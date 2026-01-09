Polonia va duce acordul dintre UE și Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

19:20

Guvernul german şi reprezentanţii industriei germane au salutat vineri aprobarea de către UE a acordului comercial cu blocul sud-american Mercosur, bucurându-se pentru perspectivele de creştere ale sectorului industrial afectat în prezent de taxele vamale americane şi de creşterea costurilor energetice, în timp ce fermierii europeni protestează pentru că îşi văd ameninţat sectorul de pătrunderea pe piaţă a produselor agricole sud-americane ce beneficiază de un avantaj de cost şi nu respectă întocmai standardele de mediu impuse în UE producătorilor agricoli, relatează AFP.