Cel puţin 65 de morţi şi peste 2.300 de persoane arestate în timpul protestelor din Iran (HRANA)
Rador, 10 ianuarie 2026 14:50
Cel puțin 65 de persoane şi-au pierdut viaţa și peste 2.300 au fost arestate în Iran în ultimele 13 zile, în timpul recentelor proteste împotriva regimului din țară, potrivit agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA) din Statele Unite. HRANA, care militează pentru drepturile omului în Iran, a declarat vineri într-o actualizare că […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
15:10
Congresul naţional al celui mai mare partid din Ungaria (FIDESZ-KDNP – Partidul Popular Creştin Democrat) se desfăşoară sâmbătă, 10 ianuarie, în cadrul căruia vor fi anunţaţi candidații individuali ai partidelor de guvernământ pentru alegerile parlamentare din aprilie. Cu acest prilej Viktor Orbán va susține un discurs. Motto-ul congresului, care are loc la Hungexpo, este „FIDESZ […]
Acum 30 minute
14:50
Cel puţin 65 de morţi şi peste 2.300 de persoane arestate în timpul protestelor din Iran (HRANA) # Rador
Cel puțin 65 de persoane şi-au pierdut viaţa și peste 2.300 au fost arestate în Iran în ultimele 13 zile, în timpul recentelor proteste împotriva regimului din țară, potrivit agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA) din Statele Unite. HRANA, care militează pentru drepturile omului în Iran, a declarat vineri într-o actualizare că […]
14:50
Producția de automobile a scăzut ușor în 2025, comparativ cu 2024, arată datele Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România # Rador
Producția națională de automobile a scăzut ușor, cu 2,6% anul trecut, comparativ cu 2024, până la 545.000 de unități, potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România. În ceea ce privește înmatriculările de autoturisme noi, datele ACAROM arată că acestea au depășit 156.000, dintre care peste 77.000 au fost cu propulsie hibridă și aproape 9.000 full […]
14:50
Într-o lume incertă, cea mai mare valoare este securitatea, a scris sâmbătă pe Facebook, premierul Viktor Orbán, președinte al FIDESZ, înaintea congresului partidului, care are loc astăzi, 10 ianuarie. „Se putea conta întotdeauna pe noi. Când Europa a suferit din cauza crizei financiare, noi am fost aici. Când migranții ne-au asediat granițele, noi am fost […]
Acum o oră
14:40
Compania aeriană flydubai din Dubai a reluat zborurile către Iran după ce vineri a anulat o serie de zboruri către această țară, pe fondul protestelor continue și extinse în întreaga ţară. Un zbor de la Dubai la Teheran a plecat la ora 12:50, ora locală, iar un alt zbor este programat să plece spre capitala […]
Acum 4 ore
11:40
Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore prin intervenția de urgență a salvamontiștilor # Rador
Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore prin intervenția de urgență a salvamontiștilor. Dintre acestea, 14 au fost transportate cu ambulanțele la spital. Cele mai multe apeluri, aproape 20, au venit la Serviciul Salvamont al municipiului Brașov. Cereri de ajutor s-au mai primit și în alte județe, […]
11:40
Sistemul energetic este pregătit să facă față temperaturilor scăzute anunțate de meteorologi (Bogdan Ivan) # Rador
Sistemul energetic este pregătit să facă față temperaturilor scăzute de -10, -15 grade anunțate de meteorologi, dă asigurări ministrul de resort, Bogdan Ivan. El mai spune că, deși vom avea la începutul săptămânii viitoare o creștere a consumului de gaze naturale la nivel național cu 20%, faptul că depozitele sunt pline în proporție de 70%, […]
Acum 6 ore
09:20
Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării au început un demers pentru realizarea unor programe de „Educație pentru sănătate”, care, pe lângă componentele de prevenție, igienă stomatologică, vaccinare a abordat și zona de alimentație corectă, a declarat, ieri, într-o conferință de presă desfășurată la Madrid ministrul Alexandru Rogobete. El a afirmat că modelul din Spania […]
09:20
