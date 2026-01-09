Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local”
Digi24.ro, 9 ianuarie 2026 20:20
Fostul premier Theodor Stolojan este de părere că măsurile luate până acum de Guvernul Bolojan nu reprezintă o reformă, pentru că nu presupune regândirea sistemelor. În plus și aceste sancțiuni s-au izbit de o „coterie transpartinică” când a fost vorba de reducerea cheltuielilor la nivel local și central, a spus el la Digi24.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
20:40
Scandal în Ucraina: 70 de milioane de dolari furați de o companie de tehnică militară care a fabricat mine care nu explodează # Digi24.ro
Procuratura din Ucraina afirmă că o firmă a livrat pe front mine de proastă calitate, care nu detonau în luptă, dar puteau exploda accidental atunci când erau manipulate de soldații ucraineni, scrie Kyiv Post.
Acum 30 minute
20:30
Theodor Stolojan: Am militat ca România să treacă la euro cât mai rapid. A fost o rezistență incredibilă, interese să rămânem așa # Digi24.ro
Theodor Stolojan a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația economică a României. Fostul premier a spus că până la următoarele alegeri, după ce PSD va prelua funcția de prim-ministru, „are suficient timp să dea iar cu căruța în gard”. Stolojan a subliniat faptul că România ar fi trebuit să treacă la moneda euro, lucru pentru care a militat întotdeauna, pentru a evita astfel de derapaje economice. „A fost o rezistență incredibilă și din partea sistemului bancar, teoreticieni care încercau să demonstreze că România nu poate trece la euro până nu e suficient de dezvoltată”, a afirmat acesta, după care a dat ca exemple Croația și Bulgaria, aceasta din urmă putând să aibă în viitor performanțe mai notabile decât țara noastră.
20:30
Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni # Digi24.ro
Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite grav în urma furtunilor care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, potrivit presei locale, citate de AFP. Vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante în mai multe provincii ale țării, relatează News.ro.
Acum o oră
20:20
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local” # Digi24.ro
Fostul premier Theodor Stolojan este de părere că măsurile luate până acum de Guvernul Bolojan nu reprezintă o reformă, pentru că nu presupune regândirea sistemelor. În plus și aceste sancțiuni s-au izbit de o „coterie transpartinică” când a fost vorba de reducerea cheltuielilor la nivel local și central, a spus el la Digi24.
20:00
Liberalul Hubert Thuma, președinte al CJ Ilfov, ia apărarea primarilor: Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul # Digi24.ro
Hubert Thuma, președintele Consiliul Județean Ilfov, șef al PNL Ilfov și vicepreședinte PNL București-Ilfov, ia apărarea primarilor într-o postare pe Facebook. El subliniază că nu edilii sunt vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale, deoarece nu ei au decis această creștere. „Cadrul a fost schimbat la nivel național, prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din decembrie 2025, care a modificat regulile pentru noul an”, scrie liberalul pe rețeua socială. Și a adăugat acesta, „cine nu se conformează riscă să piardă bani prin transferuri de la bugetul de stat”.
20:00
Reacția lui Stolojan, în cazul aeronavei Spartan: „Romania are o problemă pentru că nu a cumpărat un avion pentru președinte” # Digi24.ro
Fostul premier Theodor Stolojan a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că lipsa unui avion dedicat pentru președinte și premier reprezintă o vulnerabilitate serioasă pentru statul român. Acesta avertizează că improvizațiile și închirierile nu pot înlocui nevoia unor comunicații securizate la cel mai înalt nivel.
Acum 2 ore
19:50
Ucraina oferă un important proiect privind litiul unor investitori cu legături cu Donald Trump # Digi24.ro
Kievul a atribuit unui grup de investitori dreptul de a exploata unul dintre cele mai promițătoare zăcăminte de litiu ale statului ucrainean, în urma unei licitații pentru un acord de împărțire a producției lansată în vară, a raportat New York Times pe 8 ianuarie, citând doi oficiali ucraineni anonimi, relatează Kyiv Independent.
