Consilierul prezidențial Radu Burnete, despre acordul UE-Mercosur: În jocul giganților secolului XXI, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine

01:40

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, la Paris, că în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință” a fost definit un document militar care stabilește modul concret de exercitare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, împărțirea responsabilităților între statele participante și mecanismele de coordonare. Șeful statului a subliniat că, pe lângă documentul public adoptat de toate […] The post Nicușor Dan: Coaliția de Voință a definit un document militar pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei. Angajamentele României vor fi trecute prin Parlament; nu vom trimite trupe appeared first on caleaeuropeana.ro.