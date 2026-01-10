Cupa Africii pe Naţiuni: Egiptul lui Salah a învins deţinătoarea trofeului, Coasta de Fildeş, şi este în semifinale
News.ro, 11 ianuarie 2026 00:00
Naţionala Egiptului s-a calificat, sâmbătă seară, în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni, eliminând în sferturi deţinătoarea trofeului, Coasta de Fildeş, scor 3-2.
• • •
Acum 30 minute
00:00
Acum o oră
23:40
Dennis Man, gol şi assist pentru PSV Eindhoven în campionatul olandez. Echipa sa s-a impus cu 5-1 # News.ro
Fotbalistul echipei PSV Eindhoven, Dennis Man, a înscris un gol în meciul câştigat sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Excelsior, în etapa a 18-a a campionatului Ţărilor de Jos.
23:30
Armata americană anunţă, sâmbătă, că a desfăşurat „atacuri la scară largă” împotriva mai multor ţinte ISIS în Siria, relatează Sky News.
Acum 2 ore
23:20
Fotbalistul echipei Empoli, Rareş Ilie, a înscris unicul gol în partida câştigată, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Cesena, în etapa a 19-a a ligii secunde din Italia.
23:20
Incendiul din Crans-Montana: Uşă „încuiată din interior” în bar, prezenţa minorilor... Ce a declarat propietarul Jacques Moretti la audiere # News.ro
Proprietarul francez al barului cuprins de flăcări în noaptea de Anul Nou în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana a declarat anchetatorilor că a descoperit imediat după tragedia soldată cu 40 de morţi că o „uşă de serviciu” era „încuiată din interior”. Audiat vineri de procuratura din Valais, Jacques Moretti a explicat că, la sosirea sa la bar imediat după incendiu, „a forţat această uşă” deoarece era „încuiată din interior”, potrivit unor extrase din procesele-verbale, relatează AFP.
22:40
Băsescu, despre numirile şefilor serviciilor de informaţii: Preşedintele nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie. El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, nu ar trebui să negocieze cu partidele în ceea ce priveşte numirile în funcţiile de şefi ai serviciilor de informaţii. ”El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui”, argumentează Băsescu.
22:30
Băsescu: Trump are 78-79 de ani, Putin are şi el vreo 74 de ani. Mai au puţin şi închid becul. Or, având în vedere funcţiile pe care le au, trebuie să-şi pună problema ce lume lasă în urma lor # News.ro
Traian Băsescu, fost preşedinte al României, spune că, având în vedere vârstele înaintate pe care le au liderii SUA şi Federaţiei Ruse, Donald Trump şi Vladimir Putin, cei doi ar trebui să se gândească ce fel de lume lasă în urma lor.
22:30
Cupa Angliei: Tottenham-ul lui Drăguşin, eliminat în turul trei de Aston Villa / Manchester City, 10-1 cu Exeter City # News.ro
Formaţia Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin rezervă, a fost eliminată, sâmbătă, de Aston Villa în turul trei al Cupei Angliei.
Acum 4 ore
22:20
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa lui Alexandru Măţan, Panetolikos, într-un meci din etapa a 16-a a campionatului Greciei.
22:20
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a anunţat sâmbetă premierul slovac Robert Fico, în contextul în care ţara se îndreaptă spre încheierea unui acord pentru construirea unei noi centrale nucleare cu ajutorul SUA, relatează Reuters.
22:20
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare / Celulă de criză cerută de ministrul Ivan # News.ro
Ministerul Energiei anunţă, sâmbătă seara, că a fost informat de către Electrocentrale Craiova că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare. Ministrul Bogdan Ivan a dispus, de urgenţă, constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei. Potrivit ministerului, pe baza analizelor efectuate în cadrul celulei de criză, regimul normal de funcţionare va fi restabilit la nivelul întregii reţele cel târziu până la data de 11 ianuarie, ora 12:00.
22:00
Băsescu: Sunt convins că Pahonţu, dacă nu era oprit, aducea avionul de la TAROM în două ore la Paris şi pleca cu preşedintele şi delegaţia. A fost inadmisibilă imaginea şi chiar faptul că preşedintele a acceptat să nu fie adus acasă imediat # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu cataloghează drept „urâtă” situaţia în care s-a aflat preşedintele Nicuşor Dan nevoit să aştepte pe aeroportul de lângă Paris pentru a ajunge în România. El se arată convins că dacă şeful SPP, Lucian Pahonţu, nu ar fi fost „oprit”, un avion TAROM care să îl preia pe preşedinte ar fi fost la Paris în două ore.
21:50
Formaţia Fenerbahce a câştigat Supercupa Turciei, sâmbătă, învingând cu scorul de 2-0 echipa Galatasaray, în finala disputată pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul.
