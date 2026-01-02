Au început anul cu alcool la… bord

14:20

Trei accidente rutiere soldate cu două victime s-au produs pe 23 decembrie pe şoselele din Neamţ. La ora 09.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Zimbrului. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă […] Articolul Trei accidente – două victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.