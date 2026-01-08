O zi specială: Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat la 47 de ani. „Mă voi face instructor de înot și mă voi ocupa mai îndeaproape de familie”
Aktual24, 8 ianuarie 2026 11:00
Sebastian Veștemeanu, cel care a condus Poliția Municipiului Sibiu din 2018, s-a pensionat la vârsta de 47 de ani (va împlini 48 în acest an). Într-o declarație făcută pentru publicația locală Turnul Sfatului, fostul șef al poliției sibiene a vorbit despre planurile de viitor, punând accent pe nevoia de a se „deconecta” de ritmul intens […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
11:20
Un nou atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a lăsat aproape un milion de oameni fără căldură și electricitate în plină iarnă # Aktual24
În noaptea de 7 spre 8 ianuarie, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice ucrainene, afectând grav regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijia. Conform Ministerului Energiei de la Kiev, citat de agenția UNN, peste 800.000 de consumatori din Dnipropetrovsk au rămas fără electricitate dimineața, în timp ce regiunea Zaporijia a fost aproape complet lăsată […]
Acum 30 minute
11:00
O zi specială: Șeful Poliției Municipiului Sibiu s-a pensionat la 47 de ani. „Mă voi face instructor de înot și mă voi ocupa mai îndeaproape de familie” # Aktual24
Sebastian Veștemeanu, cel care a condus Poliția Municipiului Sibiu din 2018, s-a pensionat la vârsta de 47 de ani (va împlini 48 în acest an). Într-o declarație făcută pentru publicația locală Turnul Sfatului, fostul șef al poliției sibiene a vorbit despre planurile de viitor, punând accent pe nevoia de a se „deconecta” de ritmul intens […]
Acum o oră
10:40
Un soldat israelian a fost condamnat la 20 de zile de închisoare după ce s-a filmat trăgând cu arma spre Fâșia Gaza, „în onoarea Anului Nou” # Aktual24
Un soldat din Brigada Golani a Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) a fost condamnat la 20 de zile de detenție militară după ce a postat pe rețele sociale un video în care trage multiple focuri de armă spre Fâșia Gaza „în onoarea Anului Nou”. Incidentul, filmat pe 26 decembrie 2025, a devenit viral, acumulând milioane […]
Acum 2 ore
10:10
Un deputat și general în rezervă rus propune atacarea Europei cu rachete Oreșnik și scufundarea navelor americane sau aliate în Marea Neagră # Aktual24
În plină escaladare a tensiunilor geopolitice după capturarea petrolierului rus Marinera de către forțele americane în Atlanticul de Nord pe 7 ianuarie, deputatul Dumei de Stat și general-locotenent în rezervă Andrei Gurulev a lansat declarații extrem de agresive. Într-o apariție televizată și pe canalul său de Telegram, el a propus un răspuns „asimetric și dur” […]
09:40
Au și bulgarii „suveraniștii” lor: „Mi-e silă să ating bancnotele voastre”, spune o pensionară din Bulgaria, după ce a primit prima pensie în moneda euro # Aktual24
Pe 7 ianuarie, pensionarii bulgari au primit primele pensii în euro, după ce țara a adoptat oficial moneda unică europeană la 1 ianuarie 2026. Cozi lungi s-au format la poște încă de la primele ore, chiar și pe întuneric, în orașe precum Sofia, Varna, Plovdiv, Burgas sau sate mici. Mulți au venit devreme din entuziasm […]
Acum 4 ore
09:10
Avertisment dur din partea Danemarcei, în eventualitatea unei invazii americane în Groenlanda: „Întâi vom trage și abia pe urmă vom întreba” # Aktual24
Ministerul Apărării din Danemarca a confirmat că o regulă militară din 1952 rămâne în vigoare: soldații danezi staționați în Groenlanda trebuie să riposteze imediat împotriva oricărei forțe invadatoare, fără să aștepte ordine sau să confirme o declarație formală de război. Publicația britanică The Telegraph a titrat dramatic: „Denmark ‘will shoot first and ask questions later’ […]
08:50
Femeia împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis avea 37 de ani, era mamă a unui copil și nu lua parte la niciun protest # Aktual24
