Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Basilica.ro, 8 ianuarie 2026 09:20
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Patriarhul României despre Agheasma Mare: Este sfințitoare, vindecătoare și eliberatoare Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat marți slujba Aghesmei Mari împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 15 minute
09:30
Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit marți Sfânta Liturghie și Sfințirea Mare a Apei în Biserica „Sfânta Treime și Sfinții Ioan Botezătorul și Ioan Maximovici” din Stockholm, Suedia, iar apoi a binecuvântat apele Mării Baltice. Zeci de tineri au intrat în mare pentru a recupera cele trei cruci aruncate de ierarh, iar un…
Acum 30 minute
09:20
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Patriarhul României despre Agheasma Mare: Este sfințitoare, vindecătoare și eliberatoare Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat marți slujba Aghesmei Mari împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.…
Acum 12 ore
00:10
Calendar Ortodox, 8 ianuarie Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul Sfântul Gheorghe a trăit în Hozeva pe la sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul secolului al VII-lea. Numele de „Hozevitul” provine după acela al chinoviei sale, Mănăstirea Hozeva. Mănăstirea este săpată într-un perete de stânca, pe locul unei străvechi aşezări monahale, de la începutul veacului al V-lea,…
7 ianuarie 2026
22:00
Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte s-a întâlnit cu Patriarhul Ierusalimului la sfârșit de an # Basilica.ro
Arhim. Ioan Meiu, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superiorul Așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, s-a întâlnit la finele anului trecut cu Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului. Părintele arhimandrit i-a înmânat din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o distincție care marchează Centenarul Patriarhiei Române. „Patriarhul Teofil al III-lea al…
Acum 24 ore
19:50
Crăciun pe stil vechi la Cahul: PS Veniamin a slujit la Catedrala Episcopală și a oferit daruri la Maternitatea din oraș # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sărbătorit Crăciunul conform calendarului nerevizuit, alături de credincioși din Cahul, Republica Moldova. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Dionisie” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din municipiul Cahul, în prezența a numeroși credincioși și colindători. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre…
19:30
Se vindecă întreaga făptură: De Bobotează, Episcopul Siluan al Italiei a sfințit apa la Centrul Eparhial din Roma # Basilica.ro
„Firea apelor se sfințește, firea apelor se vindecă. Și odată cu vindecarea apei și cu vindecarea apelor se vindecă întreaga făptură, întreaga creație”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, la Paraclisul Centrului Eparhial din Roma, unde a oficiat Sf. Liturghie și Sfințirea Mare a apei. Preasfinția Sa a subliniat că, după ce, prin…
19:00
Cerul s-a deschis asupra noastră și Preasfânta Treime rourează și revarsă mângâieri: Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei # Basilica.ro
„Astăzi, cerul s-a deschis asupra noastră și, de acolo, Preasfânta Treime rourează și revarsă mângâieri și binecuvântări dumnezeiești”, a spus miercuri Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, de Bobotează. „Astăzi, Duhul Sfânt se va pogorî peste ape, ca să le prefacă în organ de vindecare și de har. Astăzi, noi putem lua Agheasmă Mare în…
18:50
Ierarhul Sucevei și Rădăuților explică lucrările Aghesmei Mari: luminare, vindecare, înnoire, unitate, sfințenie, înviere # Basilica.ro
„Reînnoiește-ți angajamentul făcut la Botez, ca unul care ai trecut prin Iordan împreună cu Hristos, căci Agheasma Mare este luminare pentru suflet, vindecare pentru trup, binecuvântare pentru casă, înnoire pentru natură, unitate pentru lume, sfințenie pentru omul credincios și înviere pentru veșnicie”, a explicat Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților miercuri, după slujba de Sfințire…
18:00
Sfințirea Mare a apei pe țărmul Mării Negre: Să ne căutăm pacea sufletească și s-o dăruim și semenilor # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat miercuri Sf. Liturghie la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, apoi a mers în procesiune, împreună cu clericii și credincioșii, în portul turistic Tomis, unde a oficiat Sfințirea Mare a apei. În mesajul de binecuvântare rostit cu prilejul sărbătorii, ierarhul a subliniat că rolul Aghesmei Mari…
