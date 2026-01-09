Orașul considerat „cel mai sărac din România” a depășit Cluj, Oradea și București. E campion absolut la fonduri europene
Gândul, 9 ianuarie 2026 20:20
Orașul considerat cel mai sărac din România a depășit Cluj, Oradea și București. La ora actuală, orașul acesta e campion absolut la fonduri europene. Reșița, căci despre el este vorba, trăiește una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din România ultimului deceniu. Ani la rând, el a fost etichetat drept „cel mai sărac municipiu din țară”, […]
Un val mare de credincioși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun. Număr record de vizitatori în 2025 # Gândul
Numărul creștinilor ortodocși care vor participa la slujba de la Muntele Athos este așteptat să fie deosebit de mare în următoarele zile, pentru sărbătoarea Bobotează, pe 18 și 19 ianuarie, scrie Protothema. Un val mare de ortodocși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun, care s-a sărbătorit pe 7 ianuarie, conform calendarului vechi (iulian). Surse […]
La nici o săptămână de la capturarea lui Maduro, noul președinte al Venezuelei cere voie să se ducă în SUA. Ce vrea Delcy Rodriguez de la Trump # Gândul
Delcy Rodríguez a cerut permisiunea de a călători la Washington DC marțea viitoare. Președinta interimară a Venezuelei a sugerat că ar putea efectua o posibilă vizită la Casa Albă pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump. Cererea este în curs de examinare preliminară și ar necesita o derogare temporară de sancțiuni din partea Trezoreriei […]
Franța ia în considerare să amâne începerea summitului Grupului celor Șapte pentru a evita declanșarea tensiunilor cu Casa Albă din cauza unor evenimente planificate pe care le are președintele Donald Trump. Summitul G7 era programat să înceapă pe 14 iunie 2026, cu Emmanuel Macron ca gazdă. Însă, pe 14 iunie se întâmplă două evenimente în […]
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial” # Gândul
Jurnalistul Patrick Andre Hillerin a tranșat gafa de PR pe care președintele Nicușor Dan refuză sau nu o poate înțelege. Hillerin arată cum, în urma unei noi solicitări, purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene a confirmat că escortarea președintelui a fost o banală misiune de rutină, nu un gest oficial de recunoștință din partea Armatei […]
Președintele Poloniei oprește prin veto legea UE care „cenzura” internetul: „Nu înființăm Ministerului Adevărului din romanul „1984” al lui Orwell” # Gândul
Președintele pro-Trump al Poloniei, Karol Nawrocki a anunțat că își exercita dreptul de vetou împotriva a trei proiecte de lege. Printre acestea se numără și proiectul de lege care implementează Legea serviciilor digitale (DSA) în Polonia. „Nu pot semna un proiect de lege care echivalează efectiv cu cenzură administrativă”, a explicat președintele. Într-un videoclip postat […]
Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat vineri preocuparea guvernanților și a formatorilor de opinie pentru subiecte geopolitice îndepărtate, în timp ce problemele economice reale ale României sunt ignorate. Senatorul a avertizat că „inflația galopantă, creșterea taxelor și facturile uriașe la energie generate de politicile guvernelor Ciucă, Ciolacu și Bolojan afectează direct viața de zi […]
Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Părerea lor despre traiul pe cont propriu: „Cu chiu, cu vai” # Gândul
Costurile tot mai ridicate ale locuințelor au transformat statul de unul singur în chirie într-o reală provocare pentru tinerii aflați șa început de carieră. O recentă postare pe Reddit a stârnit numeroase controverse și a radus în discuție o problemă foarte sensibilă a generației tinere: cum reușești să te întreții singur, când salariile sunt modeste, […]
Ce reguli trebuie să respecte românii care vor să scape de brazii de Crăciun. ANMAP a transmis mai multe recomandări # Gândul
Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a făcut o serie de recomandări legate de aruncarea și reciclarea brazilor de Crăciun într-o postare pe rețelele de socializare. Președinta instituției avertizează că practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă deoarece poate pune în pericol viețile oamenilor, dar poate afecta și mașinile parcate în apropierea […]
