Un TIR a lovit un stâlp de iluminat şi l-a doborât peste un autoturism aflat în mers
Monitorul de Neamț , 9 ianuarie 2026 12:50
Un TIR a lovit un stâlp de iluminat şi l-a doborât peste un autoturism aflat în mers, vineri, 9 ianuarie, pe o stradă din Târgu Neamţ. „La ora 11:08, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs pe strada Castanilor din orașul Târgu-Neamț. Un stâlp de iluminat stradal (ce ar fi fost
• • •
Acum 5 minute
13:10
Un şofer care a pierdut controlul volanului şi a ieşit de pe şosea a lovit o ţeavă de gaz, joi seara, în satul Vaduri. „La ora 20:43, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în satul Vaduri din comuna Alexandru cel Bun. Un autoturism în care se afla doar conducătorul auto
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:20
Două gospodării din comuna Rediu au fost cuprinse de flăcări, joi seara, din cauza unui coş de fum neprotejat termic faţă de materiale combustibile. „La ora 20:18, prin apel la 122, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Rediu pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie de pe strada Rediului. La locul solicitării au
Acum 4 ore
11:10
Un autoturism în care se aflau cinci persoane a rămas blocat în zăpadă, joi seara, pe un drum din satul Ungheni. „La ora 21:45, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că un autoturism în care se aflau cinci persoane a rămas blocat pe un drum (ce face legătura între județul Suceava și județul
10:50
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ au emis recent o comunicare privind starea drumurilor din Neamţ. „La această oră, circulația se desfășoară pe toate drumurile județene în condiții de iarnă. În cursul nopții trecute, în unele zone s-au înregistrat ninsori viscolite, însă nu au fost semnalate probleme deosebite și nu a fost închis niciun drum județean. În
10:10
O maşină de gunoi s-a răsturnat, vineri, 9 ianuarie, pe DN2-E 85 în satul Traian. „În această dimineață, în jurul orei 07:20, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs pe DN 2- E 85 in satul Traian din comuna Săbăoani. Un autovehicul de colectare a deșeurilor a părăsit partea carosabilă și
Acum 24 ore
18:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a făcut public recent un mesaj prin care îşi exprimă mulţumirea referitor la spectacolele şi manifestările găzduite la sfârşit de an de municipiul reşedinţă de judeţ. Edilul mulţumeşte participanţilor şi colaboratorilor şi îşi exprimă speranţa că noul an va fi unul al proiectelor frumoase. „În această perioadă, Piatra-Neamț a
17:40
Coliziune între două autoturisme. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # Monitorul de Neamț
Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după o coliziune între două autoturisme produsă joi, 8 ianuarie, în comuna Borleşti. „La ora 15:22, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Borlești, unde au fost implicate două autoturisme în care se aflau cinci persoane. La locul solicitării s-au deplasat
17:20
Incendiu într-un apartament din Piatra Neamţ. Un bărbat a suferit arsuri la cap şi mâini # Monitorul de Neamț
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a suferit arsuri la cap şi la mâini după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament din Piatra Neamţ, pe 8 ianuarie. „Prin apel la 112 a fost sesizat faptul că s-a produs o un incendiu într-un apartament situat într-un bloc de locuințe de pe Bulevardul Dacia
15:10
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost prins de poliţişti la volanul unui autoturism deşi avea permisul de conducere suspendat. „La data de 07 ianuarie, ora 20:38, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Neamț a oprit în trafic, pe DJ 155 J, în localitatea Topolița, un autoturism condus de un tânăr de
14:00
Un accident rutier soldat cu trei victime, printre care şi un copil de 9 ani, a avut loc pe 7 ianuarie pe un drum judeţean din apropierea localităţii Dumbrava Deal. „La data de 7 ianuarie a.c., ora 18, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au intervenit la un eveniment rutier, produs pe DJ156A, în afara
Ieri
12:50