16:50
Mitropolitul Naum de Ruse și Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei au slujit la hramul Mănăstirii Izvorul Mureșului # Basilica.ro
Mitropolitul Naum de Ruse și Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei au slujit miercuri la hramul Mănăstirii Izvorul Mureșului din județul Harghita. Înaltpreasfințitul Părinte Naum a vorbit despre rolul unic al Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii, subliniind chemarea făcută de el la pocăință, smerenie și pregătirea sufletească pentru întâlnirea cu Hristos. Culmea dreptății vechi-testamentare…
16:10
Întreaga natură s-a sfințit: La Catedrala din Sibiu au fost distribuite 1,3 tone de Agheasmă Mare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat marți, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, Sfânta Liturghie și Sfințirea Mare a apei de sărbătoarea Botezului Domnului. După slujiri, clericii și personalul Catedralei au distribuit 1,3 tone de Agheasmă Mare credincioșilor. „Agheasma sfințește mediul înconjurător, iar acum întreaga natură s-a sfințit. S-au sfințit casele noastre și…
16:00
Suntem chemați să fim cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, reamintește PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului i-a îndemnat miercuri pe credincioși să trăiască realitatea credinței nu doar ca apartenență formală, ci ca participare vie la viața Bisericii, subliniind că „suntem chemați să fim cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu”. Preasfinția Sa a slujit în Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bacău cu ocazia hramului,…
15:20
Arhim. Vasile Pîrjol la finalul sărbătorilor de iarnă: Să reflectăm la cât de mult putem dărui și ierta # Basilica.ro
Prin intermediul rubricii video #Ilfovsuntsieu, Arhim. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica din județul Ilfov, a transmis câteva gânduri la finalul sărbătorilor de iarnă. „Toată pleiada de sărbători din timpul iernii, chiar dacă iarna se lasă așteptată sau nu mai sunt zăpezile de altădată, este un moment de pregătire, un moment în care trebuie să reflectăm…
14:30
IPS Ciprian a sfințit apele râului Buzău: Botezul Domnului este un prilej de reînnoire pentru fiecare creștin # Basilica.ro
De praznicul Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit apele râului Buzău, subliniind că Boboteaza este „un prilej de reînnoire duhovnicească pentru fiecare creștin”. Arhiepiscopul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a vorbit despre…
14:00
PS Paisie Sinaitul: Sf. Ioan Botezătorul, semnul unei rugăciuni ascultate și al unei lucrări tainice a lui Dumnezeu # Basilica.ro
„Sfântul Ioan Botezătorul este, încă de la început, semnul unei rugăciuni ascultate și al unei lucrări tainice a lui Dumnezeu”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Ierarhul a vorbit, în prima parte a omiliei sale, despre copilăria ultimului proroc așa cum apare ea din Evanghelie și din Sfânta Tradiție. Prefigurare a…
13:50
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a binecuvântat, de sărbătoarea Botezului Domnului, un afluent al râului Tamisa, în apropierea Catedralei Arhiepiscopale din Londra. Arhiepiscopul a săvârșit Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra. Pântecele tainic al Iordanului Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre sensul…
13:40
Aproape 2 milioane de români își serbează onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie, conform ultimelor date ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. Dintre aceștia, 1.296.437 sunt bărbați. Cel mai des întâlnit nume este Ioan (436.873), urmat de Ionuț (366.329), Ionel (131.634), Nelu (19.867), Ivan (7.931), Jan (4.363), Ionică (4.361), Jean (3.307) și Ioniță (1.778).…
12:00
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat marți că sărbătoarea Botezului Domnului nu înseamnă doar sfințirea apelor, ci și chemarea omului la respect și grijă față de întreaga creație, arătând că „Sfânta Biserică este pentru o ecologie serioasă”. Referindu-se la relația dintre om și mediul înconjurător, Înaltpreasfinția Sa a atras atenția că sfințirea…
10:50
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a subliniat la praznicul Botezului Domnului că, prin Taina Sfântului Botez, „ni se deschid cerurile spre Împărăția lui Dumnezeu”. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Craiova. Sărbătoare cu vechime „Sărbătoarea de astăzi a Botezului Domnului…
10:20
