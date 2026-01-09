Ce se întâmplă iarna cu locuința ta. Avertismentul firmelor de asigurări: Apar riscuri semnificative

16:00

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a explicat joi de ce preşedintele Nicuşor Dan nu s-a putut întoarce marţi seara de la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă", desfăşurată la Paris. Unul dintre motive a fost faptul că avionul Spartan cu care urma să revină nu a putut decola de la Bucureşti din cauza condiţiilor meteorologice.