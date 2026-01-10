De va părăsi Opera Națională din Washington Kennedy Center după ce a fost rebranduit cu numele lui Trump
G4Media, 10 ianuarie 2026 17:50
Opera Naţională din Washington (WNO) va părăsi Kennedy Center, au anunţat vineri cele două organizaţii, marcând cea mai recentă plecare din prestigioasa instituţie artistică din Washington de la momentul la care aceasta a fost preluată de preşedintele Donald Trump şi de aliaţii săi, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. „Astăzi, Opera Naţională din Washington şi-a […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
18:10
Operațiune contra-cronometru. Salvamontiștii caută trei copii rătăciți în apropierea unei pârtii de schi din Vâlcea / Temperaturile sunt foarte scăzute # G4Media
Dispeceratul Național Salvamont a anunțat, sâmbătă, că salvatorii din comuna Voineasa, județul Vâlcea, desfășoară o operațiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi. Salvamontiștii din Voineasa îi caută pe cei trei copii în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi. „Salvamontiștii intervin cu două snowmobile și pe schiuri […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:00
Imagini spectaculoase cu explozibili utilizați la săpături în munte / Șeful companiei naționale de autotrăzi: Lucrările pe secţiunea montană a autostrăzii Sibiu-Piteşti continuă, săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme # G4Media
Lucrările pe secţiunea montană a autostrăzii Sibiu-Piteşti continuă iar săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme, a precizat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, transmite Agerpres. „Autostrada Sibiu-Piteşti (A1): continuă lucrările pe secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an! În ciuda condiţiilor meteo nefavorabile, lucrările […] © G4Media.ro.
17:50
De va părăsi Opera Națională din Washington Kennedy Center după ce a fost rebranduit cu numele lui Trump # G4Media
Opera Naţională din Washington (WNO) va părăsi Kennedy Center, au anunţat vineri cele două organizaţii, marcând cea mai recentă plecare din prestigioasa instituţie artistică din Washington de la momentul la care aceasta a fost preluată de preşedintele Donald Trump şi de aliaţii săi, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. „Astăzi, Opera Naţională din Washington şi-a […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:20
Victor Negrescu (PSD): Lipsa transparență privind poziția României față de acordul UE–Mercosur adâncește neîncrederea și alimentează scepticismul # G4Media
Europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, a criticat absența unei dezbateri și lipsa de transparență în procesul decizional privind poziția statului român față de acordul UE-Mercosur. Acesta a mai precizat că europarlamentarii PSD nu vor vota forma actuală a acordului, transmite Mediafax. „Acordul UE-Mercosur a generat multă emoție în spațiul public pentru că nu a existat, din […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:10
Apeluri la proteste naționale după cazul Minneapolis / Organizatorii susțin că au fost planificate peste 1.000 de evenimente în weekend în toată țara # G4Media
Grupurile pentru libertăți civile și drepturile migranților au chemat la mitinguri naționale sâmbătă pentru a protesta împotriva împușcării mortale a unui activist din Minnesota de către un agent al serviciului de imigrări al SUA, în timp ce autoritățile statale au deschis propria anchetă asupra uciderii, transmite Reuters. Organizatorii protestului au declarat că au fost planificate […] © G4Media.ro.
17:00
Poliția din Pennsylvania afirmă că au fost găsite 100 de cranii și părți de corp mumificate într-un caz de profanare de morminte # G4Media
Oasele și craniile vizibile pe bancheta din spate a unei mașini lângă un cimitir abandonat din periferia orașului Philadelphia au condus poliția la un subsol plin cu părți de corpuri umane, care, potrivit autorităților, au fost adunate de un bărbat acuzat acum de furtul a aproximativ 100 de seturi de rămășițe umane, transmite CNN. Ofițerii […] © G4Media.ro.
16:40
Mohammad Movahedi Azad, procurorul general din Iran, a anunțat că protestatarii riscă pedeapsa cu moarte sub acuzația de „dușmani ai lui Dumnezeu”, informează Sky News, citată de Mediafax. Procurorul general iranian a declarat că acuzațiile de „dușmani ai lui Dumnezeu” (mohareb), care se pedepsesc cu moarte, se vor aplica tuturor „protestatarilor și teroriștilor”. Oficialul a […] © G4Media.ro.
