Marile companii de la Bursa de Valori București și-au diminuat marja netă în medie cu 2,6%

11:30

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamente şi camere de închiriat, au scăzut cu 2,2%, în primele 11 luni ale anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce numărul înnoptărilor s-a diminuat cu 1,4%, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe ţări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada specificată, au provenit din: Germania (232.800 persoane), Italia (204.000 persoane) şi Israel (159.900 persoane).