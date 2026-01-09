Rusia a confirmat că a lovit Ucraina cu o rachetă hipersonică. Cum funcţionează „teribila” Oreşnik, racheta hipersonică a ruşilor (VIDEO)
Economica.net, 9 ianuarie 2026 09:50
Rusia a confirmat că a utilizat o rachetă hipersonică Oreşnik în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra Ucrainei pentru a lovi "ţinte strategice", potrivit agenţiei de presă oficiale ruse TASS, care citează un comunicat al Ministerului Apărării rus, fiind pentru a doua oară când Rusia recurge la acest tip de rachetă în războiul pe care îl duce în Ucraina, relatează DPA, AFP şi Reuters.
• • •
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord comercial cu Mercosur, care ar putea primi vineri aprobarea statelor membre, în pofida furiei fermierilor şi a opoziţiei Franţei, transmite AFP.
Acum 2 ore
08:50
Avertisment pentru liderii europeni. Groenlanda – Trebuie să îl ia în serios pe Trump în ceea ce priveşte Groenlanda, spune vicepreşedintele american JD Vance # Economica.net
Vicepreşedintele american JD Vance i-a ''sfătuit'' joi pe liderii europeni ''să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite'' în ceea ce priveşte Groenlanda, transmite AFP.
08:50
Alianţa germană a agricultorilor "Wir haben es satt" ("Suntem sătui") a făcut apel joi la respingerea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, considerând că aduce prejudicii atât sectorului, cât şi consumatorilor, contrar opiniei Guvernului german, un puternic susţinător al tratatului, relatează agenţia EFE.
08:40
Sony Honda Mobility au prezentat conceptul unui viitor SUV, confirmând și întârzierea livrărilor Afeela 1 # Economica.net
Compania producătoare de vehicule rezultată din parteneriatul companiilor Honda și Sony a oferit la CES 2026 noi detalii despre modelul Afeela 1, și a dezvăluit un SUV aflat încă în stadiul de concept.
08:20
Groenlanda – Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca. Ce spune Guvernul # Economica.net
Groenlanda ar trebui să poarte discuții directe cu guvernul SUA fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziției groenlandeze, în contextul în care insula analizează modul în care să răspundă la noile presiuni ale președintelui Donald Trump de a o aduce sub controlul SUA, informează Hotnews.
Acum 4 ore
07:50
Rusia a lansat joi noaptea o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puţin patru persoane în capitala Kiev şi lovind infrastructura din vestul ţării cu o rachetă balistică, au declarat autorităţile, în cadrul celui mai recent atac asupra ţării, în condiţii de temperaturi extrem de scăzute, scrie CNN, citată de News.ro
06:40
Trump anunţă că SUA vor „începe lovituri terestre” împotriva cartelurilor de droguri # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri "terestre" împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde, scrie AFP.
Acum 12 ore
22:20
Boris Georgiev, Google Cloud CEE: Companiile din România care întârzie adopția AI vor pierde din competitivitate. Guvernul să ia măsuri pentru a păstra specialiștii în țară, să le ofere un motiv să rămână # Economica.net
Companiile din România care întârzie adopția inteligenței artificiale vor pierde competitivitate și vor plăti costul acestei întârzieri, este de părere Boris Georgiev, director CEE Google Cloud. Acesta a spus, într-un interviu pentru Economica.net, că România are un atu major în competiția globală pentru AI, reprezentat de numărul mare de specialiști foarte bine pregătiți, însă păstrarea acestor specialiști în țară este și o responsabilitate a Guvernului, care trebuie să creeze condiții atractive pentru ca aceștia să rămână și să contribuie la dezvoltarea economiei locale.
22:20
În doar trei cartiere din București prețul mediu pentru un apartament cu două camere este sub 100.000 de euro # Economica.net
Prețurile medii cerute de proprietari și dezvoltatori au continuat să crească și în 2025, iar la final an apartamentele cu dou[ camere din București erau în medie cu 18% mai scumpe față de decembrie 2024. Pe lângă creșterea anuală, prețul apartamentelor nou-construite a fost influențat și de majorarea TVA.
22:10
Au de plătit impozit de 30.000 de lei pe proprietate. Nu e o eroare. Categoria de proprietari care va achita impozite de 25 de ori mai mari # Economica.net
De la impozit de 1.200 de lei în 2025 la impozit de 30.000 de lei în 2026 pe aceeași clădire deținută de o persoană fizică sau o persoană fizică autorizată. Totul este perfect legal și nu este vorba de nicio greșeală a administrației publice. Taxa pe lux aplicată de la 1 ianuarie a crescut de la 0,3% la 0,9%. Aceeași situație și în cazul cladirilor comerciale înregistrate pe persoană fizică sau PFA.
