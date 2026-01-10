Superliga: Farul, Universitatea Craiova şi Rapid, înfrângeri în meciurile amicale de sâmbătă

12:20

Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, este de părere că, deşi „vocea străzii” trebuie auzită, o procedură de revocare a procurorului şef al DNA, Daniel Voineag, al cărui nume apare în documentarul „Justiţie capturată” realizat de Recorder, se poate face doar pe bază de probe şi de „elemente concrete”. Marinescu aminteşte, de altfel, că Voineag este la finalul mandatului în fruntea DNA şi că nu ar fi timp suficient pentru o eventuală procedură de revocare.