România cumpără 1.200 de ambulanțe noi prin PNRR pentru SMURD și Serviciile Județene. Primele au fost deja livrate
Digi24.ro, 9 ianuarie 2026 12:50
România va avea 1.200 de ambulanțe noi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vor fi folosite de echipajele SMURD și Serviciile Județene de Ambulanță. Primele ambulanțe au fost deja livrate, iar proiectul va fi finalizat până în august 2026, modernizând parcul auto destinat intervențiilor medicale de urgență.
Acum 5 minute
13:10
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde # Digi24.ro
Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, după ce aceasta ar fi încercat să îl lovească cu mașina. Primarul orașului a spus că afirmațiile oficialilor de la Casa Albă sunt „minciuni” și a criticat acțiunile ICE. Totul a durat doar câteva secunde, însă consecințele incidentului se vor simți mult timp de acum înainte.
13:10
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, ca răspuns la solicitarea Federației Ruse, a decis să elibereze doi ruși din echipajul petrolierului „Marinera”, iar Moscova își exprimă recunoștința pentru această măsură, a anunțat Maria Zaharova.
Acum 15 minute
13:00
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional” # Digi24.ro
România condamnă „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice”, se arată într-un mesaj postat pe X de ministrul de Externe Oana Țoiu.
13:00
Nou avertisment privind criza climatică: Oceanele au absorbit cantități uriașe de căldură în 2025 # Digi24.ro
Oceanele au înregistrat în 2025 un nou record de încălzire, preluând peste 90% din căldura generată de poluarea cu carbon, ceea ce a amplificat uraganele, ploile torențiale, inundațiile și valurile de căldură marine, avertizează oamenii de știință.
Acum 30 minute
12:50
Cazuri de râie, depistate la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă # Digi24.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş a demarat o anchetă epidemiologică la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, unde au fost depistate cu scabie (râie) trei persoane internate.
12:50
Pașaport diplomatic. Tehnologia care a schimbat conflictele: „Ucraina a devenit laboratorul modern al războiului cu drone” # Digi24.ro
Războaiele din prezent sunt tot mai complexe şi ce le face aşa este dezvoltarea dronelor. Tehnologia ajută militarii să aibă o imagine constantă a câmpului de luptă, să obţină informaţii, să lovească inamicii cu mai multă precizie şi, nu în ultimul rând, să îşi protejeze viaţa. Pe măsură ce avansăm spre un viitor în care aceste aeronave devin din ce în ce mai sofisticate, se poate anticipa folosirea lor în diverse industrii, de la agricultură la livrări, dar și provocări legate de securitate. Discutăm despre aceste evoluţii cu Bogdan Ochiană, un antreprenor care produce drone, şi aflăm care este locul României pe această piaţă.
12:50
12:50
Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan: „Înregistrarea spune totul” # Digi24.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a reacţionat vineri cu privire la escortarea aeronavei în care se afla președintele Nicușor Dan pe teritoriul Elveţiei, menţionând că a fost un „gest de mulţumire pentru sprijinul oferit de România după tragedia de la Crans-Montana”.
Acum o oră
12:40
Un tânăr cu alcoolemie uriașă şi permisul suspendat a fost urmărit şi blocat în trafic de poliţişti la Constanța # Digi24.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a oprit la semnalele acestora. Primele constatări au arătat că tânărul, care conducea mașina între Eforie Nord şi Agigea, avea o alcoolemie uriașă şi permisul auto suspendat.
12:40
Un bărbat a sunat de mai multe ori la 112 şi a anunţat că va da foc blocului în care locuieşte. A fost imobilizat şi dus la spital # Digi24.ro
12:40
PIB-ul României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III 2025 față de trimestrul anterior. „România ar putea intra în recesiune tehnică” # Digi24.ro
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut și în trimestrul IV din 2025 față de trimestrul anterior și să avem recesiune tehnică, consideră președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.
12:20
După ce a vorbit cu Donald Trump, Gustavo Petro avertizează că există o „amenințare reală” de acțiune militară a SUA în Columbia # Digi24.ro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat într-un interviu pentru BBC că există în prezent o „amenințare reală” privind o posibilă acțiune militară a Statelor Unite împotriva Columbiei. Afirmațiile vin după ce președintele american Donald Trump a lansat amenințări directe la adresa țării sud-americane și după ce cei doi au purtat o convorbire telefonică miercuri seară.