Opt persoane diagnosticate cu gripă au murit săptămâna trecută, ceea ce ridică la 11 numărul total al deceselor din acest sezon. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că au fost aproape 11.000 de cazuri de gripă clinică, dintr-un total de peste 61.000 de infecții respiratorii, dar precizează că a fost o subraportare în contextul sărbătorilor […]
09:20
Riscul de avalanșă se menține ridicat în Munții Făgăraș, la peste 1.800 de metri altitudine, de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5. Vizată este și zona turistică Bâlea Lac, unde stratul de zăpadă măsura, ieri după-amiază, 110 centimetri, însă sunt și zone cu troiene mult mai mari. Salvamontiștii sibieni avertizează că, […]
Acum 8 ore
09:10
Şeful statului, Nicuşor Dan, a transmis că prin acordul Mercosur, produsele româneşti vor fi scutite de taxe vamale în America Latină. Şi USR prin Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, consideră că acordul este avantajos pentru ţara noastră. În schimb PSD şi AUR au criticat votul favorabil al României pentru acordul comercial.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – […]
08:00
DOCUMENTAR: Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti – singurul călugăr athonit român trecut în rândul sfinţilor # Rador
Sâmbată, 10 ianuarie, în Calendarul Bisericii Ortodoxe este prăznuit Sfântul Antipa de la Calapodeşti, unul dintre cei mai importanţi sfinţi părinţi pe care i-a dat pământul Moldovei, singurul călugăr athonit român trecut, în mod spontan, în rândul sfinţilor. Cuviosul Antipa este şi singurul sfânt din neamul nostru cinstit deopotrivă de trei popoare dreptcredincioase, el fiind […]
Acum 12 ore
02:30
Vremea se va răci semnificativ în toată țara în următoarele zile. De la ora 10:00 în această dimineață intră în vigoare o informare meteorologică valabilă cinci zile de ger, precipitații mixte și polei, ninsori și intensificări ale vântului. ANM prognozează temperaturi de până la -14°C în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, zone care se […]
02:20
Oceanele au absorbit anul trecut o cantitate record de energie, un fenomen propice pentru creșterea nivelului apelor mării, furtuni violente și distrugerea coralilor, arată o analiză întocmită de peste 50 de cercetători din toată lumea publicată astăzi într-o revistă de specialitate. Octavian Begu are detalii. Reporter: Regulatoare ale climei, oceanele absorb cam 90% din excesul […]
Acum 24 ore
01:50
Conform autorităţilor nord-coreene, citate sâmbătă de agenţia de presă de stat KCNA, Coreea de Sud a trimis încă o dronă în spațiul aerian nord-coreean pe 4 ianuarie, încălcând suveranitatea ţării. Drona, care a fost lansată din jurul orașului sud-coreean Incheon, a fost lăsată să zboare 8 kilometri înainte ca forţele nord coreene să o doboare […]
9 ianuarie 2026
23:50
Autorităţile de la Teheran au susţinut la ONU că SUA este de vină pentru protestele violente din Iran # Rador
SUA este de vină pentru „transformarea protestelor pașnice din Iran în acte violente, subversive și vandalism pe scară largă”, a declarat vineri ambasadorul iranian la ONU în fața Consiliului de Securitate. Iranul condamnă „conduita continuă ilegală și iresponsabilă a Statelor Unite ale Americii, în coordonare cu regimul israelian, de amestec în afacerile interne ale Iranului […]
23:40
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că SUA trebuie să dețină Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe în viitor. Dl Trump a făcut aceste comentarii în cursul unei întâlniri cu jurnaliştii, la Casa Albă. (REUTERS – 9 ianuarie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie)
22:20
Donald Trump se va întâlni cu omologul său columbian la Casa Albă la începutul lunii viitoare, a precizat vineri președintele SUA, după ce cei doi lideri au vorbit anterior la telefon în urma amenințărilor dlui Trump la adresa națiunii latino-americane. „Sunt sigur că va funcționa foarte bine pentru Columbia și pentru SUA, dar cocaina și […]
22:20
Ministerul de Externe român le reamintește românilor că este în continuare în vigoare un avertisment de călătorie în Iran # Rador
