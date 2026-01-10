Trump: Iranul aspiră la libertate / Statele Unite sunt pregătite să ajute

13:30

Astronomii ar fi descoperit un tip de obiect astronomic necunoscut până acum, supranumit „Cloud-9”, care ar putea arunca lumină asupra materiei întunecate, unul dintre cele mai mari mistere ale universului, transmite CNN. Materia întunecată este o substanță enigmatică care modelează cosmosul și îi conferă structură. Deși nu a fost niciodată observată direct, se crede că […] © G4Media.ro.