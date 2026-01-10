Mii de fermieri irlandezi au protestat faţă de acordul UE–Mercosur

16:15

Anul 2026 va aduce o schim­bare majoră pe piaţa de birouri din Bucureşti, după o perioadă de doi ani în care livrările au fost practic ine­xis­tente. Trei proiecte de bi­rouri clasa A, dezvol­tate de trei investitori cu experienţă pe piaţa locală, vor fi finalizate anul acesta, adăugând peste 100.000 de metri pătraţi la stocul modern de birouri al Capitalei.