Ministerul de Externe le reamintește românilor că este în continuare în vigoare un avertisment de călătorie pentru întreg teritoriul iranian, în contextul demonstrațiilor din Republica Islamică și a riscului crescut de escaladare. Comunicatul Ministerului reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în această țară din cauza situației de securitate. În eventualitatea în care cetățeni […]
22:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, apreciază că atacul rusesc cu rachetă hipersonică Oreșnik de azi-noapte a fost efectuat demonstrativ, aproape de granița Ucrainei cu Uniunea Europeană. În discursul său zilnic, liderul de la Kiev a atras atenția în această seară că această rachetă balistică cu rază medie de acțiune poate fi, de asemenea, o provocare pentru […]
20:20
Mark Rutte a discutat cu secretarul american de stat despre importanţa regiunii arctice pentru securitatea comună # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat vineri cu secretarul american de stat Marco Rubio despre importanța zonei arctice pentru securitatea comună a alianței, a previzat un purtător de cuvânt într-o postare pe platforma socială X. Mai mulți membri NATO și-au exprimat îngrijorarea după ce administraţia de la Casa Albă a anunţat marți că […]
20:20
România a avut în 2025 cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din istoria postdecembristă # Rador
România a avut în 2025 cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din istoria postdecembristă, afirmă premierul Ilie Bolojan într-o postare pe internet. El scrie că totalul a fost de 137,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 7,2% din Produsul Intern Brut, iar mai bine de jumătate din această sumă, 55 de procente, a fost […]
17:40
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat vineri că săptămâna viitoare va da mandat coaliției de centru-dreapta GERB-SDS pentru a forma un guvern, deși analiștii spun că este puțin probabil ca aceasta să obțină suficient sprijin și că alegerile anticipate sunt aproape inevitabile. Guvernul de coaliție al premierului Rosen Zeliakov, susținut de GERB-SDS, a demisionat luna […]
17:40
Belgia va sacrifica aproximativ 55.000 de pui după ce a detectat un focar de gripă aviară H5N1 înalt patogenă într-o provincie din vestul țării, lângă granița cu Franța, a anunțat vineri agenția federală pentru siguranța alimentară, AFSCA. O mare parte din zonele de protecție și supraveghere stabilite în legătură cu focarul se suprapun cu zonele […]
17:30
Mercenarul Horaţiu Potra, dar și fiul și nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile # Rador
Mercenarul Horaţiu Potra, dar și fiul și nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis astăzi Curtea de Apel București. În noiembrie, cei trei au fost aduși sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care au fost acuzați de infracțiuni grave pentru destabilizarea României. Horaţiu […]
17:30
Președintele Nicuşor Dan spune că România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR, organizație din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce țara noastră a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol. Prin acest acord, […]
Ieri
13:50
Ambasadorii statelor membre s-au reunit la Bruxelles pentru a da votul final asupra acordului comercial cu statele sud-americane # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Ambasadorii statelor membre s-au reunit la Bruxelles pentru a da votul final asupra acordului comercial cu statele sud-americane reunite în Mercosur. Acordul întâmpină însă opoziţia sau rezervele unor ţări cu agricultură puternică, în frunte cu Franţa. Bogdan Isopescu ne spune mai multe. Reporter: Parafarea acordului comercial Mercosur nu are nevoie de […]
13:50
Băncile bulgare schimbă bancnote şi monede din leva în euro la cursul fix, fără comisioane, până la sfârşitul lunii iunie, respectând cerinţele legale şi Legea privind introducerea monedei euro în Bulgaria, inclusiv la depunerea de leva în conturi în euro. Nu au fost înregistrate cazuri de percepere a unor comisioane legate de schimbul valutar. Schimbul […]
12:50
ANOSR acuză executivul de lipsă de interes pentru dezvoltarea unui învăţământ superior echitabil # Rador
