Ziarul Financiar, 9 ianuarie 2026 17:30

​Companiile aeriene se întrec în oferte la biletele de avion, care sunt, în medie, cu 51% mai ieftine în ianuarie

Acum 5 minute
18:00
Către ce proiecte de infrastructură alocă bani Ministerul de Finanţe în acest an? Din cele 195 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 460 de miliarde de lei, priorităţile Guvernului sunt autostrăzile A7 şi A1, spitalele regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova, precum şi Magistrala 6 de metrou din Bucureşti Ziarul Financiar
18:00
Micii producători de alimente: Continuăm investiţiile, deşi va fi un an plin de provocări. În 2025 ne-am specializat în „mersul pe sârmă“ Ziarul Financiar
Anul 2026 este privit de mulţi antreprenori din producţia de alimente cu scepticism având în vedere că anul trecut a fost mult mai dificil decât au crezut la început de an luând în calcul modificările fiscale care au venit pe neaşteptate.
Acum 15 minute
17:45
Nicuşor Dan: Acordul Mercosur, pe care România l-a semnat, sporeşte accesul ţării la materii prime critice Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan explică ce înseamnă semnarea de către România a Acordului Mercosur şi arată ce beneficii vor avea fermierii şi producătorii români de pe urma semnării acestui document.
17:45
AJ Brand, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale din regenerabile: Vrem un portofoliu propriu de proiecte de 100 MW. În execuţie, în 2026, avem 2.100 MW în solare şi eoliene Ziarul Financiar
AJ BRAND a terminat anul trecut cu un business de 120 de milioane de euro, o creştere de aproape şase ori faţă de 2024, a comunicat com­pania pe profilul oficial de pe reţeaua LinkedIn.
17:45
EXCLUSIV ZF Statul aprobă achiziţia pachetului de 20% deţinut de Fondul Proprietatea la Aeroporturi Bucureşti. Fondul a votat împotrivă Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:30
Erste, acţionarul BCR, îşi consolidează poziţia de cel mai mare grup bancar din Europa Centrală şi de Est şi finalizează achiziţia a 49% din Santander Bank Polska, a treia cea mai mare bancă din Polonia Ziarul Financiar
17:30
PSD acuză Ministerul de Externe că a trădat interesele fermierilor români şi condamnă decizia de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să protejeze fermierii români.
17:30
17:30
Cristian Fugaciu, CEO al Marsh Broker: Anul 2026 va fi un an al deciziilor curajoase şi al transformării accelerate. Organizaţiile vor trebui să îmbine inovaţia, sustenabilitatea şi investiţiile inteligente pentru a rămâne competitive Ziarul Financiar
Anul 2026 va îndemna la decizii curajoase şi transformări accelerate în care inovaţia, sustenabilitatea şi investiţiile inteligente vor face diferenţa pentru organizaţiile care vor să rămână competitive, a explicat Cristian Fugaciu, CEO al Marsh Broker, a doua cea mai mare companie de brokeraj în asigurări de pe piaţa locală.
Acum o oră
17:15
Rata şomajului a urcat la 6% spre final de 2025. În rândul tinerilor, şomajul rămâne mare, de aproape 27%. Numărul şomerilor a crescut cu 6.400 de persoane în noiembrie 2025 faţă de luna precedentă şi cu 38.300 faţă de noiembrie 2024 Ziarul Financiar
Rata şomajului a ajuns la 6% în luna noiembrie 2025, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi în creştere cu 0,4 puncte procentuale faţă de noiembrie 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
17:15
Bolojan anunţă pe Facebook că în 2025 au fost realizate cele mai mari investiţii pentru dezvoltare din ultimii 36 de ani. Statul a cheltuit în acest scop peste 137 de miliarde de lei Ziarul Financiar
17:15
Ce înseamnă creşterile de taxe şi impozite pentru economie şi buzunarele românilor? Cristian Păun, profesor universitar, ASE Bucureşti: După ce îşi vor plăti taxele mărite, românii vor face economii, iar asta se va vedea în consum Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:00
PSD acuză Ministerul de Externe că a trădat interesele fermierilor români şi condamnă decizia de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să protejeze fermierii români.
