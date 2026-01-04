A lovit un gard şi o ţeavă de gaz şi s-a răsturnat

11:10

Un accident soldat cu cinci victime, dintre care trei copii, a avut loc în această dimineaţă în comuna Pipirig. Un autoturism a lovit gardul unei gospodării. „În această dimineață, la ora 07:26, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Pâțâligeni din comuna Pipirig, unde un autoturism în care se […] Articolul Accident cu cinci victime, dintre care trei copii apare prima dată în Monitorul de Neamț.