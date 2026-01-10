Preşedintele SUA a semnat un decret menit să protejeze veniturile din vânzarea petrolului venezuelean

16:50

Mii de fermieri irlandezi, mulți dintre ei călătorind prin țară cu tractoare, au protestat sâmbătă împotriva acordului comercial Mercosur al Uniunii Europene, după ce majoritatea statelor membre ale UE au dat undă verde provizorie pentru cel mai mare acord de liber schimb din istorie. Oponenții, conduși de Franța, cel mai mare producător agricol al UE, […]