19:30
Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie de a mulțumi României pentru ajutorul în cazul Crans-Montana # Digi24.ro
Armata elvețiană vine cu lămuriri în dezbaterea legată de interceptarea avionului în care se afla Nicușor Dan. Forțele Aeriene Elvețiene au mulțimit României pentru ajutorul dat în cazul Crans-Montana, precizând că misiunea de escortare a fost una de scurtă durată. Reacția a venit la solicitarea Digi24, după ce, astăzi, chiar șeful statului a publicat o înregistrare a dialogului dintre pilotul român de la manșa aeronavei Spartan și controlorul de trafic aerian elvețian.
19:30
„Suntem fericiți, dar este periculos să recunoaștem”. Teamă și incertitudine în Venezuela după capturarea lui Maduro # Digi24.ro
La o săptămână după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, speranțele multor venezueleni într-o schimbare reală de regim încep să se risipească. Deși intervenția SUA a fost inițial percepută drept începutul unei noi ere, atmosfera din Venezuela este descrisă de martori și analiști drept chiar mai represivă decât înainte.
19:20
Ciolacu, ironic după ce Bolojan a prezentat investiţiile publice din 2025: Felicitări Guvernului. În 9 ianuarie nu avem buget pe 2026 # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie, social-democratul, care a condus Executivul în prima parte a anului 2025, felicitând Guvernul Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025 şi adăugând că şi intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei sunt alte două reuşite ale Guvernului Bolojan. Ciolacu mai spune că este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026.
19:10
„Un coșmar de neînțeles, greu de acceptat”: durerea s-a transformat în furie după incendiul care a devastat barul din Crans-Montana # Digi24.ro
La fel ca mulți tineri din Elveția, Kenzo Ronnow, student la universitatea din Lausanne, a dormit până târziu în ziua de 1 ianuarie, după ce a sărbătorit Anul Nou. Dar, când s-a trezit și a început să-și verifice telefonul, a văzut că știrea principală de pe un site de știri străin era despre Elveția. Un incendiu a distrus Le Constellation, un bar din Crans-Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais din Elveția și un loc frecventat de obicei de petrecăreții de Revelion, relatează The Guardian.
19:00
Donald Trump este dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei doar pentru că nu se așteaptă ca Rusia să invadeze din nou # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este dispus să își asume angajamente privind participarea SUA la viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, deoarece consideră că Rusia nu va încerca o nouă invazie.
19:00
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024 # Digi24.ro
Lansarea de către președintele Vladimir Putin a rachetei hipersonice Oreșnik pare să aibă drept scop intimidarea Ucrainei și transmiterea unui semnal privind puterea militară a Rusiei către Europa și Statele Unite, într-un moment crucial al negocierilor pentru încheierea războiului. Putin s-a lăudat în repetate rânduri cu viteza și puterea distructivă a rachetei Oreșnik, pe care Rusia a lansat-o pentru prima dată asupra Ucrainei în noiembrie 2024. De atunci, Rusia a păstrat arma în rezervă, scrie Reuters, într-o analiză.
Acum 4 ore
18:40
Polonia este îngrijorată de tensiunile create în interiorul NATO de subiectul Groenlanda, afirmă premierul Donald Tusk # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk s-a declarat vineri îngrijorat de tensiunile create în interiorul NATO de ameninţarea SUA cu preluarea Groenlandei, el adăugând că în calitate de aliat loial Polonia va fi onestă cu Washingtonul în această privinţă, informează Reuters.
18:40
Iran: Kaja Kallas critică „un regim ce se teme de propriul popor”. ONU cere o anchetă independentă # Digi24.ro
Şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas a declarat vineri că reprimarea dură de către conducerea iraniană a protestarilor „arată un regim căruia îi este frică de propriul popor”, în timp ce Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a cerut o anchetă „rapidă” şi „independentă” asupra morţilor în manifestaţiile care zguduie Iranul de mai multe zile, relatează dpa şi AFP.
18:40
Încă 8 decese din cauza gripei. Medicii anunță de patru ori mai multe cazuri față de media ultimelor cinci sezoane # Digi24.ro
Gripa face noi victime. Opt români si-au pierdut viața în ultima săptămână, conform Digi24. Institutul de Sănătate Publică anunță că sunt de aproape patru ori mai multe cazuri de gripă acum în România, față de media ultimelor cinci sezoane.
18:30
Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico) # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta probabil cu o moțiune de cenzură privind acordul comercial cu Mercosur în următoarele săptămâni, potrivit grupului de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, relatează Politico.
