„Recoltă” pe şoselele din Neamţ la început de an: şoferi băuţi şi fără permis

„Recoltă" bogată pentru poliţiştii rutieri pe şosele din Neamţ: ei au prins mai mulţi şoferi care au urcat la volan deşi fie consumaseră băuturi alcoolice, fie nu aveau acest drept. Pe 2 ianuarie, în jurul orei 10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna, fiind în exercitarea atribuțiilor de supraveghere, îndrumare și control a

