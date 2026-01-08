Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

14:10

Părintele Consilier Patriarhal Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a vorbit vineri, la emisiunea „DC Edu”, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DCNews TV, despre programele educaționale și filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române. „Dumnezeu este Cel Care împlinește această lucrare prin noi. Noi suntem doar servitorii, cei care încearcă să împrumute…