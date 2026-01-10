Mii de fermieri irlandezi au protestat faţă de acordul UE–Mercosur

Ziarul Financiar, 10 ianuarie 2026 19:45

Mii de fermieri irlandezi au protestat faţă de acordul UE–Mercosur

Oana Ioniţă, ZF: De ce nu sunt de acord cu ideea lui Jo Ellison (Financial Times) că generaţia din care facem parte nu ar trebui să conteze
Forumul Economic Mondial de la Davos: SUA şi Ucraina pregătesc un acord istoric de reconstrucţie
Mii de fermieri irlandezi au protestat faţă de acordul UE–Mercosur
Lungul drum al Bulgariei către euro. De la hiperinflaţie, un sistem bancar prăbuşit, datorie publică uriaşă de 120% din PIB şi 60% credite neperformante la adoptarea monedei comune. Doi oficiali de la FMI arată cum au reuşit bulgarii: Pentru a înţelege acest succes, trebuie privit înapoi spre anii '90
Miza energetică a loviturii din Venezuela: Ţara are rezerve de 300 miliarde de barili de petrol, peste Arabia Saudită şi de peste cinci ori mai mari decât cele ale Statelor Unite
Europa nu mai vrea să fie lăsată afară din negocieri: Giorgia Meloni, premierul Italiei, vrea ca Europa să discute direct cu Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina
Din secretele LinkedIn. Regulile de bază care te pot ajuta să îţi vinzi mai bine skillurile către angajatori VIDEO
2026 ar putea fi anul în care se bat toate recordurile pe infrastructură rutieră. Cum a arată planurile pentru autostrăzi în anul care tocmai a început şi ce proiecte s-au realizat în 2025 VIDEO
2026 începe cu o veste bună: Economia acelerează uşor, iar creşterea economică va veni din investiţii VIDEO
O nouă declaraţie controversată de la Michael O'Leary, şeful Ryanair: Politicienii de rang înalt ar trebui plătiţi cu peste 1 milion de lire pe an, pentru a rezolva problema fundamentală legată de calitatea talentului din politică
Marea Britanie alocă 200 mil. lire sterline pentru pregătirea trupelor britanice pentru o viitoare desfăşurare a unei forţe multinaţionale în Ucraina, dacă se ajunge la un armistiţiu
Prudenţă sau curaj? Dilema financiară a începutului de 2026
Lovitură pentru planurile lui Trump: Şeful ExxonMobil, Darren Woods, avertizează cu scepticism: Venezuela este „neinvestibilă" în lipsa unor schimbări radicale. „Am intrat pentru prima dată în Venezuela în anii '40, iar activele noastre au fost confiscate de două ori"
Trump speră să atragă investiţii de 100 de miliarde de dolari în sectorul petrolier din Venezuela
Compania Naţională de Căi Ferate vrea să modernizeze Gara de Nord din Bucureşti, într-un proiect care va costa peste 500 de milioane de lei. Vedeţi cum arată planurile CFR
Burnout-ul managerilor: Cât costă, de fapt, o pauză amânată
Luni apare anuarul ZF Who's Who in Business. Cei mai importanţi 1.000 de oameni din business. Descoperă cei 1.000 de lideri care dau direcţia economiei româneşti
Retailerul online de echipamente profesionale de protecţie Echipam.ro a încheiat anul 2025 cu afaceri de peste 9 mil. lei şi vrea să deschidă un showroom
A apărut anuarul ZF Who's Who in Business. Cei mai importanţi 1.000 de oameni din business. Descoperă cei 1.000 de lideri care dau direcţia economiei româneşti
Un lucru pe care l-am remarcat în ultimul timp şi ar defini finalul anului 2025: Bunicii, unchii, părinţii le-au dat copiilor mai mult bancnote de euro în loc de lei, vorba aia, ca să aibă şi ei ceva
Uniunea Europeană aprobă acordul comercial cu Mercosur, blocul ţărilor sud-americane. Astfel ia naştere cea mai mare zonă de comerţ liber din lume, într-o încercare de a limita influenţa chineză în America Latină
Fermier român despre acordul Mercosur: „În America Latină nu există restricţii privind utilizarea anumitor substanţe chimice. În UE, doar anumite produse şi cantităţi de îngrăşăminte sunt permise. Producţia europeană este, prin urmare, mult mai calitativă"
Ford Otosan Craiova a produs peste 248.000 de vehicule în 2025, aproape cât în 2024, iar Puma rămâne în top 15 cele mai vândute modele din Europa şi pe 1 în UK
Uzina Ford Otosan din Craio­va a înregistrat o pro­ducţie totală de 248.328 de vehicule în anul 2025, vo­lum în scădere cu aproape 1% comparativ cu cele 250.481 de unităţi fabricate în anul precedent. Dintre acestea, Puma a totalizat 155.073 de unităţi, în scă­dere cu 7% faţă de cele 166.242 de vehicule produse în 2024, în timp ce utilitara uşoară Courier a compensat parţial această evolu­ţie cu 93.255 de unităţi, în creştere cu a­proape 11% faţă de anul anterior.
