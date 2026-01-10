Consilierul prezidențial Radu Burnete, despre acordul UE-Mercosur: În jocul giganților secolului XXI, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine
CaleaEuropeana, 10 ianuarie 2026 11:50
Consilierul prezidențial Radu Burnete consideră că Acordul UE–Mercosur reprezintă „o asumare curajoasă” a Uniunii Europene și un pas necesar pentru menținerea relevanței Europei ca actor global, atât economic, cât și strategic. „Este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur. Europa trebuie să rămână un jucător comercial de talie globală […] The post Consilierul prezidențial Radu Burnete, despre acordul UE-Mercosur: În jocul giganților secolului XXI, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 5 minute
12:10
Polonia: Aflați în tabere politice adverse, președintele Nawrocki și premierul Tusk au agreat o poziție unitară în privința securității și apărării # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki au convenit să mențină o poziție unitară în materie de securitate și apărare, angajându-se să țină problemele legate de Ucraina și Rusia în afara disputelor politice interne, a declarat premierul. Cei doi lideri, care provin din tabere politice diametral opuse, s-au întâlnit vineri la palatul prezidențial din […] The post Polonia: Aflați în tabere politice adverse, președintele Nawrocki și premierul Tusk au agreat o poziție unitară în privința securității și apărării appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 15 minute
12:00
SUA trebuie să “dețină” Groenlanda pentru a nu fi vecini cu Rusia și China, afirmă Trump: “NATO trebuie să înțeleagă asta” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a afirmat că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia și China să o facă. „Țările trebuie să dețină proprietatea și să o apere, nu să apere contractele de închiriere. Și va trebui să apărăm Groenlanda”, a declarat Trump vineri reporterilor, răspunzând la o întrebare a BBC. Vom face […] The post SUA trebuie să “dețină” Groenlanda pentru a nu fi vecini cu Rusia și China, afirmă Trump: “NATO trebuie să înțeleagă asta” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 30 minute
11:50
Consilierul prezidențial Radu Burnete, despre acordul UE-Mercosur: În jocul giganților secolului XXI, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine # CaleaEuropeana
Consilierul prezidențial Radu Burnete consideră că Acordul UE–Mercosur reprezintă „o asumare curajoasă” a Uniunii Europene și un pas necesar pentru menținerea relevanței Europei ca actor global, atât economic, cât și strategic. „Este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur. Europa trebuie să rămână un jucător comercial de talie globală […] The post Consilierul prezidențial Radu Burnete, despre acordul UE-Mercosur: În jocul giganților secolului XXI, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
10:20
Macron, Starmer și Merz condamnă uciderea manifestanților în Iran. Trump avertizează Teheranul: “Ar fi bine să nu începeți să trageți, pentru că și noi vom începe să tragem” # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au condamnat vineri „cu fermitate” uciderea manifestanților și „violențele” comise de forțele de securitate din Iran, cerând autorităților de la Teheran să dea dovadă de „reținere”, într-o declarație comună, relatează AFP și Reuters, potrivit Agerpres. „Suntem profund preocupați de informațiile privind violențele […] The post Macron, Starmer și Merz condamnă uciderea manifestanților în Iran. Trump avertizează Teheranul: “Ar fi bine să nu începeți să trageți, pentru că și noi vom începe să tragem” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
10:10
Comisie specială pentru acordul UE-Mercosur: Daniel Buda demarează procedurile pentru înființarea unei comisii de monitorizare în Parlamentul European # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, a anunțat vineri că va solicita înființarea unei comisii speciale de monitorizare a acordului dintre Uniunea Europeană și Mercosur. “Luând act de parafarea acordului comercial UE–Mercosur de către ambasadorii statelor membre, dar luând act și de îngrijorările exprimate de fermierii români […] The post Comisie specială pentru acordul UE-Mercosur: Daniel Buda demarează procedurile pentru înființarea unei comisii de monitorizare în Parlamentul European appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
“Cea mai mare zonă de liber schimb din lume”, salută von der Leyen acordul UE-Mercusor, cu extrema-dreaptă pregătind o nouă moțiune de cenzură # CaleaEuropeana
