Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani. Macron „a modificat cu amabilitate” datele summitului G7
Digi24.ro, 9 ianuarie 2026 23:10
Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat vineri un responsabil al Casei Albe, relatează Le Figaro.
• • •
Femeia din Minneapolis, filmată cu câteva secunde înainte de a fi ucisă de un agent ICE. Care au fost ultimele ei cuvinte # Digi24.ro
Au apărut primele imagini cu Renee Nicole Good femeia în vârstă de 37 de ani care a fost împușcată mortal în Minneapolis, statul Minnesota de un agent în timpul unei operațiuni anti-migrație. Este filmarea dinaintea incidentului. Conform relatărilor, femeia a încercat să se îndepărteze, moment în care ofițerul federal a tras prin parbriz și prin geamul mașinii, rănind-o mortal. Pentru prima oară o să o auzim și vorbind, e practic dialogul dinaintea uciderii. Autoritățile federale susțin că agentul a acționat în legitimă apărare, argumentând că mașina ar fi fost folosită ca o armă. Însă această acțiune a generat controverse intense. Primarul Minneapolisului, Jacob Frey, a condamnat cu fermitate prezența și tactica agenților federali, cerând retragerea acestora din oraș.
„Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe criminalul Zelenski la Groznîi”, a declarat Adam, fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov # Digi24.ro
Adam, al treilea fiu al lui Ramzan Kadîrov, i-a promis lui Volodimir Zelenski că îl va duce la Groznîi pentru a fi judecat, dacă va primi ordinul de la tatăl său sau de la Putin.
Acordul UE - Mercosur: Criza politică din Franța diminuează influența lui Emmanuel Macron la Bruxelles # Digi24.ro
Criza politică din Franța, declanșată de dizolvarea Adunării Naționale în 2024, a redus capacitatea președintelui Emmanuel Macron de a influența deciziile de la Bruxelles. Acordul comercial UE – Mercosur a avansat, în condițiile în care Parisul nu a mai reușit să îl blocheze.
Volodimir Zelenski, avertisment după atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei: „Aceeași provocare pentru Varșovia, București, Budapesta” # Digi24.ro
După atacul cu racheta Oreșnik în apropierea frontierei cu UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „rușii exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalațiile noastre energetice” și a atenționat că utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune reprezintă „aceeași provocare pentru toți: Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale”.
„Cortina de 16 KB”. Cum Rusia a pierdut 12 miliarde de dolari în urma unor întreruperi ale internetului, ordonate de Kremlin # Digi24.ro
Rusia a pierdut aproape 12 miliarde de dolari din producția economică într-o serie de întreruperi „fără precedent” ale internetului ordonate de Kremlin în 2025, potrivit unui raport.
Raidul asupra lui Nicolas Maduro: ce știm și ce rămâne secret în cazul operațiunii SUA, orchestrată cu luni înainte # Digi24.ro
La o săptămână de la operațiunea-surpriză a forțelor americane, în urma căreia a fost capturat președintele venezuelean Nicolas Maduro, detalii privind planificarea din spatele misiunii rămân neclare. Deși mai mult aspecte au ieșit deja la iveală, o serie de întrebări-cheie persistă. Printre acestea: cine este sursa umană din interiorul regimului și ce soartă i‑a fost rezervată după misiune? Cât de mult s‑au implicat forțe cibernetice americane și dacă au fost folosite tehnici de război electronic pentru a paraliza sistemele de apărare sau infrastructura din Venezuela? Deși planificarea și execuția au fost descrise public ca funcționând „precum un ceas elvețian”, mulți analiști de politică externă se întreabă dacă există motive politice interne care au grăbit succesul aparent, fără o opoziție militară mai puternică, arată BBC.
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei # Digi24.ro
În ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, al doilea în ierarhia papală și mediator diplomatic de lungă durată, l-a convocat de urgență pe Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, pentru a obține detalii despre planurile Americii în Venezuela, potrivit documentelor guvernamentale obținute de The Washington Post.
Daniel Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale: examene din patru arii şi medii ponderate pentru admiterea la liceu # Digi24.ro
Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a criticat actualul model de Evaluare Naţională, care testează elevii doar la limba română şi matematică, susţinând că acesta produce efecte negative asupra întregului curriculum.
