Zeci de mii de persoane au protestat împotriva Serviciului de imigraţie, în mai multe oraşe din SUA
Rador, 11 ianuarie 2026 09:20
Zeci de mii de persoane din oraşe de pe întreg teritoriul Statelor Unite au înfruntat vremea nefavorabilă pentru a protesta împotriva operaţiunilor Serviciului de Imigraţie, după ce un agent a împuşcat mortal o femeie, miercuri. Demonstraţiile s-au răspândit începând din Minneapolis, iar duminică sunt programate noi proteste. Demonstraţiile au izbucnit în zeci de oraşe, după […]
• • •
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Cele 3.500 de imobile din Capitală sunt în continuare fără apă caldă și căldură în parametri normali de aproape o săptămână. Cele mai afectate sunt imobilele din Sectoarele 2 și 3, unde sunt peste 3.300. Probleme sunt și în Sectoarele 4 și 5. Potrivit site-ului Termoenergetica, debitul agentului termic furnizat de către CET SUD este […]
08:50
Va mai ninge abundent astăzi până la prânz în sudul țării, unde este activ un cod galben de ninsori valabil pentru județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța și Tulcea. Meteorologii spun că în perioada următoare România va avea parte de zile geroase, în special în nordul, estul și centrul țării. Nopțile și diminețile vor […]
08:40
În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor: sute de protestatari au fost ucişi # Rador
Protestele continuă în Iran, unde forţele de ordine au răspuns brutal, deschizând focul asupra manifestanţilor. Relatări de la faţa locului vorbesc de sute de morţi, însă informaţiile sunt greu de verificat, dat fiind că internetul şi comunicaţiile telefonice sunt blocate de autorităţi de două zile. Între timp, preşedintele Donald Trump, care a avertizat de mai […]
08:40
Iarna se face în continuare resimţită în sudul ţării, unde ninge şi cerul este noros. Meteorologii spun că România va avea parte de o răcire a vremii până la 15 ianuarie, în special în nordul, estul şi centrul ţării. Va fi şi ger, pe timpul nopţilor şi al dimineţilor, cu temperaturi care pot ajunge şi […]
Acum 2 ore
08:10
REPERE SPIRITUALE: Ansamblul Bisericii evanghelice fortificate din Viscri – remarcabilă construcţie romanică, parte a Patrimoniului cultural mondial # Rador
În comuna Buneşti, judeţul Braşov, în satul Viscri, atât de adorat de Regele Charles al Marii Britanii, la 42 de kilometri de Sighişoara, se află Ansamblul Bisericii evanghelice fortificate, cea mai pitorească şi – în pofida dimensiunilor nu prea mari – monumentală cetate ţărănească săsească, ce cuprinde între zidurile sale una dintre puţinele biserici-sală romanice […]
Acum 12 ore
21:40
BBC: Mulțimi mari au revenit pe străzile Teheranului pentru a treia noapte, pe măsură ce protestele împotriva guvernului se extind în Iran # Rador
Mulțimi mari au revenit pe străzile Teheranului pentru a treia noapte, pe măsură ce protestele împotriva guvernului se extind în Iran. Martorii spun că familii, inclusiv copii, participă la manifestații. În cele mai recente comentarii ale sale, Donald Trump a afirmat că Iranul „caută libertatea”, iar Washingtonul este pregătit să ajute. Autoritățile au emis avertismente […]
Acum 24 ore
19:50
CNAS a publicat lista serviciilor din pachetul de bază care completează Programele Naţionale de Sănătate # Rador
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor din pachetul de bază care completează Programele Naţionale de Sănătate, inclusiv modul de efectuare şi decontare a spitalizărilor de zi şi a analizelor. Lista cuprinde prescripţii medicale, servicii de spitalizare, scrisori şi bilete de externare, consultaţii la medici de familie şi specialişti pentru diabet, boli […]
19:40
Preşedintele SUA a semnat un decret menit să protejeze veniturile din vânzarea petrolului venezuelean # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat sâmbătă un decret prezidențial menit să protejeze veniturile din vânzarea petrolului venezuelean deținute în conturile Trezoreriei SUA de „sechestru sau proceduri judiciare”, a anunțat sâmbătă Casa Albă. „Președintele Trump împiedică confiscarea veniturilor din petrolul venezuelean, care ar putea submina eforturile critice ale SUA de a asigura stabilitatea economică […]
