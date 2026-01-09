Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei

16:40

Un consilier de la Primăria Capitalei a decedat, vineri, la doar 47 de ani. Este vorba de Cezar Cobianu, care făcea parte din echipa Reper din cadrul Consiliului General al Municipiului București. „Sunt zile în care totul se oprește. Nu pentru că a existat un plan, ci pentru că apare o durere care ne adună […]