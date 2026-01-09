Comerţul a crescut în luna noiembrie 2025 cu 2,5% faţă de luna prcedentă, dar a scăzut cu 4,8% faţă de noiembrie 2024. În primele 11 luni din 2025, cifra de afaceri din retail a avut o creştere de doar 0,4%
Ziarul Financiar, 9 ianuarie 2026 10:00
Bursă. Cine este noul acţionar majoritar al Electrecord, casa de discuri fondată în 1932: Vasile George Cristescu, arhitectul care a cumpărat creanţa şi a preluat controlul companiei # Ziarul Financiar
Arhitectul Vasile George Cristescu este noul acţionar majoritar al Electrecord, prima casă de discuri din România, fondată în 1932, potrivit documentelor publicate de companie şi informaţiilor disponibile pe Termene.ro.
Primăriile din România şi-au dublat cheltuielile în cinci ani. Ce vor face cu banii suplimentari obţinuţi din creşterea impozitelor pe case, terenuri şi maşini? Din bugetul primăriilor, circa 61 miliarde lei reprezintă cheltuieli de capital şi cu bunuri şi servicii, adică 38% din totalul cheltuielilor # Ziarul Financiar
Creşterea impozitelor pe case, terenuri şi maşini va merge direct către bugetele administraţiilor locale, care şi-au dublat şi ele cheltuielile în ultimii cinci ani. În 2020, bugetul de cheltuieli al primăriilor a fost de 96 miliarde lei, valoare care a ajuns la 160 miliarde lei în 2025.
Peste 100 de medicamente au trecut de evaluarea Agenţiei Europene a Medicamentului în 2025. Cinci companii are au dezvoltat produse noi au fabrici şi în România # Ziarul Financiar
Bolile oncologice, afecţiuni rare de plamâni, rinichi, piele, boli genetice, neurologice sau vaccinurile au fost pe lista companiilor care au dezvoltat medicamente noi în 2025, după cum reiese din anunţurile publicate pe site-ul Agenţiei Europeme a Medicamentului (EMA).
Bursă. Încă un miliardar în euro: Zoltán Teszari, unul dintre cei mai discreţi antreprenori din România, a devenit miliardar în euro pe fondul aprecierii spectaculoase a acţiunilor Digi # Ziarul Financiar
Zoltán Teszari, unul dintre cei mai discreţi antreprenori din România, a intrat în clubul select al miliardarilor în euro pe baza evoluţiei spectaculoase din ultima lună a acţiunilor Digi Communications la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Cotaţia operatorului telecom listat sub simbolul Digi a ajuns pe 8 ianuarie 2026 la un maxim istoric de 128 de lei, cu o capitalizare de 12,8 mld. lei, faţă de 99 de lei pe 9 decembrie 2025, deci în urmă cu o lună, aşadar o creştere de aproape 30%.
ZF IT Generation. Cristi Movilă, CEO al OptiComm.AI, platformă de analiză predictivă şi automatizare a vânzărilor: Ţintim venituri recurente de 1 mil. euro anul acesta. Start-up-ul pariază pe agenţi de voce şi vizează intrarea pe piaţa din SUA # Ziarul Financiar
OptiComm.AI, start-up-ul local care a dezvoltat o platformă de analiză predictivă şi automatizare a vânzărilor bazată pe AI, a încheiat anul 2025 cu 8 clienţi plătitori şi o rundă de finanţare suprascrisă, iar pentru 2026 vizează atingerea pragului de 1 milion de euro venituri anuale recurente (ARR). Această bornă este considerată critică de către fondatori pentru a putea accesa o nouă serie de investiţii necesară expansiunii globale, în special pe piaţa din Statele Unite.
TechAngels, cea mai mare reţea de investitori angel, cere guvernului un model de „securitate inteligentă“: OUG 46/2022 privind examinarea investiţiilor străine riscă să blocheze finanţările start-up-urilor dacă nu introduce aprobarea tacită şi proceduri fast-track # Ziarul Financiar
Lista extinsă de domenii sensibile (AI, robotică) poate transforma orice start-up tech într-un caz de „securitate naţională“, blocând accesul la capital.
