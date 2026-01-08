TikToker din București, anchetat pentru abuz sexual asupra fiicei sale. Minora a povestit totul la 5 ani distanță, după despărțirea părinților

10:50

Este a treia zi în care bucureștenii primesc apă caldă și căldură cu dificultate, din cauza unei avarii ce s-a produs duminică dimineața la CET Sud. Peste 3.400 de blocuri/imobile din București sunt afectate și […] Articolul ESENȚIAL | A treia zi de Termo-Disperare pentru jumătate din București. Avaria de la CET Sud, care a lăsat calorifere reci și apă călâie la duș, se rezolvă (teoretic) abia mâine apare prima dată în B365.