21:50
Băsescu: Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea # News.ro
Traian Băsescu, fost preşedinte al României, este de părere că autorităţile din România nu au dovezi solide care să fi stat la baza deciziei de anulare a alegerilor prezidenţiale din anul 2024. „Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea”, spune Băsescu, adăugând că, în opinia sa, Călin Georgescu e un „şarlatan” despre care nu e convins că ar fi câştigat al doilea tur de scrutin în faţa Elenei Lasconi.
21:30
Salvamont Prahova: Intervenţie pentru salvarea unui turist ce a suferit multiple traumatisme după ce a căzut cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului # News.ro
Salvatorii montani din Prahova au intervenit, sâmbătă, pentru salvarea unui turist ce a suferit multiple traumatisme după ce a căzut peste 70 m cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului.
21:20
Traian Băsescu: Cred că preşedintele face o mare greşeală şi este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidenţiale în 2024 # News.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului. Nicuşor Dan, „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024. El spune că datele şi documentele privind decizia de anulare trebuia trimise către procurori, care să investigheze ce s-a întâmplat atunci.
21:10
Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, anunţă Institutul Nobel după sugestia lui Machado # News.ro
Institutul Nobel din Norvegia a anunţat că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, împărţit sau revocat. Precizarea a venit în urma declaraţiilor liderului opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, care a sugerat că ar putea să-i ofere premiul din 2025 preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters.
21:00
Ministrul Agriculturii: Sunt convins că în perioada următoare se va lua în discuţie, în coaliţie, partea de Mercosur şi ceea ce trebuie să facem în continuare, pentru că votul care s-a dat în Parlamentul European nu a fost unul pe acest acord # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat sâmbătă că este convins că în perioada următoare se va lua în discuţie, în coaliţie, partea de Mercosur şi ceea ce trebuie să facem în continuare, el arătând că votul care s-a dat în Parlamentul European nu a fost unul pe acest acord.
21:00
Crimă într-o locuinţă din staţiunea Buşteni. Un bărbat a fost ucis, presupusul autor e în custodia organelor de anchetă # News.ro
O crimă a avut loc, sâmbătă seară, într-o locuinţă din oraşul Buşteni din judeţul Prahova. Un bărbat a fost ucis, echipajul medical trimis la faţa locului neputând face nimic pentru a-l salva. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că un bărbat suspectat de comiterea faptei se află în custodia autorităţilor judiciare.
21:00
Traian Băsescu: Deficitul nu s-a făcut de toată populaţia, sectorul privat nu a avut nicio contribuţie, marele deficit s-a creat pe pensii şi pe salarii şi pe celebrele sporuri, aici trebuia operat # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că nu era nevoie de creşteri de taxe pentru populaţie, ci de reducerea cheltuielilor statului. El a amintit măsurile luate în anul 2010, subliniind că nu îi face plăcere să vorbească despre măsurile luate atunci, însă aminteşte că la acel moment măsurile s-au îndreptat către „zona care a generat deficitul”.
20:50
Cupa Africii pe Naţiuni: Impresionanta Nigeria a învins Algeria şi s-a calificat în semifinale # News.ro
Atacanţii Victor Osimhen şi Akor Adams au marcat în repriza a doua, iar Nigeria s-a impus cu 2-0 în faţa Algeriei în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, sâmbătă, calificându-se astfel în semifinalele turneului, unde va întâlni gazda Maroc.
20:50
Handbal masculin: România pierde şi al doilea amical cu Ungaria, jucat fără public, la Gyor # News.ro
Naţionala României a încheiat meciurile test dinaintea Campionatului European cu încă un eşec, scor 40-36, cu Ungaria. Partida de la Gyor s-a jucat fără public.
20:30
Zeci de persoane au fost reţinute de poliţie în timpul protestelor din Minneapolis, după uciderea unei femei de către un agent ICE # News.ro
Treizeci de persoane au fost reţinute, audiate şi eliberate vineri seară, după o manifestaţie împotriva ICE (Serviciul de Imigrare şi Control al Vămilor) care a avut loc în centrul oraşului Minneapolis, au anunţat autorităţile locale într-un comunicat, potrivit CNN.
20:30
Echipa Minaur Baia Mare a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Larvik, scor 28-26 (12-13), în primul meci din grupa A a European League.
Acum 6 ore
20:20
Baschet masculin: U BT Cluj, eşec în Liga Adriatică, în deplasare şi după prelungiri, cu Igokea # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă sâmbătă, în deplasare şi după prelungiri, de formaţia bosniacă Ikokea, scor 114-108 (47-51, 100-100), în etapa a XIV-a din grupa A. U BT Cluj şi-a asigurat calificarea în Top 8 din etapa precedentă.
20:10
Mii de fermieri irlandezi au protestat faţă de acordul comercial al UE cu Mercosur, la o zi după ce statele UE au aprobat tratatul, în ciuda opoziţiei Irlandei şi Franţei, relatează AFP.
