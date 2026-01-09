Impozit cât două salarii medii pentru un apartament minuscul. Explicațiile unui specialist

15:00

O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară a fost sancționată cu o amendă de peste 1800 de lei pentru că a ignorat reglementările care prevăd că iarna autovehiculele trebuie dotate cu anvelope specifice sezonului.