Trump a fost întrebat dacă îl capturează și pe Vladimir Putin, după Nicolas Maduro. Ce a răspuns liderul american
Gândul, 10 ianuarie 2026 00:40
Donald Trump a susținut o conferință de presă la Casa Albă, vineri, în care a fost întrebat cu privire la un posibil ordin de capturare a lui Vladimir Putin, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Maduro. Întrebarea a făcut referire la comentariile lui Zelenski cu privire la prinderea lui Maduro, în care a sugerat […]
Acum o oră
01:00
„Putin nu se teme de Europa, Europa rămâne în urmă”, spune Trump. Ce le transmite liderilor europeni # Gândul
Președintele Donald Trump a afirmat, într-o conferință de presă la Casa Albă, că Europa a rămas în urmă comparativ în comparație cu Rusia. De aceea Vladimir Putin nu se teme de o posibilă ofensivă din partea liderilor europeni. În contextul tensiunilor dintre SUA și liderii Uniunii Europene, din cauza războiului din Ucraina și, mai nou, […]
00:40
Acum 2 ore
00:20
Trump amenință că va anexa Groenlanda: „Dacă nu vor cu frumosul, atunci va fi cu urâtul”. Ce spune liderul SUA despre cumpărarea teritoriului # Gândul
TRUMP a amenințat Groenlanda cu anexarea din nou într-o conferință de presă organizată la aproape o săptămână de la capturarea dictatorului Nicolas Maduro și preluarea controlului a 300 de miliarde de barili de petrol din Venezuela. Președintele SUA a spus că Groenlanda este liberă să accepte de bunăvoie să fie anexată, iar în caz contrar, […]
00:10
Donald Trump a numit Cuba o țară din lumea a treia, în cadrul unei conferințe de presă, susținute vineri la Casa Albă. Afirmațiile președintelui vin într-n moment, în care politica de expansiune a liderului de la Casa Albă se manifestă în plină forță. După capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, una dintre țările asupra căreia SUA […]
9 ianuarie 2026
23:50
Donald Trump a declarat în timpul unei conferințe de presă că susține în continuare NATO și își asumă rolul pentru existența organizației nord-atlantice la momentul actual. Afirmațiile liderului de la Casa Albă vin la doar câteva zile după ce a declarat că ar fi pregătit să sacrifice apartanența SUA la NATO pentru anexarea Groenlandei. „Am […]
23:40
Donald Trump anunță că este deschis pentru afaceri cu Rusia și China după ce a preluat tot petrolul Venezuelei # Gândul
În cea mai recentă conferință de presă a Casei Albe, președintele Donald Trump a declarat că este „deschis” să facă afaceri cu Rusia și China după ce a preluat tot petrolul Venezuelei, cu toate că atât Moscova și Beijingul au denunțat capturarea dictatorului Nicolas Maduro. SUA controlează țara cu cele mai mari rezerve de PETROL […]
Acum 4 ore
23:20
Unde mai poți găsi apartamente sub o sută de mii de euro în București. Ce face diferența între cartierele Capitalei # Gândul
În 2026, în doar câteva zone din Capitală se mai ofereau apartamente cu două camere sub 100.000 de euro. Piața imobiliară arată tot mai clar o polarizare accentuată a prețurilor. În mare, diferența nu o face faima cartierului, ci accessul la mijloacele de transport. Metroul este cheia. Creșterea anuală de aproximativ 18% a prețurilor pentru […]
23:10
Care este alimentul pe care-l credeai sănătos, dar care poate crește glicemia. Deși acest aliment are un gust bun și este apreciat, el poate să provoace creșteri ale nivelului de zahăr din sânge, în special în rândul celor care suferă de diabet. Diabetul este boala cronică ce apare ca urmare a producerii insufieciente de insulină sau […]
23:10
Protestatarii iranieni au preluat controlul asupra orașului Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran # Gândul
Protestatarii iranieni anti-regim au preluat practic controlul asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashhad. Imaginile surprinse arată cum mulțimi de oameni mărșăluiesc pe străzi și strigă lozinci împotriva liderului Khamenei. Forțele de securitate ale regimului s-au retras în doar câteva clădiri guvernamentale și nu se mai mișcă de acolo. Protestele antiguvernamentale din […]
22:40
Austeritate la nunți. Strategiile prin care mirii reduc costurile și preferă să rămână „pe zero” # Gândul