Lucian Bondoc, managing partner Bondoc & Asociaţii: Justiţia, între „Vechiul Testament" şi „Noul Testament"
Al treilea maxim consecutiv la Bursa de Valori Bucureşti: BET 5,3% în trei şedinţe, cu Nuclearelectrica 12,6%, Romgaz 8,7%, Transgaz 8%, Electrica 8,9% şi Banca Transilvania 6,1% în fruntea raliului
Bursă. Producătorul de utilaj petrolier Petal Huşi a depus planul de concordat preventiv şi intră într-o perioadă de negocieri cu creditorii
Cele mai mari parcuri solare din 2025, plus cine sunt investitori cerţi din noul val verde. Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, este cel mai puternic investitor în proiecte solare finalizate şi funcţionale din 2025
În 2025 au fost conectaţi la sistemul energetic naţional circa 1.200 MW în parcuri solare de mari dimensiuni, un record absolut de când România a început să dezvolte această ramură a producţiei de energie, arată datele Translectrica. Dar cine au fost cei care au pus banii pentru a ridica aceşti megawaţi?
ZF Live. Florin Drăgan, rector, Universitatea Politehnica Timişoara: Ar trebui să ne definim cât mai repede care sunt domeniile în care dorim să fim foarte buni, pentru că suntem obişnuiţi de ani de zile să investim destul de neclar în anumite domenii sau să investim în domenii în care nu mai avem cum să ne batem cu industriile din ţările foarte dezvoltate
România are nevoie urgentă de o strategie clară de dezvoltare, cu un focus explicit pe domeniile în care poate deveni competitivă la nivel internaţional, mai ales în contextul schimbărilor rapide din industrie şi al presiunilor resimţite în sectoare-cheie ale economiei, spune Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnice Timişoara.
Cum trebuie organizată activitatea din secţiile de urgenţă? Manager de spital: „Eu fac în continuare gărzi şi chirurgie"
Către ce proiecte de infrastructură alocă bani Ministerul de Finanţe în acest an? Din cele 195 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 460 de miliarde de lei, priorităţile Guvernului sunt autostrăzile A7 şi A1, spitalele regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova, precum şi Magistrala 6 de metrou din Bucureşti
Micii producători de alimente: Continuăm investiţiile, deşi va fi un an plin de provocări. În 2025 ne-am specializat în „mersul pe sârmă"
Anul 2026 este privit de mulţi antreprenori din producţia de alimente cu scepticism având în vedere că anul trecut a fost mult mai dificil decât au crezut la început de an luând în calcul modificările fiscale care au venit pe neaşteptate.
Nicuşor Dan: Acordul Mercosur, pe care România l-a semnat, sporeşte accesul ţării la materii prime critice
Preşedintele Nicuşor Dan explică ce înseamnă semnarea de către România a Acordului Mercosur şi arată ce beneficii vor avea fermierii şi producătorii români de pe urma semnării acestui document.
AJ Brand, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale din regenerabile: Vrem un portofoliu propriu de proiecte de 100 MW. În execuţie, în 2026, avem 2.100 MW în solare şi eoliene
AJ BRAND a terminat anul trecut cu un business de 120 de milioane de euro, o creştere de aproape şase ori faţă de 2024, a comunicat com­pania pe profilul oficial de pe reţeaua LinkedIn.
EXCLUSIV ZF Statul aprobă achiziţia pachetului de 20% deţinut de Fondul Proprietatea la Aeroporturi Bucureşti. Fondul a votat împotrivă
Erste, acţionarul BCR, îşi consolidează poziţia de cel mai mare grup bancar din Europa Centrală şi de Est şi finalizează achiziţia a 49% din Santander Bank Polska, a treia cea mai mare bancă din Polonia
Noi tensiuni în coaliţia de guvernare din cauza acordului UE-Mercosur. PSD acuză ministerul de Externe, care este la USR, că a trădat interesele fermierilor români. Noul acord ar da mână liberă importurilor pe piaţa agro din America de Sud
PSD acuză Ministerul de Externe că a trădat interesele fermierilor români şi condamnă decizia de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să protejeze fermierii români.
