Erste a finalizat tranzacția prin care preia controlul Santander Bank Polska, de la Banco Santander
Economica.net, 9 ianuarie 2026 17:30
Erste Group Bank AG a anunţat vineri finalizarea cu succes a achiziţionării unei participaţii majoritare de 49% în Santander Bank Polska SA şi a unei participaţii de 50% în Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA de la Banco Santander SA, se arată într-un comunicat al grupului bancar austriac, relatează Agerpres.
Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
17:00
PSD condamnă decizia MAE de a mandata reprezentantul României la COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur # Economica.net
Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului Afacerilor Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.
17:00
Grup Servicii Petroliere (GSP), firma magnatului Gabriel Comănescu, a intrat în insovență # Economica.net
Tribunalul Constanța a acceptat azi cererea de intrare în insolvență a firmei Grup Servicii Petroliere SRL. Unul dintre creditorii firmei este o altă firmă în insolvență a lui Comănescu, GSP Offshore.
Acum 2 ore
16:40
Scumpirea aurului a permis Băncii Naţionale a Elveţiei să facă un profit de 26 miliarde de franci în 2025 # Economica.net
Banca Naţională a Elveţiei (SNB) a anunţat vineri că în 2025 a înregistrat un profit de aproximativ 26 de miliarde de franci elveţieni (32,52 miliarde de dolari), graţie creşterilor mari ale preţurilor aurului, în condiţiile în care anul trecut investitorii s-au îndreptat către valori de refugiu, informează Reuters.
16:40
Europa este în pragul unei transformări istorice – Ce pericol ameninţă Uniunea Europeană, în opinia şefului diplomației franceze # Economica.net
Organizarea politică europeană "este astăzi în pericol", a afirmat vineri şeful diplomaţiei franceze în discursul său anual susţinut în faţa ambasadorilor Franţei, informează AFP.
16:40
Autoritățile bulgare au dat amenzi în valoare de 200.000 de leva pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro. Cele mai multe sancțiuni au fost acordate pentru umflarea prețurilor # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din Bulgaria a impus până acum amenzi de aproape 200.000 de leva pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro, în special pentru preţuri umflate în mod nejustificat, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt Anna Mitova, informează publicaţia The Sofia Globe, transmite Agerpres.
16:30
România, cea mai mare scădere din UE ale vânzărilor în retail, în noiembrie (date Eurostat) # Economica.net
Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 2,3% în Uniunea Europeană şi în zona euro, în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, dar România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, conform datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
16:20
Compania Naţională "Poşta Română" SA a lansat o licitaţie deschisă pentru construirea unui hub logistic şi curierat în localitatea Roman, judeţul Neamţ, valoarea totală estimată a contractului fiind de 29,22 milioane lei, fără TVA, potrivit unui anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).
16:10
CE anunţă măsuri privind subvenţiile străine, pentru de a aduce mai multă previzibilitate în acest domeniu sensibil # Economica.net
Comisia Europeană a publicat vineri orientări referitoare la regulamentul privind subvenţiile străine, cu scopul de a aduce mai multă previzibilitate şi de a asigura transparenţa pentru întreprinderi, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
15:50
Marile companii de la Bursa de Valori București și-au diminuat marja netă în medie cu 2,6% # Economica.net
Media marjei profitului net pentru cele 20 de companii din indicele BET al Bursei de Valori București a înregistrat o scădere de la 18,54% în 2024, la 15,97% în T3/2025 TTM (Trailing Twelve Months, adică ultimele 12 luni – T4/2024-T3/2025), reflectând o diminuare de 2,57 de puncte procentuale, arată calculele Termene Business Hub pe baza datelor furnizate de Prime Transaction.
Acum 4 ore
15:30
Ultima oră. Anunț major de la Ministerul Finanțelor: Anul marilor proiecte. Unde vor merge zeci de miliarde – LISTA COMPLETĂ # Economica.net
Ministerul Finanțelor a făcut publică lista proiectelor de investiții prioritizate în 2025. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecție și prioritizare.
15:30
Cele două uzine din România care produc autoturisme, Automobile Dacia și Ford Otosan, au asamblat în 2025 mai puține mașini decât cu un an înainte.
15:20
Polonezii de PESA, care au livrat tramvaie la Iași și Craiova, cumpără un producător din Germania # Economica.net
Producătorul de material rulant PESA este în proces de finalizare a achiziției companiei germane HeiterBlick GmbH din Leipzig. Se estimează ca procesul să fie finalizat în primul trimestru al acestui an, scrie presa poloneză.