Tot mai mulţi miri renunță la fast, la liste lungi de invitați și la ideea de profit, iar organizarea ajunge, de cele mai multe ori, exclusiv pe umerii lor. Selena şi Codruţ au nunta programată anul acesta în luna mai, iar acum fac calculele. „A fost o sperietură, dar nu pot spune că a fost […]
22:30
Cununii pe vreme de restriște. Nunțile nu mai aduc profit…Explicațiile mirilor și organizatorilor # Gândul
Tot mai mulţi miri renunță la fast, la liste lungi de invitați și la ideea de profit, iar organizarea ajunge, de cele mai multe ori, exclusiv pe umerii lor. Selena şi Codruţ au nunta programată anul acesta în luna mai, iar acum fac calculele. „A fost o sperietură, dar nu pot spune că a fost […]
22:20
Donald Trump a anunțat că SUA va vinde petrolul confiscat de pe nava Olina, capturată de autoritățile americane în Caraibe # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat că petrolierul Olina, confiscat de autoritățile americane în Caraibe, în apropiere de Trinidad, vineri, se îndreaptă înapoi spre Venezuela. Liderul de la Casa Albă a precizat că petrolul va fi vândut în baza acordului „The Great Energy Deal”. „Astăzi, Statele Unite ale Americii, în coordonare cu autoritățile interimare din Venezuela, […]
22:20
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei # Gândul
Un român a trăit un adevărat șoc când a primit decizia de pensionare, după o carieră de peste 40 de ani și un salariu net de 7.000 de lei. Astfel, cu un stagiu total de cotizare de 42 de ani, 12 luni și 12 zile, dintre care aproape 38 de ani contribuind efectiv, pensia acordată […]
Acum 6 ore
21:30
Mașina devine un lux în România anului 2026. Creșterile de preț la impozite, RCA sau carburanți sunt numai câteva exemple ale cheltuielilor majore pe care un șofer trebuie să le suporte în acest an. La un calcul simplu, poți plăti, ca șofer, în medie în jur de 11.000 de lei pe an pentru confortul unui […]
21:20
Lia Olguța Vasilescu nu cedează presiunilor Guvernului Bolojan: „Este o discuție pe care o vom tranșa în coaliție” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu a explicat că taxele impuse de Ilie Bolojan pentru primării pentru anul 2026 este un subiect care poate genera noi tensiuni în coaliție. Primarița Craiovei a argumentat că taxele pe care premierul le percepe din partea primăriilor pot fi utilizate pentru proiecte de infrastructură și investiții. Lia Olguța a subliniat că nu […]
21:10
Operatorii de turism ar putea încheia anul pe minus, după ce datele oficiale arată o scădere de peste 4% a numărului de clienți români în primele 11 luni din 2025. De vină ar fi reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari. Specialiștii spun că tendinţa va continua și anul acesta. În schimb, România […]
21:00
Lia Olguța Vasilescu îl confruntă pe Bolojan în privința noilor taxe: „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partidul din care face parte” # Gândul
Primarul craiovei, Lia Olguței Vasilescu, a criticat dur Guvernul Bolojan pentru taxele impuse primăriilor care nu pot face față cheltuielilor, având în vedere că suma alocată este la același nivel ca anul trecut. Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre efectele dezastruoase pe care le au noile taxe impuse de premierul Ilie Bolojan asupra primăriilor. Aceasta […]
20:50
Un val mare de credincioși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun. Număr record de vizitatori în 2025 # Gândul
Numărul creștinilor ortodocși care vor participa la slujba de la Muntele Athos este așteptat să fie deosebit de mare în următoarele zile, pentru sărbătoarea Bobotează, pe 18 și 19 ianuarie, scrie Protothema. Un val mare de ortodocși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun, care s-a sărbătorit pe 7 ianuarie, conform calendarului vechi (iulian). Surse […]
20:50
La nici o săptămână de la capturarea lui Maduro, noul președinte al Venezuelei cere voie să se ducă în SUA. Ce vrea Delcy Rodriguez de la Trump # Gândul
Delcy Rodríguez a cerut permisiunea de a călători la Washington DC marțea viitoare. Președinta interimară a Venezuelei a sugerat că ar putea efectua o posibilă vizită la Casa Albă pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump. Cererea este în curs de examinare preliminară și ar necesita o derogare temporară de sancțiuni din partea Trezoreriei […]