16:40
Este prima dată in istoria Stației Spațiale Internaționale când se întâmplă așa ceva: Astronauţii vor evacuaţi din motive medicale # G4Media
Agenţia spaţială americană, NASA, a anunţat că procedura de revenire anticipată a echipajului său Crew-11, alcătuit din patru membri, de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), va începe miercuri, transmit sâmbătă agenţiile DPA şi EFE, citat de Agerpres. NASA intenţionează să realizeze desprinderea navetei spaţiale cel mai devreme la ora locală 17:00 (22:00 GMT), dacă vremea […] © G4Media.ro.
16:30
Medicii iranieni descriu spitalele copleșite de numărul mare de pacienți / Protestele continuă, cel puțin 50 de manifestanți au fost uciși # G4Media
În timp ce protestele din Iran continuă și autoritățile iraniene au emis avertismente coordonate către protestatari, un medic și un asistent medical de la două spitale au declarat pentru BBC că unitățile lor sunt copleșite de răniți, relatează BBC. Un medic a spus că un spital oftalmologic din Teheran a intrat în stare de criză, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:10
Forumul Economic Mondial de la Davos: SUA și Ucraina pregătesc un acord istoric de reconstrucție # G4Media
Președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor întâlni la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a finaliza un acord masiv de reconstrucție în valoare de aproximativ 800 miliarde de dolari, care ar urma să sprijine revenirea Ucrainei după aproape patru ani de război cu Rusia. Perioada vizată pentru implementarea programului este de aproape un […] © G4Media.ro.
16:00
Deputat PSD: Acordul UE – Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă / Stimaţi USR-işti, aţi citit studiile de impact? # G4Media
Deputatul PSD Marius Budăi atrage atenţia că, potrivit studiilor de impact, Acordul UE – Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană. „Stimaţi USR-işti, aţi citit studiile de impact ale acestui acord? Ştiaţi că se estimează o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din […] © G4Media.ro.
15:50
Doi cineaști iranieni denunță o „represiune flagrantă” a manifestanților: ”Regimul a întrerupt canalele de comunicare din interiorul ţării” # G4Media
Cineaştii iranieni Jafar Panahi şi Mohammad Rasoulof şi-au exprimat sâmbătă „profunda îngrijorare” cu privire la „represiunea flagrantă” asupra manifestanţilor din Iran, unde internetul a fost blocat timp de 36 de ore, transmite AFP. „Regimul iranian a întrerupt canalele de comunicare din interiorul ţării” şi „a blocat toate mijloacele de contact cu lumea exterioară”, au subliniat […] © G4Media.ro.
15:50
„Sunt tinerii care caută un fel de spiritualitate”: vânzările de Biblii în Marea Britanie ating un nivel record # G4Media
Pentru librăriile creștine, veștile bune despre vânzările de Biblii au fost rare. Dar cifrele recente din comerțul cu amănuntul au arătat o revigorare, scrie The Gaurdian. Vânzările cărții sfinte au atins un nivel record în Marea Britanie în 2025, crescând cu 134% față de 2019 – cel mai ridicat nivel de când au început înregistrările […] © G4Media.ro.
15:40
Trezește-te – suntem în 2016. The Chainsmokers cântă peste tot, ai perfecționat poza cu filtrul Snapchat pentru câini, iar Leicester City tocmai a câștigat Premier League. Justin Bieber și Drake domină playlisturile, iar toată lumea vânează Pikachu în Pokémon Go – dacă nu filmează încercarea lor de Mannequin Challenge pe telefon. Pare că totul s-a […] © G4Media.ro.
15:40
Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei, pentru a protesta împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, care a primit vineri undă verde din partea UE, relatează AFP, citată de Agerpres. ‘Nu UE-Mercosur’, ‘Sprijin pentru agricultura irlandeză’ se putea citi pe pancartele agăţate pe o […] © G4Media.ro.
