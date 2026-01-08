Mai multe trenurile CFR au ajuns cu întârziere în Gara de Nord. O firmă a tăiat accidental cablurile de semnalizare pe linia Periș – Buftea

03:00

De la 9 lei la 800 de lei pentru 8 metri pătrați. Cum arată „reforma” fiscală când te lovește direct. Nu scriu ca economist, nici ca politician. Scriu ca bucureștean care s-a uitat zilele trecute […] Articolul Cum mi-a crescut impozitul de 100 de ori în București. De la 9 lei la 800 de lei pe cincinal apare prima dată în B365.