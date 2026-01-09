Iranul stă pe un butoi de pulbere: Ţara a fost aproape complet deconectat de la internet azi noapte, în încercarea guvernului de a ţine sub control protestele masive la nivel naţional. Trump a avertizat că SUA este „în stare de alertă maximă” şi pregătită să vină în „ajutorul” protestatarilor dacă autorităţile iraniene vor recurge la uciderea acestora.

00:15

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (foto), s-a lăudat pe reţelele de socializare: “Am virat 12 miliarde la final de an pentru susţinerea economiei”. Cum a făcut-o, el nu spune. Reţelele de socializare au ajuns o binecuvântare pentru toţi fricoşii politici. Pentru că, în conferinţele tradiţionale de presă, mereu va fi un ziarist care să-ţi pună o întrebare incomodă. Pe reţelele de socializare oamenii nu pun întrebări, iar, dacă o fac, nu eşti obligat să dai răspunsul.