Impozite locale versus salarii. Analist: Taxele pot fi excesive mai ales pentru pensionari
Adevarul.ro, 10 ianuarie 2026 02:15
Impozitele pe locuințe au crescut substabțial de la 1 ianuarie, depășind în unele cazuri estimările de creștere de maximum 80% anunțate de autorități. Un expert consultat de „Adevărul” a explicat că aceste creșteri de taxe pot fi o problemă pentru cei cu venituri mici, dar sunt absolut necesare.
Acum o oră
02:15
Acum 2 ore
01:15
Durata concediului de odihnă este clar stipulată în Codul Muncii, însă aceasta privește doar perioada minimă care se poate acorda într-un an. Astfel, anumite categorii profesionale pot avea chiar și un concediu de 36 de zile lucrătoare într-un an, în timp ce altele abia iau 25 de zile lucrătoare.
Acum 4 ore
00:45
Cea mai exclusivistă organizație din istoria lumii: are doar 50 de membri, admiterea e extrem de strictă iar în trecut a avut o influență de invidiat # Adevarul.ro
Cea mai exclusivistă și prestigioasă organizație din istorie este considerată Ordinul Lânii de Aur. Întemeiată în secolul al XV-lea, a impresionat prin fast, idealuri și, mai ales, prin condițiile extrem de stricte privind accesul în rândul acestuia. Are doar 50 de locuri disponibile.
00:30
Prima dublă victorie a Dacia Sandriders la Raliul Dakar 2026. Pilotul Nasser al-Attiyah a trecut în fruntea clasamentului # Adevarul.ro
Nasser al-Attiyah (Dacia) a reușit o dublă lovitură vineri, câștigând etapa a 6-a din Dakar și preluând conducerea clasamentului general înainte de ziua de odihnă de la Riyadh.
00:15
10 ianuarie: 550 de ani de la Bătălia de la Podul Înalt. Atuul care a contat mai mult decât avantajul numeric al otomanilor # Adevarul.ro
Pe 10 ianuarie, în 1475, Ștefan cel Mare a adus una dintre cele mai importante victorii ale oştilor medievale româneşti contra otomanilor, în Bătălia de la Podul Înalt. Tot pe 10 ianuarie, dar în 1920, a intrat în vigoare Tratatul de la Versailles, care a pus oficial capăt Primului Război Mondial.
00:00
Președintele CJ Ilfov apără edilii, în contextul nemulțumirii oamenilor privind noile taxe: „Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, totodată șef al PNL Ilfov și vicepreședinte al organizației PNL București-Ilfov, ia apărarea primarilor în contextul nemulțumirilor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale.
9 ianuarie 2026
23:45
Acuzații grave la Spitalul Județean Constanța: Copil de doi ani, în moarte cerebrală după ce a fost operat de volvulus intestinal # Adevarul.ro
Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța de îngrijiri medicale necorespunzătoare, după ce micuțul a fost operat pentru volvulus intestinal.
23:00
Lia Olguța Vasilescu despre sumele obținute din majorarea taxelor și impozitelor locale: „Primarii rămân cu înjurăturile, iar banii merg la Guvern” # Adevarul.ro
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, susține că sumele obținute din majorarea taxelor și impozitelor locale ar trebui să rămână la nivelul administrațiilor locale și nu să fie direcționate către bugetul național, așa cum ar dori premierul Ilie Bolojan.
Acum 6 ore
22:30
Ciclon mediteranean și val de ger extrem în România. Ninsori, polei și temperaturi minime de până la -18 grade Celsius # Adevarul.ro
Un ciclon mediteranean va afecta sudul și sud-estul României, aducând precipitații mixte, ninsoare și polei, urmate de un val de ger extrem care se va extinde rapid la nivel național.
22:15
Florin Barbu critică acordul UE-Mercosur și lipsa de reacție a ministerelor: „Este regretabil” # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că a respins memorandumul privind aprobarea acordului UE-Mercosur cu două săptămâni în urmă.
