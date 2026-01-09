Rusia a confirmat că a lovit Ucraina cu o rachetă hipersonică. Cum funcţionează „teribila” Oreşnik, racheta hipersonică a ruşilor (VIDEO)

13:30

La șase luni după o condamnare severă pentru „practici comerciale înșelătoare”, Lidl, unul dintre cei mai mari advertiseri din Franța, nu își va mai face publicitate la televiziunile din Hexagon. În fața unei reglementări considerate prea rigide, cel mai mare lanț de magazine din Europa își reorientează strategia de publicitate către mediul digital, bulversând echilibrul dintre media tradiționale și giganții internetului, potrivit Le Monde.