Fostul fotbalist argentinian Martin Demichelis şi familia sa, salvaţi de la înec în sudul Uruguayului
News.ro, 10 ianuarie 2026 16:30
Fostul jucător al Argentinei, care a evoluat în special la Bayern München, Martin Demichelis (45 de ani), a scăpat de la înec împreună cu familia sa pe 31 decembrie 2025, pe o plajă din sudul Uruguayului.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
16:40
Grupul japonez de companii aeriene ANA Holdings Inc vrea să lanseze servicii automate de livrare cu drone până în martie 2029 # News.ro
ANA Holdings Inc, grup de companii aeriene din Japonia, ia în considerare să ofere servicii automate de livrare cu drone, până în martie 2029, spun oficialii companiei, pe măsură ce tot mai multe companii din Japonia apelează la această tehnologie pe fondul lipsei de forţă de muncă din industria logistică, scrie Japan Today.
16:40
Un comerciant belgian a plătit 116.000 de dolari pentru o operă de artă atribuită acum lui Peter Paul Rubens # News.ro
Comerciantul de artă belgian Klaas Muller a identificat un nou studiu al capului unui bărbat cu barbă realizat de maestrul flamand Peter Paul Rubens, potrivit unui amplu articol publicat în cotidianul olandez De Standaard.
Acum 30 minute
16:30
Fostul fotbalist argentinian Martin Demichelis şi familia sa, salvaţi de la înec în sudul Uruguayului # News.ro
Fostul jucător al Argentinei, care a evoluat în special la Bayern München, Martin Demichelis (45 de ani), a scăpat de la înec împreună cu familia sa pe 31 decembrie 2025, pe o plajă din sudul Uruguayului.
16:20
Ministerul Agriculturii lansează consultare publică pentru finanţarea investiţiilor în sectorul strugurilor de masa. Valoarea maximă a finanţării ajunge la 1 milion de euro/proiect # News.ro
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă lansarea consultării publice pentru versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent intervenţiei DR-17 – Investiţii în sectoarele hamei şi/sau struguri de masă, din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027. Valoarea maximă a finanţării este de 1.000.000 euro/proiect, respectiv 300.000 euro/proiect în cazul achiziţiilor simple de utilaje, cu o intensitate a sprijinului nerambursabil de până la 65%.
Acum o oră
16:10
Teleorman: Doi tineri au furat telefoane mobile în valoare de 20.000 de lei din sediul unui magazin, unde au intrat după ce au spart cu o piatră vitrina # News.ro
Doi tineri din judeţul Teleorman, unul dintre ei minor, sunt cercetaţi pentru furt, fiind suspectaţi că au sustras telefoane mobile în valoare de 20.000 de lei din sediul unui magazin. Ei au intrat în magazin în afara orelor de program spărgând cu o piatră geamul acestuia.
16:10
Teleorman: Incendiu cu victime, într-un bloc din comuna Brânceni. O persoană a suferit arsuri şi alta a fost intoxicată cu fum # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, într-un bloc din comuna Brânceni din judeţul Teleorman, focul distrugând un apartament situat la ultimul etaj al imobilului. O persoană a suferit arsuri şi alta a fost intoxicată cu fum, în urma evenimentului.
16:00
Alba: Accident pe domeniul schiabil Şureanu. Un turist a suferit un traumatism la nivelul umărului, fiind preluat de un echipaj medical # News.ro
Un turist s-a accidentat, sâmbătă, pe domeniul schiabil Şureanu, în judeţul Alba, suferind un traumatism la nivelul umărului. Acesta a primit primul ajutor de la salvamontişti, fiind preluat de un echipaj medical şi dus la spital.
Acum 2 ore
15:30
Siria - Armata declară că a încheiat operaţiunea din Alep împotriva forţelor kurde, care neagă acest lucru # News.ro
Armata siriană a anunţat sâmbătă că a încheiat operaţiunea în ultimul bastion kurd din Alep, a relatat agenţia oficială Sana, o afirmaţie însă negată de forţele kurde.
15:30
AUR cere grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat / Altfel, declaraţiile belicoase ale PSD cu privire la votarea acordului Mercosur sunt doar perdele de fum # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor cere sâmbătă grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, altfel, consideră că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii în actuala Coaliţie de guvernare. Grupul Pace Întâi România din Senat a anunţat că a pregătit o moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, iniţiativă care are şi susţinerea senatorilor AUR.