O operațiune masivă de arestare a imigranților ilegali lansată de Departamentul Securității Interne (DHS) al SUA a escaladat dramatic pe 7 ianuarie în Minneapolis, când un agent ICE a împușcat mortal o femeie de 37 de ani, identificată ca Renee Nicole Good. Evenimentul, capturat pe video de martori, a stârnit proteste masive și un conflict […]
08:50
A dat Rusia „undă verde” capturării lui Maduro? O fostă consilieră a lui Trump afirmă că Putin a propus încă din 2019 ca SUA să preia Venezuela, dar să lase rușilor mână liberă în Ucraina # Aktual24
În contextul operațiunii militare americane din 3 ianuarie 2026, care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și transferarea sa în SUA, o declarație veche de șapte ani a fostei consiliere a președintelui Donald Trump revine în forță în dezbaterea geopolitică internațională. Fiona Hill, fost director senior pentru Rusia și Europa în Consiliul Național […]
08:50
Donald Trump afirmă că agentul ICE care a împușcat mortal o femeie din Minneapolis ar fi fost călcat de ea cu mașina și rănit grav. Filmările dovedesc însă că acesta aleargă imediat după incident – VIDEO # Aktual24
Împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, mamă a unui copil de patru ani și cetățeancă americană, de către un agent ICE în Minneapolis pe 7 ianuarie, continuă să genereze polemici intense. Președintele Donald Trump și secretara DHS, Kristi Noem, au descris incidentul ca pe un act de autoapărare, […]
08:20
Femeia împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis avea 37 de ani, era mamă a trei copii și nu lua parte la niciun protest # Aktual24
O operațiune masivă de arestare a imigranților ilegali lansată de Departamentul Securității Interne (DHS) al SUA a escaladat dramatic pe 7 ianuarie în Minneapolis, când un agent ICE a împușcat mortal o femeie de 37 de ani, identificată ca Renee Nicole Good. Evenimentul, capturat pe video de martori, a stârnit proteste masive și un conflict […]
08:10
Marea Britanie și Franța vor să trimită cel mult 15.000 de soldați în Ucraina după încheierea unui acord de pace cu Rusia # Aktual24
Marea Britanie și Franța plănuiesc să trimită cel mult 15.000 de soldați în Ucraina după încheierea unui acord de pace cu Rusia, un număr semnificativ redus față de propunerile inițiale, din cauza resurselor limitate ale armatelor celor două țări. Informația, publicată inițial de The Times, vine în contextul summitului „Coalition of the Willing” de la […]
07:50
Colonialism în secolul XXI: Donald Trump a anunțat că va obliga Venezuela să cumpere doar produse americane cu veniturile obținute din petrol # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat recent un acord istoric cu autoritățile interimare din Venezuela, prin care Caracasul se angajează să utilizeze exclusiv veniturile din vânzările de petrol către SUA pentru achiziții de produse americane. Anunțul vine în contextul capturării fostului președinte Nicolás Maduro de către forțele americane la începutul anului și al preluării controlului […]
07:40
Aldrich Ames, fost ofițer al CIA și unul dintre cei mai periculoși trădători din istoria serviciilor de informații americane, a murit luni la vârsta de 84 de ani. Moartea lui a avut loc în închisoarea federală din Cumberland, Maryland, unde se afla încarcerat de aproape 30 de ani, după ce fusese condamnat pentru trădare și […]
Acum 6 ore
07:20
Statele Unite amenință că vor trimite în judecată echipajul petrolierului „Marinera”, din care fac parte și cetățeni ruși # Aktual24
Echipajul petrolierului ”Marinera”, navă capturată miercuri de marina militară americană în zona Atlanticului de Nord, deși naviga sub pavilion rusesc, ar putea fi adus în SUA și judecat acolo, întrucât pentru acest petrolier autoritățile americane au emis un ordin judiciar de sechestru în urma încălcării ”sancțiunilor” impuse de SUA, a transmis Casa Albă. ”Aceasta era […]
07:10
Într-un climat global economic tot mai volatil, în care unele dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume aleg să oprească investițiile în locații strategice, Cambridge reiese ca un exemplu de reziliență și optimism. După ce gigantul farmaceutic AstraZeneca a anunțat că va pune pe pauză investițiile de 200 de milioane de lire sterline în […]
06:40
Viitorul a 350.000 de haitieni din SUA este sub semnul întrebării. Instanța analizează revocarea protecției temporare # Aktual24