15:30
AUR: Așteptăm ca PSD să semneze moțiunea simplă împotriva ministrului de externe Oana Țoiu/ PSD nu mai poate să pretindă că e partid de opoziție când e părtaș la toate actele de trădare națională # G4Media
Grupul senatorial AUR anunță că așteaptă ca moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, preconizată a fi depusă la Senat să fie inițiat prin semnare de către senatorii PSD, se arată într-un comunicat. Preciările AUR vin după ce PSD a condamnat, vineri, într-un comunicat de presă Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu de […] © G4Media.ro.
15:20
Cea mai recentă versiune a francizei este cea mai așteptată lansare din 2026 și pare să depășească limitele vizuale ale jocurilor – dar s-ar putea dovedi mai deranjantă decât distractivă. „În decurs de 10 ani, veți avea opțiunea de a face jocurile video să arate complet realiste și live-action!”, a prezis Strauss Zelnick, CEO al […] © G4Media.ro.
15:20
UE şi Mercosur îşi definitivează acordul comercial, în faţa derivei protecționiste a Statelor Unite, după un sfert de secol de negocieri și blocaje – analiză # G4Media
Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de un sfert de secol de negocieri şi blocaje, şi care va permite celor două părţi să îşi diversifice alianţele, în faţa derivei protecţioniste a Statelor […] © G4Media.ro.
15:00
Autocar cu 47 de călători, cuprins de flăcări în localitatea Şoromiclea, Mureș / Toate persoanele s-au autoevacuat # G4Media
Un autocar în care se aflau 47 de călători a fost cuprins de flăcări, sâmbătă după-amiază, în localitatea Şoromiclea, toate persoanele reuşind să se evacueze în siguranţă, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, transmite Agerpres. La locul incendiului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sighişoara, cu două autospeciale de stingere cu apă şi […] © G4Media.ro.
15:00
ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone / Danileț: Mandatul lui Voineag a convins cetățenii că lupta anticorupție este, mai degrabă, suspendată # G4Media
În urmă cu 3 ani, la începutul mandatului lui Marius Voineag în fruntea DNA, la un eveniment public și în calitate de jurnalist acreditat la parchetul anticorupție, i-am urat succes noului șef DNA și i-am spus: ”Gândiți-vă unde vreți să rămâneți în istoria DNA, lângă Morar și Kovesi sau lângă Amarie.” Pentru cine nu mai […] © G4Media.ro.
15:00
Ministrul Justiţiei, despre vârsta de pensionare a magistraţilor: La 50 şi ceva de ani eşti în deplinătatea cunoaşterii profesionale # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a precizat sâmbătă că un magistrat este în deplinătatea capacităţii intelectuale şi a cunoaşterii profesionale la vârsta de 50 şi ceva de ani, transmite Agerpres. Precizările au venit după ce ministrul a fost întrebat, într-o emisiune la Prima TV, cum este posibil ca liderul venezuelean Nicolas Maduro să fie judecat de […] © G4Media.ro.
14:50
A murit poetul franco-român Zéno Bianu, figură importantă a poeziei francofone contemporane # G4Media
Poetul franco-român Zéno Bianu, autor al unei opere multifaţetate îmbinând scrierea, teatrul şi jazzul, a încetat din viaţă, vineri, la vârsta de 75 de ani, a anunţat editura sa, Gallimard, conform Agerpres. Zéno Bianu, născut la 28 iulie 1950, la Paris, dintr-o mamă franceză şi un tată român refugiat politic, a murit la Paris, a […] © G4Media.ro.
14:50
Ministrul Justiţiei afirmă că nu poate fi vorba de o negociere politică în ce priveşte numirea noilor procurori şefi # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că nu poate fi vorba despre o negociere politică în ceea ce priveşte numirea viitorilor procurori şefi, transmite Agerpres. „Aceste numiri se vor face strict în conformitate cu dispoziţiile legii. (…) Din perspectiva mea nu poate fi vorba de o negociere politică aici, ci este vorba doar despre […] © G4Media.ro.
14:40
Danemarca a acordat 839 de permise de şedere cu titlu de azil în primele 11 luni din 2025, un nivel minim istoric, a anunţat sâmbătă Ministerul pentru Imigraţie danez, relatează AFP conform Agerpres. ”Este absolut crucial ca în Danemarca să vină şi să obţină azil cât mai puţini străini posibil. Prioritatea mea principală este de […] © G4Media.ro.