Decizia Consiliului Uniunii Europene de a sprijini acordul UE-Mercosur este una istorică, iar Europa transmite un semnal puternic legat de prioritățile sale, a comentat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o reacție la votul majoritar pozitiv al țărilor UE pentru înțelegerea dintre europeni și latino-americani. “Prin acordul Mercosur, creăm o piață de 700 […] The post “Cea mai mare zonă de liber schimb din lume”, salută von der Leyen acordul UE-Mercusor, cu extrema-dreaptă pregătind o nouă moțiune de cenzură appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
“A venit momentul ca Europa să vorbească și cu Rusia”. Meloni propune ca Europa să numească un emisar special pentru discuțiile cu Moscova # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a cerut vineri Europei să numească un emisar special pentru a discuta cu Rusia, în contextul în care continuă eforturile de a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina. Meloni a declarat că este de acord cu președintele Franței, Emmanuel Macron, care luna trecută a cerut un nou dialog cu Kremlinul. Președintele […] The post “A venit momentul ca Europa să vorbească și cu Rusia”. Meloni propune ca Europa să numească un emisar special pentru discuțiile cu Moscova appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
17:40
“Dacă expiră, expiră”: Trump va lăsa să expire tratatul New START, ultimul acord de control al armelor nucleare SUA-Rusia. Liderul american dorește un acord care să includă și China # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat că va lăsa să expire New START, ultimul tratat de control al armelor strategice dintre Statele Unite și Rusia, respingând oferta Moscovei de a prelungi voluntar limitele privind desfășurarea celor mai puternice arme nucleare din lume, a relatat joi Reuters. „Dacă expiră, expiră”, a declarat Trump despre tratatul din […] The post “Dacă expiră, expiră”: Trump va lăsa să expire tratatul New START, ultimul acord de control al armelor nucleare SUA-Rusia. Liderul american dorește un acord care să includă și China appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
PSD condamnă decizia MAE de a vota în favoarea acordului UE-Mercosur: Este “un act de trădare a intereselor fermierilor români” # CaleaEuropeana
Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. “PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor […] The post PSD condamnă decizia MAE de a vota în favoarea acordului UE-Mercosur: Este “un act de trădare a intereselor fermierilor români” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
România a votat în favoarea acordului UE – Mercosur, anunță Nicușor Dan: “România câștigă noi piețe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată # CaleaEuropeana
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, a anunțat vineri președintele Nicușor Dan, subliniind că acest vot a venit ca urmare a faptului că Bucureștiul a negociat, alături de alte capitale europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și […] The post România a votat în favoarea acordului UE – Mercosur, anunță Nicușor Dan: “România câștigă noi piețe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Țările UE aprobă acordul comercial cu Mercosur după 25 de ani de negocieri și în ciuda opoziției Franței, Poloniei sau Ungariei. Germania evocă un moment al “suveranității strategice” a UE # CaleaEuropeana
O majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, după negocieri care au durat vreme de 25 de ani și după luni de dispute pentru a obține sprijinul statelor membre cheie, în așteptarea încheierii oficiale a procedurii de către Consiliul UE în dupa amiaza […] The post Țările UE aprobă acordul comercial cu Mercosur după 25 de ani de negocieri și în ciuda opoziției Franței, Poloniei sau Ungariei. Germania evocă un moment al “suveranității strategice” a UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
“Putin nu vrea pacea”. Kaja Kallas și Maia Sandu condamnă lansarea rachetei Oreșnik de către Rusia, reafirmând solidaritatea UE și R. Moldova cu Ucraina # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au condamnat vineri lansarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale asupra Ucrainei, apreciind că „acest act de teroare își propune să intimideze Ucraina și partenerii săi”. Într-o postare pe contul său de […] The post “Putin nu vrea pacea”. Kaja Kallas și Maia Sandu condamnă lansarea rachetei Oreșnik de către Rusia, reafirmând solidaritatea UE și R. Moldova cu Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Șeful diplomației franceze atenționează: “Civilizația europeană nu va dispărea, dar organizarea noastră politică este astăzi în pericol” # CaleaEuropeana
