interului a negociat cu Al-Hilal pentru cedarea lui Joao Cancelo, dar portughezul va ajunge în cele din urmă la Barcelona. Împrumutat la gruparea catalană în perioada când evolua la Manchester
22:20
Pe lângă fraţii Eissat, Dinamo vrea să mai facă o altă mutare pe piaţa de transferuri. Este vorba de aducerea olandezului Pascal Mulder, fundaș central în vârstă de 26 de ani, care joacă la FC Emmen, în liga a doua. Potrivit jurnalistului olandez Niels Dijkhuizen, Dinamo se află în tratative avansate, iar un avantaj în
Acum 24 ore
22:10
România – Spania 4-3. A doua victorie a tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă U20 # Antena Sport
Selecţionata României a învins formaţia Spaniei cu scorul de 4-3 (0-0, 2-2, 2-1), miercuri seara, la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă Under-20, Divizia a II-a, Grupa A, în Berceni Arena din Bucureşti. Tricolorii au obţinut a doua victorie prin golurile marcate de Tamas Nagy (28:29), Alpar Kovacs (33:42, 49:12) şi Răzvan Timaru (46:48). Ibericii
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Durul Smărăndescu a fost doborât de o probă la înălţime appeared first on Antena Sport.
21:40
Dani Coman a făcut anunțul cu privire la transferul lui Mario Tudose: „Am avut discuții” # Antena Sport
FC Argeș este una dintre marile surprize ale acestei ediții de campionat, piteștenii luptând pentru prezența în play-off din postura unei formații nou-promovate. Gruparea alb-violet l-a cedat pe brazilianul Caio Martins la Riga FC, iar acum Dani Coman a anunțat și ce se întâmplă cu Mario Tudose, dorit de mai multe cluburi din Liga 1,
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Baschetul a învăţat-o pe Yasmin Awad să vadă lumea de sus appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Tavi Popescu este tot mai aproape de arabi appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Romanchuk trăieşte româneşte appeared first on Antena Sport.
21:10
Transfer cu scandal în Liga 1. Jucătorul a semnat, dar fostul club atacă: “Nu s-a procedat corect” # Antena Sport
Christ Afalna, golgheterul celor de la Unirea Slobozia, s-a transferat la Hermannstadt. Mutarea a fost anunţată oficial. "Christ Nkama Afalna este un atacant central în vârstă de 27 de ani din Camerun. Acesta are o înălțime de 1,87 metri și poate evolua și ca aripă, pe ambele benzi ale terenului, având un joc bun de
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a început anul cu un gol împotriva lui Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Dinamo şi Universitatea Craiova, victorii în Antalya appeared first on Antena Sport.
20:50
Galatasaray vrea să transfere un român. Negocierie au fost avansate de turci, iar jucătorul vizat este Umit Akdag. În mod paradoxal, Umit este avantajat să ajungă la Galatasaray, datorită dublei cetăţenii. Campioana Turciei are nevoie să își consolideze lotul cu jucători turci, pentru a respecta regulamentul stabilit de TFF (Federația Turcă de Fotbal) cu privire
20:50
Dan Şucu, probleme la Genoa! Protest al fanilor împotriva patronului: “Răbdarea începe să se termine” # Antena Sport
Dan Şucu nu are viaţă uşoară la Genoa, iar fanii echipei din Serie A încep să îşi piardă răbdarea. Aflată pe locul 17 în Serie A, Genoa încearcă să iasă din criză, dar reacţia clubului nu a fost pe măsura aşteptărilor fanilor. Asta şi pentru că Dan Şucu, patronul clubului, le-a promis în luna decembrie
20:20
Dinamo, trei transferuri! Toţi fraţii Eissat vin în Ştefan cel Mare: “Să ia decizia corectă!” # Antena Sport
Dinamo pregăteşte o mutare interesantă pe piaţa transferurilor, toţi cei trei fraţi Eissat la pachet. Jucătorii sunt în negocieri cu gruparea din Ştefan cel Mare. Anunţul a fost făcut de mama lui Lisav Eissat, fotbalistul naţionalei României, prezentă în Antalya. La Dinamo se află acum al doilea băiat al familiei, Leam, care este în probe,
20:10
Denis Drăguş, jucător care a evoluat în prima parte a sezonului la Eyupspor, sub formă de împrumut de la Trabzonspor, şi-a găsit o nouă echipă. Internaţionalul român va evolua tot în Turcia, dar la Gaziantep. Potrivit informaţiilor Antena Sport, jucătorul s-a înţeles deja cu echipa pe care Marius Şumudică a antrenat-o în trecut, urmând să
20:00
Mario Balotelli și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de Genoa. Premieră pentru italian # Antena Sport
Mario Balotelli a rămas liber de contract în vara anului 2025, când contractul său cu Genoa a expirat, dar controversatul fotbalist italian nu s-a gândit la retragerea din activitate. Mai mult decât atât, Super-Mario a luat o decizie în premieră pentru cariera sa. Acesta a semnat cu o formație din afara Europei, dintr-un eșalon inferior.
