Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare / Celulă de criză cerută de ministrul Ivan

Alianţa pentru Unirea Românilor cere sâmbătă grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, altfel, consideră că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii în actuala Coaliţie de guvernare. Grupul Pace Întâi România din Senat a anunţat că a pregătit o moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, iniţiativă care are şi susţinerea senatorilor AUR.