15:10
Trump anunţă investiţii de cel puţin 100 de miliarde de dolari în companiile petroliere americane în Venezuela # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri pe reţeaua sa socială Truth Social că "cel puţin 100 de miliarde de dolari" vor fi investiţi în Venezuela de către companiile petroliere americane, relatează AFP.
15:10
Pentru optimizarea transportului public de suprafață din Cartierul Militari, începând cu data de 10.01.2026, liniile de autobuz 106 și 136 se comaseză sub indicativul 106, informează Societatea de Transport București
15:00
FOTO Un celebru brand românesc renaște cu un nou acționar. Un tânăr arhitect a preluat Electrecord, casă cu o istorie de aproape 100 de ani listată la BVB # Economica.net
Electrecord, casa de discuri emblematică a României înființată în 1932, a ieșit din insolvență pe finalul anului trecut, după 8 ani în care a stat în procedură. Acum, acționar majoritar al firmei a devenit un tânăr arhitect, care deținea deja o creanță la compania unde s-au lansat și au scos discuri toate gloriile muzicii românești.
14:50
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în luna decembrie, pentru a patra lună la rând, deşi cotaţiile la cereale şi zahăr au crescut, a anunţat, vineri, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters.
14:30
Țările Uniunii Europene (UE) au susținut în majoritate, vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, în așteptarea încheierii oficiale a procedurii de către Consiliul Uniunii la ora 16.00 GMT, potrivit mai multor surse diplomatice - transmit agențiile internaționale de presă.
14:30
Gara de Nord: Cel mai important nod feroviar al României intră într-o nouă etapă. CFR lansează secțiune dedicată modernizării # Economica.net
Gara de Nord nu este doar o clădire de tranzit, ci un monument istoric și un simbol al Capitalei. Proiectul de „Modernizare, Consolidare și Reabilitare – Faza I” a demarat, având ca obiectiv transformarea acestui spațiu într-o gară modernă, sigură și prietenoasă cu călătorii, păstrând în același timp eleganța arhitecturală de altădată, transmite vineri CFR Infrastructură.
Acum 6 ore
13:20
Juriul Car of the Year 2026 a decis: Mercedes-Benz CLA este mașina anului 2026 în Europa. Dacia Bigster a ocupat locul 6 # Economica.net
Juriul prestigioasei competiții europene anuale Car of the Year a anunțat astăzi modelul câștigător al ediției din 2026. Mercedes-Benz CLA a ocupat primul loc la mare diferență de Skoda Elroq.
13:10
Excedentul comercial al Taiwanului pe relaţia cu Statele Unite a ajuns la 150,116 miliarde dolari în 2025, o creştere de 132% faţă de excedentul din 2024, influenţată de cererea puternică de cipuri şi dispozitive de inteligenţă artificială (AI) din partea companiilor de tehnologie din SUA, transmite EFE.
12:40
Fondurile europene întăresc leul și scad nivelul ROBOR. În curând, dobânzile interbancare scad sub dobânda de politică monetară a BNR # Economica.net
În primele zile bancare din 2026, nivelul ROBOR a scăzut constant pe toate nivelurile, în unele cazuri, chiar sub 6%, când dobânda BNR este în 6,5%. Calendarul intrărilor fondurilor europene în România a fost aprobat, iar primele tranșe încep să apară. BNR trebuie să schimbe euro în lei așa că primele semne de lichiditate în creștere pe interbancar și scăderi ale ROBOR au început să apară.
12:30
Sute de mii de locuinţe, fără energie electrică după mega-furtuna Goretti, în Marea Britanie şi în Franţa # Economica.net
Vânturile puternice care s-au abătut vineri asupra Franţei şi Marii Britanii în urma furtunii Goretti au provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru sute de mii de locuinţe, informează Reuters.
12:20
Războiul pentru pământuri rare – Prima ţară care testează mineritul pe fundul mării. Japonia încearcă să-şi reducă dependenţa faţă de China # Economica.net
Japonia se pregăteşte să lanseze duminică ceea ce descrie ca fiind prima încercare din lume de a exploata pământuri rare în largul mării, la o adâncime de 6.000 de metri, în speranţa că astfel va reuşi să-şi reducă dependenţa de China pentru aprovizionarea cu aceste materiale cruciale, transmite AFP.
12:00
Recesiune în România | Sfârșitul anului a dus la scăderea consumului şi a PIB. E posibil să avem recesiune tehnică – Ce ne așteaptă în 2026 (CFA România) # Economica.net
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut şi în trimestrul IV din 2025 faţă de trimestrul anterior şi să avem recesiune tehnică, consideră preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
Acum 8 ore
11:30
Cum va fi vremea în Bucureşti în weekend şi în primele zile din săptămâna viitoare – prognoză oficială ANM # Economica.net
Meteorologii prognozează o vreme geroasă şi pentru Municipiul Bucureşti, cu cer variabil, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi temperaturi scăzute, până marţi dimineaţa.
