Erste a finalizat tranzacția prin care preia controlul Santander Bank Polska, de la Banco Santander

De la impozit de 1.200 de lei în 2025 la impozit de 30.000 de lei în 2026 pe aceeași clădire deținută de o persoană fizică sau o persoană fizică autorizată. Totul este perfect legal și nu este vorba de nicio greșeală a administrației publice. Taxa pe lux aplicată de la 1 ianuarie a crescut de la 0,3% la 0,9%. Aceeași situație și în cazul cladirilor comerciale înregistrate pe persoană fizică sau PFA.