Dâmboviţa: Un bărbat de 42 de ani, dat dispărut, a fost găsit mort în albia unui râu

12:50

Ministrul Justiţiei Radu Marinescu afirmă, întrebat dacă l-ar fi apărat, ca avocat, pe dictatorul Nicolas Maduro, că ”un client vizibil poate să fie un client bun pentru un avocat”. Radu Marinescu a profesat ca avocat timp de 30 ani în Baroul Dolj, iar din decembrie 2024 a devenit ministru al Justiţiei. Nicolas Maduro a fost extras din Venezuela în urma unei operaţiuni militare a SUA şi este acuzat de narcoterorism. Avocatul său este Barry Pollack, care l-a apărat şi pe Julian Assange, fondatorul WikiLeaks.