20:00
Ministrul Economiei, Irineu Darău: Acordul UE–MERCOSUR va duce la creşterea exporturilor României! Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a ţării, România are nevoie de pieţe noi de export şi de reguli corecte pentru producători # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, declară sâmbătă că acordul UE–MERCOSUR va duce la creşterea exporturilor României iar dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a ţării, România are nevoie de pieţe noi de export şi de reguli corecte pentru producători. Darău mai afirmă că agricultura este protejată şi România a obţinut asta prin insistenţe şi negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse româneşti cu indicaţie geografică vor fi protejate pe pieţele MERCOSUR.
19:50
Circulaţia pe drumul naţional 1 A este deviată, sâmbătă seară, în zona localităţii Tânţăreni din judeţul Prahova, din cauza unui accident rutier. În eveniment au fost implicate trei autoturisme.
19:20
Superliga: Farul, Universitatea Craiova şi Rapid, înfrângeri în meciurile amicale de sâmbătă # News.ro
Formaţiile Farul Constanţa, Universitatea Craiova şi FC Rapid au înregistrat înfrângeri în partidele disputate sâmbătă.
19:00
Surpriză imensă în Cupa Angliei: Deţinătoarea trofeului a fost eliminată de o echipă din liga a şasea / Antrenorul învingătorilor este fratele lui Wayne Rooney # News.ro
Formaţia Crystal Palace, deţinătoarea Cupei Angliei, a fost eliminată, sâmbătă, în turul trei al competiţiei, de echipa Macclesfield, care activează în liga a şasea.
19:00
Trei bărbaţi din judeţul Maramureş au fost arestaţi preventiv, sâmbătă, într-un dosar în care sunt inculpaţi pentru infracţiunea de viol. Victima este o tânără de 20 de ani, mama acesteia fiind cea care a reclamat faptele la Poliţie.
18:50
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara, relatează Politico.
18:40
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, eşec în primul meci din Liga Campionilor în 2026, cu Buducnost # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă surprinzător sâmbătă, pe teren propriu, de formaţia Buducnost Podgorica, scor 38-34 (18-18), în etapa a IX-a din grupa A a Ligii Campionilor, prima din 2026. A fost cel mai slab joc din acest sezon al Gloriei Bistriţa.
18:40
Ştefăniţă Avrămescu (AUR), apel către premierul Bolojan pentru finanţarea proiectului Memorialului ”Închisoarea Tăcerii”: Închisoarea de la Râmnicu Sărat nu este doar un simbol pentru judeţul Buzău, ci pentru toată România # News.ro
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu vine sâmbătă cu un apel către premierul Bolojan, arătând că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului care a suspendat temporar unele investiţii finanţate prin PNRR în toată ţara afectează proiectul de transformare a fostului penitenciar de la Râmnicu Sărat în Memorialul „Închisoarea Tăcerii”. El arată că închisoarea de la Râmnicu Sărat nu este doar un simbol pentru judeţul Buzău, ci pentru toată România.
18:30
Clubul Trabzonspor a anunţat, sâmbătă, că l-a împrumutat de Denis Drăguş la Gaziantep FK. Înţelegerea este valabilă pentru a doua parte a actualului sezon.
Acum 8 ore
17:50
Un bărbat de 42 de ani, care vineri a fost dat dispărut, după ce a plecat de la o stână, a fost găsit mort, sâmbătă, în albia unui râu. Primele date indică faptul că pe trupul său nu sunt semne de violenţă.
17:40
Cristian Pistol, directorul CNAIR: Continuă lucrările pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an! # News.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunţă sâmbătă continuarea lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an. El precizează că această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar obiectivul rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă.
17:40
Mijlocaşul Dominik Szoboszlai îşi va prelungi contractul cu Liverpool. Jucătorul este dorit de Real Madrid şi Bayern Munchen # News.ro
Mijlocaşul echipei Liverpool, Dominik Szoboszlai, ar fi ajuns la un acord de principiu privind un nou contract la gruparea de pe Anfield, anunţă presa engleză.
17:40
Alba: Incendiu la o cabană, în comuna Vinţu de Jos. Este a doilea astfel de incident produs în ultimele ore, în judeţ # News.ro
Pompierii din judeţul Alba intervin, sâmbătă după amiază, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o cabană, în localitatea Vinţu de Jos. Focul a cuprins întreaga construcţie, nefiind înregistrate victime. Este al doilea astfel de incendiu produs în ultimele ore în judeţul Alba, în cursul nopţii trecute o cabană din zona comunei Bistra fiind cuprinsă de flăcări.