19:40
Bere multă și „orgoliu exagerat”: cum a pierdut România „barajul” la Mondialul din 1938, când era printre favoritele la trofeu # Antena Sport
România se pregătește de barajul „de foc" cu Turcia, primul pas pentru o calificare mult așteptată la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii" îi vor înfrunta pe turci pe 26 martie, la Istanbul. În cazul unei victorii, ai noștri vor juca pentru un loc la turneul final din SUA, Canada și Mexic cu câștigătoarea meciului dintre
19:20
CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile” # Antena Sport
CFR Cluj a dat lovitura în această iarnă și l-a vândut în Major League Soccer pe Louis Munteanu, pentru aproximativ șapte milioane de dolari. Acum,
19:10
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea # Antena Sport
În cantonamentul din Antalya al formaţiei Dinamo şi-a făcut apariţia şi mama lui Lisav Eissat, fotbalistul naţionalei României. Ea a surprins cu frumuseţea ei, dar şi cu apariţia tinerească, cu cercel în nas și poșetă Dolce&Gabbana. Ea a asistat la amicalul “câinilor” cu Young Boys, acolo unde a sperat să joace şi fratele lui Lisav, […] The post Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea appeared first on Antena Sport.
19:10
Meciul dintre Barcelona şi Athletic Bilbao, din prima semifinală a Supercupei Spaniei, va începe la ora 21:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în ultimii ani, meciurile din Supercupa Spaniei se dispută în Arabia Saudită. Meciul dintre Barcelona şi Bilbao va avea loc pe King Abdullah Sports City […] The post Barcelona – Bilbao LIVE TEXT (21:00). Prima semifinală a Supercupei Spaniei appeared first on Antena Sport.
19:10
Lovitură de proporții dată de SCM Râmnicu Vâlcea. Căpitanul care a cucerit tot cu naționala vine în România # Antena Sport
SCM Râmnicu Vâlcea a făcut un transfer imens pentru handbalul feminin din România. Grace Zaadi Deuna, franțuzoaica ce a câștigat aurul olimpic, mondial și european, se va alătura echipei antrenate de Bent Dahl. Râmnicu Vâlcea dă lovitură după lovitură pe piața transferurilor. După ce a semnat la începutul anului cu norvegianca Emilie Arntzen, echipa olteană […] The post Lovitură de proporții dată de SCM Râmnicu Vâlcea. Căpitanul care a cucerit tot cu naționala vine în România appeared first on Antena Sport.
18:30
Gigi Becali a primit o veste proastă înainte de reluarea campionatului. Clubul FCSB a fost dat în judecată de unul dintre foștii jucători, care reclamă faptul că nu ar fi primit un bonus pentru calificarea în cupele europene. Este vorba despre Andrei Vlad, portar care a părăsit campioana României la începutul anului 2025, după ce […] The post Lovitură pentru Gigi Becali! Campioana FCSB, dată în judecată de un fost jucător appeared first on Antena Sport.
18:20
Incidente la meciul Universitatea Craiova – Konyaspor. S-a lăsat cu îmbrânceli, iar arbitrul a întrerupt meciul # Antena Sport
Universitatea Craiova a trecut miercuri pe Konyaspor, scor 1-0, în primul meci amical din cantonamentul din Antalya. Unicul gol al partidei a fost marcat de Anzor Mekvabishvili, în minutul 52. Partida a fost una tensionată, iar arbitrul a trimis la cabine cele două echipe chiar mai repede. Meciul s-a jucat cu porțile închise, fără accesul […] The post Incidente la meciul Universitatea Craiova – Konyaspor. S-a lăsat cu îmbrânceli, iar arbitrul a întrerupt meciul appeared first on Antena Sport.
18:20
Ianis Hagi, la telefon cu Mircea Lucescu după golul marcat cu Metaloglobus. Imagini cu decarul României # Antena Sport
Ianis Hagi a fost protagonistul unui moment interesant în timpul partidei dintre Alanyaspor și Metaloglobus, scor 2-0 în favoarea echipei din Turcia. După ce a fost schimbat de antrenorul său, mijlocașul nu s-a așezat pe banca de rezerve, ci a urcat în tribune, unde a stat alături de delegații FRF și a vorbit cu Mircea […] The post Ianis Hagi, la telefon cu Mircea Lucescu după golul marcat cu Metaloglobus. Imagini cu decarul României appeared first on Antena Sport.
18:10
Costel Gâlcă a analizat sezonul Rapidului de până acum, în Antalya: „Trebuie să suferim” # Antena Sport
Rapid a încheiat prima parte a sezonului pe locul al doilea, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Costel Gâlcă se luptă cu șanse reale la trofee în acest campionat, dar tehnicianul a cerut în repetate rânduri și întăriri. Până la urmă, conducerea l-a adus pe Daniel Paraschiv, care a ajuns deja în cantonamentul […] The post Costel Gâlcă a analizat sezonul Rapidului de până acum, în Antalya: „Trebuie să suferim” appeared first on Antena Sport.