18:50
Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte luni în reuniune de urgenţă pentru a discuta ultimul atac de amploare al Rusiei în Ucraina # Rador
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat sâmbătă că la 12 ianuarie Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a discuta despre ultimul atac la scară largă al Rusiei asupra Ucrainei, în care a fost utilizată o rachetă balistică Oreşnik cu rază medie de acțiune. „Reuniunea va aborda […]
18:50
Congresul FIDESZ – FIDESZ-KDNP va avea 65 de candidați vechi și 41 de candidați noi la alegerile din aprilie (Viktor Orbán) # Rador
FIDESZ-KDNP va avea 65 de candidați vechi și 41 de candidați noi la alegerile din aprilie, a anunţat preşedintele FIDESZ, Viktor Orbán, la cel de-al 31-lea congres al partidului, care a avut loc sâmbătă, la Budapesta. Premierul a precizat că la congresul de sâmbătă au fost prezentați candidații individuali, iar până pe 20 februarie vor […]
18:30
Peste 1.000 de demonstrații prin care se solicită ca Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) din Statele Unite să părăsească comunitățile locale sunt programate în acest weekend în toată țara, mobilizate de o coaliție națională de grupuri şi organizaţii, potrivit unui comunicat de presă. Evenimentele coordonate „ICE Out For Good” („ICE eliminat definitiv”) sunt planificate […]
18:30
Realizator: Mira Gomboș – Din această seară, vremea devine geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de -15 grade în jumătatea de nord a teritoriului. Fenomenele meteo din aceste zile și valorile termice foarte scăzute sunt însă specifice datei din calendar – a spus, pentru Radio România Actualități, meteorologul Oana Catrina. Oana […]
16:50
Mii de fermieri irlandezi, mulți dintre ei călătorind prin țară cu tractoare, au protestat sâmbătă împotriva acordului comercial Mercosur al Uniunii Europene, după ce majoritatea statelor membre ale UE au dat undă verde provizorie pentru cel mai mare acord de liber schimb din istorie. Oponenții, conduși de Franța, cel mai mare producător agricol al UE, […]
16:40
Protestele antiguvernamentale din Iran s-au extins în cel puțin 100 de orașe din cele 31 de provincii ale ţării # Rador
Protestele antiguvernamentale din Iran s-au extins în cel puțin 100 de orașe din cele 31 de provincii ale Iranului de la începutul lor, acum două săptămâni. În marile orașe din Iran, cetățenii au așteptat să se întunece pentru a ieși în stradă, mulțimile crescând după ora 19:00, a declarat pentru CNN un locuitor al capitalei […]
16:40
Ministrul justiției, Radu Marinescu, a făcut o serie de precizări privind modificarea regulilor de pensionare a magistraților # Rador
Ministrul justiției consideră că un magistrat se află în deplinătatea capacității intelectuale și profesionale la vârsta de 50 de ani. Radu Marinescu a făcut această precizare într-un interviu televizat, amintind că în actualul program de guvernare s-a stabilit că vârsta de pensionare a procurorilor și judecătorilor trebuie să atingă 65 de ani. Ministrul justiției i-a […]
15:40
Traficul rutier este îngreunat pe DN1 Câmpina-Sinaia, în urma unui accident produs între un microbuz de pasageri și o mașină # Rador
Traficul rutier este îngreunat la această oră pe DN1 Câmpina-Sinaia, în orașul Comarnic, în urma unui accident produs între un microbuz care transporta persoane și o mașină. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că trei persoane au primit îngrijiri medicale, iar la fața locului se află oamenii legii, care dirijează circulația./abranescu/asalar (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – […]
15:10
Congresul naţional al celui mai mare partid din Ungaria (FIDESZ-KDNP – Partidul Popular Creştin Democrat) se desfăşoară sâmbătă, 10 ianuarie, în cadrul căruia vor fi anunţaţi candidații individuali ai partidelor de guvernământ pentru alegerile parlamentare din aprilie. Cu acest prilej Viktor Orbán va susține un discurs. Motto-ul congresului, care are loc la Hungexpo, este „FIDESZ […]
14:50
Cel puţin 65 de morţi şi peste 2.300 de persoane arestate în timpul protestelor din Iran (HRANA) # Rador
Cel puțin 65 de persoane şi-au pierdut viaţa și peste 2.300 au fost arestate în Iran în ultimele 13 zile, în timpul recentelor proteste împotriva regimului din țară, potrivit agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA) din Statele Unite. HRANA, care militează pentru drepturile omului în Iran, a declarat vineri într-o actualizare că […]
14:50
Producția de automobile a scăzut ușor în 2025, comparativ cu 2024, arată datele Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România # Rador
Producția națională de automobile a scăzut ușor, cu 2,6% anul trecut, comparativ cu 2024, până la 545.000 de unități, potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România. În ceea ce privește înmatriculările de autoturisme noi, datele ACAROM arată că acestea au depășit 156.000, dintre care peste 77.000 au fost cu propulsie hibridă și aproape 9.000 full […]
14:50
Într-o lume incertă, cea mai mare valoare este securitatea, a scris sâmbătă pe Facebook, premierul Viktor Orbán, președinte al FIDESZ, înaintea congresului partidului, care are loc astăzi, 10 ianuarie. „Se putea conta întotdeauna pe noi. Când Europa a suferit din cauza crizei financiare, noi am fost aici. Când migranții ne-au asediat granițele, noi am fost […]
14:40
Compania aeriană flydubai din Dubai a reluat zborurile către Iran după ce vineri a anulat o serie de zboruri către această țară, pe fondul protestelor continue și extinse în întreaga ţară. Un zbor de la Dubai la Teheran a plecat la ora 12:50, ora locală, iar un alt zbor este programat să plece spre capitala […]
11:40
Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore prin intervenția de urgență a salvamontiștilor # Rador
Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore prin intervenția de urgență a salvamontiștilor. Dintre acestea, 14 au fost transportate cu ambulanțele la spital. Cele mai multe apeluri, aproape 20, au venit la Serviciul Salvamont al municipiului Brașov. Cereri de ajutor s-au mai primit și în alte județe, […]
11:40
Sistemul energetic este pregătit să facă față temperaturilor scăzute anunțate de meteorologi (Bogdan Ivan) # Rador
Sistemul energetic este pregătit să facă față temperaturilor scăzute de -10, -15 grade anunțate de meteorologi, dă asigurări ministrul de resort, Bogdan Ivan. El mai spune că, deși vom avea la începutul săptămânii viitoare o creștere a consumului de gaze naturale la nivel național cu 20%, faptul că depozitele sunt pline în proporție de 70%, […]
Ieri
09:20
Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării au început un demers pentru realizarea unor programe de „Educație pentru sănătate”, care, pe lângă componentele de prevenție, igienă stomatologică, vaccinare a abordat și zona de alimentație corectă, a declarat, ieri, într-o conferință de presă desfășurată la Madrid ministrul Alexandru Rogobete. El a afirmat că modelul din Spania […]
09:20
Opt persoane diagnosticate cu gripă au murit săptămâna trecută, ceea ce ridică la 11 numărul total al deceselor din acest sezon. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că au fost aproape 11.000 de cazuri de gripă clinică, dintr-un total de peste 61.000 de infecții respiratorii, dar precizează că a fost o subraportare în contextul sărbătorilor […]
09:20
Riscul de avalanșă se menține ridicat în Munții Făgăraș, la peste 1.800 de metri altitudine, de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5. Vizată este și zona turistică Bâlea Lac, unde stratul de zăpadă măsura, ieri după-amiază, 110 centimetri, însă sunt și zone cu troiene mult mai mari. Salvamontiștii sibieni avertizează că, […]
09:10
Şeful statului, Nicuşor Dan, a transmis că prin acordul Mercosur, produsele româneşti vor fi scutite de taxe vamale în America Latină. Şi USR prin Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, consideră că acordul este avantajos pentru ţara noastră. În schimb PSD şi AUR au criticat votul favorabil al României pentru acordul comercial.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – […]
08:00
DOCUMENTAR: Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti – singurul călugăr athonit român trecut în rândul sfinţilor # Rador
Sâmbată, 10 ianuarie, în Calendarul Bisericii Ortodoxe este prăznuit Sfântul Antipa de la Calapodeşti, unul dintre cei mai importanţi sfinţi părinţi pe care i-a dat pământul Moldovei, singurul călugăr athonit român trecut, în mod spontan, în rândul sfinţilor. Cuviosul Antipa este şi singurul sfânt din neamul nostru cinstit deopotrivă de trei popoare dreptcredincioase, el fiind […]
02:30
Vremea se va răci semnificativ în toată țara în următoarele zile. De la ora 10:00 în această dimineață intră în vigoare o informare meteorologică valabilă cinci zile de ger, precipitații mixte și polei, ninsori și intensificări ale vântului. ANM prognozează temperaturi de până la -14°C în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, zone care se […]
02:20
Oceanele au absorbit anul trecut o cantitate record de energie, un fenomen propice pentru creșterea nivelului apelor mării, furtuni violente și distrugerea coralilor, arată o analiză întocmită de peste 50 de cercetători din toată lumea publicată astăzi într-o revistă de specialitate. Octavian Begu are detalii. Reporter: Regulatoare ale climei, oceanele absorb cam 90% din excesul […]
01:50
Conform autorităţilor nord-coreene, citate sâmbătă de agenţia de presă de stat KCNA, Coreea de Sud a trimis încă o dronă în spațiul aerian nord-coreean pe 4 ianuarie, încălcând suveranitatea ţării. Drona, care a fost lansată din jurul orașului sud-coreean Incheon, a fost lăsată să zboare 8 kilometri înainte ca forţele nord coreene să o doboare […]
9 ianuarie 2026
23:50
Autorităţile de la Teheran au susţinut la ONU că SUA este de vină pentru protestele violente din Iran # Rador
SUA este de vină pentru „transformarea protestelor pașnice din Iran în acte violente, subversive și vandalism pe scară largă”, a declarat vineri ambasadorul iranian la ONU în fața Consiliului de Securitate. Iranul condamnă „conduita continuă ilegală și iresponsabilă a Statelor Unite ale Americii, în coordonare cu regimul israelian, de amestec în afacerile interne ale Iranului […]
23:40
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că SUA trebuie să dețină Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe în viitor. Dl Trump a făcut aceste comentarii în cursul unei întâlniri cu jurnaliştii, la Casa Albă. (REUTERS – 9 ianuarie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (9 ianuarie)
22:20
Donald Trump se va întâlni cu omologul său columbian la Casa Albă la începutul lunii viitoare, a precizat vineri președintele SUA, după ce cei doi lideri au vorbit anterior la telefon în urma amenințărilor dlui Trump la adresa națiunii latino-americane. „Sunt sigur că va funcționa foarte bine pentru Columbia și pentru SUA, dar cocaina și […]
22:20
Ministerul de Externe român le reamintește românilor că este în continuare în vigoare un avertisment de călătorie în Iran # Rador
Ministerul de Externe le reamintește românilor că este în continuare în vigoare un avertisment de călătorie pentru întreg teritoriul iranian, în contextul demonstrațiilor din Republica Islamică și a riscului crescut de escaladare. Comunicatul Ministerului reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în această țară din cauza situației de securitate. În eventualitatea în care cetățeni […]
22:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, apreciază că atacul rusesc cu rachetă hipersonică Oreșnik de azi-noapte a fost efectuat demonstrativ, aproape de granița Ucrainei cu Uniunea Europeană. În discursul său zilnic, liderul de la Kiev a atras atenția în această seară că această rachetă balistică cu rază medie de acțiune poate fi, de asemenea, o provocare pentru […]
20:20
Mark Rutte a discutat cu secretarul american de stat despre importanţa regiunii arctice pentru securitatea comună # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat vineri cu secretarul american de stat Marco Rubio despre importanța zonei arctice pentru securitatea comună a alianței, a previzat un purtător de cuvânt într-o postare pe platforma socială X. Mai mulți membri NATO și-au exprimat îngrijorarea după ce administraţia de la Casa Albă a anunţat marți că […]