Zăporul de pe Bistriţa este monitorizat în această perioadă de reprezentanţii ISU Neamţ şi cei ai Apelor Române. „În această perioadă se desfășoară și misiuni de monitorizare a fenomenului de zăpor pe râul Bistrița, pe raza localităților Borca, Farcașa și Poiana Teiului. Fenomenul de zăpor pe râul Bistrița este monitorizat de către reprezentanții Sistemului de Gospodărire
12:10
Salvatorii nemţeni din cadrul ISU efectuează în această perioadă misiuni de patrulare pentru a identifica persoanele fără adăpost din oraşele judeţului. Dacă vor fi identificate astfel de persoane, dată fiind prognoza de vreme geroasă, acestea vor fi duse la centre special amenajate sau la spital. „Ca urmare a temperaturilor scăzute din timpul nopții, în această perioadă
11:10
Articolul Expoziţia „Fauna Nemţeană”- ediţia a II-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Meteorologii au emis coduri de ger şi viscol şi pentru judeţul Neamţ. Astfel, joi. 8 ianuarie, între orele orele 10-23, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge
7 ianuarie 2026
19:10
Vizită de lucru – chiar aşa a fost anunţată oficial – a preşedintelui Consiliului Judeţean, la începutul anului, la Spitalul Judeţean. Motivul – invocat tot oficial – pentru a discuta cu echipa de management și pentru a analiza stadiul proiectelor aflate în derulare. Ni se mai comunică faptul că au fost vizitate ambulatoriul – la
18:40
ŞTIRE ÎNCURS DE ACTUALIUZARE: Accident cu şase victime printre care şi doi minori # Monitorul de Neamț
Un accident de circulaţie soldat cu şase victime, dintre care doi minori, s-a produs în urmă cu puţin timp în Roman, pe strada Bogdan Dragoş. Conform primelor informaţii oferite de instituţiile de ordine, au fost implicate trei autoturisme şi trei persoane au rămas încarcerate în urma impactului. Vom reveni.
18:20
Municipiul Piatra-Neamț, prin CMI Urban, va colecta brazii de Crăciun din oraș. Pietrenii care își despodobesc brazii naturali sunt rugați să îi lase la containerele de colectare a deșeurilor, fără a bloca accesul pietonal și rutier. Înainte de colectare, brazii trebuie să fie curățați de orice decorațiuni. Campania începe de joi, 8 ianuarie și se
13:40
„Glasul celui ce strigă în pustie” – chemarea la pocăință a Sfântului Ioan Botezătorul # Monitorul de Neamț
Glasul profetic în iconomia mântuirii În istoria mântuirii, Dumnezeu nu Se face auzit prin zgomot, ci prin glasuri limpezi, neînduplecate. Între acestea, glasul Sfântului Ioan Botezătorul se ridică asemenea unei tăieturi de lumină: nu mângâie înainte de a vindeca și nu consolează înainte de a judeca. „Glasul celui ce strigă în pustie: gătiți calea Domnului"
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
UPDATE: Accident pe E 85 – un bărbat a decedat. Copil salvat de un pompier aflat în timpul liber # Monitorul de Neamț
Accidentul produs marţi, 6 ianuarie, pe E 85, în satul Traian s-a soldat cu o victimă. Un bărbat de 41 de ani a decedat. Viaţa unui copil a fost salvată de un pompier aflat în afara orelor de serviciu. „În această după-amiază, în jurul orei 16:00 a fost anunțat un accident rutier produs pe E
16:50
VIDEO/ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE: Accident cu două victime încarcerate, pe E85 # Monitorul de Neamț
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în urmă cu puţin timp pe E 85 în satul Traian. Două persoane sunt încarcerate, traficul este blocat pe ambele sensuri. Intervenţia salvatorilor nemţeni este în desfăşurare. „În aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman intervin la
16:00
Calendarul complet al zilelor nelucrătoare din 2026 arată câte sărbători pică în weekend și ce minivacanțe rămân pentru angajați Este 2026, anul zilelor libere „furate" de weekend? Anul acesta, angajații români vor beneficia de 17 zile libere legale, dintre care doar 11 vor fi efectiv zile nelucrătoare, restul de 6 fiind în weekend. În plus,
14:10
UAT COMUNA FARCAȘA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare și modernizare străzi comuna Farcașa, județul Neamț – str. Topilelor, str. Bursuni și str. Plutașului", propus a fi amplasat în comuna Farcașa, județul Neamț. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Neamț din mun.