Viitorul a 350.000 de haitieni care trăiesc în Statele Unite sub statutul de Protecție Temporară (TPS) este acum într-un echilibru fragil, suspendat între raționamente politice și realitatea unei crize umanitare acute. Într-un proces care ar putea deveni un punct de cotitură, instanțele federale din Washington, D.C. sunt chemați să decidă dacă revocarea protecției acestor persoane […]
Acum 12 ore
00:10
SUA: „Șamanul QAnon” se distanțează de Trump și a anunțat că va candida la funcția de guvernator al Arizonei # Aktual24
„Șamanul QAnon”, care a devenit simbolul revoltelor de la Capitoliul SUA din 2021, a declarat că va candida la funcția de guvernator al Arizonei, potrivit Sky News. Jacob Angeli-Chansley, care preferă să fie cunoscut sub numele de Jake Angeli, a fost fotografiat vopsit în roșu, alb și albastru printre protestatarii care au luat cu asalt […]
7 ianuarie 2026
23:30
Preşedintele american Donald Trump studiază „activ” împreună cu echipa sa posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a refuzat încă o dată să excludă o preluare militară a acestei insule ce este un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei, ţară cu care secretarul american de stat Marco […]
23:30
„Nu datorăm nimic SUA. Dacă vor petrol venezuelean, SUA vor trebui să-l cumpere la prețuri internaționale”, spune compania petrolieră venezueleană PDVSA # Aktual24
Compania petrolieră de stat din Venezuela, PDVSA, a declarat că progresează în negocierile cu SUA pentru vânzările de petrol, un membru al consiliului de administrație al companiei declarând pentru Reuters că SUA vor trebui să-l cumpere la prețuri internaționale. Marți, Washingtonul a anunțat un acord cu Caracas pentru a obține acces la țiței venezuelean în […]
23:20
Temperatură medie record în 2025 în Marea Nordului: 11,6° Celsius, cea mai mare valoare de când agenția a început să colecteze date în 1969 # Aktual24
Agenția Federală Maritimă și Hidrografică din Germania (BSH) a anunțat că anul 2025 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată în Marea Nordului. Temperatura medie a apei a fost de 11,6° Celsius, cea mai mare valoare de când agenția a început să colecteze date în 1969. Anul trecut a fost, de asemenea, aproape un […]
23:10
Canada îl enervează pe Trump, anunță că își deschide consulat în Groenlanda: ”Viitorul Groenlandei și al Danemarcei va fi stabilit exclusiv de rezidenții acestora” # Aktual24
Doi canadieni cu funcții importante vor merge în Groenlanda, în contextul amenințărilor formulate de Donald Trump și membri ai administrației sale privind anexarea teritoriului autonom danez, din motive pe care președintele SUA le-a descris ca fiind legate de „securitatea națională”. Miercuri, premierul Mark Carney a anunțat că guvernatorul-general al Canadei, Mary Simon, și ministrul Afacerilor […]
22:50
Presshub: Șșș, șșș… E atât de liniște la Bruxelles. Uniunea Europeană nu este o superputere, ci un exercițiu de consens # Aktual24
Tăcerea sau prudența Uniunii Europene în fața unor crize internaționale, precum situația din Venezuela, este adesea interpretată ca slăbiciune, indecizie sau lipsă de relevanță geopolitică. În realitate, această reacție reflectă exact natura proiectului european: UE nu este un stat, nu este o supraputere și nu a fost construită pentru a acționa ca una. Este o […]
22:50
SUA l-ar fi avertizat pe ministrul venezuelean de Interne că ar putea fi următoarea țintă dacă nu cooperează cu Washingtonul și nu o sprijină pe președinta interimară # Aktual24
Administrația Trump l-ar fi avertizat pe ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, că ar putea fi următoarea țintă dacă nu o susține pe președinta interimară, Delcy Rodríguez, care este la putere de când Nicolás Maduro a fost capturat sâmbătă. Reuters a relatat că oficialii americani erau „în special îngrijorați” că ministrul de Interne, considerat […]
22:30
Premieră în Marea Britanie: Un bărbat a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru vânzarea online de substanțe chimice folosite la sinucidere # Aktual24