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale # Digi24.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), susţine că banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale ar trebui să rămână la primării şi nu să fie luaţi la bugetul naţional, aşa cum ar dori premierul ilie Bolojan, ea precizând că acest lucru va fi tranşat în coaliţie.
Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, modalitatea prin care Putin încearcă să-și reafirme autoritatea: „O acțiune de PR” # Digi24.ro
Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, în apropierea frontierei cu UE, are ca scop intimidarea aliaților occidentali ai Kievului și semnalează nemulțumirea lui Vladimir Putin față de recentele eșecuri în politica externă, inclusiv în Venezuela, au declarat vineri analiștii, relatează The Moscow Times.
Copil de doi ani, în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean Constanța. Familia acuză neglijență medicală # Digi24.ro
Familia unui copil în vârstă de doi ani și cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Județean Constanța că nu l-ar fi îngrijit corespunzător după ce acesta a fost operat, fiind diagnosticat cu volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, apărând septicemia și disfuncția multiplă de organe. Familia susține că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operație și că minorul nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore. În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București și se află în moarte cerebrală.
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud # Digi24.ro
Manevrele navale în largul Africii de Sud reunesc nave de război rusești, chineze și iraniene sub steagul BRICS+, într-un moment de tensiune crescândă cu Washingtonul și de extindere a cooperării blocului.
Venezuela anunţă discuţii „exploratorii” cu SUA pentru restabilirea relaţiilor diplomatice # Digi24.ro
Venezuela a anunţat vineri discuţii „exploratorii” cu SUA în vederea restabilirii relaţiilor diplomatice între cele două ţări, rupte în 2019, potrivit unui comunicat al ministrului afacerilor externe Yvan Gil, relatează AFP şi Reuters.
Radu Miruţă apără acordul Mercosur: „Astfel de înțelegeri se fac pe date și argumente, nu pe cancan. Se judecă pe cifre, nu pe ţipete” # Digi24.ro
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, în prezent ministru al Apărării Naţionale, afirmă că decizia României de a susţine acordul UE - Mercosur este net avantajoasă pentru ţara noastră. Miruţă susține că „acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe cancan, iar acordul Mercosur se judecă pe cifre, nu pe ţipete”. Fostul ministru al Economiei arată că în 2023, România a exportat către ţările Mercosur produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale, iar după semnarea acordului, aceste taxe devin aproape zero - un câştig direct şi substanţial pentru economia românească.
MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9: Evitaţi orice călătorie pe teritoriul iranian. Cetăţenii români să contacteze ambasada # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, vineri, în contextul continuării demonstraţiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 - EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian. MAE reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în Republica Islamică Iran, din cauza situaţiei de securitate. Instituția recomandă cetăţenilor români aflaţi în această ţară să evite participarea la demonstraţii şi locurile aglomerate şi să evalueze cu responsabilitate necesitatea rămânerii în această ţară şi să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran.
Ministrul Agriculturii, critici și acuzații legate de acordul UE-Mercosur. Florin Barbu: „L-am respins de acum 2 săptămâni” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, în direct la Digi24, că a respins memorandumul privind aprobarea acordului UE-Mercosur de acum două săptămâni, dar nu a mai primit nicio reacție, nici din partea Ministerului Economiei, nici a Ministerului de Externe.
Scandal în Ucraina: 70 de milioane de dolari furați de o companie de tehnică militară care a fabricat mine care nu explodează # Digi24.ro
Procuratura din Ucraina afirmă că o firmă a livrat pe front mine de proastă calitate, care nu detonau în luptă, dar puteau exploda accidental atunci când erau manipulate de soldații ucraineni, scrie Kyiv Post.
Theodor Stolojan: Am militat ca România să treacă la euro cât mai rapid. A fost o rezistență incredibilă, interese să rămânem așa # Digi24.ro
Theodor Stolojan a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația economică a României. Fostul premier a spus că până la următoarele alegeri, după ce PSD va prelua funcția de prim-ministru, „are suficient timp să dea iar cu căruța în gard”. Stolojan a subliniat faptul că România ar fi trebuit să treacă la moneda euro, lucru pentru care a militat întotdeauna, pentru a evita astfel de derapaje economice. „A fost o rezistență incredibilă și din partea sistemului bancar, teoreticieni care încercau să demonstreze că România nu poate trece la euro până nu e suficient de dezvoltată”, a afirmat acesta, după care a dat ca exemple Croația și Bulgaria, aceasta din urmă putând să aibă în viitor performanțe mai notabile decât țara noastră.
Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni # Digi24.ro
Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite grav în urma furtunilor care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, potrivit presei locale, citate de AFP. Vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante în mai multe provincii ale țării, relatează News.ro.
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local” # Digi24.ro
Fostul premier Theodor Stolojan este de părere că măsurile luate până acum de Guvernul Bolojan nu reprezintă o reformă, pentru că nu presupune regândirea sistemelor. În plus și aceste sancțiuni s-au izbit de o „coterie transpartinică” când a fost vorba de reducerea cheltuielilor la nivel local și central, a spus el la Digi24.
Liberalul Hubert Thuma, președinte al CJ Ilfov, ia apărarea primarilor: Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul # Digi24.ro
Hubert Thuma, președintele Consiliul Județean Ilfov, șef al PNL Ilfov și vicepreședinte PNL București-Ilfov, ia apărarea primarilor într-o postare pe Facebook. El subliniază că nu edilii sunt vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale, deoarece nu ei au decis această creștere. „Cadrul a fost schimbat la nivel național, prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din decembrie 2025, care a modificat regulile pentru noul an”, scrie liberalul pe rețeua socială. Și a adăugat acesta, „cine nu se conformează riscă să piardă bani prin transferuri de la bugetul de stat”.
Reacția lui Stolojan, în cazul aeronavei Spartan: „Romania are o problemă pentru că nu a cumpărat un avion pentru președinte” # Digi24.ro
Fostul premier Theodor Stolojan a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că lipsa unui avion dedicat pentru președinte și premier reprezintă o vulnerabilitate serioasă pentru statul român. Acesta avertizează că improvizațiile și închirierile nu pot înlocui nevoia unor comunicații securizate la cel mai înalt nivel.
Ucraina oferă un important proiect privind litiul unor investitori cu legături cu Donald Trump # Digi24.ro
Kievul a atribuit unui grup de investitori dreptul de a exploata unul dintre cele mai promițătoare zăcăminte de litiu ale statului ucrainean, în urma unei licitații pentru un acord de împărțire a producției lansată în vară, a raportat New York Times pe 8 ianuarie, citând doi oficiali ucraineni anonimi, relatează Kyiv Independent.
Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie de a mulțumi României pentru ajutorul în cazul Crans-Montana # Digi24.ro
Armata elvețiană vine cu lămuriri în dezbaterea legată de interceptarea avionului în care se afla Nicușor Dan. Forțele Aeriene Elvețiene au mulțimit României pentru ajutorul dat în cazul Crans-Montana, precizând că misiunea de escortare a fost una de scurtă durată. Reacția a venit la solicitarea Digi24, după ce, astăzi, chiar șeful statului a publicat o înregistrare a dialogului dintre pilotul român de la manșa aeronavei Spartan și controlorul de trafic aerian elvețian.
„Suntem fericiți, dar este periculos să recunoaștem”. Teamă și incertitudine în Venezuela după capturarea lui Maduro # Digi24.ro
La o săptămână după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, speranțele multor venezueleni într-o schimbare reală de regim încep să se risipească. Deși intervenția SUA a fost inițial percepută drept începutul unei noi ere, atmosfera din Venezuela este descrisă de martori și analiști drept chiar mai represivă decât înainte.
Ciolacu, ironic după ce Bolojan a prezentat investiţiile publice din 2025: Felicitări Guvernului. În 9 ianuarie nu avem buget pe 2026 # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie, social-democratul, care a condus Executivul în prima parte a anului 2025, felicitând Guvernul Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025 şi adăugând că şi intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei sunt alte două reuşite ale Guvernului Bolojan. Ciolacu mai spune că este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026.