15:20
O nouă înşelătorie pe WhatsApp: linkul primit din partea unei firme de curierat. Acest link duce către o pagină falsă, care îi ajută pe atacatori să fure contul # News.ro
O nouă înşelătorie prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp a început să facă victime în România. Este vorba despre un link care, aparent, ar fi primit din partea unei firme de curierat şi care, odată accesat, ar transmite date despre un colet. În realitate, acest link duce către o pagină falsă, care îi ajută pe atacatori să fure contul victimei.
15:20
SC Oţelul Galaţi şi mijlocaşul central de origine angoleză Bruno Paz au semnat un contract valabil până în vara anului 2028.
15:20
Budăi (PSD): Dacă Acordul Mercosur este atât de bun, cum susţin miniştrii USR, atunci de ce mai multe state cu un sector agricol puternic s-au opus ? Stimaţi USR-işti, aţi citit studiile de impact ? Se estimează pierderea a 120.000 de locuri de muncă # News.ro
Deputatul PSD Marius Budăi declară, sâmbătă, că dacă Acordul UE-Mercosur este atât de bun, cum susţin miniştrii USR, atunci de ce mai multe state cu un sector agricol puternic s-au opus semnării lui. El îi întreabă pe cei de la USR dacă au citit studiile de impact ale acestui Acord şi menţionează că
15:00
Polo: Spania - Israel, scor 28-3, în primul meci de la Campionatul European; România debutează duminică # News.ro
Naţionala Spaniei a învins, sâmbătă, reprezentativa Israelului, scor 28-3, în primul meci de la Campionatul European din Serbia. În grupa C se mai joacă în prima zi partida dintre Olanda şi Serbia, iar în grupa A, Franţa – Ungaria şi Malta – Muntenegru.
Acum 4 ore
14:30
Schi alpin: Lindsey Vonn a obţinut a doua victorie a sezonului, dominând proba de coborâre de la Zauchensee # News.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn a obţinut, sâmbătă, a doua victorie a sezonului în proba de coborâre, impunându-se la Zauchensee (Austria).
14:30
Prahova: Zece persoane, implicate într-un accident rutier produs în Comarnic între un microbuz şi un autoturism # News.ro
Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz de transport persoane şi un autoturism s-a produs sâmbătă, pe drumul naţional 1, raza oraşului Comarnic. Un tânăr de 18 ani a fost rănit, fiind dus la spital.
14:20
Cineaştii iranieni Jafar Panahi şi Mohammad Rasoulof şi-au exprimat sâmbătă „profunda îngrijorare” faţă de „represiunea flagrantă” a manifestanţilor din Iran, unde internetul este blocat de 36 de ore.
14:20
Xabi Alonso, despre posibilitatea ca Mbappe să joace cu infiltraţii la finala Supercupei Spaniei: Nu suntem „kamikaze” # News.ro
Kylian Mbappé ar putea fi inclus în lotul echipei Real Madrid, pentru finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona, după ce a ratat ultimele meciuri din cauza unor dureri la genunchi. În cazul său s-a vorbit despre infiltraţii, care ar putea avea efecte asupra sănătăţii jucătorului pe termen lung.
14:10
Inspectorul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Acesta se afla la birou, şi cel mai probabil a făcut un infarct, spun colegii săi, care menţionează că a fost un om „extraordinar”, care muncea foarte mult.
14:00
Cluj: Bărbat fără permis de conducere şi cu antecedente penale, prins după o urmărire. Poliţiştii au folosit dispozitivul de tip „spike” pentru a opri autovehiculul furat pe are acesta îl conducea # News.ro
Un bărbat fără permis de conducere care conducea un autoturism furat şi a refuzat să oprească la semnalul unui echipaj al Poliţiei a fost prins după o urmărire în trafic. Poliţiştii au folosit dispozitivul de tip „spike” pentru a opri autovehiculul. Bărbatul, care are antecedente penale, a fost reţinut.
14:00
Schi alpin: Austriaca Magdalena Egger, evacuată cu elicopterul după o căzătură în proba de coborâre de la Zauchensee # News.ro
Plecată cu numărul 17 sâmbătă, în cursa de coborâre de la Zauchensee (Austria), austriaca Magdalena Egger a trebuit să fie evacuată de pe pârtie cu elicopterul după o căzătură.