Organizarea politică europeană „este astăzi în pericol”, a afirmat vineri Jean-Noel Barrot, ministrul afacerilor externe al Franței, în cadrul discursului său anual susținut în fața ambasadorilor Franței, transmite AFP, potrivit Agerpres. „Nu, civilizația europeană nu va dispărea. Însă da, organizarea noastră politică este astăzi în pericol, în pofida stabilității sale atât de prețioase într-o lume […] The post Șeful diplomației franceze atenționează: “Civilizația europeană nu va dispărea, dar organizarea noastră politică este astăzi în pericol” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
România și Spania vor semna un memorandum pentru susținerea producției interne de medicamente și consolidarea industriei farmaceutice # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat vineri, în cadrul deplasării sale oficiale în Spania, o vizită de lucru la Ministerul Industriei din Spania, unde a discutat împreună cu omologii săi despre dezvoltarea și stimularea producției naționale de medicamente și consumabile medicale, un aspect esențial pentru viitorul sistemelor de sănătate. Discuțiile au vizat experiența Spaniei în […] The post România și Spania vor semna un memorandum pentru susținerea producției interne de medicamente și consolidarea industriei farmaceutice appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Franța amână cu o zi summitul G7 pentru a evita o suprapunere cu Casa Albă în ziua aniversării lui Donald Trump # CaleaEuropeana
Franța va amâna summitul grupului G7 din acest an pentru a evita un conflict cu evenimentul de arte marțiale mixte programat la Casa Albă pe 14 iunie, care coincide cu Ziua Drapelului în Statele Unite și cu ziua de naștere a președintelui american Donald Trump, au declarat pentru Politico Europe doi oficiali implicați în planificarea […] The post Franța amână cu o zi summitul G7 pentru a evita o suprapunere cu Casa Albă în ziua aniversării lui Donald Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Șeful Senatului, Mircea Abrudean, îndeamnă la responsabilitate și maturitate politică pentru “consolidarea direcției euroatlantice”: România nu își permite improvizații sau crize artificiale # CaleaEuropeana
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis miercuri un mesaj în care subliniază importanța stabilității și a responsabilității politice în contextul internațional actual, marcat de războaie, tensiuni geopolitice și presiuni economice globale. „Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent — cu războaie în vecinătate, tensiuni geopolitice majore și presiuni economice globale — România nu își […] The post Șeful Senatului, Mircea Abrudean, îndeamnă la responsabilitate și maturitate politică pentru “consolidarea direcției euroatlantice”: România nu își permite improvizații sau crize artificiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
10:20
ICI București și Wallachia eHUB organizează un webinar despre BSC AI Factory și democratizarea accesului la resurse AI în Europa # CaleaEuropeana
ICI București, în parteneriat cu Wallachia eHUB, organizează joi, 15 ianuarie 2026, un webinar dedicat inițiativei BSC AI Factory, proiect care vizează democratizarea accesului la resurse de inteligență artificială (AI) și calcul de înaltă performanță (HPC) pentru start-up-uri, IMM-uri, instituții publice și cercetători, cu scopul de a accelera inovația și transformarea digitală în Europa. Evenimentul […] The post ICI București și Wallachia eHUB organizează un webinar despre BSC AI Factory și democratizarea accesului la resurse AI în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
“Nu am nevoie de drept internațional. Doar propria mea moralitate mă poate opri”. Trump admite că “ar putea fi o alegere” între preluarea Groenlandei și NATO # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat joi că „ar putea fi o alegere” pentru Statele Unite între urmărirea ambiției sale de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea Alianței Nord-Atlantice NATO. Liderul de la Casa Albă a fost întrebat, într-un interviu de două ore acordat New York Times pe 7 ianuarie, dacă dobândirea Groenlandei este […] The post “Nu am nevoie de drept internațional. Doar propria mea moralitate mă poate opri”. Trump admite că “ar putea fi o alegere” între preluarea Groenlandei și NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Modelul spaniol, discutat de ministrul sănătății cu autoritățile de la Madrid pentru sprijinirea industriei farmaceutice din România și a medicamentelor inovative # CaleaEuropeana
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că discuțiile oficiale purtate la Madrid cu autoritățile spaniole din domeniul farmaceutic au vizat soluții concrete pentru consolidarea pieței medicamentelor, cu accent pe producția internă, accesul pacienților la tratamente și susținerea inovării. Vizita s-a încheiat la Agenția Spaniolă pentru Medicamente și Produse Sanitare, unde delegația română a avut […] The post Modelul spaniol, discutat de ministrul sănătății cu autoritățile de la Madrid pentru sprijinirea industriei farmaceutice din România și a medicamentelor inovative appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:30
Iulian Chifu: Unde dai și unde crapă – Rusia văduvită de flota din umbră vas cu vas # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Cazul vânării, abordării și arestării vasului Bella 1 de către forțele americane, fără încărcătură la bord dar sancționat pentru transport de petrol iranian și tentativa de a prelua petrol venezuelean, ba chiar păzit, la ora arestării de ambarcațiuni militare și un submarin rusesc, a făcut epocă și a stârnit numeroase dispute despre […] The post Iulian Chifu: Unde dai și unde crapă – Rusia văduvită de flota din umbră vas cu vas appeared first on caleaeuropeana.ro.
8 ianuarie 2026
17:50
Roberta Metsola, discuții cu liderii telecom din Europa: „Continuăm să sprijinim sectorul în procesul de inovare și de furnizare a unei conectivități mai bune” # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit joi cu liderii din sectorul telecomunicațiilor din întreaga Europă, descriind discuția drept „excelentă”. „A fost o întâlnire excelentă cu liderii din domeniul telecomunicațiilor din întreaga Europa. Este bine să le ascultăm opiniile, pe măsură ce continuăm să sprijinim sectorul în procesul de inovare și de furnizare a unei […] The post Roberta Metsola, discuții cu liderii telecom din Europa: „Continuăm să sprijinim sectorul în procesul de inovare și de furnizare a unei conectivități mai bune” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
România, încă un pas pe drumul aderării la OCDE: Țara noastră a obținut al 18-lea aviz formal din 25 necesare, anunță Luca Niculescu # CaleaEuropeana
România a mai făcut un pas important în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, odată cu obținerea celui de-al 18-lea Aviz Formal, aferent Comitetului pentru Chimicale și Biotehnologie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat pentru aderarea la OCDE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Luca Niculescu. „Anul începe cu o […] The post România, încă un pas pe drumul aderării la OCDE: Țara noastră a obținut al 18-lea aviz formal din 25 necesare, anunță Luca Niculescu appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Alexandru Rogobete a discutat cu omologul spaniol despre strategiile de sănătate, accesul pacienților la servicii și medicamente și importanța coordonării între toate componentele sistemului # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut joi, la Madrid, o întâlnire „directă și pragmatică” cu omologul său spaniol, Mónica García Gómez. Cei doi au discutat despre „decizii care se simt concret în viața oamenilor”: modul în care sunt construite strategiile de sănătate, felul în care serviciile și medicamentele ajung la pacienți și importanța coordonării între […] The post Alexandru Rogobete a discutat cu omologul spaniol despre strategiile de sănătate, accesul pacienților la servicii și medicamente și importanța coordonării între toate componentele sistemului appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
SUA “se îndepărtează treptat de aliați”, avertizează Macron: “Evoluăm într-o lume a marilor puteri, unde există o tentație reală de a împărți lumea” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi că Statele Unite ale Americii conduse de Donald Trump „încalcă normele internaționale” și „se îndepărtează treptat” de unii dintre aliații săi. Șeful statului francez a denunțat, de asemenea, o „adevărată tentație de a împărți lumea” între „marile puteri”. Statele Unite „se îndepărtează treptat” de unii aliați și „se […] The post SUA “se îndepărtează treptat de aliați”, avertizează Macron: “Evoluăm într-o lume a marilor puteri, unde există o tentație reală de a împărți lumea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Primul summit UE-Iordania marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale: „Ne reafirmăm disponibilitatea de a coopera pentru stabilitate pe termen lung” # CaleaEuropeana
Primul summit UE-Iordania, desfășurat la Amman pe 8 ianuarie, a marcat o etapă importantă în relațiile bilaterale, la un an după ridicarea acestora la nivelul unui Parteneriat Strategic și Cuprinzător. Președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, au adoptat o declarație […] The post Primul summit UE-Iordania marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale: „Ne reafirmăm disponibilitatea de a coopera pentru stabilitate pe termen lung” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Cancelarul german Friedrich Merz îi îndeamnă pe europeni să “crească prețul războiului” pentru ca Rusia să vină la masa negocierilor cu Ucraina # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat joi aliații europeni să „crească prețul războiului” pentru Moscova, pentru a o aduce la masa negocierilor privind Ucraina. La scurt timp după ultimele declarații ale președintelui Volodimir Zelenski privind Ucraina, în care punea la îndoială dorința Rusiei de a pune capăt invaziei, Merz a afirmat că „în mod evident, […] The post Cancelarul german Friedrich Merz îi îndeamnă pe europeni să “crească prețul războiului” pentru ca Rusia să vină la masa negocierilor cu Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Documentul care definește garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina este „gata să fie finalizat la cel mai înalt nivel”, afirmă Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi că documentul care definește garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina se află într-un stadiu avansat, fiind „practic gata pentru finalizare la cel mai înalt nivel, cu președintele Statelor Unite”, relatează The Guardian. „Este important faptul că Ucraina reușește să unească eforturile echipelor europene și americane, iar împreună […] The post Documentul care definește garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina este „gata să fie finalizat la cel mai înalt nivel”, afirmă Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Președintele german critică politica externă a SUA pentru că duce la „distrugerea valorilor” care stau la baza ordinii mondiale: Lumea riscă să devină „un bârlog de tâlhari” # CaleaEuropeana
Președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că „există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale” în primul rând, relatează The Guardian. În discursul rostit aseară, la un eveniment organizat […] The post Președintele german critică politica externă a SUA pentru că duce la „distrugerea valorilor” care stau la baza ordinii mondiale: Lumea riscă să devină „un bârlog de tâlhari” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei inițiative privind livrarea de muniție de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală, relatează dpa, potrivit Agerpres. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul de coordonator”, a anunțat Babis, […] The post Cehia va continua să trimită muniție Ucrainei, anunță noul premier Andrej Babis appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Antonio Costa: Președinția Ciprului la Consiliul UE, moment crucial pentru reconstrucția Ucrainei și avansarea integrării europene # CaleaEuropeana
Președințiile rotative oferă întotdeauna un impuls proaspăt Uniunii Europene și permit fiecărui stat membru să contribuie direct la definirea agendei europene, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la ceremonia de deschidere a președinției Ciprului la Consiliul UE, desfășurată miercuri la Nicosia. „Cipru preia conducerea Consiliului într-un moment foarte dificil, în care ordinea internațională bazată […] The post Antonio Costa: Președinția Ciprului la Consiliul UE, moment crucial pentru reconstrucția Ucrainei și avansarea integrării europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Cipru preia președinția UE într-un moment potrivit, consideră von der Leyen: „Puține locuri înțeleg ce înseamnă să trăiești cu consecințele divizării și, în același timp, să nu lași divizarea să definească viitorul” # CaleaEuropeana
Cipru preia președinția Consiliului UE într-un moment potrivit, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind că puține locuri din Uniunea Europeană înțeleg cum este să trăiești cu consecințele divizării, dar, în același timp, să refuzi să lași divizarea să definească viitorul „Sunteți o țară europeană mândră, cu o economie înfloritoare și o […] The post Cipru preia președinția UE într-un moment potrivit, consideră von der Leyen: „Puține locuri înțeleg ce înseamnă să trăiești cu consecințele divizării și, în același timp, să nu lași divizarea să definească viitorul” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Trump susține un proiect de lege bipartizan cu sancțiuni împotriva Rusiei care să paralizeze economic Moscova, marcând o schimbare crucială a politicii față de Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump ar fi aprobat un proiect de lege bipartizan privind sancțiunile împotriva Rusiei, care impune tarife de 500% țărilor care cumpără petrol rusesc, după ce senatorul Lindsey Graham a anunțat o schimbare crucială a politicii față de Ucraina, relatează The Associated Press și Fox News. Trump susține acum un pachet de sancțiuni […] The post Trump susține un proiect de lege bipartizan cu sancțiuni împotriva Rusiei care să paralizeze economic Moscova, marcând o schimbare crucială a politicii față de Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Marco Rubio și miniștrii de externe ai G7 au discutat despre asigurarea unei tranziții adecvate a puterii în Venezuela și despre negocierile privind războiul din Ucraina # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat cu miniștrii de externe ai G7 despre operațiunile antidrog desfășurate de Statele Unite în Caraibe, arestarea lui Nicolas Maduro și necesitatea asigurării unei tranziții adecvate și judicioase a puterii în Venezuela. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, secretarul de stat Marco Rubio și miniștrii […] The post Marco Rubio și miniștrii de externe ai G7 au discutat despre asigurarea unei tranziții adecvate a puterii în Venezuela și despre negocierile privind războiul din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Trump va susține discursul despre Starea Uniunii pe 24 februarie. Data coincide cu împlinirea a patru ani de război al Rusiei în Ucraina # CaleaEuropeana
Discursul anual despre starea uniunii va fi susținut de Donald Trump pe 24 februarie în fața Congresului american, a anunțat miercuri președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson. “Dragă domnule președinte, în momentul în care țara noastră marchează cea de-a 250-a aniversare a independenței americane, Statele Unite sunt mai puternice, mai libere și mai prospere […] The post Trump va susține discursul despre Starea Uniunii pe 24 februarie. Data coincide cu împlinirea a patru ani de război al Rusiei în Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:40
Triunghiul de la Weimar – Franța, Germania și Polonia – trasează linii roșii în privința Groenlandei și ripostează cerând o poziție a Congresului SUA # CaleaEuropeana
Liderii și oficialii europeni continuă să respingă retorica reînnoită a Statelor Unite privind Groenlanda, întrebuințând prilejul unor noi discuții la Paris pentru a sublinia unitatea și a consolida rolul NATO în securitatea arctică. Miniștrii de externe din cadrul Triunghiului de la Weimar — Franța, Germania și Polonia — s-au întâlnit în capitala Franței, la o […] The post Triunghiul de la Weimar – Franța, Germania și Polonia – trasează linii roșii în privința Groenlandei și ripostează cerând o poziție a Congresului SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
00:20
Maia Sandu și Zelenski au discutat la Nicosia cu liderii instituțiilor UE despre “următorii pași în aderarea la Uniunea Europeană” și coordonarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei # CaleaEuropeana
Președinții Republicii Moldova și Ucrainei, Maia Sandu și Volodimir Zelenski, au avut miercuri o întrevedere la Nicosia, cu prilejul lansării președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, cei doi întâlnindu-se separat și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu scopul de a impulsiona agenda de extindere a […] The post Maia Sandu și Zelenski au discutat la Nicosia cu liderii instituțiilor UE despre “următorii pași în aderarea la Uniunea Europeană” și coordonarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
7 ianuarie 2026
18:30
Trump: “Rusia și China nu au nicio teamă de NATO fără SUA. Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi” # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat un mesaj amplu pe platforma Truth Social în care a reluat criticile la adresa aliaților din NATO, a revendicat un rol decisiv în creșterea cheltuielilor militare ale statelor membre și a susținut că fără intervenția sa Rusia ar fi controlat în prezent întreaga Ucraină. În mesajul său, Trump […] The post Trump: “Rusia și China nu au nicio teamă de NATO fără SUA. Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Statele Unite au capturat petrolierul sub pavilion rus „Marinera” în Oceanul Atlantic după o urmărire de două săptămâni # CaleaEuropeana
Statele Unite au capturat un petrolier sub pavilion rus în Oceanul Atlantic, suspectat că transporta țiței venezuelean, într-o operațiune riscantă care ar putea duce la o confruntare cu Kremlinul, după ce Moscova ar fi trimis un submarin pentru a proteja nava, relatează The Guardian. Acest petrolier, denumit inițial „Bella 1”, se află sub sancțiuni americane […] The post Statele Unite au capturat petrolierul sub pavilion rus „Marinera” în Oceanul Atlantic după o urmărire de două săptămâni appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Că tot s-au scurs 25 de ani din clepsidra secolului al XXI-lea… Acum un sfert de veac eram încă departe de NATO și UE. Primisem drept premiu de consolare un Parteneriat Strategic cu Statele Unite, pe care am început să-l valorificăm mai bine după 9/11, mergând cot la cot cu ei în intervențiile din Afganistan […] The post Calea europeană a României este și transatlantică appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Într-o întâlnire cu Zelenski, președintele Ciprului a dat asigurări că Ucraina va fi „o prioritate centrală” a președinției cipriote a Consiliului UE # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat miercuri cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, despre întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, consolidarea apărării aeriene, producția și furnizarea de drone, precum și despre participarea Ciprului la inițiativa PURL și la instrumentul SAFE. Cipru a preluat, la 1 ianuarie 2026, președinția Consiliului UE într-un context de tulburări geopolitice intense și […] The post Într-o întâlnire cu Zelenski, președintele Ciprului a dat asigurări că Ucraina va fi „o prioritate centrală” a președinției cipriote a Consiliului UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Tinerii de 18 ani pot călători gratuit cu trenul în Europa: Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise DiscoverEU # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a anunțat, miercuri, lansarea unei noi runde a programului DiscoverEU, în cadrul căreia peste 40.000 de tineri în vârstă de 18 ani din întreaga Europă vor primi permise de călătorie feroviară gratuită, potrivit comunicatului oficial. Pe lângă permisul de călătorie, participanții vor beneficia de un card de reducere, care oferă mii de reduceri la activități […] The post Tinerii de 18 ani pot călători gratuit cu trenul în Europa: Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise DiscoverEU appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Danemarca și Groenlanda solicită o întâlnire cu Rubio pe tema interesului Statelor Unite pentru insula arctică # CaleaEuropeana
Guvernele Danemarcei și Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump și ale altor oficiali ai administrației sale, care au exprimat interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională, relatează […] The post Danemarca și Groenlanda solicită o întâlnire cu Rubio pe tema interesului Statelor Unite pentru insula arctică appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Comisia Europeană propune acces rapid la 45 miliarde de euro pentru fermieri, pe fondul negocierilor controversate privind acordul cu Mercosur # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statele membre UE să aibă acces mai rapid la unele fonduri pentru agricultură din bugetul UE 2028-2034, pentru a sprijini fermierii, înaintea întâlnirii în care va fi discutat controversatul acord de liber schimb cu blocul Mercosur, transmit DPA și Reuters, potrivit Agerpres. „Pentru a ne […] The post Comisia Europeană propune acces rapid la 45 miliarde de euro pentru fermieri, pe fondul negocierilor controversate privind acordul cu Mercosur appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Acord OCDE: SUA vor fi scutite de impozitul minim global de 15% aplicat multinaționalelor # CaleaEuropeana
Aproape 150 de țări au convenit asupra unui plan istoric menit să împiedice marile companii globale să își transfere profiturile către jurisdicții cu impozitare redusă. Statele Unite vor fi însă exceptate de la acest acord, o decizie care a stârnit indignarea organizațiilor ce militează pentru transparență fiscală. Astfel, multinaționalele cu sediul în SUA vor fi […] The post Acord OCDE: SUA vor fi scutite de impozitul minim global de 15% aplicat multinaționalelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Casa Albă: Trump și echipa sa discută despre cum să obțină Groenlanda, iar armata americană „este întotdeauna o opțiune” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump ia în considerare „o serie de opțiuni” pentru achiziționarea Groenlandei, inclusiv utilizarea forței militare, a declarat marți Casa Albă, ridicând miza la doar câteva ore după ce mai mulți lideri europeni de rang înalt au declarat că o astfel de mișcare ar încălca Tratatul Nord-Atlantic, scrie Politico Europe. Trump „a făcut […] The post Casa Albă: Trump și echipa sa discută despre cum să obțină Groenlanda, iar armata americană „este întotdeauna o opțiune” appeared first on caleaeuropeana.ro.
02:00
Nicușor Dan: Poziția României pe Venezuela, cea din declarația UE. În privința Groenlandei, nu vorbim de o intenție oficială a SUA # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, că poziția României privind situația din Venezuela este cea exprimată într-o declarație comună a Uniunii Europene, susținută de 26 dintre cele 27 de state membre, inclusiv România, subliniind caracterul „foarte nuanțat” al acestui document, rezultat al unor discuții și negocieri îndelungate asupra textului. Șeful statului a fost […] The post Nicușor Dan: Poziția României pe Venezuela, cea din declarația UE. În privința Groenlandei, nu vorbim de o intenție oficială a SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:40
Nicușor Dan: Coaliția de Voință a definit un document militar pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei. Angajamentele României vor fi trecute prin Parlament; nu vom trimite trupe # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, la Paris, că în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință” a fost definit un document militar care stabilește modul concret de exercitare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, împărțirea responsabilităților între statele participante și mecanismele de coordonare. Șeful statului a subliniat că, pe lângă documentul public adoptat de toate […] The post Nicușor Dan: Coaliția de Voință a definit un document militar pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei. Angajamentele României vor fi trecute prin Parlament; nu vom trimite trupe appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:20
Polonia va prelua rolul principal în sprijinul logistic pentru Ucraina, anunță Tusk: Europa și SUA au vorbit cu o singură voce despre garanțiile de securitate. Rămân sceptic privind intențiile Rusiei # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a subliniat marți că aliații europeni și americani au vorbit la summitul Coaliției de Voință de la Paris cu o singură voce despre garanțiile de securitate și viitorul Ucrainei, confirmând țara pe care o conduce va prelua rolul principal în logistica pentru Ucraina. “Astăzi, la Paris, Europa, Statele Unite, Canada și […] The post Polonia va prelua rolul principal în sprijinul logistic pentru Ucraina, anunță Tusk: Europa și SUA au vorbit cu o singură voce despre garanțiile de securitate. Rămân sceptic privind intențiile Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:10
Coaliția de Voință: “Declarație de intenție” privind o forță multinațională semnată de liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei, la Paris și în prezența SUA # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat marți, la Paris, o „declarație de intenție” privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ajungerea la un armistițiu, relatează AFP și Reuters. Membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, s-au reunit la Paris într-un format extins, marcat […] The post Coaliția de Voință: “Declarație de intenție” privind o forță multinațională semnată de liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei, la Paris și în prezența SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
6 ianuarie 2026
21:20
Coaliția de Voință și SUA au stabilit la Paris pilonii garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Implicarea SUA în monitorizarea armistițiului, o forță multinațională și angajamente obligatorii de intervenție dacă Rusia atacă din nou # CaleaEuropeana
Membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, s-au reunit la Paris într-un format extins, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, convenind asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen […] The post Coaliția de Voință și SUA au stabilit la Paris pilonii garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Implicarea SUA în monitorizarea armistițiului, o forță multinațională și angajamente obligatorii de intervenție dacă Rusia atacă din nou appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.