Companie controlată de Gabriel Comănescu a intrat în insolvență. Omul de afaceri se judecă cu OMV Petrom la CJUE și Curtea de Arbitraj din Paris # Gândul
Compania Grup Servicii Petroliere (GSP), controlată de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, a intrat în insolvență la cererea proprie, încuviințată acum de instanța de judecată. În vara anului trecut, compania figura pe lista celor mai mari datornici ai statului. Ea a fost dată în judecată de OMV Petrom la marile curți europene. Decizia de […]
Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni # Gândul
Rusia s-a confruntat cu o scădere masivă a producției de țiței în luna decembrie, cea mai mare scădere din ultimele 18 luni, din cauza sancțiunilor occidentale și a atacurilor întreprinse de Ucraina asupra infrastructurii de rafinare a petrolului, anunță Bloomberg. Surse din Federația Rusă familiarizate cu cifrele privind producția de petrol au raportat că în […]
Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu, actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie, social-democratul, care a condus Guvernul în prima parte a anului 2025, felicitând Guvernul Bolojan pentru modul în care […]
Cancerul din mezeluri. Care sunt consevanții asociați cu afecțiunile oncologice, conform cercetătorilor francezi # Gândul
Şase tipuri de conservanţi folosiţi în mod obişnuit pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor au fost asociaţi cu cancerul de prostată, de sân sau de colon. Nitritul de sodiu, nitratul de potasiu, sorbații, metabisulfitul de potasiu, acetații și acidul acetic sunt folosite în special în mezeluri, brânzeturi sau produse de patiserie. Cercetătorii francezi […]
CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte # Gândul
Gazetarul cristian Tudor Popescu a comentat viitorul relațiilor dintre România și Statele Unite, având în vedere că Trump preferă ca SUA să iasă din NATO și să anexeze Groenlanda. „Ce va face Trump cu Româniaț, este întrebarea, mai mult sau mai puțin retorică, pe care și-o pune jurnalistul. CTP critică politica agresiv-expansionistă a lui Trump, […]
După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face # Gândul
După Emmanuel Macron, și premierul Italiei a solicitat Uniunii Europene să reînceapă negocierile cu Rusia după patru ani de tensiuni. Giorgia Meloni a declarat că a venit momentul pentru un dialog între Europa și Rusia. Cu toate acestea, problema numirii unui reprezentant UE pentru Ucraina în aceste negocieri rămâne deschisă, a recunoscut Meloni. „Întrebarea este, […]
Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii pe care îi are cu partenerul său de viață. ”Nu am treabă cu ei”, susține vedeta. Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care […]
Malpraxis sinistru. O italiancă a fost supusă ani de zile unui tratament extrem de agresiv pentru a învinge un cancer inexistent # Gândul
Un limfom intestinal inexistent, aflat chipurile în stadiu terminal. În urma acestui diagnostic complet greșit, o femeie din Italia a fost supusă unor tratamente îndelungate și agresive, care s-au dovedit ulterior total inutile, relatează Corriere Fiorentino. Acum, Curtea de Apel din Florența a decis că Spitalul Universitar din Pisa trebuie să îi plătească despăgubiri de […]
Angajații de la o grădina zoologică din Japonia se prefac că sunt urși panda și sunt hrăniți de vizitatori, după ce urșii reali s-au reîntors în China # Gândul
Personalul unei grădini zoologice din Japonia face eforturi uriașe pentru a umple golul lăsat de plecarea celor patru urși panda ai instituției, care au fost nevoiți să se întoarcă în China, scrie publicația People. Astfel că, în onoarea urșilor pierduți, angajații parcului de distracții și grădinii zoologice Adventure World din Wakayama, situat la sud de […]
Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA # Gândul
Președintele american Donald Trump a insistat de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial că dorește să anexeze Groenlanda. Cum ar putea SUA să obțină controlul total asupra vastei insule arctice, mai ales că este teritoriu al Regatului Danemarcei? Potrivit unei legi din 1952, armata Danemarcei este obligată să deschidă imediat focul în cazul unei […]
Câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam. Pe ce a dat cei mai mulți bani # Gândul
Iată câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam și pe ce anume a plătit cei mai mulți bani în cele 30 de zile petrecute acolo. Un român a decis să trăiască o lună de zile în Vietnam. Acesta a calculat apoi câți bani a cheltuit și a filmat totul, […]
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 precum și pentru completarea Ordonanței de urgență. Șeful statului spune că principiul constituțional al bicameralismului a fost încălcat, […]
Într-un mesaj postat pe contul său de X, deputata franceză Clémence Guetté a denunțat mai multe acțiuni recente ale Statelor Unite sub președinția lui Donald Trump, argumentând că acestea fac inevitabilă o dezbatere privind locul Franței în cadrul NATO. Ulterior, liderul Partidului Franța Nesupusă (LFI) a anunțat depunerea unei propuneri de rezoluție care vizează o […]
Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă # Gândul
Un agent al poliției locale din Veneția, Riccardo Salvagno, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat, ca suspect de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia. În urma percheziției informatice, au ieșit la iveală mesajele de amenințare […]
Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Monica Anghel. ”Anul trecut, mai ales sfârșitul de an a fost destul de complicat pentru mine” # Gândul
Cântăreața Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat anul trecut. Monica Anghel a trecut prin perioade dificile anul trecut din cauza problemelor de sănătate. Artista se recuperează acum după operația la coloană suferită în luna octombrie. Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Monica […]
Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg # Gândul
Președintele american Donald Trump a transmis în cadrul unui interviu, acordat The New York Times, că nu a folosit niciodată medicamnte pentru tratarea obezității pe bază de GLP-1, precum Wegovy și Ozempic, dar că „probabil ar trebui“ să facă acest lucru. „Nu, nu am luat”, a răspuns el când a fost întrebat direct de reporterii […]
Te trezești frecvent la ora 3 dimineața? NHS avertizează că acest obicei ar putea fi un semn al unei infecții urinare sau al altor probleme de sănătate și recomandă să fii atentă la simptome și să consulți medicul dacă apar schimbări neobișnuite, recomandă CSID. Trezitul în mijlocul nopții poate fi normal pentru unii oameni, însă […]
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova # Gândul
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă că, în ultima săptămână, s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal. În această săptămână s-au înregistrat mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară, însă cu mai mult de o treime peste […]
„Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea # Gândul
Un român în vârstă de 28 de ani, pe nume Matei T., este acuzat de procurorii germani că a comis mai multe furturi din supermarketuri, folosindu-se de un Porsche Panamera pentru a se deplasa rapid între magazine. Conform anchetatorilor, într-o singură zi ar fi jefuit nu mai puțin de 10 unități din landul Hessa, iar […]
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România # Gândul
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare este întrebarea multor români care locuiesc la bloc sau la casă. Responsabilitățile sunt împărțite între autorități, instituții, firme și persoane fizice, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi și riscuri pentru siguranța pietonilor. Instituțiile publice, firmele și persoanele fizice sunt obligate să îndepărteze zăpada și […]
Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă # Gândul
Proprietarul barului din stațiunea de schi din Elveția, unde 40 de persoane au murit în incendiul de Revelion, a fost reținut. În trecut, Jacques Moretti, proprietarul localului, a fost acuzat de proxenetism. Printre victimele din tragedia din Crans Montana, se numără și un român,Guillaume Oana, în vârstă de 18 ani. Decizia de reținere de arestare […]