18:20
Polonia l-a convocat pe ambasadorul ungar, după ce doi cetăţeni polonezi au primit azil în Ungaria # Digi24.ro
Ministerul polonez de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul Ungariei pentru a-i transmite un protest, după ce doi cetăţeni polonezi au primit azil din partea guvernului de la Budapesta, relatează Reuters, identitatea celor doi nefiind precizată, însă ar putea fi vorba despre oficiali ai fostului guvern conservator polonez care s-au refugiat în Ungaria din motive politice.
18:20
Avalanșe la Bâlea Lac, printre cele mai puternice din ultimii 5 ani. Vânt tăios în Munții Făgăraș. Îndemnul Salvamont pentru turiști # Digi24.ro
Salvamont Sibiu anunţă, vineri, că, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative şi s-au declanşat câteva avalanşe. Una dintre ele este, potrivit specialiştilor, a fost una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani.
18:00
Cristian Chivu (Inter), pe primul loc printre antrenorii din Serie A pe baza notelor primite. Ce nume grele a devansat # Digi24.ro
Cristian Chivu, tehnicianul român al echipei Inter Milano, este pe primul loc printre antrenorii din Serie A pe baza notelor acordate de site-ul TuttoMercatoWeb.
17:40
NATO este „departe de a fi în criză” după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda, susține comandantul Forțelor Aliate # Digi24.ro
NATO este departe de a fi în criză și este gata să-și apere membrii, a transmis vineri comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, în pofida amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează AFP.
17:40
Haos în Iran. Localnicii amenință că nu vor renunța prea ușor la proteste: „Oamenii sunt mai furioși și mai hotărâți acum” # Digi24.ro
Mulțimi numeroase de iranieni au ieșit în stradă în capitala Teheran și în alte câteva orașe, cerând sfârșitul Republicii Islamice și, în multe locuri, restaurarea monarhiei. Tineri și bătrâni, bogați și săraci, iranieni din toată țara și din toate categoriile sociale își manifestă acum furia față de instituția clericală care i-a condus timp de aproape jumătate de secol, anunță BBC. „Aceasta nu va fi o patrie până când mullahii nu vor fi îngropați”, spun oamenii, furioși.
17:40
Exporturile Germaniei au scăzut în noiembrie 2025, reducând excedentul comercial la 13,1 miliarde de euro, de la 17,2 miliarde de euro în luna precedentă. Declinele au fost generate de schimburi comerciale mai slabe cu Uniunea Europeană și de o scădere accentuată, de la un an la altul, a livrărilor către Statele Unite, în timp ce importurile din afara UE au crescut.
17:30
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan urmează să negocieze cu PSD în perioada următoare numirile la șefiile parchetelor și a serviciilor secrete. Dacă la DNA, Parchetul General și DIICOT nu sunt încă vehiculate nume, la Serviciile Secrete sunt mai mulți oameni în cărți, spun surse Digi24.
17:30
Ancheta în urma catastrofei aviatice Jeju Air din Coreea de Sud: cele 179 de decese ar fi putut fi evitate, problema era cunoscută # Digi24.ro
Un raport comandat de guvernul sud-coreean a constatat că accidentul aviatic al Jeju Air din decembrie 2024, în care au murit 179 de persoane, ar fi putut să nu fie mortal dacă nu ar fi existat barieră de beton la capătul pistei, a declarat un parlamentar din opoziție, scrie South China Morning Post.
17:20
Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, care a luat foc de Anul Nou, a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Jacques Moretti, coproprietar al barului Le Constellation din staţiunea elveţiană Crans-Montana, mistuit de flăcări în noaptea de Revelion, a fost plasat, vineri, în detenţie preventivă. Informaţia a fost confirmată de o sursă apropiată anchetei, citată de AFP.
17:20
Iranul a început „vânătoarea teroriștilor care participă la proteste: „Angajaţi de SUA şi de regimul sionist" # Digi24.ro
Serviciul iranian de informaţii a cerut populaţiei să denunţe persoanele care încearcă să provoace revoltă, precum şi pe "teroriştii" cu legături cu SUA şi Israel, în contextul în care autorităţile încearcă să reprime protestele care au zguduit ţara în ultimele zile.
17:00
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi piețe pentru exporturi. Agricultura noastră este protejată” # Digi24.ro
Nicușor Dan a transmis vineri, 9 ianuarie, că România a votat în favoarea acordului UE - Mercosur după negocieri privind elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni. Astfel, conform șefului statului, România „va avea oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”.