Un bărbat care a vândut online o substanță chimică mortală pentru a ajuta oamenii să se sinucidă a fost închis în ceea ce se crede a fi primul caz de acest fel din Marea Britanie. Miles Cross, în vârstă de 33 de ani, a pledat vinovat la patru capete de acuzare de comitere intenționată a […]
Acum 24 ore
22:10
Răscoala lui Simion. Liderul AUR își scoate partidul în stradă pe 15 ianuarie: ”Chiar dacă e frig, trebuie să scăpăm de această guvernare” # Aktual24
Președintele AUR, George Simion, a anunțat miercuri organizarea unui protest împotriva guvernului, joi, 15 ianuarie, în Piața Universității, solicitând susținătorilor să participe, chiar dacă este frig. Într-o postare pe Facebook, Simion a anunțat: „Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00 ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în […]
21:50
Gruparea separatistă din Yemen a pierdut legătura cu delegația care a plecat la Riad pentru discuții # Aktual24
Un grup separatist din sudul Yemenului a declarat miercuri că încearcă să contacteze delegația sa care a călătorit în capitala saudită pentru discuții privind detensionarea situației dintre forțele rivale de pe teren. Consiliul Sudic de Tranziție (STC), cel mai puternic grup din sudul Yemenului, a declarat că o delegație formată din 50 de membri a […]
21:10
Într-o mișcare care va reconfigura harta festivalurilor de muzică din Asia, Tomorrowland, cel mai celebru festival de muzică electronică din lume, își va face debutul pe un nou continent în decembrie 2026. După 20 de ani de dominare a scenei muzicale din Europa, organizatorii belgieni se pregătesc să aducă magia EDM-ului în inima Asiei, alegând […]
21:10
Minneapolis: Un agent de imigrare american a împușcat mortal un șofer care ar fi încercat să dea cu mașina peste agenții ICE # Aktual24
Un agent de imigrare american a împușcat mortal, miercuri, un șofer în Minneapolis, pe fondul unei intensificări a acțiunilor de control al legilor privind imigrația, potrivit oficialilor locali și federali. Acesta este cel mai recent incident violent din timpul represiunii naționale a președintelui Donald Trump împotriva migranților. Împușcăturile au atras protestatari pe străzile din apropierea […]
20:50
Delegația oficială română a ajuns la București. Deasupra Eveției, avionul Spartan a fost însoțit de două avioane F-18 # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a ajuns la București miercuri seara, în jurul orei 20:00, după ce delegația oficială română a fost blocată pe aeroport la Paris, din cauza vremii nefavorabile. Pe parcursul zborului de la Paris la București, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava Spartan cu care s-a deplasat șeful statului a fost escortată de două […]
20:50
Generalul care comanda garda de onoare prezidențială a Venezuelei, Javier Marcano Tábata, a fost demis la câteva zile după ce liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane într-un raid la Caracas și dus la New York pentru a fi judecat pe acuzații de „narco-terorism”. Garda de onoare prezidențială este unitatea militară care […]
20:40
Cuba în prăbușire: Criza economică fără precedent care amenință viitorul revoluției comuniste # Aktual24
Cuba se află într-un moment critic al istoriei sale, confruntându-se cu cea mai gravă criză economică din cei 67 de ani de existență ai revoluției comuniste. Ceea ce odată părea a fi o realizare a regimului socialist un sistem de siguranță socială care proteja cetățenii, garantându-le accesul la educație, sănătate și resurse de bază se […]
20:40
Acte de cruzime în Caraș-Severin: Câine legat de mașină și târât pe asfalt. Polițiștii au găsit proprietarul câinelui # Aktual24
Polițiștii din Caransebeș au fost sesizați la numărul de urgență 112 de mai mulți oameni din localitatea Bucoșnița, județul Caraș-Severin, care au observat un câine legat cu o lesă de o mașină și târât pe asfalt. Scena a fost filmată de camerele de supraveghere, potrivit caransebes.ro. „Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un […]
20:10
Întrebările dureroase pentru NATO și Uniunea Europeană în contextul amenințării lui Trump privind Groenlanda – Analiză # Aktual24
