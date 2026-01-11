Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: “Era un domn supărat pe acolo”
Antena Sport, 11 ianuarie 2026 09:20
Marius Şumudică a debutat cu stângul pe banca lui Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită. Noua formaţie a antrenorului român a pierdut, scor 0-1, duelul cu Al Ahli, din etapa cu numărul 14. La finalul partidei, Marius Şumudică a fost în centrul atenţiei, după ce a intrat în conflict cu Ivan Toney, fostul atacant de
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
Neluțu Varga, explicații după despărțirea de “țeapa” Kurt Zouma: “Trebuie să restrângem bugetul” # Antena Sport
Patronul de la CFR Cluj, Ioan Varga, a oferit o primă reacție după ce clubul s-a despărțit de Kurt Zouma, fundașul care era anunțat drept o mare lovitură în fotbalul românesc atunci când a fost adus în Gruia. Cu doar patru meciuri jucate din toamnă până în prezent, fostul câștigător de UCL s-a dovedit a
08:50
3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide # Antena Sport
Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian au acces pe tabloul principal la Adelaide, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari. Prima rachetă a României, respectiv jucătoarea care se va retrage la finalul sezonului au câștigat în minimum de seturi, în timp ce Ruse, care era outsideră, s-a impus
Acum 2 ore
08:40
Malcom Edjouma poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de fostul jucător de la FCSB: “10.000 de euro pe lună” # Antena Sport
Malcom Edjouma a devenit jucător liber de contract în această iarnp, după despărţirea de FCSB. Chiar dacă Gigi Becali anunţa că îi va prelungi contractul care expira la finalul anului 2025, după prestaţia din meciul cu Feyenoord, negocierile dintre cele două părţi au picat, după ce mijlocaşul a cerut mai mulţi bani. De această despărţire
08:30
Tottenham a spus “NU” primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap # Antena Sport
Radu Drăgușin e pe picior de plecare de la Tottenham, iar fundașul își dorește să revină în Serie A, pentru a juca la AS Roma. Cu toate acestea, clubul londonez este cel care trebuie în primul rând să își dea "ok-ul" pentru împrumut, iar un jurnalist englez a dezvăluit că formația din Premier League a
Acum 12 ore
00:00
A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul # Antena Sport
Formaţia Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin rezervă, a fost eliminată, sâmbătă, de Aston Villa în turul trei al Cupei Angliei. Aston Villa s-a impus cu 2-1, golurile fiind marcate de Buendia '22 şi Rogers '45+3 pentru învingători, respectiv Odobert '54 pentru Tottenham. După fluierul final, Ollie Watkins a celebrat victoria în fața suporterilor lui Aston
10 ianuarie 2026
23:40
Marius Șumudică, scandal de la primul meci la noua echipă. Antrenorul, față în față cu un star englez # Antena Sport
Marius Șumudică a debutat cu stângul pe banca noii sale echipe, Al-Okhdood, după ce a fost învins de una dintre cele mai bune formații din Arabia, Al-Ahli. Tehnicianul de 54 de ani nu s-a ferit de la un moment tensionat încă de la primul său meci în Golf și s-a contrat după fluierul final cu
23:30
Notă uriaşă luată de Dennis Man pentru gol și pasă de gol în PSV – Excelsior. A fost omul meciului # Antena Sport
Dennis Man a început anul cu bine la PSV. Românul a revenit în echipa de start a celor de la PSV Eindhoven, fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz în disputa dintre campioana Olandei și Excelsior, din runda cu numărul 18 a Eredivisie. Trimiterea lui în teren din primul minut a fost una de bun augur,
23:20
Nicolae Forminte (69 de ani) revine în funcția de antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică, pe care îl va conduce pentru a treia oară în carieră. După ce Corina Moroșan a părăsit lotul feminin de gimnastică în urma dezvăluirilor ce au vizat-o pe Camelia Voinea, Federația Română de Gimnastică a desemnat un nou antrenor.