14:30
Inspectorul șef al IPJ Dolj, Marius-Daniel Mîrzacu, a murit în biroul său după ce i s-a făcut rău # G4Media
În vârstă de 51 de ani, șeful Inspectoratului de Poliție din Dolj, Marius-Daniel Mîrzacu, a murit în biroul său după ce a acuzat o stare de rău. Instituția a transmis un comunicat oficial, confirmând informația. Cel mai probabil, cauza morții ar fi un infarct. „Informăm cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, 10 […] © G4Media.ro.
14:30
„Mă simt liberă”: interdicția privind rețelele sociale în Australia, la o lună de la adoptare # G4Media
La o lună de la intrarea în vigoare a interdicției privind rețelele sociale pentru adolescenții din Australia, Amy spune că este „deconectată” de telefon și că rutina ei zilnică s-a schimbat, transmite BBC. Tânăra de 14 ani a simțit pentru prima dată durerea dependenței de internet în zilele care au urmat interzicerii. „Știam că încă […] © G4Media.ro.
14:20
Brazilia se așteaptă ca acordul comercial Mercosur, aprobat de UE, să intre în vigoare de anul acesta # G4Media
Brazilia are încredere că acordul comercial între Mercosur şi Uniunea Europeană va intra în vigoare în 2026, în contextul aşteptărilor ca acesta să fie semnat pe 17 ianuarie în Paraguay iar Congresul brazilian să îl aprobe în primul semestru, au declarat, vineri, surse oficiale, citate de agenţia EFE, potrivit Agerpres. „Aşteptările noastre sunt să intre […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:00
Președintele polonez se aliază cu Trump pentru a bloca legea Bruxelles-ului privind marile companii tehnologice / Nawrocki a calificat legea UE privind rețelele sociale drept „orwelliană” # G4Media
Președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, s-a aliat vineri cu președintele american Donald Trump pentru a vota legislația referitoare la aplicarea legii UE privind rețelele sociale, care este detestată de administrația americană, relatează Politico. Trump și înalții săi funcționari MAGA condamnă Legea serviciilor digitale a UE – care urmărește să oblige marile platforme precum X, […] © G4Media.ro.
13:50
De la păianjeni „psihedelici” la țipari: 10 specii care intră în 2026 în pragul extincției # G4Media
Ecologiștii avertizează că lumea „nu-și mai poate permite” să amâne măsurile climatice necesare pentru a proteja și reface minunile naturale ale planetei noastre, transmite Euronews. Pe 7 ianuarie organizația internațională de caritate pentru protecția naturii Fauna & Flora a lansat lista „Specii de urmărit în 2026”, evidențiind unele dintre creaturile „ciudate și minunate” care riscă […] © G4Media.ro.
13:40
Grupul PACE (format din parlamentari care au demisionat din POT) are în „are pregătită” o moţiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru „modul defectuos, ideologizat şi necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE – Mercosur, transmite Agerpres. Potrivit senatorului PACE Clement Sava, moţiunea intitulată „Diplomaţia progresistă […] © G4Media.ro.
13:30
„Cloud-9” este un obiect celest descoperit recent care ar putea ajuta la rezolvarea misterului materiei întunecate # G4Media
Astronomii ar fi descoperit un tip de obiect astronomic necunoscut până acum, supranumit „Cloud-9”, care ar putea arunca lumină asupra materiei întunecate, unul dintre cele mai mari mistere ale universului, transmite CNN. Materia întunecată este o substanță enigmatică care modelează cosmosul și îi conferă structură. Deși nu a fost niciodată observată direct, se crede că […] © G4Media.ro.
13:20
Elon Musk a declarat că cei nemulțumiți de platforma sa de socializare X caută „orice pretext pentru cenzură”, pe fondul informațiilor potrivit cărora chatbotul Grok, bazat pe inteligență artificială (IA), crea imagini sexualizate neconsensuale ale unor persoane, inclusiv copii – transmite BBC. Autoritatea de reglementare independentă pentru comunicațiile din Marea Britanie (Ofcom) afirmă că efectuează […] © G4Media.ro.