17:00
România a produs maşini de peste 13.5 mld. euro în 2025. Producţia de automobile din România a scăzut cu 2,6% anul trecut la 545.510 unităţi, dar a livrat în premieră şi maşini electrice Ziarul Financiar
16:45
ZF Live. Cum au reuşit construcţiile modulare să câştige tot mai mult teren în piaţă? Florin Ianul, Modular Plus: „Calitatea este similară, iar viteza de execuţie e mai mare, producţia e într-un mediu controlat şi nu mai depinzi de vreme“ Ziarul Financiar
Construcţiile modulare, asociate multă vreme cu simple containere de şantier, încep să câştige tot mai mult teren în Europa, dar şi în România, devenind o soluţie tot mai viabilă pentru construcţia unor clădiri.
16:30
Piaţa muncii începe să se răcească în SUA: Economia americană a creat doar 50.000 de locuri de muncă în luna decembrie Ziarul Financiar
16:15
Analiză ZF. Revenire pe piaţa de birouri după doi ani de secetă: Timpuri Noi Square II, ARC Project de lângă pasajul Basarab şi One Technology District din zona Dimitrie Pompeiu aduc 100.000 de metri pătraţi de birouri noi în Capitală. „Biroul nu este doar un cost, ci un spaţiu care ajută la dezvoltarea oamenilor şi a organizaţiei“ Ziarul Financiar
Anul 2026 va aduce o schim­bare majoră pe piaţa de birouri din Bucureşti, după o perioadă de doi ani în care livrările au fost practic ine­xis­tente. Trei proiecte de bi­rouri clasa A, dezvol­tate de trei investitori cu experienţă pe piaţa locală, vor fi finalizate anul acesta, adăugând peste 100.000 de metri pătraţi la stocul modern de birouri al Capitalei.
16:15
Bursă. Compania de stat Romgaz a depus 150 de milioane de lei la Vista Bank Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:00
De ce ideea lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda sfidează logica economică şi pune întreaga lume în alertă pentru resurse, suveranitate şi securitate strategică Ziarul Financiar
15:45
Cum se reorganizează Ministerul Agriculturii: 9 din 19 instituţii aflate în subordinea sa dispar şi circa 300 de funcţii de conducere sunt desfiinţate. Activitatea instituţiilor care sunt tăiate din organigramă şi angajaţii lor sunt mutaţi în alte structuri ale ministerului Ziarul Financiar
Mai puţine denumiri complicate de instituţii, mai puţini şefi, dar nu mai puţini angajaţi la final de zi în subordinea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
15:45
Cât mai câştigă angajaţii Lidl? Orice lucrător din magazine primeşte din start un salariu de intrare cu 24% peste minimul pe economie. „Vrem să fim angajatorul cu cele mai bune pachete”. Vezi aici lista beneficiilor oferite de retailer, de la primă Back to School la concediu sabatic Ziarul Financiar
15:15
Claudiu Trandafir, economist: În 2026, cea mai inteligentă achiziţie pentru un cumpărător cu credit este un apartament recent, din piaţa secundară, combinat cu o dobândă fixă sub inflaţie Ziarul Financiar
Preţurile la imobiliare nu scad pentru că oferta nouă este la minim istoric, iar vânzătorii de pe piaţa secundară nu sunt presaţi de bănci. În anul 2026, cea mai inteligentă achiziţie pentru un cumpărător cu credit este un apartament recent, din piaţa secundară, combinat cu o dobândă fixă sub inflaţie, a transmis Claudiu Trandafir, economist şi fondator,OferteBancare.ro.
15:15
Erste Group finalizează achiziţia a 49% din Santander Bank Polska, a treia cea mai mare bancă din Polonia Ziarul Financiar
14:45
Răsturnare de situaţie: după ce a propus dividende de 40 mil. lei, aprobate de acţionari şi din care şeful eMAG Iulian Stanciu ar fi încasat 14 mil. lei, Foraj Sonde Videle revine cu o nouă AGA prin care vrea dividende cu 30% mai mici Ziarul Financiar
14:30
Ce titan al industriei miniere ar putea lua naştere în curând: Rio Tinto şi Glencore negociază o mega-fuziune menită să zguduie piaţa mondială a resurselor Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:00
Giganţii tehnologici americani scapă de reglementările dure în noua legislaţie digitală a Uniunii Europene. Digital Networks Act mizează pe „bunăvoinţă” în loc de reguli obligatorii, o lovitură pentru marii operatori telecom Ziarul Financiar
Giganţii tehnologici Alphabet (Google), Meta Platforms, Netflix, Microsoft şi Amazon nu vor fi supuşi unor reglementări stricte în cadrul noii revizuiri a normelor digitale europene, în ciuda apelurilor insistente venite din partea marilor companii de telecomunicaţii, au declarat surse apropiate situaţiei pentru Reuters. Deşi operatorii telecom au cerut în mod repetat ca marii furnizori de conţinut să contribuie la finanţarea reţelelor, noul cadru legislativ pare să favorizeze o abordare mai relaxată pentru grupurile americane.