23:20
Rareș Ilie, erou pentru echipa sa în Serie B. Românul, la primul său gol din acest sezon în campionat # Antena Sport
Rareș Ilie, fostul jucător al celor de la Rapid, a marcat un gol important pentru echipa la care a fost împrumutat în acest sezon, Empoli. Mijlocașul de 22 de ani a înscris în partida din Serie B contra celor de la Cesena, încheiată cu scorul de 1-0. Rareș Ilie a reușit să spargă gheața la
23:00
Egipt, calificare în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni! Cine luptă pentru prezența în finală # Antena Sport
Naționala de fotbal a Egiptului a obținut sâmbătă calificarea în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni, după un succes important împotriva selecționatei Coastei de Fildeș, scor 3-2 Astfel, pentru calificarea în ultimul act al competiției vor lupta Maroc, care este și țara gazdă, Nigeria, Senegal și țara reprezentată de Mohamed Salah. Egipt – Coasta de Fildeș
22:40
22:40
Când își prezintă echipele din Formula 1 monoposturile pentru sezonul 2026? Calendarul complet # Antena Sport
Noul sezon din Formula 1 va începe peste aproximativ două luni, însă până atunci fiecare echipă de pe grilă va organiza un eveniment în care își va prezenta monopostul pentru anul 2026. Calendarul dezvăluirii mașinilor pentru noua stagiune este acum complet, astfel că fanii motorsportului pot bifa în calendar ziua în care constructorii lor favoriți
22:40
Cum a ajuns Andrei Raţiu pe lista de achiziţii a lui Cristi Chivu. Suma de transfer: 18 milioane de euro! # Antena Sport
Andrei Raţiu a fost pus pe lista de achiziţii a lui Inter de site-ul de casă al clubului, linterista.it. Italienii vobresc laudativ de român, dar spun că are şi o slăbiciune: nu produce goluri şi assisturi multe. Italienii mai scriu că este un jucător abil, care ştie să folosească şi driblingul, iar valorea lui de
22:00
Dennis Man, pasă de gol și bară într-o repriză pentru PSV! Scorul ireal pe care tabela l-a arătat la pauză # Antena Sport
21:50
Moment halucinant în Liga Florilor! Gheorghe Tadici s-a răstit la un polițist intrat pe teren să-l calmeze # Antena Sport
Gheorghe Tadici este un antrenor cunoscut pentru comportamentul său extrem de coleric, iar cel care o pregătește pe HC Zalău a demonstrat din nou acest lucru. La partida echipei sale contra lui SCM Craiova, fostul selecționer al naționalei feminine a României a răbufnit la adresa arbitrilor, iar Poliția a fost nevoită să intervină pentru a
21:40
Marius Șumudică, eșec la debutul pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa românului nu a șutat pe poartă # Antena Sport
Plătit pentru a salva echipa de la retrogradare, Marius Șumudică a debutat sâmbătă pe banca celor de la Al-Okhdood. Formația pregătită de tehnicianul român a pierdut pe teren propriu, în fața celor de la Al-Ahli SC. Ce a fost și mai îngrijorător pentru antrenorul proaspăt instalat pe banca saudiților este faptul că echipa sa nu
21:40
Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român # Antena Sport
Radu Drăguşin vrea să revină în Italia cu orice preţ. Nemţii de la RB Leipzig i-au făcut o ofertă fabuloasă, cu un salariu de 5 milioane de euro, dar românul ar fi refuzat. Cum s-au decurs tratativele? AS Roma a înaintat o propunere de împrumut pentru Radu Drăgușin, care include și o opțiune de cumpărare.