Victima, o soție din Craiova, se temea că va fi auzită de agresor dacă suna la 112, aşa că a cerut ajutor pe reţelele sociale, unui bărbat din Sibiu, ales la întâmplare. Iar acesta a alertat autorităţile. Femeia de 34 de ani, era acasă, la Craiova, împreună cu soţul de 32 de ani. Aproape de […]
Ministerul Educației a publicat ordinul care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027 # Gândul
Ministerul Educației a anunțat că ordinul de ministru care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027 a fost publicat în Monitorul Oficial. „Programele școlare aferente disciplinelor din învățământul liceal (conform planurilor-cadru), aprobate prin Ordinul de ministru nr. 6.930/2025, au fost publicate în Monitorul Oficial”, se arată în informarea publicată de Ministerul Educației. Publicarea programelor, […]
Cele mai eficiente trucuri pentru a te încălzi în zilele foarte reci și a evita problemele de sănătate. Recomandările specialiștilor # Gândul
Temperaturile foarte scăzute pun serios organismul la încercare și pot să ducă rapid la disconfort sau chiar la probleme serioase de sănătate. De la tehnici de respirație inspirate din yoga până la alimentație, mișcare și obiceiuri corecte, există multe metode eficente prin care se poate proteja de frig. Iată recomandările specialiștilor. Reglarea temperaturii corpului este […]
Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului pentru a-i convinge să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamente ferme # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, are programată o întâlnire cu directorii executivi ai celor mai mari companii petroliere americane pentru a discuta despre relansarea producției în Venezuela, în contextul intervenției militare americane de săptămâna trecută care s-a soldat cu arestarea lui Nicolas Maduro și a noilor schimbări politice de la Caracas. Liderii din industria petrolului […]
Ce a schimbat Mihai Petre în viața sa în ultimii doi ani. ”Ce a făcut diferența în fapt a fost decizia de a pune orice altceva pe locul doi” # Gândul
Mihai Petre a dezvăluit ce schimbare a făcut în viața sa în ultimii doi ani. Acesta a decis să petreacă două zile pe săptămână doar cu fetițele sale. Celebrul coregraf și dansator Mihai Petre este căsătorit cu Elwira, împreună cu care are două fetițe, Catinca și Ariana. Cei doi formează un cuplu și profesional, și […]
Ministerul Finanțelor a publicat lista investițiilor publice semnificative. Care sunt proiectele prioritare în 2026 # Gândul
Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative. Documentul centralizează proiectele care au o valoare totală de peste 100 de milioane de lei. Lista publicată de minister include continuarea lucrărilor la trei autostrăzi, trei spitale regionale și modernizarea și reabilitarea unor căi ferate. Lista publicată de Ministerul Finanțelor are rolul de instrument de […]
Noi proteste de amploare izbucnesc în Iran după rugăciunile de vineri. Morți și răniți printre protestatari și forțele de ordine # Gândul
În a 12-a zi de proteste în Iran, accesul la internet este blocat în întreaga țară după mai bine de 18 ore, informează Cloudflare. Totuși, unele date arată că traficul de internet a repornit la nivel scăzut în unele zone în jurul orelor dimineții. Protestele anti-Khamenei au erupt din nou după Rugăciunea de Vineri și […]
Un consilier de la Primăria Capitalei a murit la doar 47 de ani. „Era un om care te făcea să te simți mai puțin singur” # Gândul
Un consilier de la Primăria Capitalei a decedat, vineri, la doar 47 de ani. Este vorba de Cezar Cobianu, care făcea parte din echipa Reper din cadrul Consiliului General al Municipiului București. „Sunt zile în care totul se oprește. Nu pentru că a existat un plan, ci pentru că apare o durere care ne adună […]
„Lunea Albastră” este numele dat unei zile din ianuarie, de obicei a treia luni a lunii, de către fostul psiholog de sănătate de la Universitatea Cardiff, Cliff Arnall, în 2005. Arnall este membru actual al Societății Britanice de Psihologie. Este considerată cea mai deprimantă zi din an. În 2026, Lunea albastră va pica de 19 […]
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români” # Gândul