22:10
Lanțul german care vinde produse de la un euro se îndreaptă spre 100 de magazine în România # Economica.net
Lanțul german de magazine TEDi, intrat pe piața din România în 2022, se îndreaptă spre pragul de 100 de magazine pe plan local, potrivit informațiilor Economica.net.
22:00
Administrația SUA anunță că 2,6 milioane de migranți au părăsit țara de la venirea lui Donald Trump la putere # Economica.net
Circa 2,6 milioane de migranţi au părăsit SUA în perioada scursă de când preşedintele Donald Trump a revenit la Casa Albă în urmă cu aproape un an, dintre care peste 650.000 au refuzat să plece de bunăvoie de pe teritoriul american şi a fost astfel nevoie să fie arestaţi pentru a putea fi expulzaţi, a declarat joi secretara pentru Securitate Naţională a SUA, Kristi Noem, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
22:00
Primăria Galați organizează licitație pentru modernizarea celei mai vechi școli din municipiu # Economica.net
Primăria Galați anunță că prima școală publică înființată în localitate, în urmă cu aproape 200 de ani, va fi modernizată în cadrul unui proiect cu fonduri europene atrase de către instituție.
21:40
Marea Britanie ar urma să prezinte un pachet de măsuri pentru a atenua impactul planificatei majorări a impozitului pe proprietăţi comerciale care se va aplica pub-urilor, după ce grupurile din industria ospitalităţii au avertizat că măsurile anunţate de Guvern anul trecut vor duce la închideri ale acestor simboluri ale stilului de viaţă insular, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:20
Senatul SUA se revoltă împotriva lui Trump. Camera Superioară a Legislativului american a adoptat o rezluție prin care să-i limiteze mutările în Venezuela # Economica.net
Senatul american a votat joi o rezoluţie cu valoare mai degrabă simbolică şi care îi cere preşedintelui Donald Trump să nu întreprindă noi acţiuni împotriva Venezuelei fără o autorizaţie prealabilă din partea Congresului, rezoluţie care pentru a avea forţă de lege mai trebuie să fie votată de asemenea de Camera Reprezentanţilor şi semnată de Trump însuşi, relatează agenţiile AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
Acum 24 ore
20:50
Iranul a rămas fără internet, în timpul unor proteste violente care au cuprins toată țara # Economica.net
Iranul se confruntă cu o tăierea internetului la nivel național, a declarat grupul de monitorizare online NetBlocks, pe fondul escaladării protestelor din cauza unei crize economice care se agravează.
20:30
Bulgaria a introdus oficial un program de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, permiţând străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse, a anunţat Euronews, preluat de Nivinite.
20:20
Turkish Petroleum (TPAO) şi o subsidiară a grupului american ExxonMobil au semnat un memorandum de înţelegere în sectorul gazelor şi petrolului, care acoperă noile zone de explorare din Marea Neagră, Marea Mediterană, şi alte zone potenţiale, a anunţat joi ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, transmit Reuters şi publicaţia turcă Daily Sabah, citat de Agerpres.
20:10
MIPE: România livrează la termen un jalon major din PNRR pentru dezvoltarea economiei naționale și integrarea în industrii europene strategice # Economica.net
România a îndeplinit integral şi la termen angajamentele asumate prin Ţinta 267 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), un jalon major pentru dezvoltarea economiei naționale şi integrarea României în industrii europene strategice, a anunţat joi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE, relatează Agerpres.
20:00
Ministerul Justiției a declanșat procedura de numire a procurorului general și a procuririlor șefi ai DNA și DIICOT # Economica.net
Ministerul Justiţiei a anunţat, joi, că a declanşat procedura de selecţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
19:40
Deficitul comercial al SUA a ajuns la cel mai scăzut nivel din vara lui 2009, ca urmare a declinului importurilor # Economica.net
Deficitul comercial al SUA s-a contractat sever în octombrie, atingând cel mai scăzut nivel începând de la mijlocul lui 2009, în urma declinului importurilor, o tendinţă care, dacă va continua, va sprijini creşterea economiei în trimestrul patru, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:10
Termoenergetica: Agentul termic furnizat de ELCEN respectă temperatura solicitată, dar debitul și presiunea sunt insuficiente # Economica.net
Compania Termoenergetica transmite că agentul termic livrat de către ELCEN respectă temperatura solicitată, însă debitul şi presiunea sunt insuficiente, relatează Agerpres.