Nicolas Richard, Engie România: Poporul român este rezilient. Pentru noi a fost foarte important să fim siguri, deoarece atunci când investim vedem viitorul de peste 40 de ani. În mod cert, vor exista crize, vor exista perioade bune şi mai slabe # Ziarul Financiar
Unul dintre elementele cheie care au contat atunci când Gaz de France, devenită ulterior Engie, a intrat pe piaţa din România a fost rezilienţa oamenilor şi dorinţa acestora de a inova, explică Nicolas Richard (foto), CEO-ul Engie România.
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, se laudă: „Am virat 12 miliarde la final de an pentru susţinerea economiei” # Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (foto), s-a lăudat pe reţelele de socializare: “Am virat 12 miliarde la final de an pentru susţinerea economiei”. Cum a făcut-o, el nu spune. Reţelele de socializare au ajuns o binecuvântare pentru toţi fricoşii politici. Pentru că, în conferinţele tradiţionale de presă, mereu va fi un ziarist care să-ţi pună o întrebare incomodă. Pe reţelele de socializare oamenii nu pun întrebări, iar, dacă o fac, nu eşti obligat să dai răspunsul.
Noul guvern de la Praga vrea să modifice constituţia pentru a consolida coroana cehă ca mijloc legal de plată al ţării şi a garanta dreptul de utilizare a numerarului, nu doar a cardurilor. Ce se află în spatele acestui angajament şi se va concretiza el oare? se întreabă Deutsche Welle.
ZF Tech Day. Ioan Constantin, Orange România: Nevoia de specialişti în securitate cibernetică rămâne foarte mare. Am trecut de la oameni autodidacţi care învăţau de pe internet la programe de master în universităţile tehnice din România # Ziarul Financiar
♦ Majoritatea universităţilor tehnice mari din România oferă acum programe de licenţă şi master în securitate cibernetică ♦ Orange România susţine trei competiţii: Unbreakable România, The Romanian Cyber Security Challenge şi Olimpiada Naţională de Securitate Cibernetică.Nevoia de specialişti în securitate cibernetică rămâne în continuare foarte mare în România, iar ecosistemul de educaţie a trecut printr-o transformare radicală în ultimii ani - de la profesionişti autodidacţi care învăţau din resurse găsite pe internet la programe structurate de licenţă şi master în majoritatea universităţilor tehnice şi competiţii internaţionale susţinute de companii private.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Sandu, ACAROM: Cererea pentru maşinile produse în România la nivel european a ţinut producţia din 2025 la un nivel apropiat de 2024. Producţia de componente este la fel, similară # Ziarul Financiar
România şi-a consolidat poziţia de al şaselea producător de automobile din Uniunea Europeană în 2025, depăşind ţări cu tradiţie în industria auto precum Italia. Producţia de vehicule a atins aproape 506.000 de unităţi în primele 11 luni ale anului, conform datelor furnizate de Adrian Sandu, secretar general al ACAROM, Asociaţia Constructorilor de Automobile din România.
ZF Private Health. OCH Constanţa, cel mai mare spital privat din Dobrogea: Vom extinde policlinica şi investim peste un milion de euro într-o clinică de pediatrie # Ziarul Financiar
OCH Constanţa, cel mai mare spital privat din Dobrogea, are în plan o investiţie de un milion de euro într-o clinică de pediatrie dar şi în extinderea policlinicii existente şi ţinteşte pentru acest an afaceri mai mari cu 10-20%, după ce anul trecut a ajuns la 180 mil. lei.