11:30
Top 20 ţări care au adus cei mai mulţi turişti în România, în primele 11 luni din 2025 – date turism INS # Economica.net
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamente şi camere de închiriat, au scăzut cu 2,2%, în primele 11 luni ale anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce numărul înnoptărilor s-a diminuat cu 1,4%, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe ţări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada specificată, au provenit din: Germania (232.800 persoane), Italia (204.000 persoane) şi Israel (159.900 persoane).
11:20
Ce se întâmplă iarna cu locuința ta. Avertismentul firmelor de asigurări: Apar riscuri semnificative # Economica.net
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) analizează cele mai importante riscuri la care sunt expuse locuințele în timpul iernii.
11:20
Peste 10 milioane de imobile au fost cadastrate gratuit pentru cetățeni, anunță Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), cu fonduri europene, dar și cu surse proprii ale agenției și ale primăriilor.
10:40
Bateriile, din ce în ce mai prezente în sistenul energetic național. Sute de MW “se descarcă” în rețeaua electrică în vârfurile de consum # Economica.net
Datele operatorului național de transport și al sistemului energetic național arată că, în momentele de vârf de consum, instalațiile de stocare livrează din ce în ce mai multă energie electrică în sistem, la puteri de ordinul sutelor de MW.
10:40
Unul dintre cei mai mari jucători feroviari de marfă din Europa își extinde operațiunile în România # Economica.net
ÖBB Rail Cargo Group (RCG) a anunțat lansarea de noi conexiuni TransFER pentru vagoane individuale între Austria, Germania și Țările de Jos și a introdus noi rute către România.
10:40
Comtim, cel mai mare producător de carne de porc din România, afectat din nou de pesta porcină. Mii de porci ar putea fi omorâți # Economica.net
Ferma Cermei 3 a COMTIM România, cel mai mare jucător de pe piaţa cărnii de porc, parte a grupului chinez Smithfield, este afectată de pesta porcină africană, au declarat pentru Economica surse din piața cărnii de porc. Se încearcă salvarea a 3.500 de animale.
10:40
Numărul autorizaţiilor de construire a urcat cu 4,4% în 11 luni din 2025, însă a scăzut cu 10,3% în noiembrie 2025 # Economica.net
Autorităţile au eliberat, în primele 11 luni ale anului trecut, cu 4,4% mai multe autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale faţă de perioada similară din 2024, iar în luna noiembrie 2025 cu 10,3% mai puţine faţă de octombrie 2025, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:20
Suedezii de la Volvo Cars, divizie a grupului chinez Geely, vor prezenta pe 21 ianuarie 2026 noul lor SUV electric EX60. Producătorul anunță o autonomie maximă de 810 km.
10:20
Cu cât a crescut economia României în primele nouă luni din 2025 (date revizuite PIB INS) # Economica.net
Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în creştere evoluţia economiei din perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025, care a urcat cu 0,9% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor provizorii (II) publicate vineri.
09:50
Rusia a confirmat că a lovit Ucraina cu o rachetă hipersonică. Cum funcţionează „teribila” Oreşnik, racheta hipersonică a ruşilor (VIDEO) # Economica.net
Rusia a confirmat că a utilizat o rachetă hipersonică Oreşnik în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra Ucrainei pentru a lovi "ţinte strategice", potrivit agenţiei de presă oficiale ruse TASS, care citează un comunicat al Ministerului Apărării rus, fiind pentru a doua oară când Rusia recurge la acest tip de rachetă în războiul pe care îl duce în Ucraina, relatează DPA, AFP şi Reuters.
Acum 12 ore
09:30
După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord comercial cu Mercosur, care ar putea primi vineri aprobarea statelor membre, în pofida furiei fermierilor şi a opoziţiei Franţei, transmite AFP.
08:50
Avertisment pentru liderii europeni. Groenlanda – Trebuie să îl ia în serios pe Trump în ceea ce priveşte Groenlanda, spune vicepreşedintele american JD Vance # Economica.net
Vicepreşedintele american JD Vance i-a ''sfătuit'' joi pe liderii europeni ''să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite'' în ceea ce priveşte Groenlanda, transmite AFP.
08:50
Alianţa germană a agricultorilor "Wir haben es satt" ("Suntem sătui") a făcut apel joi la respingerea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, considerând că aduce prejudicii atât sectorului, cât şi consumatorilor, contrar opiniei Guvernului german, un puternic susţinător al tratatului, relatează agenţia EFE.