21:30
Jurnal Antena Sport | Torje, Dănciulescu și Rică Răducanu au înfruntat un campion mondial la skandenberg # Antena Sport
21:30
21:20
Jurnal Antena Sport | Înfrângere în trei acte pentru Universitatea Craiova în Antalya # Antena Sport
21:20
21:20
Jurnal Antena Sport | Chipciu a primit informații prețioase de la “spionul” Maxim în Turcia # Antena Sport
21:00
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă # Antena Sport
Prezentatorul Survivor, Adi Vasile, se bucură de succes pe toate planurile. Pe lângă faptul că a căpătat un rol important în reality-show-ul prezentat de Antena 1, Adi Vasile se pregăteşte şi de nuntă. Adi Vasile (43 de ani), ultima oară pe banca tehnică a celor de la CSM București, şi-a cerut iubita în căsătorie. El
20:50
“Vacanță în Ibiza. Credeam că pierdem cu 7-0”. Delir la echipa de Liga a 6-a care a produs surpriza în FA Cup # Antena Sport
Macclesfield, formația din liga a 6-a din Anglia, a produs o surpriză uriașă în Cupa Angliei eliminând-o pe Crystal Palace, deținătoarea trofeului. După meci, proprietarul clubului, Rob Smethurst, a vorbit despre cum se simte această performanță uluitoare și nu s-a ferit să spună că el credea că echipa sa va fi "demolată" de formația lui
Acum 24 ore
20:30
Gloria Bistriţa a prezentat astăzi trei fotbalişti de viitorul, unul chiar de la FCSB. Lucas Câmpan (19 ani), Matei Manolache (19) și Darius Iurașciuc (20) sunt cei trei fotbalişti anunţaţi de clubul din eşalonul secund. Fundaşul stângă de la FCSB, Matei Manolache, cu doar 3 prezențe la seniori, a fost lăsat de Gigi Becali să
19:50
Veste uriașă pentru Dinamo. Kennedy Boateng și-a decis viitorul: “Cred că am ajuns la un acord” # Antena Sport
Kennedy Boateng va semna mai mult ca sigur prelungirea contractului cu Dinamo, anunț făcut chiar de președintele clubului, Andrei Nicolescu. Fundașul togolez a ajuns la un acord de principiu cu formația alb-roșie, iar jucătorul va pune pixul pe un nou contract atunci când se întoarce din Antalya. Dinamo a rezolvat una dintre cele mai mai
19:40
Vin şi transferurile la CFR Cluj. Daniel Pancu are nevoie de întăriri în toate compartimentele, după ce clubul a pierdut jucători importanți, atât de pe faza defensivă, dar mai ales de pe cea ofensivă. Conducerea l-a transferat pe Alibek, iar acum au reuşit să achiziţioneze un fundaș central, care a semnat tot din postura de
19:30
Manchester City, scor-fluviu în Cupa Angliei. De 66 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva în competiție # Antena Sport
Manchester City a debutat perfect în Cupa Angliei, după ce a învins-o cu scorul imens de 10-1 în runda a treia pe Exeter City, formație aflată în League One, respectiv eșalonul al treilea al fotbalului din Albion. Partida de pe Etihad a marcat și o premieră după mai bine de șase decenii în această competiție
19:20
Alex Chipciu a rupt tăcerea, după amenințările primite de Nicolae Stanciu: „E imposibil așa ceva” # Antena Sport
Nicolae Stanciu trece printr-un moment dificil, după ce s-a întâmplat la ultima sa apariție în Serie A. Românul a ratat un penalty în al optulea minut de prelungire, contra celor de la AC Milan, atunci când scorul era 1-1. Fanii nu au mai rezistat după ratarea acestuia și l-au făcut praf pe social media, ba
19:00
Cristi Chivu, “sub lupa” lui Mario Balotelli. Ce spune atacantul despre antrenor și lupta la titlu din Serie A # Antena Sport
Mario Balotelli, unul dintre cei mai nonconformiști jucători din istoria fotbalului modern, a acordat recent un interviu pentru o publicație din Italia în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte. Atacantul de 35 de ani a vorbit inclusiv despre lupta pentru Scudetto, dar și despre Cristi Chivu, alături de care a împărțit vestiarul la Inter.
18:50
Alertă la Universitatea Craiova. Fotbalistul lui Filipe Coelho, vizat de echipe din America și Rusia # Antena Sport
Universitatea Craiova a terminat anul pe primul loc în Liga 1, iar fanii visează cu ochii deschiși la câștigarea unui titlu de campioană, după o pauză lungă de la ultimul trofeu al oltenilor. După ce s-a zvonit că gruparea din Bănie și-ar putea pierde antrenorul, acum, aceștia au șanse mari să rămână fără unul dintre
18:40
Pas greșit pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor! Eșec împotriva ultimei clasate din grupă # Antena Sport
Gloria Bistrița a fost protagonista unei adevărate surprize în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Formația din Liga Florilor a pierdut „acasă" în fața celor de la Buducnost, ultima clasată din grupă. Fetele antrenate de Carlos Viver au făcut o primă repriză bună, dar în partea secundă echipa din Muntenegru a luat un
18:40
Dinamo e gata să bată palma cu Matteo Duțu, iar transferul lui a intrat pe utima sută de metri. Matteo Duțu are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă şi la Dinamo. Potrivit gsp.ro, oficialii din Ştefan cel Mare au ajuns la un acord cu jucătorul, dar şi cu AC Milan în
18:30
Adrian Mititelu, discurs manifest înainte de procesul în care se decide palmaresul “U” Craiova: “Abuzuri uriașe” # Antena Sport
Procesul privind palmaresul istoric al Universității Craiova își va desfășura ultimul "episod" în ziua de marți, 13 ianuarie, la Curtea de Apel Timișoara. Înainte de acest eveniment care vizează cluburile lui Adrian Mititelu și Mihai Rotaru, patronul de la FCU a lansat un atac dur asupra justiției din România. Adrian Mititelu consideră că marca și
18:20
Răsturnare de situaţie cu plecarea lui Mirel Rădoi în Arabia Saudită! Tehnicianul era foarte aproape să semneze cu Al-Najma, la aproape două luni după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova. Formația clasată pe ultimul loc în prima ligă din Arabia Saudită intenţiona să schimbe actualul antrenor şi a luat legătura cu Mirel Rădoi.