12:20
Cel puţin un mort, 12 răniţi şi 38 de dispăruţi în Filipine, după ce un „munte” de gunoi s-a surpat peste oameni # Digi24.ro
Acum 2 ore
12:00
Iarna aduce pagube de zeci de mii de euro pentru proprietarii de locuințe. Cea mai mare despăgubire plătită a trecut de 30.000 de euro # Digi24.ro
Ninsorile abundente, temperaturile scăzute și topirea zăpezii provoacă în fiecare iarnă pagube importante locuințelor din România, iar în unele cazuri costurile sunt uriașe. Potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depășit 30.000 de euro.
11:50
Donald Trump anunță intenția de a vizita Ungaria înainte de alegerile din aprilie, într-o scrisoare de susținere pentru Viktor Orban # Digi24.ro
Donald Trump i-a transmis premierului ungar Viktor Orban o scrisoare în care își exprimă intenția de a vizita Ungaria înaintea alegerilor din aprilie, lăudând relațiile bilaterale și urându-i „mult succes” în campania electorală. Vizita ar urma să aibă loc în plină competiție politică, într-un moment în care sondajele indică o cursă strânsă.
11:50
România cere garanții suplimentare pentru fermieri în negocierile UE-Mercosur și viitoarea Politică Agricolă Comună # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat, vineri, că România va continua să apere interesele fermierilor în cadrul negocierilor europene privind Acordul UE-Mercosur și viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC).
11:50
Pentru prima dată în istorie. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională va fi evacuat de urgență # Digi24.ro
NASA a anunţat joi că cei patru membri ai unui echipaj de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) vor fi evacuaţi în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauţi, un demers în premieră în istoria laboratorului orbital.
11:30
Un buzoian are datorii la Primărie de 1,1 milioane lei. Instituția are de recuperat 12 milioane de euro taxe şi impozite Primăria Bu # Digi24.ro
Primăria Buzău are de recuperat peste 12 milioane de euro de la persoanele fizice care nu şi-au plătit taxele şi impozitele în anii trecuţi, numai de la un singur contribuabil având de încasat aproximativ 1,1 milioane de lei.
11:30
Avertismentul șefului diplomației franceze: „Organizarea politică europeană este astăzi în pericol" # Digi24.ro
Organizarea politică europeană "este astăzi în pericol", a afirmat vineri şeful diplomaţiei franceze în discursul său anual susţinut în faţa ambasadorilor Franţei.
11:30
Doi adolescenţi, arestaţi în Olanda în urma unei agresiuni soldate cu moartea unui om, din cauza unor bulgări de zăpadă # Digi24.ro
Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi în cadrul unei anchete cu privire la moartea unui bărbat în vârstă de 60 de ani, aparent victima unei agresiuni, în urma unei altercaţii pe tema unor bulgări de zăpadă.
11:20
„Ușa către infern”. Cum putea oricine să intre, fără a fi verificat, în barul din Crans Montana care a ars de Revelion # Digi24.ro
Polițiștii elvețieni investighează folosirea unei uși laterale din sticlă, care permitea accesul în barul Le Constellation din Crans-Montana, fără o verificare a vârstei. 40 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți în incendiul care a izbucnit de Revelion în barul elvețian, inclusiv minori care nu aveau voie să fie acolo.
11:20
Combatanții kurzi blocați în două cartiere din Alep vor fi evacuați spre zona autonomă din nord-estul Siriei, după armistițiul anunțat de armata siriană, în urma confruntărilor care au făcut cel puțin 21 de morți și au forțat mii de civili să fugă din oraș.
Acum 4 ore
11:00
Atentat în direct. Lidera opoziției dintr-o țară din America Centrală a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu # Digi24.ro
Gladys Aurora López, membră a Partidului Național din Parlamentul Central American (Parlacen), a fost grav rănită după ce a fost lovită de un dispozitiv exploziv în timp ce se pregătea să intre în Congresul Național în după-amiaza zilei de joi, 8 ianuarie 2026.