13:45
Eurostat: România a înregistrat în noiembrie 2025 cea mai mare scădere a vânzărilor din retail dintre ţările UE, de 4,6%. Singurele state care au mai avut evoluţii negative au fost Slovacia, Austria şi Luxembourg Ziarul Financiar
13:45
Platforma de fitness şi social networking Strava a depus un dosar confidenţial pentru listarea la bursă. IPO-ul ar putea avea loc în primăvara acestui an, compania fiind evaluată anterior la 2,2 miliarde de dolari Ziarul Financiar
Aplicaţia de tracking pentru fitness Strava a depus dosarul confidenţial pentru o listare iniţială la bursă în ultimele săptămâni, potrivit unor persoane cu cunoştinţă directă a situaţiei citate de publicaţia The Information.
13:45
Ce poţi face în Bucureşti în acest weekend: petreceri retro, curs de prim ajutor, expoziţii sau chiar un free shop comunitar Ziarul Financiar
13:15
Pariu pentru retailerul danez JYSK: România, în top cinci pieţe cu cele mai multe deschideri de magazine. Obiectivul companiei este de a ajunge la 200 de magazine în România, iar în ianuarie are deja programată o deschidere Ziarul Financiar
JYSK, retailer danez de mobilă şi decoraţiuni cu peste 3.500 de maga­zine proprii şi în franciză în 21 de pieţe, a deschis în anul financiar 2024-2025, încheiat pe 31 august, 148 de magazine, România fiind printre primele cinci pieţe ca număr de unităţi inaugurate, arată datele publicate de retailer.
13:15
Ce carte îţi recomandă Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee, grupul francez activ în domeniul beneficiilor extrasalariale Ziarul Financiar
13:00
EY România: Riscul declarării inactivităţii din 1 ianuarie 2026 Ziarul Financiar
13:00
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care grupul Repsol preia o parte din capitalul social al Valtec Premium Lubricants, distribuitorul oficial al produselor Repsol Ziarul Financiar
12:45
Probleme mari pentru gameri şi pasionaţii de tech: Preţurile smartphone-urilor şi PC-urilor vor creşte abrupt în acest an din cauza penuriei de cip-uri de memorie şi plăci video. Aproape toată producţia se duce către centrele de date de AI Ziarul Financiar
12:30
​Topul celor mai bune companii aeriene în 2025: Qatar Airways, Etihad Airways şi Virgin Atlantic, cele mai bune companii din lume. Doar una zboară din România Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:30
Iranul stă pe un butoi de pulbere: Ţara a fost aproape complet deconectat de la internet azi noapte, în încercarea guvernului de a ţine sub control protestele masive la nivel naţional. Trump a avertizat că SUA este „în stare de alertă maximă” şi pregătită să vină în „ajutorul” protestatarilor dacă autorităţile iraniene vor recurge la uciderea acestora. Ziarul Financiar
11:30
Consumul a scăzut în noiembrie 2025 pentru a patra lună la rând. Erste: Cu toate acestea, am putea observa o oarecare îmbunătăţire în a doua jumătate a anului Ziarul Financiar
11:30
Tesla lansează în România o nouă versiune Model Y, cu autonomie de 657 km Ziarul Financiar
11:15
Ce previziuni are ING Bank pentru România în anul 2026. Scad inflaţia şi dobânzile, cursul creşte uşor. Inflaţia poate scădea la 4,5% la finalul acestui an, cursul valutar urcă uşor la 5,15 lei/euro, iar economia ar putea creşte cu 1,4% în 2026. BNR va reduce dobânda-cheie la 5,5%, de la 6,5%, începând cu o ajustare de 0,25 pp în luna mai Ziarul Financiar
ING Bank, sucursala din România a grupului olandez cu acelaşi nume, estimează că inflaţia va coborî la 4,5% până la sfârşitul acestui an, după ce în a doua parte a anului 2025 a urcat spre 10% în urma majorării taxelor.