Ministerul Agriculturii se reorganizează: 9 din 19 instituţii aflate în subordinea sa dispar şi circa 300 de funcţii de conducere sunt desfiinţate # Ziarul Financiar
Mai puţine denumiri complicate de instituţii, mai puţini şefi, dar nu mai puţini angajaţi la final de zi în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
AJ Brand, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale din regenerabile: Vrem un portofoliu propriu de proiecte de 100 MW # Ziarul Financiar
AJ BRAND a terminat anul trecut cu un business de 120 de milioane de euro, o creştere de aproape şase ori faţă de 2024, a comunicat compania pe profilul oficial de pe reţeaua LinkedIn.
Piaţa de birouri din Bucureşti iese din hibernare. Peste 100.000 mp vor fi livraţi în 2026, spaţii pentru circa 10.000 de corporatişti # Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti se pregăteşte pentru o revenire în forţă în 2026, când Vastint, PPF Real Estate şi One United Properties vor livra peste 100.000 de metri pătraţi de spaţii moderne, suficienţi pentru aproximativ 10.000 de angajaţi, potrivit datelor centralizate de ZF.
Ford Otosan Craiova a produs peste 248.000 de vehicule în 2025, aproape cât în 2024. Puma rămâne în top 15 cele mai vândute modele din Europa şi pe 1 în UK # Ziarul Financiar
Uzina Ford Otosan din Craiova a înregistrat o producţie totală de 248.328 de vehicule în anul 2025, volum în scădere cu aproape 1% comparativ cu cele 250.481 de unităţi fabricate în anul precedent.
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov devine cel mai puternic investitor în solare din 2025. Cine mai e pe podium? # Ziarul Financiar
Circa 1.200 MW de proiecte solare de mari dimensiuni au devenit funcţionale anul trecut. Două companii din Israel au fost artizanele celei mai mari investiţii realizate anul trecut, parcul solar Răteşti (Argeş) de 131 MW.
Business sportiv. Ce evenimente sportive de nivel internaţional va găzdui România în acest an? Cluj-Napoca va fi principalul oraş din ţară care va găzdui cele mai multe competiţii sportive # Ziarul Financiar
România nu este, în general, o destinaţie pentru găzduirea unor mari competiţii sportive de nivel internaţional, însă în ultimii ani lucrurile au început să se mişte într-o direcţie bună. Cu toate că nu există o infrastructură sportive foarte bine dezvoltată care să atragă astfel de evenimente, federaţiile locale şi alţi actori din piaţă reuşesc să atragă câteva evenimente sportive de nivel internaţional care pun uşor, uşor România pe harta mondială.
Noi reguli de eşalonare la ANAF: eşalonarea simplificată se opreşte la 400.000 de lei, iar pentru sume mai mari acţionarii garantează personal # Ziarul Financiar
Pachetul 2 de măsuri fiscale care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie aduce modificări importante în relaţia firmelor cu ANAF, una dintre cele mai sensibile fiind schimbarea regulilor privind eşalonarea la plată a datoriilor fiscale.
De ce râvneşte America la petrolul venezuelean deşi pompează mai mult ţiţei decât orice altă ţară? Planul echipei Trump de a domina industria petrolieră venezueleană este privit cu scepticism de giganţii petrolieri şi legislatorii americani # Ziarul Financiar
De ce cred preşedintele Trump şi oficialii americani că rafinăriile americane au nevoie de ţiţei venezuelean când SUA pompează mai mult petrol decât orice altă ţară?
Americanii de la CrowdStrike, prezenţi şi în România, cumpără start-up-ul de securitate a identităţii SGNL într-o tranzacţie de 740 mil. dolari pentru a contracara atacurile AI # Ziarul Financiar
Gigantul american CrowdStrike, unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii de securitate cibernetică la nivel global, prezent şi pe piaţa din România cu o echipă de peste 270 de angajaţi, a anunţat achiziţia start-up-ului de management al identităţii SGNL, într-o tranzacţie evaluată la aproape 740 de milioane de dolari, scrie CNBC. Mişcarea strategică vizează fortificarea platformei sale de securitate în cloud – numită Falcon, în contextul în care inteligenţa artificială a intensificat sofisticarea atacurilor cibernetice, compania urmărind o mai bună gestionare a accesului şi a riscurilor în timp real. Finalizarea tranzacţiei este aşteptată în primul trimestru al anului fiscal 2027.