11:00
Administrația Națională de Meteorologie anunță precipitații mixte, ninsori, intensificări ale vântului și temperaturi scăzute în următoarele zile. Iarna se instalează serios în Moldova, vremea se schimbă radical, meteorologii anunță ninsori, polei, intensificări ale vântului și ger, fenomene ce vor afecta regiunea până vineri dimineața, 9 ianuarie. Informare meteorologică pentru Moldova În intervalul 6 ianuarie, ora
10:10
Rezultatele jandarmilor nemțeni în minivacanța de Revelion și măsurile pentru Bobotează # Monitorul de Neamț
Jandarmii nemțeni au desfășurat misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice în minivacanța de Revelion, iar în perioada următoare vor lua măsuri suplimentare cu prilejul sărbătorilor de Bobotează și Sfântul Ioan. Misiuni desfășurate în minivacanța de Revelion În perioada minivacanței de Revelion, jandarmii nemțeni au acționat cu efective mărite pentru asigurarea unui climat de
5 ianuarie 2026
18:40
BOBOTEAZA 2026: Tradiții, obiceiuri, superstiții. Nu trebuie să te speli pe cap. Ce păţeşti dacă aluneci pe gheaţă # Monitorul de Neamț
BOBOTEAZA 2026 este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin-ortodox, marcată de sfințirea apelor, numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație. Sfințirea apelor și rolul agheasmei Potrivit tradiției, în fiecare an, pe 6 ianuarie, preoţii sfinţesc apele, iar cei care se stropesc sau se îmbăiază în apa sfinţită sunt feriţi
16:40
Botezul Domnului – Iordanul ca Epifanie a Luminii și Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii # Monitorul de Neamț
Botezul Domnului – Iordanul ca Epifanie a Luminii și Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii În adâncul iernii, când firea pare încremenită sub povara frigului, iar inimile oamenilor sunt adesea împovărate de propriile tăceri și rătăciri, Biserica lui Hristos prăznuiește una dintre cele mai cutremurătoare arătări ale lui Dumnezeu în istorie: Botezul Domnului
15:40
Polițiștii vor acționa în sistem integrat pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere în perioada următoare. Polițiștii vor rămâne la datorie și în perioada următoare, caracterizată de două zile libere, prilejuite de sărbătorirea Bobotezei și a Sfântului Ioan, pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Măsuri pentru menținerea ordinii publice Activitățile polițiștilor vor fi desfășurate în
14:30
Polițiștii au fost prezenți zilnic în teren, intervenind la sute de sesizări și aplicând sancțiuni pentru neregulile constatate. Polițiștii au acționat în perioada 1–4 ianuarie pentru menținerea ordinii și siguranței publice, intervenind la peste 200 de sesizări și aplicând sute de sancțiuni contravenționale, în primele zile din 2026. Prezență constantă în teren În perioada 1–4
13:40
Pompierii nemțeni au intervenit la 184 de evenimente, majoritatea fiind urgențe medic
12:30
Biciclist rănit la Almaș pe 4 ianuarie după ce starea lui s-a dovedit mai grea decât bicicleta. Bărbatul a ajuns la spital, iar etilotestul a lămurit rapid cauza dezechilibrului. Cum s-a produs accidentul În data de 4 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, un bărbat de 34 de ani, din Gârcina, care se deplasa pe […] Articolul Biciclist rănit la Almaș, după ce a pierdut lupta cu echilibrul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Bătrân găsit spânzurat într-o magazie, în satul Bașta. Când a fost văzut ultima dată # Monitorul de Neamț
Un bărbat în vârstă de 73 de ani a fost găsit decedat într-o magazie din satul Bașta, fiind deschis un dosar penal. Bătrân găsit spânzurat într-o magazie în satul Bașta, județul Neamț. Polițiștii au fost alertați prin SNUAU 112 pe 4 ianuarie. Sesizarea prin SNUAU 112 La data de 4 ianuarie a.c., în jurul orei […] Articolul Bătrân găsit spânzurat într-o magazie, în satul Bașta. Când a fost văzut ultima dată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Un pieton a fost rănit în urma unui accident rutier în comuna Vânători-Neamț. Ambii participanți ar fi părăsit locul evenimentului. Accident rutier în Vânători-Neamț a fost semnalat la data de 4 ianuarie. Un pieton a fost acroșat de un autoturism, fiind necesară intervenția echipajelor medicale. Sesizarea, prin SNUAU 112 „La data de 4 ianuarie a.c., […] Articolul Accident rutier în Vânători-Neamț: pieton acroșat de un autoturism apare prima dată în Monitorul de Neamț.
