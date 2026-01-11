Europa peste “pe deplin” alături de protestatarii iranieni, afirmă Ursula von der Leyen, condamnând “represiunea violentă a demonstrațiilor legitime”

11:30

Aproape 150 de țări au convenit asupra unui plan istoric menit să împiedice marile companii globale să își transfere profiturile către jurisdicții cu impozitare redusă. Statele Unite vor fi însă exceptate de la acest acord, o decizie care a stârnit indignarea organizațiilor ce militează pentru transparență fiscală. Astfel, multinaționalele cu sediul în SUA vor fi […] The post Acord OCDE: SUA vor fi scutite de impozitul minim global de 15% aplicat multinaționalelor appeared first on caleaeuropeana.ro.