20:40
Franța ia în considerare să amâne începerea summitului Grupului celor Șapte pentru a evita declanșarea tensiunilor cu Casa Albă din cauza unor evenimente planificate pe care le are președintele Donald Trump. Summitul G7 era programat să înceapă pe 14 iunie 2026, cu Emmanuel Macron ca gazdă. Însă, pe 14 iunie se întâmplă două evenimente în […]
20:30
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial” # Gândul
Jurnalistul Patrick Andre Hillerin a tranșat gafa de PR pe care președintele Nicușor Dan refuză sau nu o poate înțelege. Hillerin arată cum, în urma unei noi solicitări, purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene a confirmat că escortarea președintelui a fost o banală misiune de rutină, nu un gest oficial de recunoștință din partea Armatei […]
20:20
Orașul considerat „cel mai sărac din România” a depășit Cluj, Oradea și București. E campion absolut la fonduri europene # Gândul
Orașul considerat cel mai sărac din România a depășit Cluj, Oradea și București. La ora actuală, orașul acesta e campion absolut la fonduri europene. Reșița, căci despre el este vorba, trăiește una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din România ultimului deceniu. Ani la rând, el a fost etichetat drept „cel mai sărac municipiu din țară”, […]
20:10
Președintele Poloniei oprește prin veto legea UE care „cenzura” internetul: „Nu înființăm Ministerului Adevărului din romanul „1984” al lui Orwell” # Gândul
Președintele pro-Trump al Poloniei, Karol Nawrocki a anunțat că își exercita dreptul de vetou împotriva a trei proiecte de lege. Printre acestea se numără și proiectul de lege care implementează Legea serviciilor digitale (DSA) în Polonia. „Nu pot semna un proiect de lege care echivalează efectiv cu cenzură administrativă”, a explicat președintele. Într-un videoclip postat […]
20:00
Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat vineri preocuparea guvernanților și a formatorilor de opinie pentru subiecte geopolitice îndepărtate, în timp ce problemele economice reale ale României sunt ignorate. Senatorul a avertizat că „inflația galopantă, creșterea taxelor și facturile uriașe la energie generate de politicile guvernelor Ciucă, Ciolacu și Bolojan afectează direct viața de zi […]
20:00
Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Părerea lor despre traiul pe cont propriu: „Cu chiu, cu vai” # Gândul
Costurile tot mai ridicate ale locuințelor au transformat statul de unul singur în chirie într-o reală provocare pentru tinerii aflați șa început de carieră. O recentă postare pe Reddit a stârnit numeroase controverse și a radus în discuție o problemă foarte sensibilă a generației tinere: cum reușești să te întreții singur, când salariile sunt modeste, […]
19:40
Ce reguli trebuie să respecte românii care vor să scape de brazii de Crăciun. ANMAP a transmis mai multe recomandări # Gândul
Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a făcut o serie de recomandări legate de aruncarea și reciclarea brazilor de Crăciun într-o postare pe rețelele de socializare. Președinta instituției avertizează că practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă deoarece poate pune în pericol viețile oamenilor, dar poate afecta și mașinile parcate în apropierea […]
Acum 8 ore
19:20
Companie controlată de Gabriel Comănescu a intrat în insolvență. Omul de afaceri se judecă cu OMV Petrom la CJUE și Curtea de Arbitraj din Paris # Gândul
Compania Grup Servicii Petroliere (GSP), controlată de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, a intrat în insolvență la cererea proprie, încuviințată acum de instanța de judecată. În vara anului trecut, compania figura pe lista celor mai mari datornici ai statului. Ea a fost dată în judecată de OMV Petrom la marile curți europene. Decizia de […]
19:20
Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni # Gândul
Rusia s-a confruntat cu o scădere masivă a producției de țiței în luna decembrie, cea mai mare scădere din ultimele 18 luni, din cauza sancțiunilor occidentale și a atacurilor întreprinse de Ucraina asupra infrastructurii de rafinare a petrolului, anunță Bloomberg. Surse din Federația Rusă familiarizate cu cifrele privind producția de petrol au raportat că în […]
