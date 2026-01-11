Noul an pentru politica română va aduce stabilitate în instabilitate. Politolog: „Un an care va semăna mult cu a doua jumătate a lui 2025“

15:30

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în noaptea de 8 ianuarie, în timp ce se afla într-un autobuz de pe traseul 111, din Sibiu. Trupul acestuia a fost descoperit de șofer abia la capătul liniei, după ce un călător i-a spus că există o persoană posibil inconștientă în vehicul.