17:50
Ajuns în vara anului 2023 pe banca celor de la Paris Saint Germain, Luis Enrique a câștigat tot ce era posibil alături de Paris Saint Germain. Tehnicianul spaniol mai are contract pe Parc des Princes până în iunie 2027, dar acesta a luat o decizie neașteptată. Concret, antrenorul a refuzat prelungirea acordului scadent în vara […] The post Luis Enrique, decizie total neașteptată după ce a câștigat tot ce era posibil cu PSG appeared first on Antena Sport.
17:40
“Evident că mă doare”. Ciprian Deac, reacție de clasă după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu # Antena Sport
Ciprian Deac a oferit o primă reacție după ce nu a fost inlcus în lotul CFR-ului pentru cantonamentul de iarnă din Spania. Deși decizia lui Daniel Pancu a fost contestată de multe voci din fotbal, jucătorul de 39 de ani a dat dovadă de clasă și nu a criticat în niciun fel alegerea făcută de […] The post “Evident că mă doare”. Ciprian Deac, reacție de clasă după ce a fost lăsat acasă de Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.
17:30
Cine este și din ce face bani Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026, difuzat la Antena 1 # Antena Sport
Mulţi români se întreabă cine este Luiza, soţia lui Cătălin Zmărăndescu, de la Power Couple 2026, difuzat la Antena 1. Cei doi formează împreună o familie frumoasă și au doi copii. Luiza Zmărăndescu a reuşit să-l îmblânzească pe bestia Cătălin Zmărăndescu. Luiza Zmărăndescu, în vârstă de 42 ani, este manager și are grijă în permanență […] The post Cine este și din ce face bani Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026, difuzat la Antena 1 appeared first on Antena Sport.
17:10
Echipa care poate câștiga Cupa Africii fără victorie! Țara e sub dictatură militară, antrenorul face înconjurul Pământului # Antena Sport
Cupa Africii a ajuns în faza sferturilor de finală, iar naționala din Mali este până acum surpriza turneului. Selecționata „vulturilor” a ajuns între primele opt de pe continent fără să câștige niciun meci la turneul din Maroc. Concret, Mali a remizat în toate jocurile: 1-1 cu Zambia, 1-1 cu Maroc și 0-0 cu Insulele Comore […] The post Echipa care poate câștiga Cupa Africii fără victorie! Țara e sub dictatură militară, antrenorul face înconjurul Pământului appeared first on Antena Sport.
17:00
Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: “Sper să mai am câteva”. Anunţ despre viitorul său # Antena Sport
Ianis Hagi a marcat în meciul amical dintre Alanyaspor şi Metaloglobus, meci de pregătire care a avut loc în Turcia şi pe care echipa sa l-a câştigat cu 2-0. După ce a fost 0-0 în primele 45 de minute, Alanyaspor a deschis scorul prin internaţionalul român, care a marcat în minutul 56, din lovitură liberă. […] The post Ianis Hagi, prima reacţie după ce a marcat împotriva lui Metaloglobus: “Sper să mai am câteva”. Anunţ despre viitorul său appeared first on Antena Sport.
17:00
Fotbalistul “de 10 milioane de euro” al lui Gigi Becali pleacă de la FCSB. Şi-a dat acordul # Antena Sport
Gigi Becali a bătut palma cu Marius Şumudică pentru împrumutul lui Octavian Popescu, iar sport.ro anunţă că şi fotbalistul a acceptat să părăsească echipa şi să meargă la arabi. Cum au decurs tratativele dintre Becali şi Şumudică? Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că antrenorul s-a interesat de jucătorii roş-albaştrilor, după ce a semnat […] The post Fotbalistul “de 10 milioane de euro” al lui Gigi Becali pleacă de la FCSB. Şi-a dat acordul appeared first on Antena Sport.
16:50
Conducerea lui Manchester United, întâlnire decisivă cu succesorul lui Ruben Amorim. Cine este marele favorit # Antena Sport
Manchester United l-a demis în cursul zilei de luni pe tehnicianul Ruben Amorim, iar acum conducerea lucrează la găsirea unui înlocuitor, care să aducă stabilitatea la echipă, dar și în rezultate. Oficialii de pe Old Trafford au în plan o discuție cu una dintre legendele care au îmbrăcat tricoul „diavolilor”, întâlnirea decisivă urmând să aibă […] The post Conducerea lui Manchester United, întâlnire decisivă cu succesorul lui Ruben Amorim. Cine este marele favorit appeared first on Antena Sport.
16:50
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie, de la reacția lui Mircea Lucescu după ce nu a zburat la Antalya până la declarația lui Messi legată de viitorul său după retragere. 1. Reacția lui Lucescu Mircea Lucescu a făcut primele declarații după ce şi-a amânat deplasarea în Antalya. Problemele de […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie appeared first on Antena Sport.