19:10
19:10
Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu, actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie, social-democratul, care a condus Guvernul în prima parte a anului 2025, felicitând Guvernul Bolojan pentru modul în care […]
19:00
Cancerul din mezeluri. Care sunt consevanții asociați cu afecțiunile oncologice, conform cercetătorilor francezi # Gândul
Şase tipuri de conservanţi folosiţi în mod obişnuit pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor au fost asociaţi cu cancerul de prostată, de sân sau de colon. Nitritul de sodiu, nitratul de potasiu, sorbații, metabisulfitul de potasiu, acetații și acidul acetic sunt folosite în special în mezeluri, brânzeturi sau produse de patiserie. Cercetătorii francezi […]
19:00
CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte # Gândul
Gazetarul cristian Tudor Popescu a comentat viitorul relațiilor dintre România și Statele Unite, având în vedere că Trump preferă ca SUA să iasă din NATO și să anexeze Groenlanda. „Ce va face Trump cu Româniaț, este întrebarea, mai mult sau mai puțin retorică, pe care și-o pune jurnalistul. CTP critică politica agresiv-expansionistă a lui Trump, […]
19:00
După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face # Gândul
După Emmanuel Macron, și premierul Italiei a solicitat Uniunii Europene să reînceapă negocierile cu Rusia după patru ani de tensiuni. Giorgia Meloni a declarat că a venit momentul pentru un dialog între Europa și Rusia. Cu toate acestea, problema numirii unui reprezentant UE pentru Ucraina în aceste negocieri rămâne deschisă, a recunoscut Meloni. „Întrebarea este, […]
18:40
Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii pe care îi are cu partenerul său de viață. ”Nu am treabă cu ei”, susține vedeta. Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care […]
18:40
Malpraxis sinistru. O italiancă a fost supusă ani de zile unui tratament extrem de agresiv pentru a învinge un cancer inexistent # Gândul
Un limfom intestinal inexistent, aflat chipurile în stadiu terminal. În urma acestui diagnostic complet greșit, o femeie din Italia a fost supusă unor tratamente îndelungate și agresive, care s-au dovedit ulterior total inutile, relatează Corriere Fiorentino. Acum, Curtea de Apel din Florența a decis că Spitalul Universitar din Pisa trebuie să îi plătească despăgubiri de […]
18:30
Angajații de la o grădina zoologică din Japonia se prefac că sunt urși panda și sunt hrăniți de vizitatori, după ce urșii reali s-au reîntors în China # Gândul
Personalul unei grădini zoologice din Japonia face eforturi uriașe pentru a umple golul lăsat de plecarea celor patru urși panda ai instituției, care au fost nevoiți să se întoarcă în China, scrie publicația People. Astfel că, în onoarea urșilor pierduți, angajații parcului de distracții și grădinii zoologice Adventure World din Wakayama, situat la sud de […]
18:20
Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA # Gândul
Președintele american Donald Trump a insistat de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial că dorește să anexeze Groenlanda. Cum ar putea SUA să obțină controlul total asupra vastei insule arctice, mai ales că este teritoriu al Regatului Danemarcei? Potrivit unei legi din 1952, armata Danemarcei este obligată să deschidă imediat focul în cazul unei […]
18:10
Câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam. Pe ce a dat cei mai mulți bani # Gândul
Iată câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam și pe ce anume a plătit cei mai mulți bani în cele 30 de zile petrecute acolo. Un român a decis să trăiască o lună de zile în Vietnam. Acesta a calculat apoi câți bani a cheltuit și a filmat totul, […]
18:00
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 precum și pentru completarea Ordonanței de urgență. Șeful statului spune că principiul constituțional al bicameralismului a fost încălcat, […]
18:00
Într-un mesaj postat pe contul său de X, deputata franceză Clémence Guetté a denunțat mai multe acțiuni recente ale Statelor Unite sub președinția lui Donald Trump, argumentând că acestea fac inevitabilă o dezbatere privind locul Franței în cadrul NATO. Ulterior, liderul Partidului Franța Nesupusă (LFI) a anunțat depunerea unei propuneri de rezoluție care vizează o […]