11:00
Japonia testează exploatarea de pământuri rare în largul mării, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de China # Digi24.ro
Japonia se pregăteşte să lanseze duminică ceea ce descrie ca fiind prima încercare din lume de a exploata pământuri rare în largul mării, la o adâncime de 6.000 de metri, în speranţa că astfel va reuşi să-şi reducă dependenţa de China pentru aprovizionarea cu aceste materiale cruciale, transmite AFP.
10:50
România a atras peste 375 de milioane de euro pentru industria semiconductorilor prin PNRR # Digi24.ro
România a depășit țintele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru dezvoltarea industriei de semiconductori, după ce a contractat proiecte în valoare de peste 375 de milioane de euro, potrivit unui anunț comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).
10:50
Val de videoclipuri generate de inteligența artificială, care promovează ieșirea Poloniei din UE. „Un test pentru a submina democrația” # Digi24.ro
O serie de videoclipuri generate de inteligența artificială, difuzate pe TikTok, care promovează ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană, reprezintă o campanie deliberată menită să testeze modul în care pot fi influențate alegerile din 2027, a declarat ministrul adjunct al Digitalizării din Varșovia pentru POLITICO.
10:40
Furtuna Goretti lovește Franța: 380.000 de case fără curent. Viscolul și zăpadă abundentă paralizează nordul Europei # Digi24.ro
Aproximativ 380.000 de locuințe din Franța au rămas fără curent vineri, în timp ce furtuna Goretti a lovit nordul Europei cu rafale de vânt de peste 200 km/h, lucru care a provocat perturbări în transporturi după o săptămână de ninsori abundente, potrivit France24.
10:40
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM anunță și temperaturi de -18 grade. Care sunt zonele afectate HARTĂ # Digi24.ro
Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă, potrivit unei informări publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, valabile până în data de 13 ianuarie. Meteorologii au emis și mai multe avertizări cod galben care vizează gerul, vântul puternic și viscolul la munte, precum și ninsori, precipitații mixte și polei în mai multe regiuni ale țării.
10:30
Profit uriaș anunțat de Banca Națională a Elveției, după ce tarifele lui Donald Trump au declanșat scumpirea aurului # Digi24.ro
Banca Națională a Elveției a raportat un profit de 26 de miliarde de franci elvețieni în 2025, unul dintre cele mai mari din istoria instituției, rezultat în principal din creșterea accelerată a prețului aurului, după tarifele comerciale impuse de președintele american Donald Trump.
10:20
Horațiu Potra ajunge vineri în fața magistraților. Procurorii cer prelungirea arestării preventive atât pentru el, cât și pentru fiul și nepotul său, Dorian şi Alexandru Potra. Acestora li se aduc acuzații grave: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.
10:20
Papa Leon al XIV-lea se îndreaptă către un conflict deschis cu Donald Trump. Motivele divergențelor dintre cei doi # Digi24.ro
Primul papă american se află pe o traiectorie de coliziune cu președintele SUA, Donald Trump. Leo nu caută conflictul — spre deosebire de predecesorul său mai combativ, Francis — dar se pare că va avea parte de unul oricum, se arată într-o analiză Politico.
10:20
Cel puţin 13 persoane - inclusiv cinci copii - au fost ucise în atacuri israeliene în Fâşia Gaza, anunţă Apărarea Civilă, în unele dintre cele mai sângeroase atacuri de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu precar între Israel şi Hamas, în octombrie.
10:10
UE, aproape de a încheia acordul comercial cu Mercosur, în ciuda protestelor fermierilor # Digi24.ro
După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord comercial cu Mercosur, care ar putea primi vineri aprobarea statelor membre, în pofida furiei fermierilor şi a opoziţiei Franţei.
09:40
Modificările aduse Casei Albe continuă. Trump dorește un etaj deasupra celebrei colonade albe # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump doreşte să se construiască un etaj deasupra colonadei Casei Albe în cadrul proiectului său de construcţie a unei imense săli de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi arhitectul însărcinat cu acest proiect, relatează AFP, preluată de Agerpres.
09:40
Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură # Digi24.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență atrage atenția oamenilor că există risc de căzături din cauza gheţii, după ninsorile din ultimele zile și vremea rece, și îi îndeamnă să folosească încălțăminte potrivită, cu talpă aderentă.