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România acuză guvernul de lipsă de interes pentru dezvoltarea unui învăţământ superior echitabil şi centrat pe nevoile reale ale studenţilor. În contextul discuţiilor privind numirea unui nou ministru al educaţiei şi bugetul pe 2026, aceştia solicită revenirea la reducerea de 90% pentru studenţi la transportul feroviar intern pe toate […]
12:50
La microfon, Angelica Dan
12:40
Partidele de extremă dreapta și extremă stânga din Franța vor depune moțiuni de cenzură împotriva fragilului guvern minoritar al țării, ca reacție la probabilul acord de vineri privind tratatul comercial UE–Mercosur. Partidul de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI) a anunțat că va depune o moțiune de cenzură vineri dimineață, în timp ce extrema dreaptă Adunarea […]
12:40
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,1% pe an, de la 6,12% pe an în şedinţa precedentă, conform Băncii Naţionale a României. IRCC – Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor – a scăzut şi el la începutul acestui […]
12:30
În 58 din cele 81 de provincii ale Turciei orașele sunt clasificate ca având o „populație foarte îmbătrânită”, potrivit celor mai recente date prezentate de ministrul familiei și serviciilor sociale, Mahinur Özdemir Göktaş. Cifrele evidențiază o schimbare demografică bruscă determinată de scăderea natalității, căsătoriile târzii și îmbătrânirea societății. Numărul provinciilor „foarte în vârstă” s-a triplat […]
12:10
După sărbători, organismul are nevoie mai degrabă de sprijin pentru digestie decât de restricţii, pentru a face faţă alimentelor variate şi grele consumate. În acest caz, condimentele au un rol esenţial: nu dau doar gust mâncării, ci ajută stomacul să elimine senzaţia de greutate şi disconfort după mesele copioase. În multe culturi, ele sunt folosite […]
12:00
Chatbotul de inteligență artificială al lui Elon Musk, Grok, a blocat majoritatea utilizatorilor să mai genereze imagini # Rador
Chatbotul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de Elon Musk, a oprit posibilitatea de a genera imagini pentru majoritatea utilizatorilor, pe fondul unei controverse tot mai mari legate de folosirea sa pentru a „nudifica” persoane – adică pentru a crea imagini în care acestea apar fără haine. Printre victime s-au numărat și minori. Grok a anunțat […]
12:00
Iarna, aerul din locuinţe devine adesea uscat şi închis. Deşi oferă căldură, caloriferele reduc adesea prospeţimea din încăperi. În lipsa unui umidificator, există o metodă simplă şi eficientă pentru a menţine aerul la un nivel optim de umiditate – frunzele de dafin. Aşezate pe calorifer, acestea reprezintă o metodă simplă, dar puternică, pentru a crea […]
11:50
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, în timpul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de 8 spre 9 ianuarie, a fost avariată clădirea ambasadei Qatarului. „Pe lângă infrastructura civilă obișnuită și obiectivele energetice, în această noapte, o dronă rusească a avariat clădirea ambasadei Qatarului – un stat care face foarte mult pentru […]
11:30
9 ianuarie 1968: Nașterea Organizației Țărilor Arabe Exportatoare de Petrol (OAPEC). Petrolul ca instrument de putere globală # Rador
Introducere La 9 ianuarie 1968, într-un context internațional tensionat și marcat de confruntări geopolitice majore, lua naștere Organizația Țărilor Arabe Exportatoare de Petrol (OAPEC), o structură regională destinată să coordoneze interesele statelor arabe producătoare de petrol și să consolideze controlul acestora asupra uneia dintre cele mai strategice resurse ale lumii moderne. Contextul internațional și regional […]
11:30
Meteorologii prognozează o răcire accentuată a vremii până la 15 ianuarie, în special în nordul, centrul şi estul ţării. Au fost emise o serie de alerte în acest sens. O informare fără cod arată că vremea va fi rece vineri şi sâmbătă în jumătatea de nord a României cu maxime preponderent negative, cuprinse între minus […]
10:40