17:50
Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă # Gândul
Un agent al poliției locale din Veneția, Riccardo Salvagno, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat, ca suspect de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia. În urma percheziției informatice, au ieșit la iveală mesajele de amenințare […]
17:40
Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Monica Anghel. ”Anul trecut, mai ales sfârșitul de an a fost destul de complicat pentru mine” # Gândul
Cântăreața Monica Anghel, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat anul trecut. Monica Anghel a trecut prin perioade dificile anul trecut din cauza problemelor de sănătate. Artista se recuperează acum după operația la coloană suferită în luna octombrie. Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Monica […]
17:40
Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg # Gândul
Președintele american Donald Trump a transmis în cadrul unui interviu, acordat The New York Times, că nu a folosit niciodată medicamnte pentru tratarea obezității pe bază de GLP-1, precum Wegovy și Ozempic, dar că „probabil ar trebui“ să facă acest lucru. „Nu, nu am luat”, a răspuns el când a fost întrebat direct de reporterii […]
17:40
Te trezești frecvent la ora 3 dimineața? NHS avertizează că acest obicei ar putea fi un semn al unei infecții urinare sau al altor probleme de sănătate și recomandă să fii atentă la simptome și să consulți medicul dacă apar schimbări neobișnuite, recomandă CSID. Trezitul în mijlocul nopții poate fi normal pentru unii oameni, însă […]
17:40
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova # Gândul
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă că, în ultima săptămână, s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal. În această săptămână s-au înregistrat mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară, însă cu mai mult de o treime peste […]
17:40
„Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea # Gândul
Un român în vârstă de 28 de ani, pe nume Matei T., este acuzat de procurorii germani că a comis mai multe furturi din supermarketuri, folosindu-se de un Porsche Panamera pentru a se deplasa rapid între magazine. Conform anchetatorilor, într-o singură zi ar fi jefuit nu mai puțin de 10 unități din landul Hessa, iar […]
Acum 12 ore
17:20
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România # Gândul
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare este întrebarea multor români care locuiesc la bloc sau la casă. Responsabilitățile sunt împărțite între autorități, instituții, firme și persoane fizice, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi și riscuri pentru siguranța pietonilor. Instituțiile publice, firmele și persoanele fizice sunt obligate să îndepărteze zăpada și […]
17:10
Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă # Gândul
Proprietarul barului din stațiunea de schi din Elveția, unde 40 de persoane au murit în incendiul de Revelion, a fost reținut. În trecut, Jacques Moretti, proprietarul localului, a fost acuzat de proxenetism. Printre victimele din tragedia din Crans Montana, se numără și un român,Guillaume Oana, în vârstă de 18 ani. Decizia de reținere de arestare […]
17:10
Victima, o soție din Craiova, se temea că va fi auzită de agresor dacă suna la 112, aşa că a cerut ajutor pe reţelele sociale, unui bărbat din Sibiu, ales la întâmplare. Iar acesta a alertat autorităţile. Femeia de 34 de ani, era acasă, la Craiova, împreună cu soţul de 32 de ani. Aproape de […]
17:00
Ministerul Educației a publicat ordinul care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027 # Gândul
Ministerul Educației a anunțat că ordinul de ministru care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027 a fost publicat în Monitorul Oficial. „Programele școlare aferente disciplinelor din învățământul liceal (conform planurilor-cadru), aprobate prin Ordinul de ministru nr. 6.930/2025, au fost publicate în Monitorul Oficial”, se arată în informarea publicată de Ministerul Educației. Publicarea programelor, […]