22:15
MAE emite o alertă de călătorie în Iran. Avertisment de nivel 8 din 9, pe fondul protestelor și riscului de escaladare a violențelor # Adevarul.ro
Este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8 din 9 – „Evitați orice călătorie”, valabil pentru Iran, în contextul continuării demonstrațiilor și al riscului crescut de escaladare a situației de securitate, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
22:15
Unde greșește Occidentul în legătură cu serviciile secrete rusești. Dezvăluirile unui fost șef din CIA # Adevarul.ro
Occidentul continuă să supraestimeze serviciile secrete rusești și, paradoxal, tocmai această percepție greșită reprezintă una dintre cele mai mari victorii strategice ale Moscovei. Aceasta este una dintre ideile centrale exprimate de John Sipher, fost ofițer CIA care a activat la Moscova.
21:45
Horoscop sâmbătă, 10 ianuarie. Racii au vești bune pe plan financiar. Leii rup o legătură importantă # Adevarul.ro
Sâmbătă, 10 ianuarie, vine cu decizii importante pentru toate zodiile.
21:30
Procurorii ucraineni anunță că 70 de milioane de dolari din bani publici au fost încasați de o companie pentru mine care nu funcționau # Adevarul.ro
Procuratura ucraineană acuză o companie că a încasat miliarde de grivne din bani publici pentru muniție esențială pe front, dar a livrat mine defecte sau deloc.
21:30
Radu Miruță: „Acordul UE–MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe țipete. Pe cifre în avantajul României, per ansamblu” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri că acordurile comerciale trebuie evaluate pe baza datelor şi a argumentelor economice, nu prin „can-can” politic.
21:00
Furtuni violente în Turcia: cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite # Adevarul.ro
Patru bărbați și o femeie au murit în urma furtunilor violente care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, iar mai multe persoane au fost grav rănite, relatează presa locală.
21:00
Bătălie în instanță pentru averea lui Brigitte Bardot. Soțul și fiul contestă testamentul actriței, care a dedicat o mare parte din bani protecției animalelor # Adevarul.ro
Soțul și fiul lui Brigitte Bardot au declanșat un război juridic pentru averea lăsată de celebra actriță Fundației Brigitte Bardot pentru protecția animalelor. Cei doi au deschis acțiuni separate în instanță, contestând testamentul vedetei.
21:00
Medvedev compară atacul cu racheta „Oreşnik” asupra Ucrainei cu „o injecție cu haloperidol” pentru „psihopaţii periculoşi” # Adevarul.ro
Dmitri Medvedev a declarat că atacul cu racheta „Oreşnik” asupra Ucrainei este un exemplu al modului în care ar trebui acţionat împotriva „psihopaţilor periculoşi”.
Acum 8 ore
20:30
Impozit cât două salarii medii pentru un apartament minuscul. Explicațiile unui specialist # Adevarul.ro
Proprietarul unui apartament de 35 de metri pătrați, moștenit recent de la bunica sa, are de plătit un impozit pe locuință de peste șase ori mai mare decât anul trecut, deși creșterea anunțată de autorități este de maximum 80%.
20:15
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea # Adevarul.ro
Doi români care au plecat la schi, profitând de ultimele zile de vacanță, au avut parte de o surpriză neplăcută când au ajuns în stațiune.
20:15
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul Uniunii Europene. Ursula Von der Leyen spune că este nerăbdătoare să-l semneze # Adevarul.ro
Statele UE şi-au dat vineri după-amiază aprobarea finală prin majoritate calificată asupra acordului comercial cu blocul sud-american Mercosur, ce va fi semnat săptămâna viitoare de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
20:00
Lista serviciilor de care beneficiază pacienții înscriși în programele naționale de sănătate, de la începutul anului # Adevarul.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat vineri, 9 ianuarie, lista serviciilor medicale de care beneficiază, de la 1 ianuarie 2026, persoanele înscrise în programele naționale de sănătate.
