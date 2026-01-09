De ce ideea lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda sfidează logica economică şi pune întreaga lume în alertă pentru resurse, suveranitate şi securitate strategică
Ziarul Financiar, 9 ianuarie 2026 16:00
De ce ideea lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda sfidează logica economică şi pune întreaga lume în alertă pentru resurse, suveranitate şi securitate strategică
Analiză ZF. Revenire pe piaţa de birouri după doi ani de secetă: Timpuri Noi Square II, ARC Project de lângă pasajul Basarab şi One Technology District din zona Dimitrie Pompeiu aduc 100.000 de metri pătraţi de birouri noi în Capitală. „Biroul nu este doar un cost, ci un spaţiu care ajută la dezvoltarea oamenilor şi a organizaţiei“ # Ziarul Financiar
Anul 2026 va aduce o schimbare majoră pe piaţa de birouri din Bucureşti, după o perioadă de doi ani în care livrările au fost practic inexistente. Trei proiecte de birouri clasa A, dezvoltate de trei investitori cu experienţă pe piaţa locală, vor fi finalizate anul acesta, adăugând peste 100.000 de metri pătraţi la stocul modern de birouri al Capitalei.
Cum se reorganizează Ministerul Agriculturii: 9 din 19 instituţii aflate în subordinea sa dispar şi circa 300 de funcţii de conducere sunt desfiinţate. Activitatea instituţiilor care sunt tăiate din organigramă şi angajaţii lor sunt mutaţi în alte structuri ale ministerului # Ziarul Financiar
Mai puţine denumiri complicate de instituţii, mai puţini şefi, dar nu mai puţini angajaţi la final de zi în subordinea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Cât mai câştigă angajaţii Lidl? Orice lucrător din magazine primeşte din start un salariu de intrare cu 24% peste minimul pe economie. „Vrem să fim angajatorul cu cele mai bune pachete”. Vezi aici lista beneficiilor oferite de retailer, de la primă Back to School la concediu sabatic # Ziarul Financiar
Claudiu Trandafir, economist: În 2026, cea mai inteligentă achiziţie pentru un cumpărător cu credit este un apartament recent, din piaţa secundară, combinat cu o dobândă fixă sub inflaţie # Ziarul Financiar
Preţurile la imobiliare nu scad pentru că oferta nouă este la minim istoric, iar vânzătorii de pe piaţa secundară nu sunt presaţi de bănci. În anul 2026, cea mai inteligentă achiziţie pentru un cumpărător cu credit este un apartament recent, din piaţa secundară, combinat cu o dobândă fixă sub inflaţie, a transmis Claudiu Trandafir, economist şi fondator,OferteBancare.ro.
Giganţii tehnologici americani scapă de reglementările dure în noua legislaţie digitală a Uniunii Europene. Digital Networks Act mizează pe „bunăvoinţă” în loc de reguli obligatorii, o lovitură pentru marii operatori telecom # Ziarul Financiar
Giganţii tehnologici Alphabet (Google), Meta Platforms, Netflix, Microsoft şi Amazon nu vor fi supuşi unor reglementări stricte în cadrul noii revizuiri a normelor digitale europene, în ciuda apelurilor insistente venite din partea marilor companii de telecomunicaţii, au declarat surse apropiate situaţiei pentru Reuters. Deşi operatorii telecom au cerut în mod repetat ca marii furnizori de conţinut să contribuie la finanţarea reţelelor, noul cadru legislativ pare să favorizeze o abordare mai relaxată pentru grupurile americane.
Platforma de fitness şi social networking Strava a depus un dosar confidenţial pentru listarea la bursă. IPO-ul ar putea avea loc în primăvara acestui an, compania fiind evaluată anterior la 2,2 miliarde de dolari # Ziarul Financiar
Aplicaţia de tracking pentru fitness Strava a depus dosarul confidenţial pentru o listare iniţială la bursă în ultimele săptămâni, potrivit unor persoane cu cunoştinţă directă a situaţiei citate de publicaţia The Information.
Pariu pentru retailerul danez JYSK: România, în top cinci pieţe cu cele mai multe deschideri de magazine. Obiectivul companiei este de a ajunge la 200 de magazine în România, iar în ianuarie are deja programată o deschidere # Ziarul Financiar
JYSK, retailer danez de mobilă şi decoraţiuni cu peste 3.500 de magazine proprii şi în franciză în 21 de pieţe, a deschis în anul financiar 2024-2025, încheiat pe 31 august, 148 de magazine, România fiind printre primele cinci pieţe ca număr de unităţi inaugurate, arată datele publicate de retailer.