Un nou scandal zguduie Guvernul după ce Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a mandatat-o pe Iulia Matei, reprezentantul României din COREPER, să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în forma actuală, fără acordul Ministerului Agriculturii. Decizia a provocat reacții dure din partea PSD, care o acuză pe Țoiu de „trădare a intereselor fermierilor”. Ministrul Agriculturii, […]
Cum a ajuns un tânăr român proiectant la Ferrari, în Italia. Compania a sunat la liceul său din Târgu Mureș și i-a felicitat pe profesori # Gândul
Profesorii de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș au fost felicitați de producătorul Italian de mașini sport Ferrari, pentru modul în care au pregătit un absolvent care se numără acum printre cei mai apreciați proiectanți ai companiei, scrie Agerpres. „Elevii făceau practică la o firmă italiană, aici, la Târgu Mureș, iar unul dintre […]
Meseria respectabilă de pe vremea lui Ceaușescu, dar care a dispărut de tot în România în 2026 # Gândul
Pe vremea aceea nu neapărat ceușistă, apa minerală era un lux sau se găsea greu, așa că majoritatea oamenilor foloseau sifoane. Sifonarul era omul care deținea un mic atelier (de multe ori un chioșc de cartier) unde „încărca” buteliile de sticlă cu apă sub presiune și dioxid de carbon. De ce a dispărut? Apariția PET-urilor: […]
Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE # Gândul
Criza economică afectează și industria, la un capitol unde țara noastră stătea bine. Producția de automobile în România înregistrează o scădere de 2.6 procente în 2025, după mai mulți ani de creștere și chiar recorduri de producție. Totuși, România şi-a consolidat poziţia de al şaselea producător de automobile din Uniunea Europeană în 2025, depăşind ţări […]
Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească capitala Ucrainei # Gândul
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, le-a cerut locuitorilor capitalei să părăsească „temporar” orașul, pentru prima dată de la declanșarea invaziei ruse lansate în 2022, în condițiile în care temperaturile sunt glaciale, oscilând între -7 și -12 grade Celsius. Lovituri ruse masive au lăsat fără căldură jumătate dintre clădirile rezidențiale din Kiev, determinându-l pe primarul orașului să […]
Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament” # Gândul
Mai multe avalanșe spontane de dimensiuni considerabile s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează că nu este recomandată deplasarea în zonele înalte fără experiență și echipament. Salvamont Sibiu precizează că, în urma ninsorilor și vântului din ultimele zile, în Munții Făgăraș, la altitudini de peste 1.800 de metri, s-au format plăci de vânt de dimensiuni […]
Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului # Gândul
Primul turneu de snooker din 2026 și al doilea din seria „Triple Crown” al sezonului este în direct la TV, pe Eurosport și pe HBO Max în perioada 11-18 ianuarie. Mastersul de la Londra (The Masters) este considerat unul dintre cele mai râvnite titluri din calendarul competițional, dar și unul dintre turneele de tradiție, alături […]
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius # Gândul
Administrația Națională de Metorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vreme rece, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, valabilă până în data de 10 ianuarie, la ora 10:00. Meteorologii au prelugit, vineri dimineață, și avertizările cod galben de ger și vânt puternic. Conform specialiștilor, în mai multe zone din […]
Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota # Gândul
Protestele violente din Iran au atins un nou apogeu, după ce un clip arată cum zeci de iranieini împușcați de forțele de securitate islamice zac la pământ într-o cameră, înconjurați de sânge În imagini se poate vedea cum oamenii vin în ajutorul victimelor, pentru a verifica dacă mai există persoane care sunt în viață. Filmarea […]
La ora 17:45, Bianca a luat trenul din București și trebuia să ajungă în Ploiești în 37 de minute. Câte ore a durat călătoria, de fapt # Gândul
Mii de călători au rămas blocați, miercuri seară, în trenuri care circulau între București și Ploiești, pe ambele sensuri, după un incident produs pe calea ferată. Întârzierile au ajuns până la patru ore, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte în gări sau chiar pe câmp, fără explicații clare. Tocmai asta au acuzat și călătorii, […]