17:40
După ce a a câștigat primul amical din Antalya, scor 1-0 în fața lui Konyaspor, Universitatea Craiova a cedat în cel de-al doilea amical al iernii. Oltenii au pierdut cu nemţii de la Stuttgart II, formaţie din Liga 3 din
17:30
Cel mai nou stadion din țară a fost inaugurat. Proiectul de 2,65 mil. de € aduce în premieră un oraș în Liga 1 # Antena Sport
Stadionul Municipal “1 Mai” al Unirii Slobozia a fost în sfârșit inaugurat la capătul unei lungi perioade de așteptare. Formația antrenată de Andrei Prepeliță a disputat un meci amical contra celor de la Oțelul Galați în fața a aproximativ 3.500 de fani, iar partida s-a încheiat cu scorul de 0-0. Orașul Slobozia va avea în […] The post Cel mai nou stadion din țară a fost inaugurat. Proiectul de 2,65 mil. de € aduce în premieră un oraș în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
17:20
Denis Drăguș a semnat cu Gaziantep! Prezentare spectaculoasă a românului la noua sa echipă # Antena Sport
Denis Drăguș a schimbat echipa, după o perioadă de coșmar în tricoul celor de la Eyupspor. Fotbalistul român a bătut palma cu cei de la Gaziantep, așa cum a anunțat Antena Sport în exclusivitate. Atacantul a fost prezentat deja la antrenamentele noii sale echipe, iar în cursul zilei de sâmbătă clubul l-a prezentat într-un mod […] The post Denis Drăguș a semnat cu Gaziantep! Prezentare spectaculoasă a românului la noua sa echipă appeared first on Antena Sport.
17:20
În prima partidă amicală din Antalya, Rapid a fost învinsă de liderul din Polonia, Wisla Plock, 1-2. În acest meci amical şi-a făcut debutul şi Daniel Paraschiv, proaspăta achiziţie a giuleştenilor. Rapid nu a impresionat în primul test din cantonamentul din Turcia. Rapid a primit un penalty, dar Koljic a executat slab. Câteva minute mai […] The post Rapid a pierdut cu Wisla Plock. Ce a făcut Daniel Paraschiv la debut appeared first on Antena Sport.
17:00
Mutarea Universităţii Craiova a intrat în impas. Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat pentru vară # Antena Sport
Universitatea Craiova a reușit să se înțeleagă cu CS Afumați pentru a-l aduce din vară pe Alexandru Iamandache, însă oltenii și-ar fi dorit ca golgheterul din eșalonul secund să vină chiar din iarnă în Bănie. Cu toate acestea, negocierile dintre cele două cluburi privind acest aspect au intrat în impas, după ce formația de Liga […] The post Mutarea Universităţii Craiova a intrat în impas. Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat pentru vară appeared first on Antena Sport.
17:00
Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei # Antena Sport
Barcelona va avea de jucat un meci important duminică seară, însă conducerea vine cu vești excelente pentru Hansi Flick. Fotbalistul dorit de tehnicianul german va ajunge mâine în Catalunia și va semna contractul cu campioana Spaniei. Este vorba despre Joao Cancelo, jucătorul care a fost dorit de Cristi Chivu la Inter. Fundașul dreapta vine sub […] The post Portughezii au făcut anunțul! Va ajunge mâine în Barcelona pentru a semna cu campioana Spaniei appeared first on Antena Sport.
