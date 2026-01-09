Alimentul pe care-l credeai sănătos, dar care poate crește glicemia

17:10

Victima, o soție din Craiova, se temea că va fi auzită de agresor dacă suna la 112, aşa că a cerut ajutor pe reţelele sociale, unui bărbat din Sibiu, ales la întâmplare. Iar acesta a alertat autorităţile. Femeia de 34 de ani, era acasă, la Craiova, împreună cu soţul de 32 de ani. Aproape de […]