09:40
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă # Digi24.ro
09:20
Raport ONU: Economia mondială încetinește în 2026, pe fondul tensiunilor comerciale și tarifelor SUA # Digi24.ro
Creşterea economiei mondiale este prognozată să scadă la 2,7% în 2026, de la 2,8% în 2025, înainte de o uşoară accelerare la 2,9% în 2027, niveluri care rămân sub media de 3,2% din perioada pre-pandemică 2010–2019, arată un raport publicat joi de Organizaţia Naţiunilor Unite, citat de Reuters.
Acum 6 ore
09:10
Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean # Digi24.ro
Peste 550.000 de persoane au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Viaceslav Gladkov.
09:10
Un lider al opoziției din Groenlanda vrea negocieri cu SUA fără Danemarca. Reacția guvernului groenlandez # Digi24.ro
Groenlanda ar trebui să poarte discuţii directe cu guvernul SUA, fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziţiei din Groenlanda, în contextul în care insula arctică analizează modul în care să răspundă la noua iniţiativă a preşedintelui Donald Trump de a o aduce sub controlul SUA.
09:00
Accident surprins de o cameră de bord în București: Momentul în care o mașină derapează și ajunge pe linia de tramvai # Digi24.ro
Un accident din cauza vremii a avut loc joi seară în București, în Sectorul 1. O mașină a derapat și a ajuns pe linia de tramvai. Momentul a fost suprins de o cameră de bord aflată într-o altă mașină.
09:00
Kim Jong Un promite sprijin total pentru Putin și Rusia, după o scrisoare primită de la Kremlin # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis lui Vladimir Putin că va sprijini necondiționat toate politicile și deciziile sale, într-o scrisoare publicată de agenția KCNA, în care evocă o „adevărată relație de camaraderie” și promite să fie „întotdeauna alături de Rusia”.
09:00
Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP. Nexta comentase anterior că este posibil ca Rusia să fi folosit rachetele Oreșnik în atac, prezentând înregistrări video.
08:50
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa „moralitate” poate constitui o limită în gestionarea politicii externe a Statelor Unite, miliardarul adăugând că „nu are nevoie” de dreptul internaţional, relatează AFP. Aceste declaraţii, extrase dintr-un interviu amplu acordat The New York Times, vin la mai puţin de o săptămână după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane şi în contextul în care europenii sunt îngrijoraţi de preluarea controlului asupra Groenlandei de către Statele Unite, scrie News.ro.
08:50
Când se încălzește vremea și scăpăm de ger. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 12 ianuarie – 09 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei la mijlocul lunii ianuarie, apoi temperaturile vor reveni treptat la valori apropiate sau ușor peste cele obișnuite, iar precipitațiile vor fi, în general, în limite normale la nivelul întregii țări.
08:40
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 a avut loc vineri dimineaţa, în zona seismică Vrancea, în judeţul Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:40
Un bărbat din Vaslui a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii şi a fugit cu cătușele la mâini # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 26 de ani, din comuna vasluiană Băceşti, a fost reţinut, joi, de poliţişti după ce a fost reclamat că a încălcat ordinul de protecţie şi a încercat să-şi agreseze soţia, iar apoi a lovit o autospecială de poliţie şi pe poliţiştii solicitaţi să intervină şi a reuşit să fugă deşi fusese încătuşat.
08:40
Venezuela începe eliberarea deținuților politici după capturarea lui Maduro. Enrique Márquez printre primii scoși din închisoare # Digi24.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din Venezuela, Enrique Marquez, se numără printre primii prizonieri politici scoși din detenție în cadrul eliberărilor anunţate luni de autorităţi, potrivit unui videoclip realizat de un jurnalist local.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 9 ianuarie
08:30
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să-i predea Nobelul său pentru Pace # Digi24.ro
Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că va fi „o mare onoare” pentru el dacă ea îi va preda lui Premiul său Nobel pentru Pace, informează vineri AFP, potrivit Agerpres.
08:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile asupra unor ambarcaţiuni maritime în Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor efectua atacuri „terestre” împotriva cartelurilor, fără a preciza exact unde.