Acum 6 ore
16:50
Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur. Motivele invocate # Digi24.ro
PSD condamnă vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.
16:50
Toate școlile din Minneapolis și-au anulat cursurile în urma acțiunilor ICE. Federalii au descins la un liceu unde învățau hispanici # Digi24.ro
Școlile publice din Minneapolis au anulat cursurile joi și vineri, invocând motive de siguranță legate de incidentele care au implicat agenți de imigrare miercuri.
16:50
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: E justificată creșterea taxelor locale și pe proprietăți în 2026? Și ce înseamnă apelurile la boicot fiscal? # Digi24.ro
„Tema creșterii taxelor a fost confiscată politic. Un partid instigă direct la grevă fiscală, dar realitatea e clară: neplata atrage penalități, iar influenceri sau lideri populiști nu vor achita în locul tău amenda", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Înainte de orice discuție despre mărirea taxelor, statul ar fi trebuit măcar să-și încaseze corect dările. În sectorul 2, oamenii nu știau cât trebuie să plătească și dacă au sau nu restanțe."
16:40
Investiții publice în România de 137,5 miliarde de lei în 2025, spune Ilie Bolojan. „Cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. „Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României”, a adăugat prim-ministrul, care a enumerat și reformele în urma cărora s-a ajuns la acest rezultat.
16:30
Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare. Donald Trump a respins cererea de grațiere # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că a respins cererea de graţiere prezentată de fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy, care ispăşeşte în New Jersey o pedeapsă de patru ani şi două luni de închisoare pentru violenţă sexuală.
16:30
Trump intenționa încă un atac asupra Venezuelei. Apoi a anulat în urma eliberării de caracas a unui „număr mare de deţinuţi politici” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că a „anulat” un nou atac în Venezuela, după eliberarea unui „număr mare de deţinuţi politici” de către Caracas, relatează AFP.
16:30
Tot mai multe oraşe din România au introdus taxe pentru turişti de la 1 ianuarie 2026. Câți bani vor încasa primăriile # Digi24.ro
Tot mai multe orașe din România au ales să impună sau să mențină taxe speciale pentru turiștii care se cazează pe raza localităților. Măsura are ca scop creșterea veniturilor la bugetele locale și finanțarea proiectelor de promovare turistică, infrastructură și servicii pentru vizitatori. În contextul valului de majorări fiscale, mai multe administrații locale au decis ca noile taxe să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.
16:30
SUA au confiscat un nou petrolier, în Caraibe. Avertisment dur: „Flotele fantomă nu vor scăpa de justiție” # Digi24.ro
La doar două zile de la preluarea controlului asupra navei Marinera, Statele Unite au confiscat un nou petrolier, de această dată în Caraibe. Este vorba despre petrolierul Olina, conform Reuters.
16:20
Barcelona își ia rămas bun de la Susi, unul dintre cei mai longevivi elefanți din Europa # Digi24.ro
O femelă de elefant african pe nume Susi, unul dintre cele mai longevive exemplare din specia sa din Europa, a murit la grădina zoologică din Barcelona la vârsta de aproximativ 55 de ani, cu mult peste speranţa de viaţă de 39 de ani a acestor animale.
16:00
Primele imagini cu resturile rachetei Oreșnik, folosită de Rusia în atacul asupra Ucrainei. SBU a confirmat lovirea unui „obiectiv” # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat, vineri, că Rusia a lovit în timpul nopţii un obiectiv în regiunea ucraineană vestică Liov folosind o rachetă hipersonică Oreşnik şi a prezentat imagini cu ceea ce a descris drept resturi ale proiectilului.
15:50
Un hundorean şi-a reclamat soţia la poliţie că l-a lovit şi l-a ameninţat. Femeia trebuie să poarte dispozitiv de monitorizare # Digi24.ro
Un bărbat de 47 de ani din Hunedoara a reclamat la Poliţie că a fost lovit cu pumnul în față şi ameninţat de soţia sa, o femeie în vârstă de 51 de ani. Poliţiştii au stabilit că în acest caz există risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecţie provizoriu, femeia fiind obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.
