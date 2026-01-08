Ziua Culturii Naționale 2026: Ministerul Culturii va anunța noi coordonate pentru finanțarea proiectelor culturale

19:10

Jandarmeria Capitalei le recomandă credincioșilor care vor participa la evenimentele prilejuite de Bobotează să adopte un comportament civilizat, să fie atenți la bunurile personale, iar părinții să-i supravegheze cu atenție sporită pe copii. Într-un comunicat transmis luni Agenției Naționale de Știri Agerpres, Jandarmeria anunță că, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua…