Zeci de mii de persoane au protestat împotriva Serviciului de imigraţie, în mai multe oraşe din SUA

12:50

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România acuză guvernul de lipsă de interes pentru dezvoltarea unui învăţământ superior echitabil şi centrat pe nevoile reale ale studenţilor. În contextul discuţiilor privind numirea unui nou ministru al educaţiei şi bugetul pe 2026, aceştia solicită revenirea la reducerea de 90% pentru studenţi la transportul feroviar intern pe toate […]