13:30
Mureş: Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc. Nu sunt victime. Pasagerii, transferaţi cu ajutorul autorităţilor - FOTO, VIDEO # News.ro
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. Datele transmise de echipajele de salvare de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime. Pasagerii sunt transferaţi cu ajutorul autorităţilor.
13:20
Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner, într-un meci demonstrativ la Seul. Câţi bani au încasat cei doi jucători - VIDEO # News.ro
Anul 2026 începe foarte bine pentru conturile bancare ale lui Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner. Cele două vedete ale tenisului au disputat, sâmbătă, încă un meci demonstrativ foarte profitabil, care a servit drept pregătire pentru Openul Australiei.
13:10
Sezonul 4 al serialului „The White Lotus” va fi filmat într-un castel din secolul al XIX-lea din Saint-Tropez - FOTO # News.ro
Sezonul 4 al antologiei de succes "The White Lotus" va fi filmat într-un palat din secolul al XIX-lea transformat în hotel de lux, numit Château de La Messardière, situat în Saint-Tropez, pe Coasta de Azur, potrivit Variety.
13:00
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu susţine că e mândru că a contribuit la dezvoltarea oraşului Craiova în echipa primarului Lia Olguţa Vasilescu. Cât despre colaborarea cu Lia Savonea, preşedintele Curţii Supreme, Radu Marinescu spune că ”nu are foarte multe relaţii instituţionale”. Pus să aleagă între cele două, Radu Marinescu a răspuns: ”Orice doamnă care îşi exercită mandatul instituţional, în mod profesionist, demn şi în interesul cetăţenilor”.
12:50
Dacă eraţi avocat în SUA, l-aţi fi apărat pe Nicolas Maduro? Cum răspunde ministrul Justiţiei - VIDEO # News.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu afirmă, întrebat dacă l-ar fi apărat, ca avocat, pe dictatorul Nicolas Maduro, că ”un client vizibil poate să fie un client bun pentru un avocat”. Radu Marinescu a profesat ca avocat timp de 30 ani în Baroul Dolj, iar din decembrie 2024 a devenit ministru al Justiţiei. Nicolas Maduro a fost extras din Venezuela în urma unei operaţiuni militare a SUA şi este acuzat de narcoterorism. Avocatul său este Barry Pollack, care l-a apărat şi pe Julian Assange, fondatorul WikiLeaks.
12:50
A încălcat Nicuşor Dan Constituţia când a anunţat referendum în rândurile magistraţilor? Răspunsul ministrului Justiţiei # News.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu susţine că preşedintele Nicuşor Dan are ”toată îndreptăţirea” să cunoască problemele din sistemul public, prin urmare declanşarea unui referendum intern în rândurile magistraţilor nu poate fi catalogată drept o încălcare a Constituţiei. ”Simpla utilizare a termenului referendum nu mă poate conduce la concluzia că acolo ar fi ceva în neregulă”, a spus Radu Marinescu, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV.
Acum 6 ore
12:40
Cazul tânărului de 25 de ani cu fractură de femur, decedat în SJU Buzău - Colegiul Medicilor: Fractura de diafiză femurală este o leziune severă, cu risc vital, asociată cu hemoragie masivă şi complicaţii imprevizibile # News.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis un punct de vedere profesional privind semnificaţia şi implicaţiile fracturii de diafiză femurală, diagnostic stabilit în cazul tânărului de 25 de ani decedat în SJU Buzău, după un accident rutier. Opinia a fost formulată de Comisia de Ortopedie şi Traumatologie a CMR, coordonată de prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, şi are caracter general.
12:30
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă în opinia sa există corupţie în justiţie: Eu cred că există corupţie în societatea românească. Eu cred că un fenomen de corupţie nu ocoleşte anumite zone # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că în societatea românească există corupţie, iar acest fenomen „nu ocoleşte anumite zone”. El subliniază că, în ceea ce priveşte corupţia din justiţie, magistraţii trebuie să ia atitudine şi să nu dea dovadă de solidaritate cu colegii lor corupţi.
12:30
Diplomaţi americani poartă sâmbătă discuţii la Caracas cu scopul de a restabili relaţiile dintre Statele Unite şi Venezuela, rupte din 2019, întâlnire care are loc după căderea preşedintelui Nicolas Maduro şi primele eliberări ale opozanţilor, relatează AFP.
