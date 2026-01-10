Ministrul Justiţiei afirmă că nu poate fi vorba de o negociere politică în ce priveşte numirea noilor procurori şefi

07:40

Primarul Capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, le-a cerut locuitorilor, dacă este posibil, să părăsească orașul după ce un atac rusesc din 9 ianuarie a lăsat jumătate dintre clădirile de apartamente din Kiev fără încălzire, informează TVR. Pe măsură ce temperaturile au scăzut sub -10°C, Rusia a lansat un atac în masă asupra Ucrainei, peste noapte, cu […]