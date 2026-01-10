Impozite locale versus salarii. Analist: Taxele pot fi excesive mai ales pentru pensionari

Impozitele pe locuințe au crescut substabțial de la 1 ianuarie, depășind în unele cazuri estimările de creștere de maximum 80% anunțate de autorități. Un expert consultat de „Adevărul” a explicat că aceste creșteri de taxe pot fi o problemă pentru cei cu venituri mici, dar sunt absolut necesare.