„Un coșmar de neînțeles, greu de acceptat”: durerea s-a transformat în furie după incendiul care a devastat barul din Crans-Montana # Digi24.ro
La fel ca mulți tineri din Elveția, Kenzo Ronnow, student la universitatea din Lausanne, a dormit până târziu în ziua de 1 ianuarie, după ce a sărbătorit Anul Nou. Dar, când s-a trezit și a început să-și verifice telefonul, a văzut că știrea principală de pe un site de știri străin era despre Elveția. Un incendiu a distrus Le Constellation, un bar din Crans-Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais din Elveția și un loc frecventat de obicei de petrecăreții de Revelion, relatează The Guardian.
Donald Trump este dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei doar pentru că nu se așteaptă ca Rusia să invadeze din nou # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este dispus să își asume angajamente privind participarea SUA la viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, deoarece consideră că Rusia nu va încerca o nouă invazie.
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024 # Digi24.ro
Lansarea de către președintele Vladimir Putin a rachetei hipersonice Oreșnik pare să aibă drept scop intimidarea Ucrainei și transmiterea unui semnal privind puterea militară a Rusiei către Europa și Statele Unite, într-un moment crucial al negocierilor pentru încheierea războiului. Putin s-a lăudat în repetate rânduri cu viteza și puterea distructivă a rachetei Oreșnik, pe care Rusia a lansat-o pentru prima dată asupra Ucrainei în noiembrie 2024. De atunci, Rusia a păstrat arma în rezervă, scrie Reuters, într-o analiză.
Polonia este îngrijorată de tensiunile create în interiorul NATO de subiectul Groenlanda, afirmă premierul Donald Tusk # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk s-a declarat vineri îngrijorat de tensiunile create în interiorul NATO de ameninţarea SUA cu preluarea Groenlandei, el adăugând că în calitate de aliat loial Polonia va fi onestă cu Washingtonul în această privinţă, informează Reuters.
Iran: Kaja Kallas critică „un regim ce se teme de propriul popor”. ONU cere o anchetă independentă # Digi24.ro
Şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas a declarat vineri că reprimarea dură de către conducerea iraniană a protestarilor „arată un regim căruia îi este frică de propriul popor”, în timp ce Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a cerut o anchetă „rapidă” şi „independentă” asupra morţilor în manifestaţiile care zguduie Iranul de mai multe zile, relatează dpa şi AFP.
Încă 8 decese din cauza gripei. Medicii anunță de patru ori mai multe cazuri față de media ultimelor cinci sezoane # Digi24.ro
Gripa face noi victime. Opt români si-au pierdut viața în ultima săptămână, conform Digi24. Institutul de Sănătate Publică anunță că sunt de aproape patru ori mai multe cazuri de gripă acum în România, față de media ultimelor cinci sezoane.
Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico) # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta probabil cu o moțiune de cenzură privind acordul comercial cu Mercosur în următoarele săptămâni, potrivit grupului de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, relatează Politico.
Polonia l-a convocat pe ambasadorul ungar, după ce doi cetăţeni polonezi au primit azil în Ungaria # Digi24.ro
Ministerul polonez de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul Ungariei pentru a-i transmite un protest, după ce doi cetăţeni polonezi au primit azil din partea guvernului de la Budapesta, relatează Reuters, identitatea celor doi nefiind precizată, însă ar putea fi vorba despre oficiali ai fostului guvern conservator polonez care s-au refugiat în Ungaria din motive politice.
Avalanșe la Bâlea Lac, printre cele mai puternice din ultimii 5 ani. Vânt tăios în Munții Făgăraș. Îndemnul Salvamont pentru turiști # Digi24.ro
Salvamont Sibiu anunţă, vineri, că, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative şi s-au declanşat câteva avalanşe. Una dintre ele este, potrivit specialiştilor, a fost una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani.
Cristian Chivu (Inter), pe primul loc printre antrenorii din Serie A pe baza notelor primite. Ce nume grele a devansat # Digi24.ro
Cristian Chivu, tehnicianul român al echipei Inter Milano, este pe primul loc printre antrenorii din Serie A pe baza notelor acordate de site-ul TuttoMercatoWeb.
NATO este „departe de a fi în criză” după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda, susține comandantul Forțelor Aliate # Digi24.ro
NATO este departe de a fi în criză și este gata să-și apere membrii, a transmis vineri comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, în pofida amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează AFP.