08:40
Sony Honda Mobility au prezentat conceptul unui viitor SUV, confirmând și întârzierea livrărilor Afeela 1 # Economica.net
Compania producătoare de vehicule rezultată din parteneriatul companiilor Honda și Sony a oferit la CES 2026 noi detalii despre modelul Afeela 1, și a dezvăluit un SUV aflat încă în stadiul de concept.
08:20
Groenlanda – Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca. Ce spune Guvernul # Economica.net
Groenlanda ar trebui să poarte discuții directe cu guvernul SUA fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziției groenlandeze, în contextul în care insula analizează modul în care să răspundă la noile presiuni ale președintelui Donald Trump de a o aduce sub controlul SUA, informează Hotnews.
07:50
Rusia a lansat joi noaptea o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puţin patru persoane în capitala Kiev şi lovind infrastructura din vestul ţării cu o rachetă balistică, au declarat autorităţile, în cadrul celui mai recent atac asupra ţării, în condiţii de temperaturi extrem de scăzute, scrie CNN, citată de News.ro
06:40
Trump anunţă că SUA vor „începe lovituri terestre” împotriva cartelurilor de droguri # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri "terestre" împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde, scrie AFP.
Acum 24 ore
22:20
Boris Georgiev, Google Cloud CEE: Companiile din România care întârzie adopția AI vor pierde din competitivitate. Guvernul să ia măsuri pentru a păstra specialiștii în țară, să le ofere un motiv să rămână # Economica.net
Companiile din România care întârzie adopția inteligenței artificiale vor pierde competitivitate și vor plăti costul acestei întârzieri, este de părere Boris Georgiev, director CEE Google Cloud. Acesta a spus, într-un interviu pentru Economica.net, că România are un atu major în competiția globală pentru AI, reprezentat de numărul mare de specialiști foarte bine pregătiți, însă păstrarea acestor specialiști în țară este și o responsabilitate a Guvernului, care trebuie să creeze condiții atractive pentru ca aceștia să rămână și să contribuie la dezvoltarea economiei locale.
22:20
În doar trei cartiere din București prețul mediu pentru un apartament cu două camere este sub 100.000 de euro # Economica.net
Prețurile medii cerute de proprietari și dezvoltatori au continuat să crească și în 2025, iar la final an apartamentele cu dou[ camere din București erau în medie cu 18% mai scumpe față de decembrie 2024. Pe lângă creșterea anuală, prețul apartamentelor nou-construite a fost influențat și de majorarea TVA.
22:10
Au de plătit impozit de 30.000 de lei pe proprietate. Nu e o eroare. Categoria de proprietari care va achita impozite de 25 de ori mai mari # Economica.net
De la impozit de 1.200 de lei în 2025 la impozit de 30.000 de lei în 2026 pe aceeași clădire deținută de o persoană fizică sau o persoană fizică autorizată. Totul este perfect legal și nu este vorba de nicio greșeală a administrației publice. Taxa pe lux aplicată de la 1 ianuarie a crescut de la 0,3% la 0,9%. Aceeași situație și în cazul cladirilor comerciale înregistrate pe persoană fizică sau PFA.
22:10
Lanțul german care vinde produse de la un euro se îndreaptă spre 100 de magazine în România # Economica.net
Lanțul german de magazine TEDi, intrat pe piața din România în 2022, se îndreaptă spre pragul de 100 de magazine pe plan local, potrivit informațiilor Economica.net.
22:00
Administrația SUA anunță că 2,6 milioane de migranți au părăsit țara de la venirea lui Donald Trump la putere # Economica.net
Circa 2,6 milioane de migranţi au părăsit SUA în perioada scursă de când preşedintele Donald Trump a revenit la Casa Albă în urmă cu aproape un an, dintre care peste 650.000 au refuzat să plece de bunăvoie de pe teritoriul american şi a fost astfel nevoie să fie arestaţi pentru a putea fi expulzaţi, a declarat joi secretara pentru Securitate Naţională a SUA, Kristi Noem, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
22:00
Primăria Galați organizează licitație pentru modernizarea celei mai vechi școli din municipiu # Economica.net
Primăria Galați anunță că prima școală publică înființată în localitate, în urmă cu aproape 200 de ani, va fi modernizată în cadrul unui proiect cu fonduri europene atrase de către instituție.
21:40
Marea Britanie ar urma să prezinte un pachet de măsuri pentru a atenua impactul planificatei majorări a impozitului pe proprietăţi comerciale care se va aplica pub-urilor, după ce grupurile din industria ospitalităţii au avertizat că măsurile anunţate de Guvern anul trecut vor duce la închideri ale acestor simboluri ale stilului de viaţă insular, transmite Reuters, relatează Agerpres.
