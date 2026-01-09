Un tren internațional care circulă pe ruta Budapesta–București a acumulat o întârziere de 10 ore

12:30

Codul galben de vânt și ninsoare a pus la încercare autoritățile din mai multe județe. În timp ce pompierii din Botoșani au intervenit pentru salvarea persoanelor rămase blocate în trafic, în Hunedoara, jandarmii au străbătut nămeți de peste un metru pentru a ajunge la măicuțele izolate.