Haos în Iran. Localnicii amenință că nu vor renunța prea ușor la proteste: „Oamenii sunt mai furioși și mai hotărâți acum” # Digi24.ro
Mulțimi numeroase de iranieni au ieșit în stradă în capitala Teheran și în alte câteva orașe, cerând sfârșitul Republicii Islamice și, în multe locuri, restaurarea monarhiei. Tineri și bătrâni, bogați și săraci, iranieni din toată țara și din toate categoriile sociale își manifestă acum furia față de instituția clericală care i-a condus timp de aproape jumătate de secol, anunță BBC. „Aceasta nu va fi o patrie până când mullahii nu vor fi îngropați”, spun oamenii, furioși.
Exporturile Germaniei au scăzut în noiembrie 2025, reducând excedentul comercial la 13,1 miliarde de euro, de la 17,2 miliarde de euro în luna precedentă. Declinele au fost generate de schimburi comerciale mai slabe cu Uniunea Europeană și de o scădere accentuată, de la un an la altul, a livrărilor către Statele Unite, în timp ce importurile din afara UE au crescut.
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan urmează să negocieze cu PSD în perioada următoare numirile la șefiile parchetelor și a serviciilor secrete. Dacă la DNA, Parchetul General și DIICOT nu sunt încă vehiculate nume, la Serviciile Secrete sunt mai mulți oameni în cărți, spun surse Digi24.
Ancheta în urma catastrofei aviatice Jeju Air din Coreea de Sud: cele 179 de decese ar fi putut fi evitate, problema era cunoscută # Digi24.ro
Un raport comandat de guvernul sud-coreean a constatat că accidentul aviatic al Jeju Air din decembrie 2024, în care au murit 179 de persoane, ar fi putut să nu fie mortal dacă nu ar fi existat barieră de beton la capătul pistei, a declarat un parlamentar din opoziție, scrie South China Morning Post.
Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, care a luat foc de Anul Nou, a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Jacques Moretti, coproprietar al barului Le Constellation din staţiunea elveţiană Crans-Montana, mistuit de flăcări în noaptea de Revelion, a fost plasat, vineri, în detenţie preventivă. Informaţia a fost confirmată de o sursă apropiată anchetei, citată de AFP.
Iranul a început „vânătoarea teroriștilor care participă la proteste: „Angajaţi de SUA şi de regimul sionist" # Digi24.ro
Serviciul iranian de informaţii a cerut populaţiei să denunţe persoanele care încearcă să provoace revoltă, precum şi pe "teroriştii" cu legături cu SUA şi Israel, în contextul în care autorităţile încearcă să reprime protestele care au zguduit ţara în ultimele zile.
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi piețe pentru exporturi. Agricultura noastră este protejată” # Digi24.ro
Nicușor Dan a transmis vineri, 9 ianuarie, că România a votat în favoarea acordului UE - Mercosur după negocieri privind elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni. Astfel, conform șefului statului, România „va avea oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”.
Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur. Motivele invocate # Digi24.ro
PSD condamnă vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.
Toate școlile din Minneapolis și-au anulat cursurile în urma acțiunilor ICE. Federalii au descins la un liceu unde învățau hispanici # Digi24.ro
Școlile publice din Minneapolis au anulat cursurile joi și vineri, invocând motive de siguranță legate de incidentele care au implicat agenți de imigrare miercuri.
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: E justificată creșterea taxelor locale și pe proprietăți în 2026? Și ce înseamnă apelurile la boicot fiscal? # Digi24.ro
„Tema creșterii taxelor a fost confiscată politic. Un partid instigă direct la grevă fiscală, dar realitatea e clară: neplata atrage penalități, iar influenceri sau lideri populiști nu vor achita în locul tău amenda", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Înainte de orice discuție despre mărirea taxelor, statul ar fi trebuit măcar să-și încaseze corect dările. În sectorul 2, oamenii nu știau cât trebuie să plătească și dacă au sau nu restanțe."
Investiții publice în România de 137,5 miliarde de lei în 2025, spune Ilie Bolojan. „Cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. „Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României”, a adăugat prim-ministrul, care a enumerat și reformele în urma cărora s-a ajuns la acest rezultat.
Fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy rămâne în închisoare. Donald Trump a respins cererea de grațiere # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că a respins cererea de graţiere prezentată de fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy, care ispăşeşte în New Jersey o pedeapsă de patru ani şi două luni de închisoare pentru violenţă sexuală.