13:10
Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost resimțit în sudul Italiei, provocând panică în rândul populației # G4Media
Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost înregistrat în dimineaţa zilei de sâmbătă în largul coastei sudice a Italiei, au anunţat autorităţile conform Agerpres. Potrivit Protecţiei Civile şi pompierilor, în urma seismului nu au fost raportate victime, pagube materiale sau solicitări de intervenţie. Cutremurul a provocat panică în rândul populaţiei, cu mai multe apeluri către […] © G4Media.ro.
13:10
Liderul cantonului Valais denunţă ineficienţa controalelor autorităţilor la barul Le Constellation, unde a avut loc incendiul soldat cu zeci de morți și răniți # G4Media
Liderul cantonului elveţian Valais, Mathias Reynard, a denunţat sâmbătă faptul că autorităţile specializate nu au inspectat timp de şase ani barul din staţiunea Crans-Montana unde un incendiu s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi în noaptea de Anul Nou, relatează agenţia de presă Reuters, transmite Agerpres. Primarul staţiunii Crans-Montana afirmase în această săptămână […] © G4Media.ro.
13:00
Un pixel roșu în zăpadă: Cum a rezolvat inteligența artificială misterul dispariției unui alpinist # G4Media
Căutarea în zone îndepărtate a excursioniștilor și alpinistilor dispăruți poate dura săptămâni și uneori luni întregi pentru echipele de salvare. În unele cazuri, inteligența artificială poate face acest lucru în câteva ore, salvând astfel vieți omenești, transmite BBC. În cursa contra cronometru cu vremea care se înrăutățea, echipele de salvare montană din regiunea italiană Piemonte […] © G4Media.ro.
12:50
La aproape un an de la preluarea mandatului, președintele Donald Trump a trecut de la o atitudine neintervenționistă la una care favorizează o creștere rapidă a activității militare a SUA în străinătate, autorizând o serie de intervenții peste hotare ce pun sub semnul întrebării promisiunea sa inițială de a sta departe de conflicte externe. Trump, […] © G4Media.ro.
12:40
Un bărbat din Ucraina, care a trecut ilegal frontiera de stat, prin râul Prut, a fost recuperat de poliţiştii de frontieră din Botoşani, transmite Agerpres. Potrivit reprezentanţilor Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost găsit în şoc hipotermic. El a primit îngrijiri medicale din partea poliţiştilor […] © G4Media.ro.
12:20
Bijuterii, ceasuri şi sume de bani nedeclarate, descoperite în bagajele a două femei pe Aeroportul Henri Coandă # G4Media
Poliţiştii de frontieră de la PTF Aeroport Henri Coandă, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni, au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, două kilograme de metal galben sub formă de bijuterii susceptibile a fi din aur, cinci ceasuri de lux de diferite mărci şi sumele de 73.400 de euro […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:10
Un bărbat din Târgu Secuiesc a fost arestat pentru 30 de zile, după ce a fost reclamat la poliție # G4Media
Poliția Municipiului Târgu Secuiesc a fost sesizată prin apel la 112 de către o femeie, care a semnalat faptul că mama sa ar fi fost victima unor agresiuni fizice comise în urmă cu câteva zile. În urma verificărilor, agresorul a fost reținut de polițiști. „Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în urma […] © G4Media.ro.
12:00
Ministerul Finanțelor: Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu peste 28%, în noiembrie 2025 # G4Media
Plățile restante ale bugetului general consolidat au crescut cu 28,05% în noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 859,4 milioane de lei, de la 671,1 milioane de lei în octombrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de Agerpres. Arieratele de peste 90 de zile s-au majorat cu 62,8%, de la 195,3 […] © G4Media.ro.
11:50
Autorităţile australiene au declarat stare de catastrofă, sâmbătă, ca răspuns la incendiile devastatoare care au distrus numeroase case şi au devastat vaste suprafeţe de pădure în sud-estul rural al ţării, transmite Agerpres. În plin val de căldură, temperaturile au depăşit 40 de grade Celsius în statul Victoria – a cărui capitală este Melbourne – iar […] © G4Media.ro.