20:20
România a avut în 2025 cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din istoria postdecembristă # Rador
România a avut în 2025 cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din istoria postdecembristă, afirmă premierul Ilie Bolojan într-o postare pe internet. El scrie că totalul a fost de 137,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 7,2% din Produsul Intern Brut, iar mai bine de jumătate din această sumă, 55 de procente, a fost […]
17:40
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat vineri că săptămâna viitoare va da mandat coaliției de centru-dreapta GERB-SDS pentru a forma un guvern, deși analiștii spun că este puțin probabil ca aceasta să obțină suficient sprijin și că alegerile anticipate sunt aproape inevitabile. Guvernul de coaliție al premierului Rosen Zeliakov, susținut de GERB-SDS, a demisionat luna […]
17:40
Belgia va sacrifica aproximativ 55.000 de pui după ce a detectat un focar de gripă aviară H5N1 înalt patogenă într-o provincie din vestul țării, lângă granița cu Franța, a anunțat vineri agenția federală pentru siguranța alimentară, AFSCA. O mare parte din zonele de protecție și supraveghere stabilite în legătură cu focarul se suprapun cu zonele […]
17:30
Mercenarul Horaţiu Potra, dar și fiul și nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile # Rador
Mercenarul Horaţiu Potra, dar și fiul și nepotul său rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis astăzi Curtea de Apel București. În noiembrie, cei trei au fost aduși sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care au fost acuzați de infracțiuni grave pentru destabilizarea României. Horaţiu […]
17:30
Președintele Nicuşor Dan spune că România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR, organizație din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce țara noastră a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol. Prin acest acord, […]
13:50
Ambasadorii statelor membre s-au reunit la Bruxelles pentru a da votul final asupra acordului comercial cu statele sud-americane # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Ambasadorii statelor membre s-au reunit la Bruxelles pentru a da votul final asupra acordului comercial cu statele sud-americane reunite în Mercosur. Acordul întâmpină însă opoziţia sau rezervele unor ţări cu agricultură puternică, în frunte cu Franţa. Bogdan Isopescu ne spune mai multe. Reporter: Parafarea acordului comercial Mercosur nu are nevoie de […]
13:50
Băncile bulgare schimbă bancnote şi monede din leva în euro la cursul fix, fără comisioane, până la sfârşitul lunii iunie, respectând cerinţele legale şi Legea privind introducerea monedei euro în Bulgaria, inclusiv la depunerea de leva în conturi în euro. Nu au fost înregistrate cazuri de percepere a unor comisioane legate de schimbul valutar. Schimbul […]
12:50
ANOSR acuză executivul de lipsă de interes pentru dezvoltarea unui învăţământ superior echitabil # Rador
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România acuză guvernul de lipsă de interes pentru dezvoltarea unui învăţământ superior echitabil şi centrat pe nevoile reale ale studenţilor. În contextul discuţiilor privind numirea unui nou ministru al educaţiei şi bugetul pe 2026, aceştia solicită revenirea la reducerea de 90% pentru studenţi la transportul feroviar intern pe toate […]
12:50
La microfon, Angelica Dan
12:40
Partidele de extremă dreapta și extremă stânga din Franța vor depune moțiuni de cenzură împotriva fragilului guvern minoritar al țării, ca reacție la probabilul acord de vineri privind tratatul comercial UE–Mercosur. Partidul de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI) a anunțat că va depune o moțiune de cenzură vineri dimineață, în timp ce extrema dreaptă Adunarea […]
12:40
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,1% pe an, de la 6,12% pe an în şedinţa precedentă, conform Băncii Naţionale a României. IRCC – Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor – a scăzut şi el la începutul acestui […]