15:50
Autostrăzile A7 și A8, spitalele regionale și metroul spre Otopeni sunt pe lista proiectelor prioritizate în 2025 # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a făcut publică lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative, document care centralizează toate investițiile cu o valoare de peste 100 de milioane de lei aflate în derulare sau planificate de statul român. Potrivit documentului, portofoliul actual cuprinde 195 de proiecte de investiții, cu o valoare totală de 457,7 miliarde de lei. Acestea sunt ierarhizate în funcție de un sistem de punctaj, rezultat în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici, precum impactul economic, gradul de maturitate al proiectului, sustenabilitatea și beneficiile sociale.
15:50
Un jurnalist rus refugiat în Paris a murit după ce a căzut de la etajul șapte. Ipotezele luate în calcul de către autoritățile franceze # Digi24.ro
Un jurnalist rus în vârstă de 38 de ani a fost găsit mort în comuna franceză Meudon, din suburbia Parisului, a relatat miercuri Le Figaro, citând o sursă din cadrul poliției.
15:40
Giorgia Meloni îi dă dreptate lui Emmanuel Macron: „A venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia” # Digi24.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că este de acord cu apelul lansat de Emmanuel Macron privind reluarea dialogului cu Moscova, afirmând că Europa nu poate contribui eficient la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina dacă vorbește „doar cu una dintre părți”.
15:30
„Natura m-a ajutat să mă vindec”. Mesajul transmis de prinţesa Kate, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere # Digi24.ro
Catherine, Prințesa de Wales a spus că şi-a petrecut iarna gândindu-se că este „profund de recunoscătoare”. Declarațiile au fost făcute vineri, când soția prințului William a sărbătorit aniversarea vârstei de 44 de ani, informează vineri DPA.
15:20
Accident mortal în București: un pieton a fost ucis, în timp ce șoferul încerca să evite un alt autoturism # Digi24.ro
Un pieton de aproximativ 60 de ani a murit, vineri, după ce a fost lovit pe bulevardul Bucureștii Noi din Capitală de un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, care încerca să evite o altă mașină. Ambii șoferi au fost testați, rezultatele fiind negative, iar traficul este restricționat pe banda 1 de la strada Nuvelei către șoseaua Chitilei.
Acum 8 ore
14:50
Meloni cere o prezență „serioasă și semnificativă” a NATO în Arctica. Ce spune despre o posibilă preluare a Groenlandei de către SUA # Digi24.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat vineri că nu crede că Statele Unite ar recurge la forță militară pentru a prelua Groenlanda și a avertizat că un astfel de demers ar avea consecințe grave pentru NATO, relatează Reuters.
14:50
Un bărbat din Bocșa care a mușcat de mâini și picioare trei polițiști chemați prin 112 a fost reținut pentru ultraj # Digi24.ro
Un bărbat din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare, joi noapte, trei poliţişti din localitate, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj.
14:50
Primarul Kievului îndeamnă la evacuarea orașului, pentru prima dată de la declanşarea invaziei ruse # Digi24.ro
Lovituri ruse masive s-au soldat cu cel puţin patru morţi și 24 de răniți, şi au lăsat fără căldură jumătate dintre clădirile rezidenţiale din Kiev, determinându-l pe primarul oraşului să îi îndemne vineri pe locuitori să evacueze „temporar" capitala ucraineană, informează AFP, preluată de Agerpres.
14:50
Fiica lui Putin a fost numită într-o funcție special creată pentru ea. Maria se va ocupa de medicina regenerativă # Digi24.ro
Fiica lui Vladimir Putin, Maria Vorontsova, a fost numită director al Institutului Medical Științific și Educațional (MNOI) al Universității Moscova Lomonosov. Informația a fost publicată pe site-ul Facultății de Medicină Fundamentală a Universității Moscova.
14:40
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară # Digi24.ro
O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară a fost sancţionată cu o amendă de peste 1800 de lei pentru că a ignorat reglementările care prevăd că iarna autovehiculele trebuie dotate cu anvelope specifice sezonului. În plus, poliţiştii au reţinut certificatul de înmatriculare al maşinii.
14:30
Teheranul acuză oficial SUA și Israelul că se află în spatele protestelor care au zguduit Iranul # Digi24.ro
Israelul și SUA sunt responsabile pentru tulburările de amploare din țară acuză Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului într-un mesaj public.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.