Iordanul este aproape de fiecare credincios atunci când vine la biserică, a spus Mitropolitul Ioan # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a subliniat de sărbătoarea Botezului Domnului că „Iordanul este aproape de fiecare credincios atunci când vine la biserică”. Mitropolitul Banatului a slujit la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, în prezența a mii de credincioși. Înaltpreasfinția Sa a arătat că esența Bobotezei nu constă în gesturi exterioare, ci în…
Ieri
09:10
Mitropolitul Ioan al Banatului își serbează onomastica miercuri, de sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan a fost toată viața Proroc şi Înaintemergător al Mântuitorului Iisus. Conform Sfintei Scripturi, a dus o viață aspră în Pustiul Iordanului. Acolo a trăit și a predicat, botezându-i în apele Iordanului pe cei care credeau în cuvântul propovăduit de el și…
00:10
Calendar Ortodox, 7 ianuarie Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul Sfântul Ioan Botezătorul a fost toată viaţa Proroc şi Înaintemergător al Mântuitorului Iisus. A fost pecetluit cu această chemare încă de la venirea lui pe lume, printr-o naştere minunată, vestită de înger (Luca 1, 17; 76); apoi, încă de tânăr este un Proroc al pocăinţei: iubeşte…
6 ianuarie 2026
19:30
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, la praznicul Soborului Sf. Ioan Botezătorul, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bistrița. Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul…
18:50
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat marți Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sf. Nicolae” din Tulcea, în cadrul căreia a înălțat rugăciuni pentru pacea întregii lumi. Ierarhul a oficiat apoi Sfințirea Mare a apei pe esplanada din fața sfântului lăcaș, binecuvântând la final credincioșii prin stropire cu apă sfințită. Răspunsurile liturgice au fost oferite…
18:40
Boboteaza în Comănești și binecuvântarea râului Trotuș: PS Teofil Trotușanul îndeamnă la întoarcerea către izvorul curăției # Basilica.ro
„Ziua de astăzi este o chemare de a ne aduce aminte de izvorul vieții și de a ne curăți inima de tot ceea ce este necurat”, a îndemnat de Bobotează Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pe credincioșii din Comănești, județul Bacău. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Împărați”…
18:20
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit marți apele Dunării la Brăila și la Galați. Părintele arhiepiscop a oficiat Sf. Liturghie la Catedrala „Nașterea Domnului“ din Brăila, în prezența autorităților locale și a numeroși credincioși. După slujbă, toți cei prezenți au mers în procesiune, în sunetul clopotelor și precedați de fanfara militară a…
17:20
PS Nichifor Botoșăneanul la Catedrala Mitropolitană din Iași: Focul dumnezeirii a intrat în râul Iordanului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat marți Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. „Focul dumnezeirii a intrat în râul Iordanului”, a subliniat Preasfinția Sa cu privire la lucrarea dumnezeiască săvârșită la Botezul Domnului. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a arătat că adunarea credincioșilor în biserică, la un asemenea praznic,…
16:40
IPS Nifon: Într-o epocă dominată de poluare, sărbătoarea Botezului Domnului evocă sacralitatea lumii # Basilica.ro
„Într-o epocă dominată de poluare, mai ales a apelor, în care creația lui Dumnezeu este desconsiderată și folosită preponderent din perspectiva profitului, sărbătoarea Botezului Domnului evocă sacralitatea lumii noastre, faptul că apa este semnul vieții, al curăției și al înnoirii, care ne invită la purificare, atât de murdăria materială, trupească, cât și de cea sufletească,…
15:40
Grăuntele de iubire: Episcopia Europei de Nord a sponsorizat două case și a dăruit sute de pachete pentru copii # Basilica.ro
Episcopia Europei de Nord a anunțat la început de an bilanțul campaniei filantropice „Grăuntele de iubire din Scandinavia”, inițiată de Părintele Episcop Macarie sub forma unei colecte în toate parohiile din eparhie. Campania a inclus sponsorizarea a două case de copii din satul Iaz, județul Sălaj, precum și sprijinirea așezămintelor destinate copiilor săraci din zona…
15:10
„Sărbătoarea Botezului Domnului este chemarea noastră la reînnoirea vieții, la trăirea conștientă a darului primit la Botez. Să ne amintim că suntem fii ai lui Dumnezeu, chemați la lumină, la curăție și la iubire”, a spus marți Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Preasfinția Sa a precizat că fragmentul evanghelic care relatează Botezul Domnului…
13:50