Ninsorile şi viscolul au provocat probleme în 32 de localităţi din 15 judeţe şi în Bucureşti # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Ninsorile şi viscolul au provocat probleme în 32 de localităţi din 15 judeţe şi în Bucureşti, anunţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. În ultimele 24 de ore, pompierii au evacuat apa din trei locuinţe, au îndepărtat 18 copaci şi doi stâlpi de electricitate căzuţi, care au avariat șase autoturisme. Ei […]
10:40
Franţa va vota împotriva acordului comercial cu state din America de Sud, reunite în aşa-numitul Mercosur # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Franţa va vota împotriva acordului comercial cu state din America de Sud, reunite în aşa-numitul Mercosur, a anunţat ieri preşedintele Emmanuel Macron, după ce la Paris au avut loc proteste ale agricultorilor francezi, care au blocat mai multe artere principale. Şi alte state cu agriculturi puternice din cadrul Uniunii şi-au exprimat […]
10:40
Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat vineri că Statele Unite au dreptul să își reevalueze relațiile cu aliații europeni, dar că și Europa are dreptul să refuze dacă Washingtonul înaintează o propunere inacceptabilă. „În doar câteva luni, noua administrație americană a decis să reconsidere legăturile care ne unesc. Este dreptul ei. Iar noi […]
10:30
O coloană de TIR-uri de trei kilometri s-a format la Punctul de Trecere a Frontierei Kulata – Promachonas dintre Bulgaria şi Grecia, unde se aplică restricţia de trecere pentru camioane. Vineri, continuă pentru a doua zi blocada de la graniţa bulgaro-elenă. Producătorii agricoli din zona oraşelor Drama şi Serres din Grecia au blocat circulaţia doar […]
10:30
Ucraina convoacă o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Rusia a atacat cu o rachetă Oreşnik # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a anunţat că Ucraina inițiază o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU ca răspuns la atacul rusesc cu racheta balistică Oreşnik asupra regiunii Lviv. Sibiha a subliniat că lumea trebuie să răspundă acestui nou act de terorism rusesc. Potrivit ministrului, utilizarea rachetelor balistice împotriva regiunilor civile […]
09:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Dan Perjovschi: „În muzeu, Brâncuși e mort” „Am senzația că vrem să-l îngropăm pe Brâncuși în mămăligă. Ar trebui deschis spre lumea internațională, pentru a fi pus alături de marii artiști ai lumii.” Declarația îi aparține artistului vizual Dan Perjovschi și a fost făcută în cadrul dezbaterii „Brâncuși 150. […]
09:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Bursa de Valori Bucureşti a început anul 2026 cu noi maxime istorice. Principalul indice al Bursei, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate, s-a apreciat cu 1,41%, până la 25.240 de puncte. După primele două zile de tranzacţionare ale anului, indicele cumulează un avans de peste […]
09:30
Situaţia rămâne tensionată în oraşul american Minneapolis, după ce un agent ICE a împuşcat mortal o femeie # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Situaţia rămâne tensionată în oraşul american Minneapolis, după ce un agent al serviciului de imigraţie, cunoscut după acronimul său ICE, a împuşcat mortal, miercuri, o femeie în vârstă de 37 de ani. În oraş au avut loc mai multe proteste şi s-au înregistrat chiar şi ciocniri cu agenţii federali, […]
08:50
Rusia a afirmat că a lansat o rachetă Oreshnik asupra Ucrainei ca ripostă la un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie) – Armata rusă a afirmat vineri că a tras racheta hipersonică Oreshnik asupra unei ținte din Ucraina, ca parte a ceea ce a descris drept un atac masiv asupra unor instalații energetice și a unor locații de producție de drone. Ministerul Apărării a afirmat într-un comunicat că lovitura a fost […]
08:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (9 anuarie) – În pofida insistențelor repetate ale Danemarcei că Groenlanda nu este de vânzare, președintele SUA Donald Trump și echipa sa „discută despre cum ar putea arăta o eventuală achiziție”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casa Albă, citată în această săptămână. Însă, chiar și ca exercițiu teoretic care pornește de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.