17:30
Salvamontiştii, acţiune de căutare a trei copii rătăciti în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi din comuna Voineasa # News.ro
Salvamontiştii au întreprins, sâmbătă seara, o acţiune de căutare a trei copii rătăciti în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi din comuna Voineasa. Salvatorii folosesc două snowmobile şi schiuri de tură, încercând să acopere o suprafaţă cât mai mare de teren, întrucât temperaturile sunt foarte scăzute, s-a lăsat întunericul iar copiii au doar îmbrăcămintea obişnuită pentru schi,
16:50
Europarlamentarul Victor Negrescu: În absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur / Următoarea săptămână, vitală pentru a obţine clarificări suplimentare # News.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu declară sâmbătă că în absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, el precizând că următoarea săptămână este vitală pentru a obţine clarificări suplimentare, a convinge executivul european să adauge noi prevederi de protecţie şi a obţine un mecanism financiar suplimentar de sprijin pentru fermieri.
16:40
Grupul japonez de companii aeriene ANA Holdings Inc vrea să lanseze servicii automate de livrare cu drone până în martie 2029 # News.ro
ANA Holdings Inc, grup de companii aeriene din Japonia, ia în considerare să ofere servicii automate de livrare cu drone, până în martie 2029, spun oficialii companiei, pe măsură ce tot mai multe companii din Japonia apelează la această tehnologie pe fondul lipsei de forţă de muncă din industria logistică, scrie Japan Today.
16:40
Un comerciant belgian a plătit 116.000 de dolari pentru o operă de artă atribuită acum lui Peter Paul Rubens # News.ro
Comerciantul de artă belgian Klaas Muller a identificat un nou studiu al capului unui bărbat cu barbă realizat de maestrul flamand Peter Paul Rubens, potrivit unui amplu articol publicat în cotidianul olandez De Standaard.
16:30
Fostul fotbalist argentinian Martin Demichelis şi familia sa, salvaţi de la înec în sudul Uruguayului # News.ro
Fostul jucător al Argentinei, care a evoluat în special la Bayern München, Martin Demichelis (45 de ani), a scăpat de la înec împreună cu familia sa pe 31 decembrie 2025, pe o plajă din sudul Uruguayului.
Acum 12 ore
16:20
Ministerul Agriculturii lansează consultare publică pentru finanţarea investiţiilor în sectorul strugurilor de masa. Valoarea maximă a finanţării ajunge la 1 milion de euro/proiect # News.ro
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă lansarea consultării publice pentru versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent intervenţiei DR-17 – Investiţii în sectoarele hamei şi/sau struguri de masă, din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027. Valoarea maximă a finanţării este de 1.000.000 euro/proiect, respectiv 300.000 euro/proiect în cazul achiziţiilor simple de utilaje, cu o intensitate a sprijinului nerambursabil de până la 65%.
16:10
Teleorman: Doi tineri au furat telefoane mobile în valoare de 20.000 de lei din sediul unui magazin, unde au intrat după ce au spart cu o piatră vitrina # News.ro
Doi tineri din judeţul Teleorman, unul dintre ei minor, sunt cercetaţi pentru furt, fiind suspectaţi că au sustras telefoane mobile în valoare de 20.000 de lei din sediul unui magazin. Ei au intrat în magazin în afara orelor de program spărgând cu o piatră geamul acestuia.
16:10
Teleorman: Incendiu cu victime, într-un bloc din comuna Brânceni. O persoană a suferit arsuri şi alta a fost intoxicată cu fum # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, într-un bloc din comuna Brânceni din judeţul Teleorman, focul distrugând un apartament situat la ultimul etaj al imobilului. O persoană a suferit arsuri şi alta a fost intoxicată cu fum, în urma evenimentului.
16:00
Alba: Accident pe domeniul schiabil Şureanu. Un turist a suferit un traumatism la nivelul umărului, fiind preluat de un echipaj medical # News.ro
Un turist s-a accidentat, sâmbătă, pe domeniul schiabil Şureanu, în judeţul Alba, suferind un traumatism la nivelul umărului. Acesta a primit primul ajutor de la salvamontişti, fiind preluat de un echipaj medical şi dus la spital.
15:30
Siria - Armata declară că a încheiat operaţiunea din Alep împotriva forţelor kurde, care neagă acest lucru # News.ro
Armata siriană a anunţat sâmbătă că a încheiat operaţiunea în ultimul bastion kurd din Alep, a relatat agenţia oficială Sana, o afirmaţie însă negată de forţele kurde.
15:30
AUR cere grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat / Altfel, declaraţiile belicoase ale PSD cu privire la votarea acordului Mercosur sunt doar perdele de fum # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor cere sâmbătă grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, altfel, consideră că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii în actuala Coaliţie de guvernare. Grupul Pace Întâi România din Senat a anunţat că a pregătit o moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, iniţiativă care are şi susţinerea senatorilor AUR.