​Companiile aeriene se întrec în oferte la biletele de avion, care sunt, în medie, cu 51% mai ieftine în ianuarie
Cristian Fugaciu, CEO al Marsh Broker: Anul 2026 va fi un an al deciziilor curajoase şi al transformării accelerate. Organizaţiile vor trebui să îmbine inovaţia, sustenabilitatea şi investiţiile inteligente pentru a rămâne competitive
Anul 2026 va îndemna la decizii curajoase şi transformări accelerate în care inovaţia, sustenabilitatea şi investiţiile inteligente vor face diferenţa pentru organizaţiile care vor să rămână competitive, a explicat Cristian Fugaciu, CEO al Marsh Broker, a doua cea mai mare companie de brokeraj în asigurări de pe piaţa locală.
Rata şomajului a urcat la 6% spre final de 2025. În rândul tinerilor, şomajul rămâne mare, de aproape 27%. Numărul şomerilor a crescut cu 6.400 de persoane în noiembrie 2025 faţă de luna precedentă şi cu 38.300 faţă de noiembrie 2024
Rata şomajului a ajuns la 6% în luna noiembrie 2025, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi în creştere cu 0,4 puncte procentuale faţă de noiembrie 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Bolojan anunţă pe Facebook că în 2025 au fost realizate cele mai mari investiţii pentru dezvoltare din ultimii 36 de ani. Statul a cheltuit în acest scop peste 137 de miliarde de lei
Ce înseamnă creşterile de taxe şi impozite pentru economie şi buzunarele românilor? Cristian Păun, profesor universitar, ASE Bucureşti: După ce îşi vor plăti taxele mărite, românii vor face economii, iar asta se va vedea în consum
Noi tensiuni în coaliţia de guvernare: PSD acuză Ministerul de Externe că a trădat interesele fermierilor români. Noul acord ar da mână liberă importurilor pe piaţa agro din America de Sud
PSD acuză Ministerul de Externe că a trădat interesele fermierilor români şi condamnă decizia de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să protejeze fermierii români.
România a produs maşini de peste 13.5 mld. euro în 2025. Producţia de automobile din România a scăzut cu 2,6% anul trecut la 545.510 unităţi, dar a livrat în premieră şi maşini electrice
ZF Live. Cum au reuşit construcţiile modulare să câştige tot mai mult teren în piaţă? Florin Ianul, Modular Plus: „Calitatea este similară, iar viteza de execuţie e mai mare, producţia e într-un mediu controlat şi nu mai depinzi de vreme"
Construcţiile modulare, asociate multă vreme cu simple containere de şantier, încep să câştige tot mai mult teren în Europa, dar şi în România, devenind o soluţie tot mai viabilă pentru construcţia unor clădiri.
Piaţa muncii începe să se răcească în SUA: Economia americană a creat doar 50.000 de locuri de muncă în luna decembrie
Analiză ZF. Revenire pe piaţa de birouri după doi ani de secetă: Timpuri Noi Square II, ARC Project de lângă pasajul Bas
Anul 2026 va aduce o schim­bare majoră pe piaţa de birouri din Bucureşti, după o perioadă de doi ani în care livrările au fost practic ine­xis­tente. Trei proiecte de bi­rouri clasa A, dezvol­tate de trei investitori cu experienţă pe piaţa locală, vor fi finalizate anul acesta, adăugând peste 100.000 de metri pătraţi la stocul modern de birouri al Capitalei.
Bursă. Compania de stat Romgaz a depus 150 de milioane de lei la Vista Bank Ziarul Financiar
De ce ideea lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda sfidează logica economică şi pune întreaga lume în alertă pentru resurse, suveranitate şi securitate strategică Ziarul Financiar
Cum se reorganizează Ministerul Agriculturii: 9 din 19 instituţii aflate în subordinea sa dispar şi circa 300 de funcţii de conducere sunt desfiinţate. Activitatea instituţiilor care sunt tăiate din organigramă şi angajaţii lor sunt mutaţi în alte structuri ale ministerului Ziarul Financiar
Mai puţine denumiri complicate de instituţii, mai puţini şefi, dar nu mai puţini angajaţi la final de zi în subordinea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Cât mai câştigă angajaţii Lidl? Orice lucrător din magazine primeşte din start un salariu de intrare cu 24% peste minimul pe economie. „Vrem să fim angajatorul cu cele mai bune pachete”. Vezi aici lista beneficiilor oferite de retailer, de la primă Back to School la concediu sabatic Ziarul Financiar