12:30
Marinescu: Legea privind pensiile magistraţilor e iniţiată de Ministerul Muncii, co-iniţiată de Ministerul Justiţiei, de miniştri ai PSD-ului. Şi atunci retorica asta legată de judecătorii CCR susţinuţi de PSD pare puţin paradoxală # News.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu consideră „puţin paradoxal” discursul potrivit căruia judecători propuşi de PSD ca membri ai Curţii Constituţionale a României (CCR) ar fi blocat o decizie cu privire la legea care modifică pensiile magistraţilor, Radu Marinescu amintind că legea blocată este propusă de ministere conduse de PSD. Ministrul susţine că cei patru judecători constituţionali au fost propuşi în cadrul unui „algoritm politic” şi că ei nu au obligaţie de loialitate faţă de cei care i-au susţinut să ajungă în completul de la CCR.
12:20
Ministrul Sănătăţii, după întâlnirea cu comunitatea medicală românească din Madrid: Mulţi dintre ei şi-au exprimat dorinţa de a contribui cu idei şi expertiză, pentru a construi parteneriate medicale reale între România şi Spania - FOTO # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că a discutat cu reprezentanţii comunităţii medicale româneşti din Madrid despre schimbările din România, despre reforme, despre ce funcţionează şi despre ceea ce încă trebuie corectat şi că mulţi dintre ei şi-au exprimat dorinţa de a contribui cu idei şi expertiză, pentru a construi parteneriate medicale reale între România şi Spania.
12:20
FCSB anunţă transferul lui Adrian Şut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite.
12:20
Radu Marinescu: Până acum, nici o investigaţie făcută de către Inspecţia Judiciară, de către parchete, de către o altă entitate, nu a revelat acele elemente care să justifice un demers pentru o revocare a şefului DNA # News.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, este de părere că, deşi „vocea străzii” trebuie auzită, o procedură de revocare a procurorului şef al DNA, Daniel Voineag, al cărui nume apare în documentarul „Justiţie capturată” realizat de Recorder, se poate face doar pe bază de probe şi de „elemente concrete”. Marinescu aminteşte, de altfel, că Voineag este la finalul mandatului în fruntea DNA şi că nu ar fi timp suficient pentru o eventuală procedură de revocare.
12:10
Ministrul Justiţiei, despre conducerile DNA şi DIICOT: Vă asigur că nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut. Încurajez orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la concurs # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu afirmă că, din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT, Marinescu dând asigurări că „nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut”. ”Încurajez orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la concurs”, este mesajul ministrului.
12:00
Bijuterii, ceasuri şi sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, descoperite la Aeroportul ”Henri Coandă” în bagajele a două femei care veneau din Dubai # News.ro
Poliţiştii de frotnieră au descoperit în bagajele a două femei care veneau din Dubai 19 coliere, 34 de brăţări, 5 inele şi 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum şi 5 ceasuri de lux de diferite mărci. De asemenea, în bagaje se aflau şi 2.718.500 de dirhami, respectiv 73.400 euro, în acest caz având loc cercetări privind săvârşirea infracţiunii de tentativă la contrabandă.
11:40
Siria - Armata anunţă că acum controlează şi ultimul cartier kurd din Alep însă kurzii neagă # News.ro
Armata siriană a anunţat sâmbătă că a preluat controlul asupra ultimului cartier din Alep aflat în mâinile luptătorilor kurzi, care au negat însă acest lucru şi afirmă că luptele continuă.
11:30
Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia este închis, sâmbătă. Administratorii acestuia anunţă că telescaunele nu au fost pornite şi nu se vând cartele de tip schi-pass # News.ro
Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia rămâne închis, sâmbătă, unele dintre instalaţiile de transport pe cablu neputând fi pornite din acuza gheţii depuse pe bateriile de role de pe piloni.. Administratorii domeniului staţiunii anunţă că nu se vând cartele de tip schi-pass, însă se poate urca cu telecabina de la cota 1.400 până la cota 2000.
11:20
Arina Sabalenka, în finală la Brisbane pentru al treilea an consecutiv. Adversara belarusei va fi ucraineanca Marta Kostiuk # News.ro
Numărul 1 mondial Arina Sabalenka a învins-o pe sportiva cehă Karolina Muchova (locul 20 WTA), scor 6-3, 6-4, sâmbătă, şi s-a calificat în finală la Brisbane.
