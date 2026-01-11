Un muzeu fără pereți pentru cea mai mare migrație din Europa. Cum arată patrimoniul românilor plecați în lume

19:10

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat joi că SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliaţii săi şi de regulile internaţionale pe care, în trecut, le promova. „Statele Unite sunt o putere mondială care se îndepărtează treptat de unii dintre aliaţii săi şi se eliberează de regulile internaţionale pe care obișnuiau să le promoveze”, a […] Articolul Aktual24 | Macron: ”Există o tentaţie reală de împărţire a lumii între marile puteri. SUA încalcă reguli” apare prima dată în PRESShub.