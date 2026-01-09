Un TIR a lovit un stâlp de iluminat şi l-a doborât peste un autoturism aflat în mers

11:30

Un puternic incendiu a izbucnit într-o gospodărie din oraşul Bicaz, de la o lumânare. Patru persoane au fost transportate la spital. Incendiul s-a produs în timpul unui priveghi. „În data de 01.01.2026, la ora 02.56, un localnic din orașul Bicaz a informat, prin apel la 112, că a izbucnit un incendiu la casa vecină, de […]