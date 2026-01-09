Erste, acţionarul BCR, îşi consolidează poziţia de cel mai mare grup bancar din Europa Centrală şi de Est şi finalizează achiziţia a 49% din Santander Bank Polska, a treia cea mai mare bancă din Polonia

15:15

Preţurile la imobiliare nu scad pentru că oferta nouă este la minim istoric, iar vânzătorii de pe piaţa secundară nu sunt presaţi de bănci. În anul 2026, cea mai inteligentă achiziţie pentru un cumpărător cu credit este un apartament recent, din piaţa secundară, combinat cu o dobândă fixă sub inflaţie, a transmis Claudiu Trandafir, economist şi fondator,OferteBancare.ro.