11:20
Helen Mirren a mulţumit Globurilor de Aur pentru „două bile mari care, după cum vă puteţi imagina, m-au ajutat foarte mult în cariera mea” - VIDEO # News.ro
Dame Helen Mirren a fost onorată cu prestigiosul Premiu "Cecil B. DeMille" în cadrul galei Golden Eve de joi seară, un spectacol-avanpremieră a ceremoniei Globurilor de Aur de duminică.
11:10
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la căminul cultural din localitatea Pietriş, judeţul Mureş. Focul s-a manifestat în camera tehnică a imobilului şi a fost stins rapid de către pompieri, fără a se înregistra victime.
11:00
Un cetăţean bulgar căutat de autorităţile din Austria în vederea predării sau extrădării şi un belarus evadat din închisoare, prinşi la punctele de frontieră Giurgiu şi Albiţa # News.ro
Un cetăţean bulgar care figura ca „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării” într-o alertă emisă de Austria a fost depistat la punctuld e frotnieră Giurgiu. De asemenea, un belarus de 36 de ani vizat de o alertă Interpol pentru că evadase din închisoare a fost prins la Vama Albiţa.
11:00
La 37 de ani şi în cel de-al 19-lea sezon NBA, Kevin Durant a devenit al şaptelea cel mai bun marcator din istorie în sezonul regulat, dar nu a putut împiedica înfrângerea Houston Rockets la Portland, scor 111 - 105.
11:00
Iran - „Întreruperea internetului la nivel naţional” încă în vigoare, potrivit ONG-ului Netblocks # News.ro
Întreruperea conexiunii la internet decisă joi de autorităţile iraniene din cauza protestelor împotriva puterii este încă în vigoare, a indicat sâmbătă ONG-ul de supraveghere a securităţii cibernetice Netblocks.
10:50
Iran - Fiul şahului detronat îndeamnă protestatarii să se pregătească să preia controlul asupra centrelor urbane # News.ro
Fiul fostului şah şi figura opoziţiei iraniene în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a îndemnat sâmbătă manifestanţii din Iran să „se pregătească să ocupe” centrele oraşelor, în cea de-a treisprezecea zi a unei importante mişcări de contestare a puterii.
Acum 8 ore
10:40
Un atac cu drone din Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Volgograd a Rusiei, spun autorităţile # News.ro
Un atac cu drone al Ucrainei a provocat un incendiu la un depozit de petrol din districtul Oktiabrskii, în partea de sud a regiunii Volgograd din Rusia, au declarat sâmbătă autorităţile regionale, notează Reuters.
10:20
Real Madrid: Apropiaţii lui Vinicius consideră că presa este vinovată de huiduielile la adresa jucătorului brazilian # News.ro
După un sezon 2023-2024 excepţional, Vinicius Junior trece printr-o perioadă dificilă la Real Madrid. Cu performanţe în scădere, brazilianul a trecut de la statutul de idol al Bernabéu la cel de jucător fluierat în mod regulat de publicul madrilen.
10:20
ANM - De sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade / Mai mult de jumătate de ţară, sub atenţionare cod galben de ger - HARTA # News.ro
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm, în extremitatea de sud şi sud-est a ţării. Mai mult de jumătate de ţară întră de sâmbătă noaptea sub atenţionare cod galben de ger.
10:10
Meloni exclude intervenţia militară a SUA în Groenlanda şi solicită un rol mai puternic al NATO în Arctica # News.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că nu crede că Statele Unite vor recurge la forţa militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, solicitând un rol mai puternic al NATO în regiunea arctică pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale SUA, potrivit AP.
10:00
Tânără reţinută pentru înşelăciune, după ce a comandat haine online, a refuzat că le plătească, pe motiv că nu i se potrivesc, dar a refuzat şi să le restituie - FOTO, VIDEO # News.ro
O tânără de 18 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud a ajuns după gratii pentru 24 de ore, fiind reţinută sub acuzaţia de înşelăciune, după ce a fost reclamată că a comandat haine online, a refuzat că le plătească, pe motiv că nu i se potrivesc, dar a refuzat şi să le restituie. Ea a returnat hainele, în valoare de aproape 20.000 de lei, după ce ancheta în privinţa sa a demarat.
09:50
„Nu vrem să fim americani”, au reafirmat vineri seara partidele din Groenlanda într-o declaraţie comună, după ce Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona imensa insulă arctică, potrivit AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.