4 ianuarie 2026
15:10
„Recoltă” bogată pentru poliţiştii rutieri pe şosele din Neamţ: ei au prins mai mulţi şoferi care au urcat la volan deşi fie consumaseră băuturi alcoolice, fie nu aveau acest drept. Pe 2 ianuarie, în jurul orei 10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna, fiind în exercitarea atribuțiilor de supraveghere, îndrumare și control a […] Articolul „Recoltă” pe şoselele din Neamţ la început de an: şoferi băuţi şi fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
Un incendiu pornit de la coşul de fum s-a produs în noaptea de 3 spre 4 ianuarie, la o gospodărie din Negreşti. „La ora 00:03 prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o casă din comuna Negrești. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace […] Articolul Incendiu de la coşul de fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:50
Un tânăr de 36 de ani a fost protagonistul unui accident produs pe 3 ianuarie, în Adjudeni. El a pierdut la un moment dat controlul volanului şi a lovit un gard şi o ţeavă de gaz. „La ora 18:16, a fost anunțat prin apel la 112 un accident rutier produs în satul Adjudeni din comuna […] Articolul A lovit un gard şi o ţeavă de gaz şi s-a răsturnat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
3 ianuarie 2026
12:10
TRAGEDIE: Trupul carbonizat al unui bărbat găsit într-o gospodărie cuprinsă de flăcări # Monitorul de Neamț
Trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit de pompierii nemţeni, pe 2 ianuarie, într-o gospodărie cuprinsă de flăcări, din Bârgăuani. „În data de 02.01.2026, la ora 00:55 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Bârgăuani pentru stingerea unui incendiu produs la o casă. La sosirea pompierilor incendiul […] Articolul TRAGEDIE: Trupul carbonizat al unui bărbat găsit într-o gospodărie cuprinsă de flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Un accident soldat cu cinci victime, dintre care trei copii, a avut loc în această dimineaţă în comuna Pipirig. Un autoturism a lovit gardul unei gospodării. „În această dimineață, la ora 07:26, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Pâțâligeni din comuna Pipirig, unde un autoturism în care se […] Articolul Accident cu cinci victime, dintre care trei copii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
2 ianuarie 2026
18:10
Există o zonă gri a existenței sociale, un spațiu nevăzut pe hărțile oficiale, dar locuit zilnic de milioane de oameni. Nu e nici extrema frigului, nici prăpastia foametei absolute, nici explozia directă a urii. Este media dintre ele – acel punct de echilibru strâmb în care poporul supraviețuiește, nu trăiește. Acolo unde omul nu mai […] Articolul Între frig, foame și ura guvernanților – media unei existențe umilite apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Un bătrân în vârstă de 72 de ani a decedat pe o stradă din Roman pe 31 decembrie. „La data de 31 decembrie 2025, ora 17:20, Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe stradă se află o persoană inconștientă. La fața locului, respectiv strada Mihai Eminescu intersecție […] Articolul Bătrân decedat pe stradă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Un bărbat care şi-a agressat soţia şi nu a putut fi liniştit doar cu un ordin de protecţie provizoriu a ajuns în final după gratii. „La data de 30 decembrie 2025, ora 16:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați, prin intermediul SNUAU 112, de către o femeie de […] Articolul Soţ violent trimis după gratii. Ordinul de protecţie nu l-a liniştit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Un accident rutier produs pe 1 ianuarie într-o intersecţie din Piatra Neamţ s-a soldat cu o femeie transşprtată la spital. „La data de 1 ianuarie a.c., în jurul orei 14:00, în timp ce un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism în Piatra-Neamț, la pătrunderea în intersecția cu strada Profesor […] Articolul Accident cu victimă într-o intersecţie din Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Mai mulţi şoferi care au urcat la volan deşi consumaseră alcool au căzut în plasa poliţiştilor în prima zi a anului. Printre ei şi o femeie, dar şi un tânăr care a intrat cu maşina într-un stâlp de electricitate. Pe 1 ianuarie a.c., în jurul orei 05, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bicaz și ai […] Articolul Au început anul cu alcool la… bord apare prima dată în Monitorul de Neamț.
