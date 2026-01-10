Ursula von der Leyen: UE îi ”susţine deplin” pe manifestanţii iranieni / Străzile din Teheran şi străzile din lumea întreagă răsună de paşii femeilor şi bărbaţilor iranieni care cer libertate

11:20

În timp ce protestele din Iran au intrat în a doua săptămână și autoritățile iraniene au emis avertismente coordonate către protestatari, un medic și un asistent medical de la două spitale au declarat pentru BBC că unitățile lor erau copleșite de răniți. Un medic a spus că un spital oftalmologic din Teheran a intrat în […] © G4Media.ro.