Ce cred liderii grupului Vodafone despre ce va fi în 2026: AI trece de la experiment la operaţiuni zilnice, reţelele prin satelit aduc internet în zonele îndepărtate, iar suveranitatea datelor devine prioritate pentru companii # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială (AI) va face tranziţia de la experiment la implementare masivă în operaţiunile zilnice ale companiilor în 2026, în timp ce reţelele bazate pe satelit vor aduce internet de încredere în cele mai îndepărtate zone, iar suveranitatea datelor devine o prioritate strategică pentru organizaţii, anticipează liderii Vodafone Group într-o serie de predicţii pentru anul care tocmai a început, publicate pe site-ul grupului.
Care este relaţia românilor cu aurul, care a înregistrat o creştere spectaculoasă în acest an? Chiar dacă în ultima decadă românii au început să investească şi în alte instrumente, gen cripto-monede sau titluri de stat, aurul rămâne mijlocul preferat pentru menţinerea valorii prin ani # Ziarul Financiar
Motorola atacă segmentul de telefoane pliabile - „fold”. Compania a prezentat o nouă gamă de smartphone-uri ultra-premium la CES 2026, alături de o platformă unificată de AI dezvoltată cu Lenovo # Ziarul Financiar
Motorola, brandul american de telefoane resuscitat de grupul chinez Lenovo, a anunţat una dintre cele mai mari schimbări strategice din ultimii ani în cadrul evenimentului Lenovo Tech World de la CES (Consumer Electronics Show) 2026 – cel mai mare eveniment de tehnologie la nivel global care are loc anual la început de ianuarie în Las Vegas, SUA. Compania intră oficial pe piaţa telefoanelor pliabile de format mare cu modelul motorola razr fold şi lansează totodată un nou segment ultra-premium prin gama motorola signature. Lansările sunt susţinute de o nouă arhitectură de inteligenţă artificială unificată, dezvoltată în colaborare cu compania-mamă Lenovo. Până acum, Motorola era prezent doar pe segmentul smartphone-urilor pliabile pe verticală – tip „clamshell”.
TENDINŢE. Retailerii se întrec în promoţii şi reduceri mai agresive şi mai timpurii decât oricând în încercarea de a-i aduce pe români în magazine. Le iese sau oamenii sunt mai preocupaţi de câţi bani trebuie să scoată din buzunar pentru impozite? # Ziarul Financiar
În a doua zi din noul an, pe 2 ianuarie 2026, aplicaţia brandului Zara, unul dintre cele mai puternice branduri de modă din lume, şi-a întâmpinat vizitatorii cu un mesaj mare şi clar: „De la ora 21:00 începe perioada de reduceri“, perioadă care în offline a demarat în dimineaţa următoare, când s-au deschis magazinele. Promoţiile, care sunt în continuare în vigoare până pe 14 ianuarie, depăşesc în unele cazuri 40%.
Ştefan Stavrositu, CEO al BCR Asigurări de Viaţă: Consider că anul 2026 va fi un an al stabilităţii şi al consolidării încrederii. Mediul de business din România va continua să evolueze, iar inovaţia, digitalizarea şi sustenabilitatea vor merge mână în mână cu nevoia de echilibru şi predictibilitate # Ziarul Financiar
Anul 2026 va avea în prim-plan stabilitatea şi consolidarea încrederii, iar mediul de business din România va continua să evolueze, şi sustenabilitatea, inovaţia şi digitalizarea vor conta pentru echilibrul şi predictibilitatea businessului, consideră Ştefan Stavrositu, CEO al BCR Asigurări de Viaţă.