Iranul stă pe un butoi de pulbere: Ţara a fost aproape complet deconectat de la internet azi noapte, în încercarea guvernului de a ţine sub control protestele masive la nivel naţional. Trump a avertizat că SUA este „în stare de alertă maximă” şi pregătită să vină în „ajutorul” protestatarilor dacă autorităţile iraniene vor recurge la uciderea acestora. # Ziarul Financiar
Ce previziuni are ING Bank pentru România în anul 2026. Scad inflaţia şi dobânzile, cursul creşte uşor. Inflaţia poate scădea la 4,5% la finalul acestui an, cursul valutar urcă uşor la 5,15 lei/euro, iar economia ar putea creşte cu 1,4% în 2026. BNR va reduce dobânda-cheie la 5,5%, de la 6,5%, începând cu o ajustare de 0,25 pp în luna mai # Ziarul Financiar
ING Bank, sucursala din România a grupului olandez cu acelaşi nume, estimează că inflaţia va coborî la 4,5% până la sfârşitul acestui an, după ce în a doua parte a anului 2025 a urcat spre 10% în urma majorării taxelor.
Bursă. Cine este noul acţionar majoritar al Electrecord, casa de discuri fondată în 1932: Vasile George Cristescu, arhitectul care a cumpărat creanţa şi a preluat controlul companiei # Ziarul Financiar
Arhitectul Vasile George Cristescu este noul acţionar majoritar al Electrecord, prima casă de discuri din România, fondată în 1932, potrivit documentelor publicate de companie şi informaţiilor disponibile pe Termene.ro.
Primăriile din România şi-au dublat cheltuielile în cinci ani. Ce vor face cu banii suplimentari obţinuţi din creşterea impozitelor pe case, terenuri şi maşini? Din bugetul primăriilor, circa 61 miliarde lei reprezintă cheltuieli de capital şi cu bunuri şi servicii, adică 38% din totalul cheltuielilor # Ziarul Financiar
Creşterea impozitelor pe case, terenuri şi maşini va merge direct către bugetele administraţiilor locale, care şi-au dublat şi ele cheltuielile în ultimii cinci ani. În 2020, bugetul de cheltuieli al primăriilor a fost de 96 miliarde lei, valoare care a ajuns la 160 miliarde lei în 2025.
Peste 100 de medicamente au trecut de evaluarea Agenţiei Europene a Medicamentului în 2025. Cinci companii are au dezvoltat produse noi au fabrici şi în România # Ziarul Financiar
Bolile oncologice, afecţiuni rare de plamâni, rinichi, piele, boli genetice, neurologice sau vaccinurile au fost pe lista companiilor care au dezvoltat medicamente noi în 2025, după cum reiese din anunţurile publicate pe site-ul Agenţiei Europeme a Medicamentului (EMA).
Bursă. Încă un miliardar în euro: Zoltán Teszari, unul dintre cei mai discreţi antreprenori din România, a devenit miliardar în euro pe fondul aprecierii spectaculoase a acţiunilor Digi # Ziarul Financiar
Zoltán Teszari, unul dintre cei mai discreţi antreprenori din România, a intrat în clubul select al miliardarilor în euro pe baza evoluţiei spectaculoase din ultima lună a acţiunilor Digi Communications la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Cotaţia operatorului telecom listat sub simbolul Digi a ajuns pe 8 ianuarie 2026 la un maxim istoric de 128 de lei, cu o capitalizare de 12,8 mld. lei, faţă de 99 de lei pe 9 decembrie 2025, deci în urmă cu o lună, aşadar o creştere de aproape 30%.
ZF IT Generation. Cristi Movilă, CEO al OptiComm.AI, platformă de analiză predictivă şi automatizare a vânzărilor: Ţintim venituri recurente de 1 mil. euro anul acesta. Start-up-ul pariază pe agenţi de voce şi vizează intrarea pe piaţa din SUA # Ziarul Financiar
OptiComm.AI, start-up-ul local care a dezvoltat o platformă de analiză predictivă şi automatizare a vânzărilor bazată pe AI, a încheiat anul 2025 cu 8 clienţi plătitori şi o rundă de finanţare suprascrisă, iar pentru 2026 vizează atingerea pragului de 1 milion de euro venituri anuale recurente (ARR). Această bornă este considerată critică de către fondatori pentru a putea accesa o nouă serie de investiţii necesară expansiunii globale, în special pe piaţa din Statele Unite.
TechAngels, cea mai mare reţea de investitori angel, cere guvernului un model de „securitate inteligentă“: OUG 46/2022 privind examinarea investiţiilor străine riscă să blocheze finanţările start-up-urilor dacă nu introduce aprobarea tacită şi proceduri fast-track # Ziarul Financiar
Lista extinsă de domenii sensibile (AI, robotică) poate transforma orice start-up tech într-un caz de „securitate naţională“, blocând accesul la capital.