18:50
Macron trimite un snop de săgeți către Trump. Președintele francez a criticat vehement noul imperialism și colonialism american și depărtarea de aliații europeni # Economica.net
Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat vehement joi "noul colonialism şi noul imperialism" în relaţiile internaţionale, făcând referire mai ales la politica externă a SUA sub conducerea preşedintelui Donald Trump, despre care a spus că "se îndepărtează progresiv" de unii aliaţi şi că împreună cu celelalte mari puteri manifestă "o adevărată tentaţie de a-şi împărţi lumea", relatează agenţiile AFP şi EFE, transmite Agerpres.
18:30
MApN: România a predat către Turcia comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră # Economica.net
Forţele Navale Române au predat joi comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM BS TG - Mine Countermeasures Black Sea Task Group) Forţelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii militare organizate în portul Umuryeri, Istanbul, a informat Ministerul Apărării Naţionale printr-un comunicat, relatează Agerpres.
18:10
AMEPIP începe din ianurie controale la 847 de autorități publice din țară pentru verificarea respectării procedurilor de selecție # Economica.net
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) informează că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanșa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorități publice tutelare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2025 privind reglementarea unor măsuri în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor publice.
18:00
Irakul a decis să naționalizeze participația Lukoil la zăcământul de petrol West Qurna 2, unul dintre cele mai mari din lume # Economica.net
Guvernul irakian a aprobat planurile ce prevăd naţionalizarea operaţiunilor de la zăcământul petrolier West Qurna 2, unul din cele mai mari din lume, autorităţile încercând să evite perturbarea producţiei în urma sancţiunilor impuse Lukoil, unul din acţionarii West Qurna 2, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:00
Furnizarea agentului termic este deficitară la 38% dintre imobilele din Capitală, conform datelor furnizate de aplicaţia Termo Alert, transmite Agerpres.
17:50
Softronic marchează o nouă etapă importantă în implementarea contractului de modernizare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), odată cu livrarea celei de-a 11-a și a 12-a locomotive modernizate, anunță joi compania din Craiova. Cele două unități poartă imaginile lui „Grigore Antipa” „I.L. Caragiale”.
17:40
România a fost acceptată în Comitetul pentru Chimicale şi Biotehnologie a OCDE. Țara noastră se aliniază astfel la cele mai bune standarde în domeniu ale Organizației # Economica.net
Acceptarea României în Comitetul pentru Chimicale şi Biotehnologie este un pas important pentru protecţia mediului şi sănătăţii publice la nivelul standardelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), susţine ministrul Mediului, Diana Buzoianu, relatează Agerpres.
17:10
AB Foods, proprietarul lanțului de retail Primark, estimează rezultate mai slabe pentru 2026 # Economica.net
Compania britanică AB Foods a avertizat joi că se aşteaptă la o scădere anuală a profitului în 2026, deoarece discounturile masive de la afacerea sa de de articole de îmbrăcăminte Primark şi cererea mai slabă din SUA, în special în rândul cumpărătorilor hispanici, afectează vânzările în domeniul ingrediente alimentare, ceea ce a dus la declinul acţiunilor cu 12%, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:00
România pare că nu mai scapă de pesta porcină africană. Un focar nou a fost descoperit la o fermă de peste 6.000 de porci din comuna Cermei, județul Arad # Economica.net
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu aproximativ 6.000 de porci din comuna Cermei, în primă fază fiind necesară uciderea preventivă a 1.500 de animale.
17:00
Zalando trece la restructurarea afacerii după achiziția About You. Primul pas, închiderea unor centre logistice # Economica.net
Platforma de retail online Zalando SE va închide centrul logistic german din Erfurt, care are circa 2.700 de angajați, în încercarea de a eficientiza rețeaua sa de distribuție după achiziționarea platformei About You.
16:40
Piețele financiare intră în 2026 cu un ton constructiv și cu noi maxime istorice în SUA, dar și pe unele piețe europene, inclusiv România. Cu toate acestea, anul a început cu un eveniment excepțional, când SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, provocând o creștere a tensiunilor geopolitice și o scădere a prețurilor petrolului. Incertitudinea poate fi una dintre forțele care vor modela piețele financiare în 2026. Totuși, nu va fi singura.
16:40
HP Inc a prezentat la CES 2026, care are loc la Las Vegas, noi tehnologii, printre care și un nou minicomputer integrat într-o tastatură compactă.
16:20
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,98 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
16:00
Mihai Pătrașcu, evomag: Vechimea în piață și capacitatea de execuție vor conta mai mult decât promisiunile sau campaniile punctuale # Economica.net
„Inflația va avea o presiune mai redusă față de anii anteriori, iar decizia de cumpărare va fi tot mai mult influențată de experiență, consistență și istoricul comerciantului. Vechimea în piață și capacitatea de execuție vor conta mai mult decât promisiunile sau campaniile punctuale”, a declarat Mihai Pătrașcu pentru Termene.ro.