11:40
Schimbările în conducerea globală în domeniul sănătății, inteligența artificială și schimbările climatice vor contura agenda în domeniul sănătății în acest an, pe fondul reducerilor de finanțare și al deficitului de forță de muncă, transmite Euronews. Care sunt principalele provocări în domeniul sănătății globale în acest an? Euronews a contactat experți pentru a evidenția prioritățile care […] © G4Media.ro.
11:30
Indonezia blochează temporar chatbotul Grok al lui Musk din cauza riscului de conținut pornografic # G4Media
Indonezia a blocat temporar chatbotul Grok al lui Elon Musk sâmbătă din cauza riscului de conținut pornografic generat de AI, devenind prima țară care a interzis accesul la instrumentul AI, transmite The Guardian. Măsura vine după ce guverne, cercetători și autorități de reglementare din Europa și Asia au condamnat și unele au deschis anchete privind […] © G4Media.ro.
11:20
Medicii iranieni descriu spitalele copleșite, în timp ce protestele din Iran intră în a doua săptămână / Fiul fostului şah le cere manifestanţilor să se pregătească să preia centrele oraşelor din Iran # G4Media
În timp ce protestele din Iran au intrat în a doua săptămână și autoritățile iraniene au emis avertismente coordonate către protestatari, un medic și un asistent medical de la două spitale au declarat pentru BBC că unitățile lor erau copleșite de răniți. Un medic a spus că un spital oftalmologic din Teheran a intrat în […] © G4Media.ro.
11:10
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a ajuns şi la Polul Sud după ce a cucerit Mount Vinson, performanţă unică pentru un român în Antarctica # G4Media
Alpinistul român Adrian Ahriţculesei a reuşit să ajungă, pe 9 ianuarie, la Polul Sud, fapt care îi permite să bifeze o performanţă unică pentru un român în Antarctica, în condiţiile în care pe 6 ianuarie a cucerit cel mai înalt vârf de pe continent – Mount Vinson (4.892 metri), iar pe 17 ianuarie 2023 cel […] © G4Media.ro.
11:00
Cercetătorii au venit la școala doctorului Chris Knowles din Anglia, când acesta avea 18 ani, pentru a realiza un experiment. Voiau să vadă care dintre consumatorii „începători” de alcool reacționau cel mai puternic la alcool și care dintre ei vor dezvolta ulterior o problemă cu alcoolul, scrie CNN. Au pus două pahare duble de vodcă […] © G4Media.ro.
10:50
Ger în nordul Moldovei / Vreme deosebit de rece şi în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte / Ninsori abundente anunțate la Bucureşti # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de ger, valabilă sâmbătă în nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în jurul valorii de -10 grade, transmite Agerpres. De sâmbătă seara, Codul galben de extinde în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte, unde, până pe data de 12 […] © G4Media.ro.
10:50
O lovitură cu dronă efectuată de Ucraina a incendiat un depozit petrolier din regiunea rusă Volgograd # G4Media
O lovitură ucraineană cu dronă a cauzat un incendiu la un depozit petrolier din districtul Oktiabrski, situat în sudul regiunii ruse Volgograd, au anunţat sâmbătă dimineaţă autorităţile regionale, conform Agerpres. Guvernatorul Andrei Boşarov a declarat, într-o postare pe Telegram, că nu au fost semnalate victime, dar că localnicii din zonă ar putea fi evacuaţi. În […] © G4Media.ro.
10:40
Beneficiile exercițiilor de încălzire în interior înainte de a face exerciții fizice pe vreme rece # G4Media
Poate fi dificil să vă găsiți motivația să vă mențineți în formă când afară este frig și întuneric. Iată câteva sfaturi de la experți citați de BBC despre cum să rămâneți activi în timpul lunilor de iarnă. Kirra Balmanno a alergat în unele dintre cele mai reci locuri de pe Pământ. Alergătoarea australiană de trail […] © G4Media.ro.
10:40
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei relatează Agerpres citând AFP. ”Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, indică într-o declaraţie comună cele cinci partide din parlamentul Groenlandei (Inatsisartut). În […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.