20:00
Un român și-a petrecut sărbătorile în pușcărie, în Belgia, după ce a fost condamnat dintr-o eroare # Adevarul.ro
O eroare administrativă a sistemului belgian și lipsa de comunicare între instituțiile belgiene au făcut ca un român să fie condamnat la doi ani și jumătate de pușcărie degeaba.
19:45
Ciolacu îl ironizează pe Bolojan după ce s-a lăudat cu recordul investiţiilor publice din 2025: „Este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026” # Adevarul.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie.
19:45
Sume uriașe la întreținere, deși caloriferele au fost mai mult reci. „Vor veni facturi de 1.000 de lei în ianuarie” # Adevarul.ro
Primele facturi la întreținere din această iarnă i-au luat prin surprindere pe românii racordați la sistemul de termoficare.
19:30
Administrația Trump, în primele zile ale lui 2026, a făcut două lucruri care, puse cap la cap, sunt mai mult decât o rebalansare a politicii externe americane.
19:15
Un TikToker din Scoția, condamnat la pușcărie pentru un accident mortal. A mințit autoritățile că un român conducea mașina # Adevarul.ro
Vineri, în ultima înfățișare la Înalta Curte din Glasgow, un bărbat din Scoția, numit Leigh Sutherland, în vârstă de 31 de ani, influencer pe TikTok, a susținut că un român îi testa mașina în momentul accidentului rutier care a dus la moartea unei femei de 77 de ani.
19:15
Reprimarea violentă a protestelor din Iran a atras critici dure din partea oficialilor internaționali.
19:00
Nu mai aruncați brazii de Crăciun de la balcon. Avertismentul Agenţiei pentru Protecţia Mediului # Adevarul.ro
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului spune că practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă, fiind extrem de periculoasă pentru oameni sau pentru maşinile care sunt parcate în apropierea blocuri.
19:00
Un incendiu a izbucnit joi seara la primul etaj al prestigiosului hotel Le Majestic din Cannes (Alpes-Maritimes), forțând evacuarea a peste 400 de persoane.
19:00
Soluția găsită la grădină zoologică din Japonia după plecarea ultimilor panda. Îngrijitorii se costumează în urși și îi lasă pe vizitatori să îi hrănească # Adevarul.ro
În încercarea de a face față plecării ultimilor săi urși panda, după ce patru exemplare au fost returnate Chinei, personalul unei grădini zoologice din Japonia depune eforturi neobișnuite pentru a-și mulțumi vizitatorii.
19:00
Summitul de la Paris schimbă securitatea internațională. Expert: „Vom fi liberi și suverani doar cu ajutorul americanilor” # Adevarul.ro
Summitul de la Paris schimbă paradigma de securitate internațională, vizând o pace în condițiile în care teritoriile țării atacate rămân la agresor. „Vom fi independenți, suverani, cu unitatea națională și teritorială doar cu ajutorul americanilor”, a susținut analistul Hari Bucur-Marcu.
19:00
Populişti de dreapta din Europa Centrală şi de Sud-Est, simpatizanţi ai lui Trump, guvernează ignorând norme în vigoare. Dar după atacul SUA în Venezuela au realizat că Trump ar putea deveni o ameninţare şi pentru ei.
Acum 12 ore
18:30
Jennifer Garner a dezvăluit o rețetă de mic dejun cu 5 ingrediente, bogată în proteine # Adevarul.ro
Actrița a împărtășit ce gătește când vrea un mic dejun simplu, nutritiv și ușor de pregătit.
18:30
Creștere alarmantă a deceselor provocate de gripă în România. Câte s-au înregistrat în ultima săptămână # Adevarul.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat vineri o creștere a numărului de decese cauzate de gripă în România.
18:30
18:00
Avalanșă uriașă la Bâlea Lac. Salvamont avertizează asupra unui pericol major în Munții Făgăraș # Adevarul.ro
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs în zona Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, fiind considerată de specialiști una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani.
18:00
Cele mai bune clinici de dezintoxicare pentru pacienți din România: cum să alegi un tratament sigur și confidențial # Adevarul.ro
În ultimii ani, atitudinea față de dependenta de droguri și consumul problematic de alcool s-a schimbat semnificativ. Tot mai mulți oameni din România și din diaspora românească înțeleg că tratamentul nu înseamnă doar „să treci cumva peste sevraj”, ci să refaci sănătatea fizică...