16:00
De ce a rămas Nicușor Dan blocat pe aeroportul din Paris – Explicațiile Ministrului Apărării Naţionale # Economica.net
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a explicat joi de ce preşedintele Nicuşor Dan nu s-a putut întoarce marţi seara de la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă", desfăşurată la Paris. Unul dintre motive a fost faptul că avionul Spartan cu care urma să revină nu a putut decola de la Bucureşti din cauza condiţiilor meteorologice.
15:40
România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina, în continuarea DEx Suceava – Siret # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava - Sirect, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții CNAIR, confirmând informații apărute în presa locală.
15:30
Reintrarea gigantului american Chevron în România prin preluarea activelor Lukoil ar fi un mesaj foarte bun din partea SUA – Bogdan Ivan # Economica.net
Reintrarea companiei americane Chevron în România, în cazul în care ar prelua activele Lukoil din ţara noastră, ar fi un mesaj politic, strategic şi regional foarte bun din partea SUA, consideră ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
15:10
Planul B al Guvernului pentru eliminarea plafonării prețului la gaze. Ministrul Energiei spune că discută cu operatorii o reducere graduală # Economica.net
Discuţiile cu operatorii privind eliminarea plafonării preţului la gaze au început încă din luna septembrie, pentru a avea mai multe scenarii şi a nu apărea o scumpire după 31 martie, şi în condiţiile în care apar evenimente foarte puţin probabile prin care să se perturbe piaţa, să fie luat în calcul scenariul în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
15:00
O bună parte din teritoriul Regatului Unit şi nord-vestul Franţei se pregătesc joi pentru sosirea unei furtuni care ar trebui să aducă vânturi extrem de violente şi ninsori, au anunţat serviciile meteorologice din cele două ţări, informează AFP.
15:00
Vouchere pentru facturi – Ministerul Energiei lucrează la un sistem pentru scăderea automată a valorii tichetului din factura la energie electrică # Economica.net
Ministerul Energiei lucrează împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare de energie electrică la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
14:40
Șeful distribuitorului turc al mărcii Dongfeng susține că marca din China ar putea începe să asambleze mașini local printr-un parteneriat cu o companie din Turcia.
14:10
Cotaţia aurului ar putea urca la 5.000 de dolari pe uncie în prima jumătate a anului 2026 din cauza riscurilor geopolitice şi a creşterii nivelului datoriei, au estimat joi analiştii băncii HSBC, transmite Reuters.
13:50
Kaufland România și-a reînnoit sloganul de brand și revine la mesajul „Ieftin și bun” pe care l-a mai folosit în perioada 2007–2012. Decizia este legată de percepția consumatorului asupra lanțului și de perioada economică dificilă și optimismul scăzut al românilor.
13:40
Anunţ pentru populaţie – Guvernul se pregăteşte de fenomene extreme. Ce spune Ministrul Energiei # Economica.net
Un număr de 11.250 de locuinţe sunt încă nealimentate cu energie electrică în judeţele Alba, Maramureş, Sălaj, Prahova şi Cluj, din cauza condiţiilor meteo extrem de dificile, estimându-se că multe vor fi reconectate la finele acestei săptămâni, dar vor fi posibile noi accidente şi deconectări, dată fiind prognoza anunţată de meteorologi, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
13:30
La șase luni după o condamnare severă pentru „practici comerciale înșelătoare”, Lidl, unul dintre cei mai mari advertiseri din Franța, nu își va mai face publicitate la televiziunile din Hexagon. În fața unei reglementări considerate prea rigide, cel mai mare lanț de magazine din Europa își reorientează strategia de publicitate către mediul digital, bulversând echilibrul dintre media tradiționale și giganții internetului, potrivit Le Monde.
13:20
Început în forţă pentru emisiunile globale de obligaţiuni. Nivel record de 260 mld. dolari în primele zile ale anului 2026 # Economica.net
Emisiunile globale de obligaţiuni au avut cel mai aglomerat început de an din istorie, în condiţiile în care debitorii de toate felurile profită de apetitul pentru risc al investitorilor, transmite Bloomberg.
12:50
Final de drum pentru magnatul Gabriel Comănescu? GSP și-a cerut insolvența, cererea se judecă mâine # Economica.net
Firma Grup Servicii Petroliere (GSP), controlată de cunoscutul om de afaceri Gabriel Comănescu, și-a cerut insolvența în ultima zi a anului trecut.