Marți, 5 ianuarie 2026, la Paris, a avut loc o întâlnire crucială pentru viitorul Ucrainei, dar și pentru aliniamentele politice din Europa și din întreaga lume. În cadrul acestei întâlniri, cunoscută drept „Coaliția de Voință”, liderii europeni s-au reunit cu reprezentanții administrației lui Donald Trump pentru a discuta despre cum pot ajunge la un acord […]
20:10
Armata siriană a declarat zonele kurde din Alep drept „zone militare închise” și le-a cerut civililor să părăsească aria de conflict, pe măsură ce confruntările cu Forțele Democratice Siriene (SDF) au intrat în a doua zi. Comandamentul operațional al armatei siriene a declarat pentru Al Jazeera că toate pozițiile militare ale SDF din cartierele Alepului […]
19:40
ANALIZĂ. Vestul poate să „sucească mâna” Rusiei: Piața petrolului aduce vești proaste pentru Putin # Aktual24
Contextul este unul tot mai prost pentru Rusia și capacitatea sa de a continua războiul din Ucraina, iar principalul argument economic pentru asta este faptul că veniturile sale din petrol scad și sunt amenințate să scadă și mai mult. Asta oferă statelor occidentale ocazia să pună mai multă presiune pe Rusia pentru a încheia războiul […]
19:30
Iarna care a înghețat Europa: Șase morți și haos pe aeroporturi și drumuri din cauza ninsorilor extrem de puternice # Aktual24
Un val de ninsori intense și condiții meteo extrem de reci au lovit Europa, generând haos pe drumuri și în aer. În ultimele zile, vremea severă a adus nu doar întârzieri masive și anulări de zboruri, ci și victime. Până acum, șase oameni au murit din cauza accidentelor provocate de condițiile de iarnă, iar mii […]
19:10
Zelenski se plânge că a fost lăsat în ceață de aliații europeni: ”Nu am primit un răspuns clar şi fără echivoc privind garanțiile de securitate” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar” asupra modului în care ei ar reacţiona concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva ţării sale, relatează AFP, citată de Agerpres. „Aceasta este o întrebare […]
19:10
BREAKING Marco Rubio anunță că se întâlnește cu lideri ai Danemarcei pentru a discuta despre Groenlanda: ”Mă voi întâlni cu ei săptămâna viitoare” # Aktual24
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a anunţat miercuri că a programat o întâlnire cu reprezentanţi ai Danemarcei pentru săptămâna viitoare, declarând agenţiei AP: „Mă voi întâlni cu ei săptămâna viitoare.” Declaraţia survine în contextul în care mai mulţi lideri europeni au respins, marţi, afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump privind o posibilă preluare […]
18:40
Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery respinge oferta de preluare ostilă reorganizată a Paramount # Aktual24
Încă o dată, Warner Bros. Discovery a ales Netflix ca pretendent preferat în detrimentul Paramount. Miercuri, consiliul de administrație al WBD a informat acționarii că oferta revizuită de luna trecută din partea Paramount nu este încă la fel de atractivă ca acordul existent cu Netflix – chiar dacă Paramount a declarat că a abordat multe […]
18:40
Trump: „Vom fi întotdeauna acolo pentru NATO”. Declarația, după ce premierul danez a spus că NATO dispare dacă Trump ia Groenlanda # Aktual24
Președintele american Donald Trump a publicat un text în care pare să reacționeze la discuțiile că NATO ar dispărea dacă America ar anexa Groenlanda, așa cum chiar el a sugerat frecvent, opinie susținută chiar de șefa guvernului Danemarcăi, Mette Frederiksen. „Ca să le amintesc tuturor fanilor NATO: ei erau la 2% din PIB și cei […]
18:20
Momentul în care trupele SUA confiscă petrolierul rusesc, chiar sub nasul unui submarin al Rusiei. Reacția Moscovei – VIDEO # Aktual24
Ministerul rus al Transporturilor a denunţat miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Forţele Navale americane împotriva petrolierului rus M/V Bella 1, redenumit „Marinera”, în ape internaţionale, în contextul în care partea rusă a pierdut legătura cu nava. „La 24 decembrie 2025, nava Marinera a primit o autorizaţie temporară de navigaţie sub steagul naţional al […]
18:10
Președintele Dan reușește să revină în România dupa două anulări ale zborului de la Paris: ”Acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge” # Aktual24