16:40
Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani # Antena Sport
Crystal Palace, deținătoarea en-titre a Cupei Angliei, a fost protagonista unui rezultat de-a dreptul surprinzător în runda a treia a competiției. Trupa antrenată de Oliver Glasner a fost eliminată de modesta Macclesfield, club care se află în eșalonul al șaselea al fotbalului din Albion. Crystal Palace este OUT din Cupa Angliei, după ce a suferit […] The post Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani appeared first on Antena Sport.
16:40
Englezii au confirmat plecarea lui Radu Drăgușin la un „gigant european”! Cum l-au numit pe stoperul român # Antena Sport
Revenit pe gazon după aproape 11 luni, Radu Drăgușin a spus ”DA” transferului la AS Roma, formație care ocupă în prezent locul al cincilea în Serie A. Thomas Frank nu are de gând să se bazeze pe serviciile fundașului român, motiv pentru care alegerea cea mai bună a acestuia a fost să revină în Italia, […] The post Englezii au confirmat plecarea lui Radu Drăgușin la un „gigant european”! Cum l-au numit pe stoperul român appeared first on Antena Sport.
16:40
Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E pin de bani! # Antena Sport
Mulţi români cunosc cariera politică a lui Cristian Boureanu, prezent acum la Survivor România, dar puţini ştiu ce afacere l-a făcut pe el înstărit. El este cunoscut de publicul larg în urma divorţului de Valentina Pelinei, actualmente parteneră de viaţă a lui Cristi Borcea, dar cândva era o persoaă discretă, cu afaceri de ordinul milioanelor […] The post Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E pin de bani! appeared first on Antena Sport.
16:20
Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut # Antena Sport
Ajuns la Paris Saint Germain acum mai bine de doi ani, Ousmane Dembele s-a împlinit din punct de vedere fotbalistic alături de gruparea de pe Parc des Princes, câștigând cele mai importante trofee, dar și Balonul de Aur. Conducerea formației din Hexagon a venit cu o propunere de prelungire a contractului, însă starul echipei a […] The post Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut appeared first on Antena Sport.
16:10
Pică transferul lui Rareș Pop la Petrolul? Motivul ireal pentru care acesta ezită să semneze # Antena Sport
Cu șapte apariții, un gol și un assist în acest sezon de Liga 1, Rareș Pop are șanse mari să plece de la Rapid, fiind dorit insistent de Petrolul Ploiești, care îl trimite la schimb în Giulești pe Robert Sălceanu. Există totuși posibilitatea ca trasnferul să intre în impas, jucătorul Rapidului ezitând pentru moment să […] The post Pică transferul lui Rareș Pop la Petrolul? Motivul ireal pentru care acesta ezită să semneze appeared first on Antena Sport.
15:50
Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter – Napoli: “Nu există comparaţie între mine şi el” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit declaraţii înainte de Inter – Napoli, derby-ul rundei a 20-a din Serie A. Partida “de foc” se va disputa duminică, pe Meazza, de la ora 21:45. Cristi Chivu a declarat că meciul va fi unul extrem de important pentru echipa sa, dorindu-şi ca jucătorii lui să îşi ia revanşa după eşecul […] The post Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter – Napoli: “Nu există comparaţie între mine şi el” appeared first on Antena Sport.
15:50
“Vestul Sălbatic!” Tirada lui Daniele De Rossi, după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu: “Nu suntem proştii satului” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului dintre AC Milan şi Genoa, la scorul de 1-1. Căpitanul naţionalei României ar fi putut aduce trei puncte uriaşe pentru echipa patronată de Dan Şucu, dar a trimis peste poartă de la punctul cu var. La două zile distanţă, Daniele De Rossi, antrenorul lui […] The post “Vestul Sălbatic!” Tirada lui Daniele De Rossi, după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu: “Nu suntem proştii satului” appeared first on Antena Sport.
15:40
Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter – Napoli: “Meciul va decide restul sezonului” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit declaraţii înainte de Inter – Napoli, derby-ul rundei a 20-a din Serie A. Partida “de foc” se va disputa duminică, pe Meazza, de la ora 21:45. Cristi Chivu a declarat că meciul va fi unul extrem de important pentru echipa sa, dorindu-şi ca jucătorii lui să îşi ia revanşa după eşecul […] The post Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter – Napoli: “Meciul va decide restul sezonului” appeared first on Antena Sport.