1 ianuarie 2026
16:40
Un copil de 8 ani a fost accidentat de un şofer din Ucraina care a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals. Accidentul a avut loc pe 1 ianuarie 2026 în localitatea Vânători. „La data de 1 ianuarie a.c., ora 12:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui […] Articolul Copil accidentat de un „fals şofer” ucrainean apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Viaţa unui bătrân în vârstă de 70 de ani a fost salvată, în primele ore ale noului an, datorită prezenţei de spirit a unui dispecer ISU. „Un grup de persoane din Bălțătești a observat că la acoperișul unei case din localitate a izbucnit un incendiu. La ora 00:11, o persoană din acest grup a sunat […] Articolul Bătrân salvat cu ajutorul indicaţiilor dispecerului ISU apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Într-o țară normală, pierderea unui coif dacic și a unor brățări de aur ar fi fost urmată de un singur gest firesc: rușinea. În România, însă, rușinea nu mai este o reacție, ci o opțiune. Iar doamna care a pierdut coiful nu doar că nu s-a rușinat, dar nici nu s-a dus acasă, așa cum […] Articolul Doamna care a pierdut coiful și n-a roșit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Sezonul rece și-a făcut deja simțită prezența, iar în mai multe zone din județul Neamț a nins abundent. „Pentru că ne dorim ca circulația să se realizeze în siguranță, polițiștii rutieri le reamintesc conducătorilor auto, dar și pietonilor, necesitatea adoptării în trafic a unei conduite preventive. La nivelul județului se acționează cu utilaje și material […] Articolul Sfaturi de la poliţiştii rutieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Meteorologii avertizează că, în intervalul 1-3 ianuarie, la munte va ninge şi se va depune strat de zăpadă, în general de 3-5 cm. În zona submontană vineri (2 ianuarie) vor fi precipitații mixte. Pe alocuri se va forma polei. Vântul se va intensifica în Carpații Orientali și va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind […] Articolul Noul an vine cu ninsori şi viscol apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Un puternic incendiu a izbucnit într-o gospodărie din oraşul Bicaz, de la o lumânare. Patru persoane au fost transportate la spital. Incendiul s-a produs în timpul unui priveghi. „În data de 01.01.2026, la ora 02.56, un localnic din orașul Bicaz a informat, prin apel la 112, că a izbucnit un incendiu la casa vecină, de […] Articolul Incendiu la priveghi, de la o lumânare. Patru persoane transportate la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
31 decembrie 2025
19:10
De un an de zile, în această țară se vorbește aproape obsesiv despre anularea alegerilor prezidențiale. Se strigă, se acuză, se aruncă vina dintr-o tabără în alta, se invocă democrația, statul de drept, voința poporului. De un an de zile, România trăiește într-o febră artificială a unei funcții unice, ca și cum destinul unei națiuni […] Articolul Un an de tăcere – Parlamentul care lipsește din inima națiunii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