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală de sărbătoarea Botezului Domnului, marți, 6 ianuarie 2026. După slujbă, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de sfințire mare a apei, în pridvorul Reședinței Patriarhale. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu, Raluca Ene
13:30
Nașterea Domnului este sărbătoarea familiei: PS Veniamin îl citează pe Sf. Ilarion Felea în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
„Sărbătoarea Nașterii Domnului ne readuce în fața ochilor atât bucuria întrupării, cât și lucrarea lui Dumnezeu în lume, care ne cheamă la unitate și solidaritate cu oamenii suferinzi, la păstrarea tradițiilor creștine în familie și mai ales la afirmarea valorilor evanghelice în lumea debusolată în care trăim”, scrie Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud în…
13:00
Patriarhul Daniel: Legătura dintre Botezul Domnului în Iordan și botezul fiecărui creștin # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit marți, de Sărbătoarea Botezului Domnului, la Catedrala Patriarhală, despre legătura dintre Botezul Domnului și botezul fiecărui creștin. „Botezul creștin dăruiește, pe lângă iertarea păcatului strămoșesc și a păcatelor personale, și înfierea prin harul Duhului Sfânt și începutul învierii noastre duhovnicești din moartea cauzată de păcat, adică…
12:30
Patriarhul României despre Agheasma Mare: Este sfințitoare, vindecătoare și eliberatoare # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat marți slujba Aghesmei Mari împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De pe treptele Reședinței Patriarhale, Preafericirea Sa le-a vorbit credincioșilor despre Botezul Domnului și despre Agheasma Mare, spunând că la acest moment al istoriei se sfințește și reînnoiește întreaga lume. Cele trei lucrări ale…
10:40
Ajun de Bobotează la Spitalul Județean din Arad: Rugăciune acolo unde durerea este mai mare # Basilica.ro
În Ajunul Bobotezei, preoții de caritate ai Arhiepiscopiei Aradului au fost prezenți în secțiile Spitalului Județean din Arad, unde au sfințit spațiile medicale și au adus rugăciune, mângâiere și speranță pacienților și personalului sanitar. Acțiunea s-a desfășurat în duhul lucrării social-filantropice a Bisericii, fiind coordonată și însoțită de părintele Noghiu Bogdan, consilier social al Arhiepiscopiei…
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Ziua Mondială a Orfanilor de Război: Peste 473 de milioane de copiii trăiesc în zone de conflicte # Basilica.ro
Ziua Mondială a Orfanilor de Război atrage atenția asupra situației dramatice a copiilor afectați de conflicte armate, în contextul în care peste 473 de milioane de minori trăiesc astăzi în zone de război, potrivit UNICEF. Ziua Mondială a Orfanilor de Război este marcată în 6 ianuarie, fiind instituită de organizația franceză de utilitate publică SOS…
00:00
Calendar Ortodox, 6 ianuarie Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare) Praznicul Botezului Domnului este sărbătorit la 6 ianuarie. El este numit în popor şi Boboteaza, iar în limbaj teologic-liturgic are şi denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului). Mântuitorul Iisus Hristos a crescut în Galileea, în cetatea Nazaret, tăinuindu-Şi înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea dumnezeirii…
5 ianuarie 2026
20:50
Sanctitatea Sa Bartolomeu l-a pomenit pe Patriarhul Ecumenic care a recunoscut înființarea Patriarhiei Române # Basilica.ro
În prima zi din an, când se face pomenirea Sf. Ier. Vasile cel Mare, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I l-a pomenit pe Sanctitatea Sa Vasile al-III lea, Patriarhul Ecumenic care a recunoscut ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie în 1925. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a mers la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din cartierul Baloukli al Constantinopolului,…
19:10
Jandarmeria Capitalei le recomandă credincioșilor care vor participa la evenimentele prilejuite de Bobotează să adopte un comportament civilizat, să fie atenți la bunurile personale, iar părinții să-i supravegheze cu atenție sporită pe copii. Într-un comunicat transmis luni Agenției Naționale de Știri Agerpres, Jandarmeria anunță că, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua…
18:40
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, la praznicul Bobotezei, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Paraclisul „Sfântul Ierarh Iosif…
17:30
Care sunt comunitățile istorice românești din jurul granițelor unde Crăciunul se va serba pe stil vechi # Basilica.ro