Nicolas Richard, Engie România: Poporul român este rezilient. Pentru noi a fost foarte important să fim siguri, deoarece atunci când investim vedem viitorul de peste 40 de ani. În mod cert, vor exista crize, vor exista perioade bune şi mai slabe # Ziarul Financiar
Unul dintre elementele cheie care au contat atunci când Gaz de France, devenită ulterior Engie, a intrat pe piaţa din România a fost rezilienţa oamenilor şi dorinţa acestora de a inova, explică Nicolas Richard (foto), CEO-ul Engie România.
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, se laudă: „Am virat 12 miliarde la final de an pentru susţinerea economiei” # Ziarul Financiar
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (foto), s-a lăudat pe reţelele de socializare: “Am virat 12 miliarde la final de an pentru susţinerea economiei”. Cum a făcut-o, el nu spune. Reţelele de socializare au ajuns o binecuvântare pentru toţi fricoşii politici. Pentru că, în conferinţele tradiţionale de presă, mereu va fi un ziarist care să-ţi pună o întrebare incomodă. Pe reţelele de socializare oamenii nu pun întrebări, iar, dacă o fac, nu eşti obligat să dai răspunsul.
Noul guvern de la Praga vrea să modifice constituţia pentru a consolida coroana cehă ca mijloc legal de plată al ţării şi a garanta dreptul de utilizare a numerarului, nu doar a cardurilor. Ce se află în spatele acestui angajament şi se va concretiza el oare? se întreabă Deutsche Welle.
ZF Tech Day. Ioan Constantin, Orange România: Nevoia de specialişti în securitate cibernetică rămâne foarte mare. Am trecut de la oameni autodidacţi care învăţau de pe internet la programe de master în universităţile tehnice din România # Ziarul Financiar
♦ Majoritatea universităţilor tehnice mari din România oferă acum programe de licenţă şi master în securitate cibernetică ♦ Orange România susţine trei competiţii: Unbreakable România, The Romanian Cyber Security Challenge şi Olimpiada Naţională de Securitate Cibernetică.Nevoia de specialişti în securitate cibernetică rămâne în continuare foarte mare în România, iar ecosistemul de educaţie a trecut printr-o transformare radicală în ultimii ani - de la profesionişti autodidacţi care învăţau din resurse găsite pe internet la programe structurate de licenţă şi master în majoritatea universităţilor tehnice şi competiţii internaţionale susţinute de companii private.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Sandu, ACAROM: Cererea pentru maşinile produse în România la nivel european a ţinut producţia din 2025 la un nivel apropiat de 2024. Producţia de componente este la fel, similară # Ziarul Financiar
România şi-a consolidat poziţia de al şaselea producător de automobile din Uniunea Europeană în 2025, depăşind ţări cu tradiţie în industria auto precum Italia. Producţia de vehicule a atins aproape 506.000 de unităţi în primele 11 luni ale anului, conform datelor furnizate de Adrian Sandu, secretar general al ACAROM, Asociaţia Constructorilor de Automobile din România.
ZF Private Health. OCH Constanţa, cel mai mare spital privat din Dobrogea: Vom extinde policlinica şi investim peste un milion de euro într-o clinică de pediatrie # Ziarul Financiar
OCH Constanţa, cel mai mare spital privat din Dobrogea, are în plan o investiţie de un milion de euro într-o clinică de pediatrie dar şi în extinderea policlinicii existente şi ţinteşte pentru acest an afaceri mai mari cu 10-20%, după ce anul trecut a ajuns la 180 mil. lei.
Ministerul Agriculturii se reorganizează: 9 din 19 instituţii aflate în subordinea sa dispar şi circa 300 de funcţii de conducere sunt desfiinţate # Ziarul Financiar
Mai puţine denumiri complicate de instituţii, mai puţini şefi, dar nu mai puţini angajaţi la final de zi în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
AJ Brand, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale din regenerabile: Vrem un portofoliu propriu de proiecte de 100 MW # Ziarul Financiar
AJ BRAND a terminat anul trecut cu un business de 120 de milioane de euro, o creştere de aproape şase ori faţă de 2024, a comunicat compania pe profilul oficial de pe reţeaua LinkedIn.
Piaţa de birouri din Bucureşti iese din hibernare. Peste 100.000 mp vor fi livraţi în 2026, spaţii pentru circa 10.000 de corporatişti # Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti se pregăteşte pentru o revenire în forţă în 2026, când Vastint, PPF Real Estate şi One United Properties vor livra peste 100.000 de metri pătraţi de spaţii moderne, suficienţi pentru aproximativ 10.000 de angajaţi, potrivit datelor centralizate de ZF.