18:00
Proprietarii barului din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde un incendiu în noaptea de Anul Nou a ucis zeci de persoane, au fost audiaţi vineri în cadrul anchetei penale deschise împotriva lor pentru posibile delicte comise din culpă.
17:45
Forțele armate ale SUA au interceptat al cincilea petrolier într-o nouă acțiune împotriva transporturilor ilegale de petrol din Venezuela # Adevarul.ro
Forțele armate ale Statelor Unite au interceptat și abordat un al cincilea petrolier în cadrul unei campanii extinse de monitorizare și combatere a transporturilor ilegale de petrol din Venezuela, a anunțat Pentagonul.
17:45
Bill Gates i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari la cinci ani după divorțul cauzat de infidelitate și legăturile cu Jeffrey Epstein # Adevarul.ro
Magnatul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei sale soții, Melinda, 8 miliarde de dolari, la cinci ani după ce au divorțat din cauza aventurilor sale extraconjugale și a relației sale strânse cu Jeffrey Epstein.
17:30
Un tren internațional care circulă pe ruta Budapesta–București a acumulat o întârziere de 10 ore # Adevarul.ro
Un tren internațional care circulă pe ruta Budapesta–București a acumulat o întârziere de aproximativ 10 ore.
17:30
Prinţesa Kate a Regatului Unit a spus că şi-a petrecut iarna gândindu-se că este ''profund de recunoscătoare'' la aniversarea vârstei de 44 de ani.
17:15
Ucraina confirmă că fragmente de rachetă rusă Oreshnik provin din atacul asupra orașului Liov. Cazul este tratat drept „crimă de război” # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat locația fragmentelor unei rachete balistice rusești care a lovit regiunea Lviv în noaptea de 8-9 ianuarie. Analiza preliminară indică faptul că componentele aparțin sistemului de rachete cu rază medie de acțiune „Oreșnik”.
17:15
Franța amână summitul G7 din 2026 pentru a evita suprapunerea cu un eveniment organizat de ziua lui Donald Trump # Adevarul.ro
Franța a decis să amâne summitul G7 din 2026 pentru a evita o suprapunere cu un eveniment sportiv major planificat la Casa Albă cu ocazia zilei de naștere a președintelui SUA, Donald Trump.
17:00
Forțele aeriene elvețiene lămuresc controversa escortării aeronavei în care s-a aflat președintele Nicușor Dan. „Dorim să mulțumim României” # Adevarul.ro
Forțele Aeriene Elvețiene au explicat motivul pentru care cele două avioane de luptă F-18 au escortat câteva minute aeronava Spartan în care era președintele Nicușor Dan.
17:00
Acordul UE-Mercosur încinge spiritele în coaliție. PSD: Semnarea decisă de Ministerul de Externe, „un act de trădare”. Ce spune președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Partidul Social-democrat, condus de Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoștință și dacă a aprobat mandatul reprezentantului româniei în COREPER în privința acordului UE-Mercosur.
16:45
Ferrari îi felicită pe profesorii unui liceu tehnologic din Târgu Mureș: un fost elev proiectează acum pentru celebrul constructor italian # Adevarul.ro
Profesorii de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș au fost felicitați de producătorul italian de mașini sport Ferrari pentru modul în care au pregătit un absolvent care se numără în prezent printre cei mai apreciați proiectanți ai companiei.
16:30
Un bărbat acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare trei poliţişti din Bocşa a fost reţinut pentru ultraj # Adevarul.ro
Un bărbat din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare, joi noapte, trei poliţişti din localitate, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj.
16:30
Giorgia Meloni susține reluarea dialogului cu Moscova: „A venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia” # Adevarul.ro
Premierul italian spune că Europa nu poate avea un rol eficient în negocierile pentru pacea din Ucraina dacă vorbește „doar cu una dintre părți”.