11:00
Bursă. Şantierul Naval Orşova a semnat un contract pentru construcţia unei nave de 4,1 milioane de euro Ziarul Financiar
10:45
Bursa deschide pe val: BET urcă la un nou maxim istoric, capitalizarea companiilor creşte cu 5 mld. lei în primele 30 de minute Ziarul Financiar
10:15
Bursă. Cine este noul acţionar majoritar al Electrecord, casa de discuri fondată în 1932: Vasile George Cristescu, arhitectul care a cumpărat creanţa şi a preluat controlul companiei Ziarul Financiar
Arhitectul Vasile George Cristescu este noul acţionar majoritar al Electrecord, prima casă de discuri din România, fondată în 1932, potrivit documentelor publicate de companie şi informaţiilor disponibile pe Termene.ro.
Acum 12 ore
10:00
Comerţul a crescut în luna noiembrie 2025 cu 2,5% faţă de luna prcedentă, dar a scăzut cu 4,8% faţă de noiembrie 2024. În primele 11 luni din 2025, cifra de afaceri din retail a avut o creştere de doar 0,4% Ziarul Financiar
09:45
Institutul Naţional de Statistică a publicat vineri datele finale privind evoluţia PIB în primele nouă luni din 2025, cu o uşoară revizuire pozitivă, anunţând o creştere economică de 0,9% pe serie brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier Ziarul Financiar
09:15
Primăriile din România şi-au dublat cheltuielile în cinci ani. Ce vor face cu banii suplimentari obţinuţi din creşterea impozitelor pe case, terenuri şi maşini? Din bugetul primăriilor, circa 61 miliarde lei reprezintă cheltuieli de capital şi cu bunuri şi servicii, adică 38% din totalul cheltuielilor Ziarul Financiar
Creşterea impozitelor pe case, terenuri şi maşini va merge direct către bugetele administraţiilor locale, care şi-au dublat şi ele cheltuielile în ultimii cinci ani. În 2020, bugetul de cheltuieli al primăriilor a fost de 96 miliarde lei, valoare care a ajuns la 160 miliarde lei în 2025.
08:45
Peste 100 de medicamente au trecut de evaluarea Agenţiei Europene a Medicamentului în 2025. Cinci companii are au dezvoltat produse noi au fabrici şi în România Ziarul Financiar
Bolile oncologice, afecţiuni rare de plamâni, rinichi, piele, boli genetice, neurologice sau vaccinurile au fost pe lista companiilor care au dezvoltat medi­camente noi în 2025, după cum reiese din anunţurile publicate pe site-ul Agenţiei Europeme a Medicamentului (EMA).
08:15
Bursă. Încă un miliardar în euro: Zoltán Teszari, unul dintre cei mai discreţi antreprenori din România, a devenit miliardar în euro pe fondul aprecierii spectaculoase a acţiunilor Digi Ziarul Financiar
Zoltán Teszari, unul dintre cei mai discreţi antreprenori din România, a intrat în clubul select al miliardarilor în euro pe baza evoluţiei spectaculoase din ultima lună a acţiunilor Digi Communications la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Cotaţia operatorului telecom listat sub simbolul Digi a ajuns pe 8 ianuarie 2026 la un maxim istoric de 128 de lei, cu o capitalizare de 12,8 mld. lei, faţă de 99 de lei pe 9 decembrie 2025, deci în urmă cu o lună, aşadar o creştere de aproape 30%.
08:15
ZF IT Generation. Cristi Movilă, CEO al OptiComm.AI, platformă de analiză predictivă şi automatizare a vânzărilor: Ţintim venituri recurente de 1 mil. euro anul acesta. Start-up-ul pariază pe agenţi de voce şi vizează intrarea pe piaţa din SUA Ziarul Financiar
OptiComm.AI, start-up-ul lo­cal care a dezvoltat o plat­formă de analiză pre­dic­tivă şi auto­ma­tizare a vânză­rilor bazată pe AI, a încheiat anul 2025 cu 8 clienţi plătitori şi o rundă de finanţare supra­scri­să, iar pentru 2026 vizea­ză atin­gerea pragului de 1 milion de euro ve­nituri anuale recurente (ARR). Această bornă este consi­derată critică de către fon­datori pentru a putea accesa o nouă serie de investiţii necesară expansiunii globale, în special pe piaţa din Statele Unite.
08:15
Generaţia Z schimbă regulile muncii: biroul devine un concept, nu un loc, iar cafenelele, trenul sau chiar o cabană în vârf de munte se transformă cu uşurinţă în spaţii de lucru pentru tineri Ziarul Financiar
08:15
(P) PUBLICAŢIE DE VANZARE Ziarul Financiar