În timp ce în țară se va serba Soborul Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie), majoritatea românilor din comunitățile istorice situate în jurul granițelor actuale se pregătesc să serbeze Crăciunul pe stil vechi. Unele comunități istorice românești din afara granițelor actuale nu au fost incluse niciodată în cuprinsul statului român: românii din Maramureșul de Nord, în…
16:40
Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului: Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne cercetează întru bunătatea Lui # Basilica.ro
„Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne cercetează întru bunătatea Lui”, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântului și Dreptului Iov de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”, Corbeni, Argeș. Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a vorbit despre semnificația iubirii și bunătății lui Dumnezeu. „Dumnezeu ne…
16:00
Arhim. Melchisedec Velnic despre citirea Sfintei Scripturi: Este scrisoarea lui Dumnezeu către noi # Basilica.ro
„V-am îndemnat și vă îndemn mereu la citirea Sfintelor Scripturi. Nu cred că e carte mai frumoasă, nu cred că este carte mai bogată și nu este cu siguranță, pentru că este scrisoarea lui Dumnezeu către noi”, le-a spus credincioșilor Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Părintele…
16:00
România are cei mai mulți cetățeni stabiliți în țările UE: Cum îi ajută Biserica pe cei plecați departe de casă # Basilica.ro
România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în afara granițelor. Sunt peste 3 milioane de români trăiesc legal în statele Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat. Numărul real este însă mai mare, având în vedere că nu toți românii din diaspora apar în statisticile oficiale, mai ales cei care au dobândit…
15:10
PS Teofil de Iberia la hramul unei parohii din Catalonia: Postul, rugăciunea și înfrânarea sunt mijloacele pocăinței # Basilica.ro
„Postul, rugăciunea și înfrânarea sunt mijloace de care se pot folosi, atât monahii, cât și mirenii, pentru a-și trăi pocăința”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la hramul Parohiei „Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul” din Castelldefels, Spania. Preasfințitul Părinte Teofil de…
14:50
Mitropolitul Laurențiu: Pocăința propovăduită de Sfântul Ioan Botezătorul înseamnă o schimbare totală # Basilica.ro
„Pocăința la care au fost chemați cei care îl ascultau pe Sfântul Ioan Botezătorul a fost o stare de schimbare totală”, a subliniat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat figura emblematică a Sfântului Ioan Botezătorul și a explicat rolul său ca ultimul profet al Vechiului Testament și pregătitor al căii Domnului.…
14:50
La Catedrala Patriarhală din București, a fost săvârșită luni, 5 ianuarie, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia, urmată de slujba sfințirii apei (Agheasma Mare). La final, soborul catedralei a mers în procesiune către Reședința Patriarhală, unde a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Vezi mai multe fotografii aici. Foto credit:…
14:10
Patriarhul României în Ajunul Bobotezei: Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfințite a Aghesmei Mari # Basilica.ro
Slujitorii Catedralei Patriarhale au fost binecuvântați cu Agheasmă Mare la Reședința Patriarhală în Ajunul Bobotezei. „Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfințite a Aghesmei Mari”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Patriarhul României a arătat că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât și în Împărăția Cerurilor.…
14:10
Pr. Adrian Agachi a vorbit despre filantropia Bisericii: Dumnezeu este Cel Care împlinește această lucrare prin noi # Basilica.ro
Părintele Consilier Patriarhal Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a vorbit vineri, la emisiunea „DC Edu”, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DCNews TV, despre programele educaționale și filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române. „Dumnezeu este Cel Care împlinește această lucrare prin noi. Noi suntem doar servitorii, cei care încearcă să împrumute…
14:00
Începutul noului an a fost marcat în lumea ortodoxă de momente de rugăciune, comuniune și speranță. Selecția noastră de imagini surprinde evenimentele și slujirile care au adus lumină și binecuvântare în primele zile ale anului, reflectând continuitatea credinței și bucuria întâmpinării unui nou început sub ocrotirea lui Dumnezeu. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.