Aeronava militară cu care s-a deplasat în Franţa preşedintele Nicuşor Dan a decolat miercuri de la Paris, după două amânări din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Avionul Spartan îi are la bord pe membrii delegaţiei prezidenţiale şi pe jurnaliştii care l-au însoţit la Paris pe preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a participat marţi la reuniunea şefilor […]
17:40
SpaceX pregătește cea mai puternică rachetă din lume. Compania lui Musk se teme că va pierde contractul cu NASA # Aktual24
2026 este un an crucial pentru SpaceX, deoarece întârzierile programului Starship ar putea duce la pierderea contractului de aselenizare Artemis III. Compania a distribuit pe X o fotografie cu următorul booster Super Heavy care va zbura pe Starship Flight 12. Imaginea arată boosterul în interiorul instalației Starbase a companiei spațiale, cu legenda „Stivuirea finalizată”, relatează […]
17:30
Mandatul Renatei Weber în fruntea instituției Avocatul Poporului a încetat de drept la 3 iulie 2024. Parlamentul ar fi trebuit să-i găsească în cel mai scurt timp un înlocuitor, preferabil în prima ședință de după data sus menționată, deși normal ar fi fost s-o facă dinainte. Nu s-a întâmplat acest lucru nici până în ziua […]
17:10
Fregata germană Sachsen se îndreaptă spre o misiune NATO pe fondul disputei din Groenlanda # Aktual24
Germania a desfășurat fregata Sachsen într-o misiune NATO în Marea Nordului, Marea Baltică și Atlanticul de Nord, pe măsură ce tensiunile cresc între SUA și Danemarca privind Groenlanda. Nava de război a părăsit portul său de origine Wilhelmshaven marți după-amiază, cu aproximativ 250 de soldați la bord, a anunțat un purtător de cuvînt al Marinei, […]
16:40
Cuba, afectată puternic de capturarea lui Maduro. Criza economică se va amplifica: ”Vom avea parte de mai puțin petrol, mai multe întreruperi de curent” # Aktual24
Efectele în lanț ale capturării lui Nicolás Maduro, sâmbătă, s-ar putea face simțite rapid în Cuba, devastând insula aflată într-o criză economică de ani de zile. În urma operațiunii dramatice care l-a înlăturat pe Maduro în miez de noapte, președintele Donald Trump a sugerat că guvernul Cubei va cădea, lucru reiterat de secretarul de stat […]
16:20
Roboții sunt noii „imigranți AI” care vor suplini deficitul de forță de muncă, anunță directorul gigantului Nvidia # Aktual24
Potrivit lui Jensen Huang, „roboții vor crea locuri de muncă”, ceea ce va ajuta la compensarea pierderii forței de muncă cauzate de îmbătrânire și de scăderea ratei natalității. Directorul gigantului în domeniul cipurilor Nvidia, Jensen Huang, a afirmat marți că revoluția roboticii va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge, argumentând că lumea […]
15:40
Tensiuni fără precedent în Atlanticul de Nord. O confruntare rece Rusia-SUA tinde să devină fierbinte # Aktual24
Un nou episod tensionat în războiul economic și geopolitic al secolului XXI se derulează chiar acum în Atlanticul de Nord, unde o confruntare directă între forțele Statelor Unite și Rusia capătă amploare. Această escaladare are loc pe fundalul unei nave petrolier, cunoscută inițial sub numele Bella 1, care a schimbat nu doar cursul călătoriei sale, […]
15:10
Trupe franceze și britanice în Ucraina. Ce ar însemna pentru Europa acest pas al celor două puteri # Aktual24
Într-o mișcare care ar putea avea un impact semnificativ asupra echilibrului geopolitic, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație de intenție pentru a trimite trupe în Ucraina în cazul în care va fi încheiat un acord de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Sir Keir Starmer, care a subliniat importanța […]
14:40
De ce își dorește de fapt Trump Groenlanda: ”El este un tip din imobiliare”. Și ce o face atât de importantă pentru securitatea națională a SUA # Aktual24
Președintele american Donald Trump este hotărât să preia controlul asupra Groenlandei, o insulă vastă, slab populată și bogată în minerale, situată între Oceanul Arctic și Oceanul Atlantic de Nord. „Este atât de strategic”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One duminică. „În acest moment, Groenlanda este înconjurată de nave rusești și chinezești […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.